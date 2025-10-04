Germania şi Marea Britanie salută anunţul Hamas că este pregătită pentru negocieri de pace în Gaza
Rador, 4 octombrie 2025 02:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat vineri noaptea că ostaticii din Gaza trebuie eliberaţi, gruparea palestiniană Hamas trebuie dezarmată, luptele trebuie să înceteze imediat, iar toate acestea trebuie să se petreacă foarte repede. Cancelarul a făcut declaraţiile după ce Hamas a anunţat că e pregătită pentru negocieri, în urma unui ultimatum dat de preşedintele american […]
• • •
Acum 2 ore
03:10
Un fotojurnalist francez şi colegul său ucrainean şi-au pierdut viaţa într-un atac rusesc cu drone în Doneţk # Rador
Autorităţile din Ucraina au anunţat că un atac rusesc cu drone a provocat moartea unui fotoreporter francez şi rănirea unui coleg ucrainean. Într-o postare pe media sociale, armata ucraineană a declarat că fotograful Antoni Lallican a fost ucis în apropiere de Drujkivka, în regiunea Doneţk. Antoni Lallican şi colegul său ucrainean Heorgi Ivancenko purtau veste […]
02:50
Germania şi Marea Britanie salută anunţul Hamas că este pregătită pentru negocieri de pace în Gaza # Rador
Acum 4 ore
02:00
Departamentul Trezoreriei SUA intenţionează să emită o monedă aniversară de un dolar cu chipul lui Donald Trump # Rador
Departamentul Trezoreriei din Statele Unite intenţionează să emită o monedă de un dolar pe care să fie gravat portretul preşedintelui Donald Trump, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la independenţa SUA, informează oficiali americani. Un oficial al Departamentului Trezoreriei a prezentat primele modele de monedă, pe una dintre acestea fiind gravat profilul preşedintelui […]
02:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus Israelului că trebuie să înceteze imediat bombardamentele în Fâşia Gaza, după ce gruparea palestiniană Hamas a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, morţi sau în viaţă, rămaşi în Gaza, cerinţă-cheie în planul preşedintelui Trump de stopare a războiului din Gaza. Scriind pe media sociale, Donald Trump a spus […]
00:30
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua oară în 24 de ore după ce au fost detectate drone # Rador
Ambele piste ale aeroportului din München, în Germania, au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, iar căpitanul unei aeronave a cărei plecare a fost anulată le-a spus pasagerilor că au fost observate din nou drone. Căpitanul zborului de la Londra le-a spus pasagerilor că elicoptere ale […]
00:30
Vremea nefavorabilă a produs efecte în 49 de localități din 14 județe, potrivit unui bilanț al IGSU # Rador
Vremea nefavorabilă a produs efecte vineri în 49 de localități din 14 județe – anunță IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 de curți, cinci case, pentru subsoluri, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 de imobile, precum și pentru degajarea a 237 de copaci și […]
Acum 6 ore
22:40
Guvernul va continua să urmeze principalele direcții pe care s-a concentrat de la preluarea actualului mandat (Ilie Bolojan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Mihaela Enache – Guvernul va continua să urmeze principalele direcții pe care s-a concentrat de la preluarea actualului mandat, îmbunătățirea colectării veniturilor și limitarea cheltuielilor publice, a afirmat vineri premierul Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului primelor 100 de zile de activitate. El a subliniat din nou că măsurile […]
Acum 8 ore
21:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Mihaela Enache – Măsurile de austeritate luate în educație, care au fost incluse în primul pachet fiscal, nu sunt ireversibile. Impactul lor va fi analizat și la unele s-ar putea renunța, spune ministrul Daniel David. El a precizat că, de exemplu, comasarea unor școli nu poate fi schimbată […]
21:00
Preşedintele SUA a cerut echipei sale să analizeze ce fonduri federale pot fi tăiate pentru oraşul Portland # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 octombrie) – Președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să analizeze ajutorul federal care poate fi tăiat pentru oraşul Portland din nord-vestul Statelor Unite, a declarat vineri Casa Albă. „Nu vom finanța statele care permit anarhia. De asemenea, va exista imediat o creștere suplimentară a resurselor federale pentru Portland”, a declarat […]
20:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Amalia Bojescu – Premierul Ilie Bolojan a făcut astăzi un bilanț al primelor 100 de zile de activitate, precizând că a preluat responsabilitatea a guvernării pe fondul unei crize bugetare. Într-o conferință de presă, șeful guvernului a declarat că măsurile luate au fost necesare pentru a recâștiga credibilitatea […]
Acum 12 ore
20:10
MAE: Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (3 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Andrei Țărnea, a reacționat astăzi la declaraţiile președintelui rus Vladimir Putin, care a susținut că autoritățile din România ar fi încercat să interzică oponenții politici și să manipuleze voința poporului. Diplomatul român a […]
