RO-ALERT de vremea rea și în Tulcea
CT100, 4 octombrie 2025 02:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a transmis, în urmă cu puțin timp, un mesaj RO-ALERT prin care avertizează populația că, în data de 04.10.2025, intervalul orar 01:45 – 03:00, se vor înregistra averse torențiale, cu acumulări locale de peste 25–35 l/mp în mai multe localități din […] Articolul RO-ALERT de vremea rea și în Tulcea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
• • •
Alte ştiri de CT100
Acum o oră
02:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a transmis, în urmă cu puțin timp, un mesaj RO-ALERT prin care avertizează populația că, în data de 04.10.2025, intervalul orar 01:45 – 03:00, se vor înregistra averse torențiale, cu acumulări locale de peste 25–35 l/mp în mai multe localități din […] Articolul RO-ALERT de vremea rea și în Tulcea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 4 ore
23:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța a raportat mai multe intervenții vineri seara, 3 octombrie 2025, în intervalul orar 20:00 – 24:00, ca urmare a fenomenelor meteorologice intense. La Constanța, pompierii au intervenit pe strada Theodor Burada, nr. 23, unde un copac s-a prăbușit peste o casă. […] Articolul Efectele furtunii. Intervenții ale pompierilor în Constanța și Medgidia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
23:10
Doliu în sportul constănțean. A murit Ioan Oltean, profesor și multiplu campion național la atletism # CT100
Lumea sportului din Constanța și din întreaga țară este în doliu. Ioan Oltean, profesor la catedra de atletism a CSS1 Constanța și fost multiplu campion național, s-a stins din viață prematur, la doar 67 de ani. Născut pe 21 august 1958, „Neluță”, așa cum era cunoscut de prieteni și sportivi, […] Articolul Doliu în sportul constănțean. A murit Ioan Oltean, profesor și multiplu campion național la atletism a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 6 ore
22:50
Rețele Electrice România a anunțat întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică în perioada 6 – 10 octombrie 2025. Programul detaliat. Luni, 06 octombrie 2025 Localitate Interval Orar Zone și Obiective Afectate Constanța 08:00 – 16:00 Hotel Central și Hotel Modern (întrerupere totală). Constanța 09:00 – 17:00 Cazinoul Constanța (B-dul Regina Elisabeta nr. 4) și […] Articolul Cazinoul, un spital, hoteluri și un sediul ANAF rămân fără lumină săptămâna viitoare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
22:50
Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis, în seara zilei de 3 octombrie 2025, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de averse torențiale și vijelii, valabilă în intervalul orar 20:10 – 00:00. Localitățile vizate de fenomen sunt numeroase: Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, […] Articolul Vijelie puternică și ploi torențiale în județul Constanța: autoritățile au trimis RO-ALERT a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 8 ore
20:00
Guvernul României continuă să se finanțeze masiv de pe piețele externe. Potrivit presei internaționale, executivul a contractat aseară încă 4 miliarde de euro de la bănci străine, ceea ce adâncește și mai mult datoria publică. Radu Georgescu, Managing Partner la CFO Network, spune că, de la începutul anului 2025, Guvernul s-a împrumutat […] Articolul România se împrumută într-un ritm amețitor: 6.627 de lei în FIECARE SECUNDĂ a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:40
Românii au din nou ocazia să își plaseze economiile în titluri de stat avantajoase, prin Programul FIDELIS. Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție din 2025, care se va desfășura între 10 și 17 octombrie, oferind dobânzi mai mari decât cele ale băncilor comerciale, dar și avantaje fiscale. Dobânzi mai mari și investiții […] Articolul FIDELIS octombrie 2025 – cum poți câștiga până la 8,20% pe an a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
Comisarii de la CJPC Constanța au dispus închiderea temporară a supermarketului Alpha Beta, situat pe bulevardul Tomis nr. 316, după ce au descoperit deficiențe majore privind igiena, depozitarea produselor și siguranța consumatorilor. Potrivit comisarului-șef Horia Constantinescu, verificările au scos la iveală o serie de probleme grave: Măsuri dispuse Printre obligațiile trasate […] Articolul Supermarket din Constanța, închis de Protecția Consumatorilor după nereguli grave a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:00
Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu”, ediția a XXIX-a, se apropie de start # CT100
