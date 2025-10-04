Guvernul SUA pregăteşte o monedă aniversară cu imaginea lui Trump
Financial Intelligence, 4 octombrie 2025 06:50
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump
• • •
Acum o oră
07:00
Donald Trump a declarat vineri că mişcarea islamistă Hamas este "pregatită pentru o pace durabilă"
07:00
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puţin până săptămâna viitoare, în urma eşecului de
07:00
Ursula Von der Leyen cere extinderea utilizării maşinilor autonome în Europa # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri măsuri la nivelul continentului pentru dezvoltarea maşinilor autonome
07:00
Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult
06:50
Acum 12 ore
20:40
CAB retrage mandatul european de arestare pe numele Alinei Bica, deși ea nu a făcut nicio zi de închisoare # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a stabilit vineri că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-a executat pedeapsa în
20:40
Nica (ANAF): Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele
19:50
România nu poate fi competitivă cu o energie scumpă şi câteodată este bine să ne gândim că totuşi
Acum 24 ore
18:30
Acționarii BVB, convocați să aprobe mandatarea conducerii pentru o nouă majorare de capital la Contrapartea Centrală # Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București au fost convocați, pe 12/13 noiembrie, să aprobe mandatarea conducerii pentru o nouă
16:50
Burduja: România are toate argumentele pentru a obţine prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune; eu aş merge săptămânal la Bruxelles # Financial Intelligence
România are toate argumentele să ceară la Bruxelles prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune, întrucât securitatea energetică este vitală
15:20
Cornelia Năstase – CC Tax Advisory: „ANAF nu poate inventa praguri fiscale prin conferințe. Vânzările ocazionale din patrimoniul personal NU devin automat activitate economică peste 10.000 lei” # Financial Intelligence
CC Tax Advisory solicită public ANAF să retragă și să clarifice oficial anunțul privind „pragul de semnificație" de
15:10
Bolojan: Trebuie să declanșăm listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul; exemple: CEC, Aeroportul Otopeni # Financial Intelligence
Trebuie să declanșăm listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul
15:00
Bolojan: În cele 100 de zile de guvernare am luat măsurile necesare pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de
14:40
Blackout-ul din Spania a fost cauzat de o “cascadă de supratensiuni” şi de energia din surse regenerabile # Financial Intelligence
Pana de curent masivă care a afectat Spania şi Portugalia pe 28 aprilie este prima care are legătură
14:30
AUSTRIACARD va oferi companiilor o platformă Agentic AI – soluţie completă, axată pe securitate, autonomie și integrare # Financial Intelligence
AUSTRIACARD HOLDINGS colaborează cu Dell Technologies pentru a dezvolta și comercializa GaiaB™ Appliance, o soluție avansată de Generative
14:20
Ivan (Transelectrica): E o presiune fantastică din partea celor ce doresc să investească;legislaţia pentru obţinerea ATR-urilor se modifică de la 1 ianuarie # Financial Intelligence
Transelectrica se confruntă cu o presiune fantastică din partea celor care doresc să investească, pentru că legislaţia se
14:20
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # Financial Intelligence
Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința
14:00
A noua oportunitate FIDELIS: investești fără impozite și câștigi cu până la 8,20% mai mult # Financial Intelligence
A noua ediție FIDELIS din 2025, ce se va desfășura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până
13:20
Cristina ȘETRAN: OPCOM susține necondiționat proiectul Contrapărții Centrale; Vedem procesul de depunere a dosarului de autorizare finalizat în acest an # Financial Intelligence
OPCOM susține necondiționat implementarea proiectului Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa produse derivate la Bursa de
13:10
Constantin (Hidroelectrica): Ne apropiem vertiginos de 900.000 de clienţi casnici şi, pe proiecţiile noastre, vom depăşi un milion # Financial Intelligence
Hidroelectrica se apropie de un portofoliu de 900.000 de clienţi casnici, iar proiecţiile arată că va depăşi un
12:50
Investitorul Leon Cooperman spune că am ajuns în etapa pieței “bullish”, despre care ne-a avertizat Warren Buffett # Financial Intelligence
Investitorul de lungă durată Leon Cooperman crede că ne aflăm în ultima fază a unei piețe bullish (de
12:50
Pe baza execuției la opt luni și a parametrilor anunțați la rectificare, finalul de an e mai aproape de
12:30
Rafinăria Vega din Ploiești, controlată de grupul Rompetrol (KMG International), produce bitum rutier, asigurând circa 20% din necesarul
12:20
Grupul EM lansează oferta publică de vânzare de acțiuni nou-emise, de până la 77.16 milioane de lei, și își pregătește listarea la BVB; Investitorii au posibilitatea de a subscrie la un preț cuprins între 34 și 40 lei per acțiune, minim 60 de acțiuni # Financial Intelligence
Grupul EM, acționarul majoritar al companiei Electromontaj SA, lider pe piața construcțiilor energetice din România, lansează astăzi oferta
12:10
Pentru 2025, Transelectrica şi-a propus un program de investiții de peste 130 de milioane de euro; până în 2030, este planificată realizarea a peste 740 km de noi linii electrice aeriene, cu finanțări de peste 380 de milioane de euro # Financial Intelligence
Planul de Dezvoltare 2024-2033, aprobat de ANRE, prevede investiții totale de 9,49 miliarde de lei – cu peste
12:10
Reuniune la Atena: Operatorii de transport și de sistem ai Coridorului Vertical solicită aprobarea prelungirii pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1” # Financial Intelligence
Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a participat astăzi, 3 octombrie 2025, la Atena, în cadrul Summitului Riviera
12:00
George Niculescu, ANRE: După 1 iulie, tendinţa a fost ca preţurile la energie să scadă în ofertele unor furnizori; sunt convins că trendul va continua # Financial Intelligence
Trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul
11:20
Niculescu, ANRE: Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom; Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări # Financial Intelligence
Subiectul tarifului binom este foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el, iar după ce
10:50
Patru din zece români se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni (sondaj UNSAR) # Financial Intelligence
Patru din zece români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni, iar trei din
10:50
MAE: Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova. O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidenţiale anulate din România
10:30
Seeds for the Future: opt studenți din România și Moldova în inima tehnologică a Chinei # Financial Intelligence
Huawei România a încheiat cu succes ediția din acest an a programului internațional "Seeds for the Future 2025"
10:20
ROCA Industry anunță schimbări la nivelul conducerii executive; Camelia Ene a renunțat la funcția de Director General # Financial Intelligence
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în materiale de construcții, informează asupra unor modificări în structura de conducere executivă.