19:20
Vremea rea a afectat Bucureștiul și zeci de localităţi din 7 județe, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea a peste 100 de copaci prăbușiți, iar aproximativ 100 de autoturisme au fost avariate în capitală. Astăzi, într-un interval de doar 4 ore s-au înregistrat peste 70 de copaci […]
17:20
Industria creveților din Indonezia, în scădere semnificativă în urma depistării unui lot de creveți contaminat cu Cesiu 137 # Rador
Industria creveților din Indonezia a înregistrat o scădere de 30-35%, după ce a fost detectată o contaminare radioactivă într-un lot de creveți expediați în SUA în luna august, a anunțat vineri Asociația Fermierilor de Creveți din țară. Creveții au fost procesați într-o zonă industrială din apropierea orașului Jakarta, despre care s-a constatat ulterior că sunt […]
17:10
Încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor statului rămân principalele elemente pe care se bazează guvernarea # Rador
Încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor statului rămân principalele elemente pe care se bazează guvernarea, a subliniat premierul Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului celor 100 de zile de la preluarea mandatului. El a enumerat printre priorități finalizarea digitalizării ANAF și a vămilor, combaterea evaziunii fiscale și a muncii la negru. Reforma administrației publice locale și centrale, […]
16:20
Programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” se apropie de final, se va mai organiza doar în următoarele două weekenduri, după care se va încheia odată cu răcirea vremii. În acest sfârșit de săptămână, evenimentul va avea loc pe Calea Victoriei doar duminică. Sunt programate spectacole de teatru, concerte live și ateliere creative. Astfel, bucureștenii […]
16:20
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist, reţinut de DIICOT # Rador
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit DIICOT, din 2022 până în mai 2025 acesta ar fi produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni pe care le-ar fi filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia. De asemenea, în […]
16:10
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în ultimele 9 luni ale anului, aproape 85 de mii de avize de muncă pentru cetățenii străini care vor să lucreze în România # Rador
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în ultimele 9 luni ale anului, aproape 85 de mii de avize de muncă pentru cetățenii străini care vor să lucreze în România. Majoritatea avizelor au fost eliberate pentru lucrători permanenți, peste 84 de mii de astfel de documente, restul au fost pentru lucrători detașați, înalt calificați și cei […]
Acum 24 ore
14:20
România are nevoie, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor, și de creștere economică (Kelemen Hunor) # Rador
România are nevoie, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor și de creștere economică pentru a putea genera venituri în viitor, este de părere liderulul UDMR, Kelemen Hunor. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a precizat că guvernul ar trebui să ia în calcul și acordarea de stimulente pentru economie. Kelemen Hunor: Când […]
14:20
13:40
ANAF a preluat, în condițiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, anunță că a preluat în condițiile legii jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate. ANAF arată într-un comunicat că, în urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute […]
13:20
(1) BBC: RADOR RADIO ROMÂNIA (3 octombrie) – Episcopul Londrei, Sarah Mullally, a fost numită vineri noul Arhiepiscop de Canterbury. Este prima femeie desemnată în cea mai înaltă funcție clericală din Biserica Anglicană în cei aproape 500 de ani de istorie./mbrotacel/cpodea www.bbc.com – 3 octombrie
13:10
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XLI – Tratatul de la Nissa (1739): pacea care a redesenat frontierele Europei de Est # Rador
Introducere La 3 octombrie 1739, în orașul Nissa (Nišul de astăzi, în Serbia), Imperiul Otoman și Imperiul Rus au semnat un tratat de pace care a pus capăt războiului ruso-turc din 1736–1739. Evenimentul, aparent doar unul dintre multele episoade din confruntarea multiseculară dintre cele două mari puteri, a avut însă implicații majore asupra echilibrului de […]
12:00
Tot mai mulți ucraineni susţin că nivelul corupției în țară a crescut, iar sociologii explică faptul că această percepție este influențată nu doar de realitate, ci și de impactul media. Potrivit unui sondaj realizat, în septembrie, de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), 71% dintre respondenți consideră că nivelul corupției a crescut de la […]
11:30
Eolienele livrează în sistemul energetic național 2600 de megawaţi, un record reprezentând 35% din totalul energiei electrice. România produce, la această oră, 7400 de megawaţi și consumă 7500, fiind nevoită să recurgă la importuri pentru a-și asigura necesarul de energie electrică. Centrala nucleară de la Cernavodă generează 1300 de megawaţi, iar hidrocentralele aproximativ 1000. Centralele […]
