Vladimir Putin atacă România pentru pierderea Moldovei
SportMedia, 4 octombrie 2025 03:40
Vladimir Putin a resimțit din plin înfrângerea strategică din Moldova. Conform mai multor surse, prin rețeaua creată de Ilan Șor, oligarhul stabilit la Moscova, s-au cheltuit în jur de 300 de milioane de dolari în operațiuni hibride pentru a bloca drumul european al Chișinăului. Victoria partidului fondat de președinta Maia Sandu în alegerile parlamentare din …
• • •
Acum o oră
03:40
Oamenii de știință au descoperit o corelație între perturbările câmpului magnetic terestru, cauzate de furtunile solare, și creșterea frecvenței infarctelor miocardice, în special în rândul femeilor. Cercetătorii au ajuns la această concluzie analizând datele rețelei publice de sănătate din São José dos Campos (statul São Paulo, Brazilia), înregistrate între 1998 și 2005 – o perioadă … The post Legătura dintre furtunile solare și infarct. Studiu cu rezultate surprinzătoare appeared first on spotmedia.ro.
03:40
Viteza cu care îmbătrânești depinde și dacă tatăl tău a fumat. Și mai ales când s-a apucat! # SportMedia
Oamenii pot îmbătrâni mai repede dacă tatăl lor a fumat în timpul pubertății, arată un studiu recent. Cercetătorii au descoperit semne de îmbătrânire biologică accelerată în raport cu vârsta cronologică la cei ai căror tați au început să fumeze la 15 ani sau mai devreme. Aceștia au descoperit că fumatul în pubertate poate produce daune …
03:40
Acum 6 ore
23:40
Trump a dat ultimatum Hamas: Până duminică seara, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamas termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza – alternativa fiind să se confrunte cu „iadul". „Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului" (luni, ora 1:00, ora României – n.r.), …
23:40
Furtuna a făcut prăpăd în București: 18 mașini avariate. Circulația STB afectată pe mai multe linii. Două zboruri, deviate de pe Otopeni # SportMedia
Furtuna puternică de vineri a provocat haos în Capitală: pompierii au avut peste 70 de intervenţii doar în Bucureşti, 18 maşini au fost avariate, iar mai multe linii de tramvai şi troleibuz au fost blocate din cauza acumulărilor de apă. Două zboruri care urmau să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă au fost redirecţionate la Sibiu …
23:40
Bolojan: Primele semne de revenire economică, din primăvară. Ultima șansă pentru partide de a-și dovedi utilitatea # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan spune că din primăvara anului viitor România ar putea vedea primele semne de revenire economică, cu inflație și prețuri la energie în scădere și un deficit mai mic, dacă sunt continuate măsurile de disciplină fiscală. El promite că nu vor fi introduse noi taxe, dar vor fi reduse cheltuielile risipitoare, iar pensiile …
23:40
Horoscop de weekend pentru zilele de 4 si 5 octombrie 2025.
23:40
Alegerile pentru Primăria Capitalei, între criza de timp și tensiunile din coaliție. Bolojan: „Dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan afirmă că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai curând, iar o decizie ar fi ideal să fie luată până săptămâna viitoare, pentru ca Bucureştiul să aibă o administraţie cu legitimitate deplină. Totuşi, şeful Guvernului nu pare foarte încrezător că lucrurile se vor mișca repede. El spune că forţarea unei …
23:40
Bolojan, despre greva mascată din Justiție: Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM-ul în legătură cu blocajul din Justiţie. El a precizat că dacă activitatea este suspendată parţial, atunci moral ar fi ca si salarizarea să fie suspendată parţial. Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă se poate …
23:40
Valentin Mihălă (25 de ani), fotbalistul lui Rizespor, a marcat un gol fabulos în campionatul Turciei. Într-un meci Antalyaspor – Rizespor 2-5, din Superliga turcă, Valentin Mihăilă a marcat primul gol la noua sa echipă, iar reușita e una senzațională. Mihăilă a fost introdus pe teren în minutul 65, iar golul a venit în prelungiri, …
Acum 8 ore
21:30
O nouă ediție de titluri de stat FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,20% la lei și 6,50% la euro # SportMedia
Românii care vor să economisească sau să investească în siguranță au din nou ocazia prin programul FIDELIS, ediția de toamnă, organizată de Ministerul Finanțelor. Campania de subscriere are loc între 10 și 17 octombrie 2025. Cei care cumpără titluri de stat nu plătesc niciun impozit pe câștiguri, iar dobânzile anunțate sunt printre cele mai mari …