Constanța se pregătește să găzduiască una dintre cele mai îndrăgite manifestări dedicate folclorului autentic românesc. Festivalul „Dan Moisescu” revine, în perioada 8–9 octombrie 2025, pe scena Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”. Invitată specială a ediției din acest an este Mariana Ionescu Căpitănescu, una dintre cele mai iubite și apreciate interprete de muzică populară […] Articolul Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu”, ediția a XXIX-a, se apropie de start a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 24 ore
12:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. „Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a […] Articolul ANAF a schimbat yala la una din casele lui Klaus Iohannis. Statul a devenit coproprietar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:30
Trei accidente rutiere s-au produs aproape simultan vineri dimineață, 3 octombrie, pe șoselele din județul Constanța, potrivit informațiilor furnizate de ISU Constanța. Accident la ieșire din Valu lui Traian spre Murfatlar Două autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier. O victimă, conștientă și cooperantă, a fost preluată de echipajul SMURD […] Articolul Trei accidente rutiere s-au produs aproape simultan în județul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:30
Regizorul Tudor Giurgiu, prezent la Constanța, la proiecția de gală a filmului „Pădurea de molizi” # CT100
Duminică, 5 octombrie 2025, publicul constănțean este invitat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, pentru a participa la proiecția de gală a filmului „Pădurea de molizi”, în regia lui Tudor Giurgiu. Filmul aduce pe ecran momentul tragic din 1 aprilie 1941, când o comunitate românească din Bucovina de Nord […] Articolul Regizorul Tudor Giurgiu, prezent la Constanța, la proiecția de gală a filmului „Pădurea de molizi” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:20
BNR lansează monede cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”. Cea mai scumpă costă 23.000 de lei # CT100
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 6 octombrie 2025, o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”. Caracteristicile monedelor sunt următoarele: Metal Aur Argint Tombac cuprat Valoare nominală 500 lei 10 lei 1 leu Titlu […] Articolul BNR lansează monede cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”. Cea mai scumpă costă 23.000 de lei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:20
Sâmbătă, 4 octombrie 2025, ora 13:00, la Muzeul de Artă Constanța, se va deschide expoziția „ATELIER”, semnată de maestrul Ion Tițoiu, unul dintre cei mai importanți gravori români, artist de prestigiu internațional și personalitate culturală a Constanței. Expoziția reunește creații din ciclurile „Ochiul”, „Penița”, „Peninsula Tomitană”, „Valul” și „Masa de […] Articolul Muzeul de Artă Constanța găzduiește vernisajul expoziției „ATELIER” a maestrului Ion Tițoiu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
Pentru executarea unor lucrări care vizează cuplarea noilor conducte la rețeaua existentă dinmunicipiul Medgidia, județul Constanța, RAJA S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, marți – 07 octombrie 2025, în intervalul orar 07:00 – 18:00. În acest timp, vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Investiția face parte din cadrul ”Proiectul […] Articolul Se oprește apa în mai multe zone din municipiul Medgidia pe 7 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
Meteorologii au emis avertizări de vânt puternic și ploi abundente pentru Constanța. Echipele Primăriei Constanța și ale firmelor prestatoare sunt pregătite și intervin acolo unde situația o impune, pentru a gestiona efectele fenomenelor meteo. Avertizări meteorologice în vigoare: COD GALBEN Interval: 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 23:00 Fenomene: […] Articolul Primăria Constanța a scos țapinarii la muncă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ieri
00:30
Fosta Bază RATC devine noua axă a Constanței: cum va crea Delfin Park un coridor vibrant de la Delfinariu la City Park Mall # CT100
Cu toții știm câți ani fosta bază a RATC a stat nefolosită, fiind sursă de disconfort și nesiguranță în inima orașului. Iată că, în sfârșit, actualii proprietari ai acestui teren din centrul Constanței au pus la bătaie unii dintre cei mai buni arhitecți și urbaniști din țară ca să dea […] Articolul Fosta Bază RATC devine noua axă a Constanței: cum va crea Delfin Park un coridor vibrant de la Delfinariu la City Park Mall a aparut prima oara pe Constanta 100%.