11:30
Campania Naţională de Informare privind introducerea monedei euro în Bulgaria continuă prin reuniuni organizate în mai multe oraşe din ţară. Scopul campaniei este ca cetăţenii să primească informaţii clare, detaliate şi de încredere cu privire la etapele principale şi termenele procesului de adoptare a monedei euro. Experţii oferă explicaţii cetăţenilor despre efectuarea în mod corect […]
11:20
Ungurii nu doresc să se afle într-o Uniune Europeană cu ucrainenii, a declarat Viktor Orbán în cadrul emisiunii „Bună dimineaţa, Ungaria” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată vineri de Radio Kossuth din Budapesta. Premierul a afirmat: Destinul ucrainenilor este că trăiesc lângă Rusia și sunt în permanență în război cu rușii. Noi nu putem schimba acest lucru […]
10:30
Zeci de copaci au căzut pe mașini și pe străzi în București și în județul Ilfov, din cauza vântului puternic # Rador
În București și în județul Ilfov, din cauza vântului puternic, zeci de copaci au căzut pe mașini și pe străzi. Datele ISU București-Ilfov din această dimineață arătau că 23 de autoturisme au fost avariate, însă numărul acestora e posibil să fie mai mare, deoarece misiunile echipelor operative sunt în desfășurare. Purtătorul de cuvânt al ISU […]
10:10
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8-15 octombrie. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Constantin Sturzu, a precizat că anul acesta pelerinii vor putea urmări în timp real, online, rândul către racla cu Sfintele Moaște […]
09:40
În zona montană înaltă din zece județe cad precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, se înregistrează cel mai mare strat de zăpadă din țară: 17 cm, erau aseară la ora 21:00, potrivit corespondentei RRA Carmen Vulcan. Drumarii sibieni au continuat să intervină cu utilaje de deszăpezire, pentru a […]
09:40
Realizator: Vremea severă se manifestă în mare parte din ţară. Aseară a nins în mai multe zone înalte din centru. În multe alte regiuni plouă, este frig sau bate vântul. Sunt sau vor fi în vigoare o serie de coduri roşii de ploi sau inundaţii. Un cod roşu de ploi abundente este în vigoare de […]
09:30
Codul roșu de ploi a pus în alertă autoritățile din județul Olt. Forțele din teren, precum și tehnica din dotare, au fost suplimentate. În sprijinul ISU local au venit echipe de la ISU Brașov și ISU Sibiu, care au sosit aseară în județ. În cursul nopții, situația a fost atent monitorizată de echipe deplasate în […]
08:20
Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA se află în „conflict armat” cu cartelurile de droguri străine # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că a transmis Congresului o notă în care precizează că Statele Unite se află într-un „conflict armat activ” cu carteluri străine de droguri, pe care administraţia Trump le califică „organizaţii teroriste”. Demersul are loc în urma raidurilor militare recente asupra unor ambarcaţiuni venezuelene despre care administraţia Trump susţine că […]
08:20
Mai multe explozii s-au auzit, în noaptea de 2 spre 3 octombrie, în orașele Odesa și Dnipro, în timpul unei alerte de raid aerian. Primarul Odesei, Hennadi Truhanov, a confirmat pe Telegram că se aud explozii, însă nu a oferit detalii. Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizaseră anterior asupra deplasării unor drone ruseşti dinspre Marea Neagră […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Asociaţia Alte Cuvinte (CUAC) în parteneriat cu Fundaţia Roma Education Fund Romania lansează „Inelul Timpului”, primul joc de societate (boardgame) din România dedicat istoriei romilor. Jocul este un instrument educaţional care îşi propune să aducă în şcolile şi bibliotecile din România istoria şi contribuţiile culturale şi ştiinţifice ale romilor, într-un […]
08:10
Leul continuă tendinţa de depreciere în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională la 5,0837 lei, în urcare cu 0,17 bani faţă de cotaţia precedentă. Este a cincea şedinţă consecutivă de depreciere a monedei naţionale. În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3258 lei, […]
05:10
Presa internațională urmărește summitul UE de la Copenhaga, văzut ca un test de rezistență pentru UE, confruntată cu atacuri hibride atribuite Rusiei. „Europa se străduiește să ajungă la un acord privind o apărare comună, pe măsură ce atacurile hibride rusești se intensifică”, notează Le Monde. Cotidianul francez subliniază că liderii europeni au discutat măsuri pentru […]
Ieri
01:10
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Nicuşor Dan: Azi va fi o reuniune a statelor europene cu mai multe discuţii, unde prezint materialul de la Procurorul General despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la reuniunea de joi a reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă. RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 2 octombrie 2025 – Nicuşor Dan a precizat că, în cadrul acestei […]
2 octombrie 2025
20:20