21:30
Bolojan: România are nevoie de noi capacități de producție de energie. Complexul Oltenia nu poate continua „căpușat” și cu miliarde de lei subvenții # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că România trebuie să îşi asigure securitatea energetică prin finalizarea proiectelor întârziate şi dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie. El a arătat că există un deficit de producţie şi a dat exemplul centralei de la Iernut, unde lucrările durează deja de 10 ani. „Dacă vom continua ca până acum, …
21:30
Ploi violente în Bulgaria. Trei persoane au murit, zeci au fost evacuate, mașinile au fost luate de ape (Video) # SportMedia
Precipitații de o violență excepțională au provocat vineri inundații în sud-estul Bulgariei în urma cărora trei persoane au murit la Elenite, o stațiune la Marea Neagră, a anunțat ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov. „Printre victime se numără doi salvatori: unul din cadrul poliției de frontieră, iar celălalt, un tractorist", a declarat Mitov la Radioul …
21:30
Mihaela Cambei cucerește o medalie de aur și două medalii de argint la Campionatele Mondiale de haltere # SportMedia
Mihaela Cambei a obținut, vineri, trei medalii la Campionatele Mondiale de haltere. Cambei a luat medalia de aur la stilul smuls, cu 94 de kilogrme. Mihaela a obținut și două medalii de argint la stilul aruncat, cu 114 și 128 de kilograme. Sportiva noastră a concurat la categoria 53 de kilograme. Mihaela Cambei este campioana …
21:30
Alina Bica scapă de mandatele europene de arestare și executare a pedepsei. CAB: Fosta șefă DIICOT a executat integral sentința # SportMedia
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare …
21:30
Bolojan: România plătește, într-un singur an, doar pentru dobânzi, echivalentul autostrăzii Moldovei # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România va plăti, anul acesta 11 miliarde de euro dobânzi pentru credite contractate anii trecuţi, suma reprezentând echivalentul costurilor pentru construirea autostrăzii Moldovei. Potrivit premierului, deficitul bugetar din acest an, de 32 de miliarde de euro, nu este cel estimat la construirea bugetului, Bolojan afirmând, în acest context, că cei …
Acum 12 ore
19:30
Jucătoarea cehă de tenis Linda Noskova, numărul 27 mondial, s-a calificat fără probleme în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 dolari, vineri, după ce a învins-o pe britanica Sonay Kartal (81 WTA), cu 6-3, 6-4. Noskova (23 ani) a obținut victoria după o oră și 10 minute și vizează …
19:30
Malcom Edjouma și David Miculescu au aflat verdictul medicilor după accidentările suferite în meciul cu Young Boys # SportMedia
FCSB a aflat verdictul medicilor în privința accidentărilor suferite de Malcom Edjouma și David Miculescu în meciul cu Young Boys (0-2, în Europa League). Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a făcut anunțul despre starea medicală a celor doi. Miculescu și Edjouma au suferit, amândoi, leziuni musculare și urmează să efectueze …
19:30
Cum duce Rusia războiul hibrid împotriva României: Raportul prezentat de Nicușor Dan liderilor europeni – document # SportMedia
Administrația Prezidențială a publicat raportul „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României", document pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că …
19:30
Furtuna a făcut „pagube semnificative în Sectorul 2”. Cetățenii afectați vor fi despăgubiți de primărie, dar termenul e foarte scurt # SportMedia
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, a anunțat, vineri, „pagube semnificative", după furtună. El a mai spus că proprietarii de autovehicule avariate în urma furtunii pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri. Termenul de depunere este, însă, foarte scurt. „Furtuna cauzată de codul portocaliu de vreme rea a provocat pagube …
17:30
FCSB i-a răspuns lui Denis Alibec (34 de ani), care și-a manifestat nemulțumirea legată de faptul că joacă puțin. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB i-a răspuns dur lui Alibec, căruia i-a transmis să marcheze și să dea un randament mai bun pentru a nu mai fi schimbat la pauză. De asemenea, Becali …
17:30