00:10
România s-a lăudat cu trei trenuri noi și frumoase. Din păcate, unul a fost retras de pe traseu, iar al doilea va avea curând aceeași soartă. CFR Călători a anunțat că, în prezent, din cele trei rame Coradia Alstom puse la dispoziţia CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară […] Articolul România are trei trenuri moderne. Doar unul va mai rămâne însă pe traseu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
2 octombrie 2025
22:50
Codul portocaliu de vânt puternic anunțat pentru seara zilei de 2 octombrie și dimineața zilei de 3 octombrie nu a provocat, până la această oră, pagube majore în județul Constanța. Potrivit raportului transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, în intervalul 20:00 (2 octombrie) – 10:00 (3 octombrie) a […] Articolul Furtuna din județul Constanța a început timid: un singur copac doborât la Mangalia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:50
Vladimir Putin, președintele Rusiei, a făcut o referire directă anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, într-un discurs ținut joi seara, la Soci, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, informează Tass. Reacția lui Putin a venit la doar câteva ore după ce Nicușor Dan a prezentat, la Copenhaga, la […] Articolul Vladimir Putin, supărat că România a anulat alegerile prezidențiale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:40
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost obligat miercuri, 2 octombrie 2025, să predea cheile imobilului din centrul Sibiului, situat pe strada Nicolae Bălcescu, după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în aplicare o executare silită. Decizia vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au […] Articolul Klaus Iohannis a pierdut o casă din Sibiu! ANAF îi cere și un milion de euro a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:30
Polaris M Holding a primit astăzi vizita unor oaspeți speciali: elevii claselor a II-a și a IV-a de la Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța. Micii exploratori au descoperit, pas cu pas, traseul deșeurilor – de la coșul de gunoi până la transformarea lor în produse noi. Fascinați, copiii […] Articolul Elevii de la Școala „Ion Jalea” au învățat ecologia direct la stația de sortare Polaris a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:50
Campionatul Național de Volei Under-13 debutează la Medgidia. Clubul Sportiv vă așteaptă în număr cât mai mare # CT100
Clubul Sportiv Medgidia anunță cu entuziasm startul Campionatului Național de volei – categoria Under 13, prima etapă urmând să aibă loc chiar la Medgidia, în data de 3 octombrie 2025. Competiția se va desfășura în sala de sport a CS Medgidia, începând cu ora 10:00, iar programul meciurilor este următorul: Organizatorii îi […] Articolul Campionatul Național de Volei Under-13 debutează la Medgidia. Clubul Sportiv vă așteaptă în număr cât mai mare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:10
Valentin Vrabie reușește încă o transformare spectaculoasă: Remus Opreanu, satul cu asfalt nou și gaze naturale # CT100
Primarul Valentin Vrabie a schimbat în bine fața localităților pe care le-a condus, fie că vorbim despre comuna Peștera sau municipiul Medgidia. Azi a venit rândul satului Remus Opreanu, care aparține de Medgidia. Remus Opreanu se bucură de o transformare majoră în urma unor investiții importante realizate de administrația locală. […] Articolul Valentin Vrabie reușește încă o transformare spectaculoasă: Remus Opreanu, satul cu asfalt nou și gaze naturale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:20
Astăzi, în jurul orei 15.40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanța. IPJ a anunțat că, din primele verificări, a reieșit faptul că un bărbat, de 55 de ani a condus o autoutilitară pe strada Caraiman din municipiul […] Articolul Fetiță de 6 ani accidentată de o autoutilitară. Recomandările Poliției a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:40
