VIDEO Imaginile dezastrului din Constanța, după ploile torențiale. Apă de jumătate de metru pe străzi, mașini blocate

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că apărarea ţării are un cost şi a justificat accesarea creditului SAFE de 17 miliarde de euro de către România. El a spus că, în timp ce la Constanţa oamenii pot sta liniştiţi de Ziua Marinei, la Odesa cad bombe, iar acest contrast arată necesitatea investiţiilor în apărare. Bolojan a subliniat că împrumutul european este avantajos şi esenţial pentru siguranţa ţării şi a explicat de ce măsurile bugetare luate de Guvern au fost corecte.