Bistrița-Năsăud: A fost reținut un bărbat care testa acasă bombe și accesa propagandă teroristă # SportMedia
Un bărbat de 33 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost reținut și este cercetat pentru acte de terorism, după ce a construit mai multe dispozitive explozive artizanale, pe unele testându-le chiar în propria locuință și în împrejurimi. Anchetatorii susțin că acesta s-a radicalizat treptat, accesând constant materiale de propagandă teroristă pe internet. Potrivit DIICOT, …
17:30
Bucureștiul are, începând de vineri, un nou prefect. USR-istul Andrei Nistor a fost desemnat în această funcție prin Hotărârea de Guvern nr. 814 din 2 octombrie 2025 și a depus jurământul la sediul Instituției Prefectului Municipiului București. „Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de prefect al municipiului …
17:30
Trump ține cu dinții de rachetele Tomahawk. Ucrainenii ar putea slăbi cu ele forța lui Putin # SportMedia
Administrația Trump este puțin probabil să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, au declarat pentru Reuters un oficial american și alte trei surse familiare cu discuțiile. Deși Kievul cere aceste arme de ani de zile, iar ele ar extinde semnificativ capacitățile militare ale Ucrainei, majoritatea stocurilor sunt deja rezervate pentru …
17:30
Medicii de la spitalul unde au murit 7 copii se apără: „Munca noastră a fost anulată și blamată” # SportMedia
Angajații Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iași au transmis o scrisoare deschisă autorităților centrale și opiniei publice, în care își exprimă durerea față de tragedia produsă la Terapie Intensivă, unde șapte copii au murit după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Medicii și asistentele cer ca infecțiile nosocomiale să nu fie transformate …
17:30
Partidele ar putea pierde subvenția pe decembrie. Bolojan: Pot funcționa cu sume mai mici # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că partidele politice pot rezista cu subvenții reduse de la bugetul de stat. El a sugerat că, printr-o viitoare rectificare bugetară, s-ar putea renunța la alocarea pentru luna decembrie, ceea ce ar însemna o tăiere de aproximativ 10% din totalul anual. „Poate se ajunge la un consens ca pe …
Acum 24 ore
15:30
Românii petrec cu 46% mai mult timp în mall. Publicitatea indoor devine noul pol de creștere în media # SportMedia
Un studiu realizat de Brand Management și Reveal Marketing Research arată că românii petrec în medie 208 minute la mall în 2025, în creștere cu 46% față de anul trecut, când timpul mediu era de 142 de minute. În plus, 52% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe săptămână în centre comerciale, iar cheltuielile …
15:30
David Popovici (21 de ani) și-a setat un obiectiv măreț pentru viitorul apropiat. Campionul olimpic țintește din nou recordul mondial în proba de 100 de metri liber, pe care l-a deținut o perioadă, apoi a fost depășit de chinezul Pan Zhanle chiar la Jocurile Olimpice de la Paris. Popovici este sigur că va reușit să-l …
15:30
Kovesi: Nu există țări curate. Crima organizată vizează acum fondurile de reziliență ale UE # SportMedia
Fondurile agricole europene și alte tipuri de subvenții alimentează corupția în întreaga Uniune, a avertizat procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi. În Grecia, un scandal uriaș a izbucnit după descoperirea unei escrocherii prin care sute de milioane de euro au fost obținute fraudulos. Mulți fermieri au încasat subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau …
15:30
Cadouri de Crăciun pentru angajații tăi – idei clasice și inovatoare, pentru diferite tipuri de echipe # SportMedia
Sărbătorile de iarnă sunt un moment special, iar companiile caută mereu soluții prin care să transmită recunoștința față de angajați. Un cadou bine ales de Crăciun nu este doar un gest simbolic
15:30
Să iei decizii financiare inteligente pentru flota auto este una dintre cele mai mari provocări pe care le întâmpini atunci când conduci o afacere în domeniul transporturilor sau logisticii. Costurile ridicate, nevoia constantă de modernizare și presiunea concurenței te obligă să cauți soluții care să îți asigure echilibru între investiții și profit. Alegerea unei strategii … The post Cum faci alegeri financiare avantajoase pentru flota auto appeared first on spotmedia.ro.