Spitalul Județean Constanța, măsuri suplimentare pentru siguranța pacienților după tragedia de la Iași # CT100
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se află în plin proces de verificare și implementare a unor măsuri menite să sporească siguranța pacienților. Decizia vine în contextul tragediei petrecute recent la Iași, care a readus în atenție pericolul infecțiilor nosocomiale și importanța respectării stricte a protocoalelor medicale. […] Articolul Spitalul Județean Constanța, măsuri suplimentare pentru siguranța pacienților după tragedia de la Iași a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:10
Întreruperi masive de curent electric în județul Constanța: sunt afectate spitale, firme, un port militar, Cazinoul # CT100
Rețele Electrice România a anunțat întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, pentru perioada 3 – 10 octombrie 2025. Întreruperile vor afecta atât consumatorii casnici, cât și numeroși agenți economici și instituții publice. Iată programul: 3 octombrie 2025 În intervalul 07:30 – 20:30, alimentarea cu energie va fi întreruptă în: Tot […] Articolul Întreruperi masive de curent electric în județul Constanța: sunt afectate spitale, firme, un port militar, Cazinoul a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:30
Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani beneficiază, din luna octombrie, de vaccinare gratuită împotriva virusului HPV, măsură menită să prevină cancerul de col uterin și alte forme de cancer asociate acestui virus. Deputatul constănțean Marian Crușoveanu a anunțat că România are cea mai ridicată rată de incidență […] Articolul Vaccinare anti-HPV gratuită pentru tinerii sub 26 de ani a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:20
Tâlhărie ca în filme la Constanța: mascat și înarmat cu un cuțit, a furat 15.000 de lei dintr-o sală de jocuri # CT100
Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut un bărbat, de 31 de ani, suspectat de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. „Astfel, la data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 00.45, bărbatul în cauză, având […] Articolul Tâlhărie ca în filme la Constanța: mascat și înarmat cu un cuțit, a furat 15.000 de lei dintr-o sală de jocuri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:00
În ultimii, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a vândut cu obstinație terenuri și apartamente din patrimoniul orașului, sub pretextul asigurării finanțării pentru proiecte. Cu ajutorul consilieilor PNL, PSD și AUR. Anul acesta, am primit o altă justificare: banii, a afirmat edilul, vor fi folosiți pentru începerea lucrărilor la stadion. Sumele obținute din […] Articolul Constanța câștigă milioane din Cazinou. De ce mai vinde primarul orașul pe bucăți? a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Avanpremiera producției românești „Gașca de la Drept” – povești de studenție pe marele ecran, la Centrul „Jean Constantin” # CT100
Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța, găzduiește avanpremiera filmului „Gașca de la Drept”, o producție românească inspirată din cartea profesorului universitar Mihai Adrian Hotca – „Gașca de la Drept. O poveste din vremea studenției.” Filmul aduce pe marele ecran atmosfera vieții universitare: prietenii, provocări și experiențe care […] Articolul Avanpremiera producției românești „Gașca de la Drept” – povești de studenție pe marele ecran, la Centrul „Jean Constantin” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
La data de 1 octombrie, în jurul orei 18.50, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanța. „Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie, de 25 de ani a condus o trotinetă electrică pe bulevardul 1 Decembrie […] Articolul Copil de șase accidentat pe pista de biciclete din Constanța de o tânără pe trotinetă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:10
Primăria Constanța se pregătește de vreme rea: „Limitați deplasările doar la cazurile strict necesare” # CT100
