Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte interimar al PNL, a explicat, într-un interviu acordat la Prima Tv, că ştie că măsuri pe care le-a susţinut îi afectează pe cetăţeni, dar că „nu există alte căi de a corecta lucrurile”. El spune că nu se aşteaptă să încheie acest mandat „cu o cotă de încredere care să fie la nu ştiu ce nivel”, dar pentru el e important să ştie că şi-a făcut datoria pentru comunitate. El a răspuns şi celor care consideră că ascensiunea sa în politica de la Bucureşti ar fi un plan din timp pus la punct, în urma căruia ar urma să ajungă la Cotroceni.