10:20
ASF anunță lansarea în consultare publică a proiectului de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr.
10:20
UE ar putea elibera o parte din activele ruseşti îngheţate pentru a despăgubi Raiffeisen, susţine FT # Financial Intelligence
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a ridica sancţiunile impuse activelor care au legătură cu oligarhul rus Oleg Deripaska
08:20
Planul „zidului de drone” al Ursulei von der Leyen se lovește de realitatea UE- Politico # Financial Intelligence
"Când avioanele NATO au doborât trei drone rusești deasupra Poloniei luna trecută au folosit rachete de milioane de
08:20
Gabriel Dumitrașcu: Ce s-a întâmplat la FP – o preluare ostilă; FP – o gâscă grasă pe care fonduri speculative și-au propus să o jumulească # Financial Intelligence
"Mă îndoiesc că statul român va avea puterea, în viitorul apropiat, dar și pe termen mediu, să-și apere
Ieri
07:20
Indonezia începe construcția unei centrale solare plutitoare de 92 megawați # Financial Intelligence
Compania de utilități publice din Indonezia, Perusahaan Listrik Negara (PLN), a început construirea unei centrale solare plutitoare de
07:20
Rusia va câștiga aproximativ 1,2 miliarde de dolari din vânzările de uraniu către SUA — Putin # Financial Intelligence
Rusia este al doilea furnizor de uraniu către Statele Unite și se așteaptă să câștige aproximativ 1,2 miliarde
07:10
Toate țările NATO sunt acum în război cu Rusia și nu mai ascund acest lucru, a declarat președintele
06:50
Turcia va continua să cumpere gaze naturale din Rusia — ministrul turc al Energiei, Bayraktar # Financial Intelligence
„Avem nevoie să primim gaze din Rusia, Azerbaidjan și Turkmenistan", a remarcat ministrul turc al Energiei Turcia va
06:50
„Totul va urca imediat peste 100 de dolari [pe baril]", a adăugat președintele rus Retragerea petrolului rusesc de
06:50
Putin consideră că ar fi mai bine să se transfere guvernarea în Gaza către administrația Abbas # Financial Intelligence
Autoritatea în Fâșia Gaza ar trebui transferată administrației președintelui palestinian Mahmoud Abbas sau milițiilor locale, a declarat președintele
06:50
Membrii BRICS nu elaborează o astfel de politică împotriva nimănui, a subliniat Putin Rusia nu urmărește o politică
06:40
Oracle a declarat joi că clienții suitei sale de produse E-Business „au primit e-mailuri de șantaj", confirmând un
06:30
Consiliul ASF a aprobat, miercuri, modificarea Regulamentului privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii # Financial Intelligence
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de miercuri, proiectul de Regulament pentru modificarea şi
06:30
Kazahstanul ar urma să livreze Germaniei 1,7 milioane de tone de petrol în 2025 # Financial Intelligence
Kazahstanul se aşteaptă până la finalul anului să livreze Germaniei 1,7 milioane de tone de petrol prin sistemul
06:30
Putin afirmă că monitorizează “militarizarea Europei” şi promite un “răspuns la ameninţări”: “Răspunsul la ameninţări va fi, ca să spunem aşa, foarte convingător” # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns
06:30
Venezuela: Avioane de vânătoare americane s-au apropiat de zonele de coastă (Ministrul Apărării) # Financial Intelligence
Cinci avioane de vânătoare americane "au îndrăznit să se apropie" de zonele de coastă ale Venezuelei, a denunţat
06:30
Putin consideră că trimiterea de rachete Tomahawk la Kiev ar fi o “nouă escaladare” între Moscova şi Washington # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune
2 octombrie 2025
20:20
Gabriel Avrămescu, ASF: Fondurile de investiții reprezintă un pilon esențial al pieței de capital și un instrument tot mai important pentru finanțarea economiei românești # Financial Intelligence
Fondurile de investiții reprezintă un pilon esențial al pieței de capital și un instrument tot mai important pentru