Primăria Constanța a anunțat că, urmare a avertizărilor și atenționărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a întrunit încă de ieri după amiază, iar echipele de intervenție sunt deja mobilizate pe teren pentru gestionarea eventualelor efecte ale fenomenelor prognozate. Instituția ne spune că ar […] Articolul Primăria Constanța se pregătește de vreme rea: „Limitați deplasările doar la cazurile strict necesare” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:40
Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. e pregătită de vreme rea, dar vă roagă să evitați deplasările inutile # CT100
În urma avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie – cod portocaliu, la nivelul Societății Drumuri Județene Constanța S.A. au fost dispuse o serie de măsuri pentru gestionarea situațiilor care pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate în perioada următoare. „Au fost verificate mașinile și utilajele […] Articolul Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. e pregătită de vreme rea, dar vă roagă să evitați deplasările inutile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:20
Lucrări la noua conductă de apă din municipiul Constanța. Se oprește alimentarea în zona centrală # CT100
RAJA a anunțat că, la nivelul sistemului centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, se vor executa lucrări de cuplare a conductei nou înființate, cu diametrul de 250 mm. Noul tronson, ce va asigura necesarul de apă pentru zona centrală a orașului, va funcționa în paralel cu rețeaua existentă […] Articolul Lucrări la noua conductă de apă din municipiul Constanța. Se oprește alimentarea în zona centrală a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:20
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit și confiscat articole de sezon susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 1,4 milioane de lei. Bunurile purtau însemnele unor mărci de renume și urmau să ajungă pe piață, unde ar fi fost vândute ca produse originale. Descoperiri […] Articolul Contrabandă internațională cu mărfuri de sezon în valoare de 1,4 milioane lei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în două zile consecutive, două încălcări grave ale legislației rutiere în zona de frontieră a județului Constanța. Autocamion cu numere expirate La data de 30 septembrie 2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Negru Vodă au oprit pentru control un ansamblu […] Articolul Un șofer din Belarus conducea în Constanța un TIR polonez neîmatriculat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:20
Constanța se confruntă cu un spor natural negativ și cu o scădere a natalității, dar și cu o creștere îngrijorătoare a mortalității infantile, semnal de alarmă pentru întreaga comunitate medicală și autoritățile locale. Direcția Județeană de Statistică (DJS) Constanța a publicat date alarmante privind situația demografică a județului în primele șapte […] Articolul Constanța, lovită de o tragedie demografică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:10
România, o țară care are centrală nucleară la Cernavodă, hidrocentrale, termocentrale și mii de turbine eoliene, a ajuns să plătească uneori cel mai scump curent din Europa. Situația absurdă a fost confirmată chiar de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care spune că țara noastră vinde energie cu 1 leu și o […] Articolul România produce curent ieftin, dar îl importă la preț exorbitant: 1 leu vs 2.500 lei/MWh a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:50
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a oferit noi detalii despre stadiul lucrărilor la spitalul „Mama și Copilul”, unul dintre cele mai așteptate proiecte medicale din județ. „Se lucrează și zi și noapte. Aparatura este în licitație. Îmi doresc să se termine până în 2026, dar fizic nu ai cum […] Articolul Spitalul „Mama și Copilul”: se lucrează zi și noapte. Când ar putea fi gata a aparut prima oara pe Constanta 100%.