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 octombrie) – Poliția britanică a declarat joi că atacatorul implicat într-un atac cu mașină și cuțit asupra unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, purta o vestă care avea aspectul unui dispozitiv exploziv. Șeful poliției din Greater Manchester, Stephen Watson, a făcut aceste comentarii, făcând o actualizare a incidentului care s-a […]
17:30
Locurile de parcare pentru persoane cu handicap ar putea fi reglementate diferențiat în funcție tipul și gradul de dizabilitate # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (2 octombrie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Locurile de parcare pentru persoane cu handicap ar putea fi reglementate diferențiat în funcție tipul și gradul de dizabilitate. Liberalii au depus în parlament un proiect legislativ pentru modificarea legislației privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cătălin Purcaru explică. Reporter: Persoanele care utilizează […]
17:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 octombrie) – Zeci de mii de protestatari au mărșăluit joi prin orașele franceze, ascultând strigătul de mobilizare al sindicatelor care cer măsuri împotriva planurilor de reduceri drastice ale cheltuielilor în bugetul de anul viitor. Sindicatele sunt dornice să mențină presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron și a noului său premier, Sebastien Lecornu, […]
16:50
Tancurile israeliene au blocat joi drumul principal spre orașul Gaza, împiedicându-i pe cei care au părăsit orașul asediat să se întoarcă, iar ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că aceasta este ultima șansă de a scăpa pentru sutele de mii de oameni care se află încă în oraș. Israelul a spus locuitorilor orașului […]
16:50
Baza americană de la Deveselu își va continua activitatea, chiar dacă a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA # Rador
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din Statele Unite, dar personalul său militar își va continua activitatea în mod normal – a anunțat conducerea bazei. Atribuțiile vor fi însă îndeplinite fără plată, până când noi alocări bugetare vor fi aprobate de Congres și promulgate prin lege, se arată […]
16:40
Editura Casa Radio lansează audiobookul Ploaia, în amintirea norului de Dinu Flămând, în cadrul evenimentelor prilejuite de Festivalul Limba Română, ediţia a IV-a, ce se va desfăşura la Braşov în perioada 2-4 octombrie 2025. În cadrul evenimentelor reunite sub titlul Limba poeziei. Întâlnirile revistei literare Libris, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 11.30, la Librăria […]
16:40
Misiunea de observare a alegerilor în Republica Moldova a prezentat concluziile privind desfășurarea procesului electoral # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Procesul electoral din Republica Moldova, unde au avut loc duminică alegeri parlamentare, a fost afectat de polarizare socială și politică, tentative de influență externă tipice războiului hibrid, manipulare informațională și corupere a alegătorilor – este concluzia Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Cu detalii, Eva Fruntașu de la Radio Chișinău. […]
15:20
DSU a convocat preventiv comitetele județene și centrale de intervenție din zonele aflate sub atenționări de vreme rea # Rador
Departamentul pentru Situații de Urgență a convocat preventiv comitetele județene și centrale de intervenție din zonele aflate sub atenționări de vreme rea. ISU Hunedoara și Timiș au trimis deja autospeciale în Dolj, unde de la ora 18:00 va intra în vigoare un cod roșu de ploi abundente – transmite corespondentul RRA Florin Firu. De asemenea, […]
15:10
Zelenski a confirmat că a discutat cu Trump despre furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că a purtat discuții cu președintele SUA, Donald Trump, despre posibilitatea ca partea americană să furnizeze Ucrainei sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. „Am vorbit cu Statele Unite. Suntem foarte recunoscători președintelui Trump pentru această discuție. Data trecută am avut cu adevărat un dialog foarte bun, foarte […]
15:10
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, susţine că situația privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei este acum mai bună decât la începutul anului, iar cheia victoriei va fi intensificarea ajutorului militar pentru Kiev și consolidarea presiunii prin sancțiuni. Potrivit Ukrinform, Macron a făcut declaraţia respectivă, joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene. „În ultimele luni, am muncit […]
15:00
Președinta Parlamentului de la Sofia a dezvelit la Pordim un monument dedicat Regelui Carol I, cu participarea unei delegații a Parlamentului României și a deputatului Gabriel Florea # Rador
Președinta Adunării Naționale de la Sofia, Natalia Kiselova, a participat la inaugurarea unui monument dedicat Regelui Carol I al României, la Pordim. Evenimentul a avut loc la Casa-Muzeu Majestatea Sa Regele Carol I și a fost organizat de Primăria Pordim în coloborare cu deputatul român Gabriel Florea, membru al Grupului de Prietenie Bulgaria-România din Parlamentul […]
14:40