15:30
În discuții cu Hakim Ziyech (32 de ani), fost atacant lateral al Chelsea sau Ajax, CFR Cluj a primit o veste importantă. CFR Cluj poartă negocieri pentru eventualul transfer al lui Hakim Ziyech, liber de contract, și așteaptă răspunsul marocanului, care va veni în curând. Potrivit Fanatik, Ziyech a transmis că luni, 6 octombrie, va … The post Vestea primită de CFR Cluj în privința transferului lui Hakim Ziyech appeared first on spotmedia.ro.
15:30
LIVE Premierul Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare (Video) # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă în care prezintă principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când deține funcția de premier. Ilie Bolojan conduce Guvernul din 23 iulie când a depus jurământul în fața președintelui la Palatul Cotroceni. De când este în funcție, Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al … The post LIVE Premierul Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Sârbul Novak Djokovic a declarat că discuțiile privind reorganizarea calendarului tenisului profesionist durează de 15 ani și că jucătorii ‘nu sunt încă suficient de uniți’ pe această temă, informează AFP. ‘Acum mai bine de 15 ani, spuneam deja că trebuie să ne unim și să reorganizăm calendarul. Jucătorii încă nu sunt suficient de uniți. Trebuie … The post Novak Djokovic arată cu degetul: „Jucătorii încă nu sunt suficient de uniți” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Ziua 1318 Kievul lovește direct în inima Rusiei. Moscova țintește rețeaua energetică. Soci, în alertă după discursul lui Putin # SportMedia
În ziua 1318 de război, Rusia a reluat atacurile combinate cu drone și rachete pe un front aerian extins, mizând tot mai mult pe paralizarea rețelei energetice ucrainene. Până la 300 de UAV-uri, 6–7 balistice și circa 20 de rachete de croazieră au lovit sau au fost direcționate spre Poltava, regiunea Harkov, Bucea, Odesa, Dnipro, … The post Ziua 1318 Kievul lovește direct în inima Rusiei. Moscova țintește rețeaua energetică. Soci, în alertă după discursul lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
13:30
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia.” Reacția MAE după ce Putin a spus că România a manipulat alegerile # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe a reacţionat vineri la afirmaţiile preşedintelui rus Vladimir Putin privind alegerile prezidenţiale anulate din România. MAE subliniază că Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze votul, atât în România, cât şi în Republica Moldova, dar a eşuat „pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective”. Instituţia … The post „Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia.” Reacția MAE după ce Putin a spus că România a manipulat alegerile appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Pierderi importante pentru FCSB după înfrângerea cu Young Boys, 0-2, în Europa League. Meciul pierdut cu Young Boys a lăsat urme în echipa FCSB. Malcom Edjouma și David Miculescu au ieșit de pe teren cu probleme medicale. Edjouma a suferit o accidentare musculară și așteaptă verdictul medicilor, iar David Miculescu este, și el, cu semnul … The post Pierderi importante pentru FCSB după meciul cu Young Boys: „Mare păcat” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen s-a fisurat din fașă. „Nu există garanții 100% de securitate” # SportMedia
Uniunea Europeană este din nou divizată în fața amenințării rusești. Propunerea Ursulei von der Leyen de a construi un „zid anti-drone” pe flancul estic, pentru a apăra Polonia, România și statele baltice, a stârnit dispute aprinse între capitalele UE. Țările din prima linie cer măsuri rapide, dar cele din Sud și Vest contestă costurile, fezabilitatea … The post Zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen s-a fisurat din fașă. „Nu există garanții 100% de securitate” appeared first on spotmedia.ro.
11:30
FCSB a numit primul fotbalist care pleacă de la echipă în pauza de iarnă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că David Kiki (31 de ani) nu mai are șanse să rămână în lot și din 2026 încolo. Chiar dacă mai are contract cu FCSB, Becali vrea neapărat să scape de … The post Prima plecare de la FCSB după înfrângerea cu Young Boys appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Dennis Man (27 de ani) a reușit să le ia ochii olandezilor după ultimele două meciuri jucate în tricoul lui PSV Eindhoven. Pasa de gol pe care Man a oferit-o în Excelsior – PSV 1-2 și modul în care a jucat în Bayer Leverkusen – PSV 1-1, în Liga Campionilor, i-au convins pe olandezi în … The post Olandezii s-au convins de Dennis Man: Verdictul dat în privința atacantului appeared first on spotmedia.ro.