07:40
Un grav accident rutier a avut loc în această dimineață pe DJ226, la ieșire din localitatea Corbu spre Săcele. Potrivit reprezentanților ISU Constanța, apelul la 112 a fost primit printr-un telefon de tip iPhone, fără legătură de voce. La fața locului au intervenit mai multe echipaje: SMURD B2 și o […] Articolul Tânăr în comă după un accident rutier. Apelul la 112 a venit automat de la un iPhone a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Ianis Hagi și soția sa, Elena, au împărtășit cu fanii bucuria botezului fiului lor. Evenimentul a fost marcat prin imagini publicate pe o rețea de socializare, însoțite de un mesaj emoționant. Băiețelul s-a născut pe 20 august 2025 și a primit numele Giorgios, în onoarea bunicului său, legendarul Gheorghe Hagi. Cununia […] Articolul Ianis Hagi și Elena, primele imagini de la botezul fiului lor. Ce nume a primit micuțul a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:30
Începând de azi, 1 octombrie 2025, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (CMSN) introduce tarife reduse pentru biletele de acces, valabile până la 30 aprilie 2026, perioada extra-sezon. Astfel, constănțenii și turiștii au ocazia de a explora atracțiile complexului la prețuri mult mai accesibile. Tarife generale de intrare Program de vizitare Accesul […] Articolul Biletele la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța s-au ieftinit începând de azi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:20
Prefectura Constanța a anunțat astăzi, 1 octombrie 2025, că în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), convocată în contextul avertizării meteorologice cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului, valabil pentru zona de litoral în intervalul 2 octombrie, ora 20:00 […] Articolul Constanța, sub cod portocaliu de vânt puternic. Autoritățile iau măsuri speciale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:20
Lucrările la nodul rutier care va lega localitatea de Autostrada A4 (km 16+700) și DN 39E avansează conform graficului și se apropie de finalizare. În prezent, se execută asfaltarea ultimului strat de uzură pe ambele bretele de legătură: București – Cumpăna și Cumpăna – Mangalia. Mâine, 2 octombrie, urmează asfaltarea […] Articolul Nodul rutier care leagă Cumpăna de autostradă va fi gata în foarte scurt timp a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:40
Alezzi Logistics livrează în Constanța un Hub European Bespoke pentru liderul mondial Reinke # CT100
Noua facilitate de producție și logistică, o investiție de peste 5 milioane de euro, a fost concepută și construită la cheie pentru a transforma Portul Constanța într-un nod strategic pentru operațiunile Reinke în Europa și Asia Centrală. Pe 18 septembrie 2025, Alezzi Logistics, divizia specializată în infrastructură a Grupului Alezzi, […] Articolul Alezzi Logistics livrează în Constanța un Hub European Bespoke pentru liderul mondial Reinke a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a revenit astăzi cu un mesaj public, la doar o zi după ce a surprins prin declarația că nu știe dacă își va duce mandatul până la capăt (detalii AICI). „Dragii mei, pentru că după conferința de ieri am primit mii de mesaje de […] Articolul Val de susținere pentru Florin Mitroi, care anunță că nu renunță la luptă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:50
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) a semnat, la jumătatea lunii septembrie 2025, un contract de finanțare nerambursabilă cu Institutul Național al Patrimoniului (INP). Prin acest contract, în valoare de 5,5 milioane de lei, este sprijinit proiectul „Valorificarea și promovarea Edificiului Roman cu Mozaic de la Tomis – Reverberații […] Articolul Realitate virtuală la Edificiul Roman cu Mozaic a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:20
Dr. Cora Mitroi-Maxim: „Se dorește cu adevărat reconstrucția Spitalului de Boli Infecțioase sau asistăm doar la o demolare mascată?” # CT100
La exact patru ani de la incendiul din 1 octombrie 2021, care a devastat Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și a curmat vieți, situația unității medicale rămâne incertă. Dacă modularul ridicat în curtea spitalului funcționează și oferă o soluție provizorie, reconstrucția reală a clădirii întârzie să înceapă. „Avem funcțional […] Articolul Dr. Cora Mitroi-Maxim: „Se dorește cu adevărat reconstrucția Spitalului de Boli Infecțioase sau asistăm doar la o demolare mascată?” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:10
Consiliul Județean Constanța a făcut economii mai mari decât Administrația Prezidențială. Florin Mitroi: „5,5 milioane de euro s-au întors către cetățeni” # CT100
Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța (CJC) a anunțat ieri că instituția pe care o conduce a realizat economii de aproximativ 5,5 milioane de euro. Suma este semnificativ mai mare decât cea economisită de Administrația Prezidențială. Florin Mitroi a explicat că reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor instituției au dus la o […] Articolul Consiliul Județean Constanța a făcut economii mai mari decât Administrația Prezidențială. Florin Mitroi: „5,5 milioane de euro s-au întors către cetățeni” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.