11:30
FCSB primește o veste excelentă într-un moment critic al sezonului. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat o veste excelentă pentru campioana României. Este vorba despre revenirea lui Adrian Șut (26 de ani), care este din nou apt de joc și putea juca chiar din meciul cu Young Boys, dar n-a mai … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Bucureștiul, sub cod portocaliu de vânt puternic: Zeci de copaci doborâți, mașini avariate și cabluri rupte # SportMedia
Vântul puternic a făcut ravagii noaptea trecută în București și Ilfov: Zeci de copaci au fost doborâți și au căzut pe mașini. De asemenea, mai multe cabluri electrice au fost rupte. Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. … The post Bucureștiul, sub cod portocaliu de vânt puternic: Zeci de copaci doborâți, mașini avariate și cabluri rupte appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Mirel Rădoi trage concluzii dure după înfrângerea Universității Craiova în Conference League # SportMedia
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a tras concluzii dure după înfrângerea cu Rakow din Conference League. Rakow a fost un adversar prea tare pentru Universitatea Craiova la debutul în Conference League, iar oltenii au pierdut cu 2-0 un meci în care n-au contat mai deloc în atac. La finalul jocului, Rădoi a spus că lipsa … The post Mirel Rădoi trage concluzii dure după înfrângerea Universității Craiova în Conference League appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Vremea se mai încălzește, dar vor mai fi ploi – prognoza meteo până la începutul lunii noiembrie # SportMedia
Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, posibil uşor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni. În următorea perioadă ploile se opresc, dar spre sfârșitul lunii vor fi din nou precipitații mai abundente. Săptămâna 6-13 octombrie Valorile termice vor fi în … The post Vremea se mai încălzește, dar vor mai fi ploi – prognoza meteo până la începutul lunii noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
11:30
La finalul jocului FCSB – Young Boys 0-2, din Europa League, Denis Alibec (34 de ani) a transmis un mesaj conducerii. Titular cu Young Boys, Alibec s-a chinuit să aibă realizări în prima repriză pentru că urma să fie schimbat la pauza meicului, conform strategiei „roș-albaștrilor”. După meci, Alibec și-a manifestat nemulțumirea legată de faptul … The post Denis Alibec transmite un mesaj direct conducerii FCSB appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei. Activitățile pe aeroporturile din Soci și Gelendjik au fost suspendate, a anunțat Rosaviația, autoritatea aeronautică … The post Alertă cu drone la Soci după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în apropiere au fost observate drone. Zeci de zboruri anulte # SportMedia
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri, scrie BBC. Aeroportul a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri care urmau să aterizeze la Munchen către Stuttgart, Nurnberg, … The post Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în apropiere au fost observate drone. Zeci de zboruri anulte appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Rusia crește taxele pentru a finanța războiul din Ucraina, pe fondul încetinirii economice # SportMedia
Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina. Proiectul de buget pentru 2026, prezentat de Ministerul de Finanţe, prevede majorarea TVA de la 20% la 22% şi … The post Rusia crește taxele pentru a finanța războiul din Ucraina, pe fondul încetinirii economice appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Analiză CFA România: Câte miliarde ar câștiga Statul dacă s-ar face listarea la Bursă a unor pachete minoritare ale companiilor de stat, fără pierderea controlului # SportMedia
Listarea la Bursa de Valori București (BVB) a unor noi pachete minoritare de acțiuni ale companiilor Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica și altele asemenea ar putea aduce miliarde de lei la buget, fără ca statul să piardă controlul, este concluzia unui studiu realizat de Asociația CFA România și prezentat joi. Companiile sus-numite sunt deja listate pe BVB, … The post Analiză CFA România: Câte miliarde ar câștiga Statul dacă s-ar face listarea la Bursă a unor pachete minoritare ale companiilor de stat, fără pierderea controlului appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF, fostl președinte fiind nevoit să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015. Casa va fi scoasă la licitație, spre vânzare, iar Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea banilor obținuți din închirierea … The post Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Casa îi va fi scoasă la licitație spre vânzare appeared first on spotmedia.ro.
