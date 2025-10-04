Cristi Chivu i-a avertizat pe jucătorii lui Inter: „Nimeni să nu se simtă în siguranță”
Gazeta Sporturilor, 4 octombrie 2025 08:50
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, le-a transmis un mesaj elevilor lui, la conferința de presă premergătoare meciului cu Cremonese, din Serie A. Partida de pe „Giuseppe Meazza” va avea loc de la 19:00.Tehnicianul român a declarat că Lautaro Martinez va fi titular, nefiind încă 100% sigur cine va fi partenerul lui din atac. Va avea de ales în Pio Esposito și Bonny, Marcus Thuram fiind accidentat. ...
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, le-a transmis un mesaj elevilor lui, la conferința de presă premergătoare meciului cu Cremonese, din Serie A. Partida de pe „Giuseppe Meazza” va avea loc de la 19:00.Tehnicianul român a declarat că Lautaro Martinez va fi titular, nefiind încă 100% sigur cine va fi partenerul lui din atac. Va avea de ales în Pio Esposito și Bonny, Marcus Thuram fiind accidentat. ...
Revelația din Premier League a făcut o nouă victimă » Revenire în final și urcare pe locul 2 # Gazeta Sporturilor
Bournemouth continuă parcursul impresionant din debutul sezonului în Premier League. „Cireșele” au învins cu 3-1 pe Fulham, pe teren propriu, în etapa a 7-a, și și-au prelungit seria excelentă de 6 meciuri consecutive fără înfrângere, ceea ce i-a propulsat pe locul 2 în clasamentul provizoriu. ...
Stipe Perica, atacantul lui Dinamo, a marcat golul victoriei cu Unirea Slobozia, scor 1-0, în primul meci al etapei 12 din Superliga. La final, croatul a vorbit despre prima reușită a sezonului, despre gazon și despre revenirea după accidentare.Pentru Perica, meciul jucat pe stadionul din Clinceni, pe un gazon dezastruos, a fost al 5-lea al sezonului în Superliga. ...
Fostul jucător de la Dinamo a reacționat, după ce l-a auzit pe Andrei Nicolescu: „Să nu o dea în tragedie acum” # Gazeta Sporturilor
După victoria cu Unirea Slobozia, scor 1-0, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit în termeni duri despre gazonul care a fost plin de apă pe durata partidei. Acesta a primit o replică din partea lui Florin Bratu, care a transmis că dinamoviștii nu trebuie să facă o tragedie.Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 a fost la un pas să se amâne. Ploaia a inundat gazonul de la Clinceni, acolo unde s-a jucat meciul din etapa #12 a Superligii. ...
Acuze incredibile din tabăra lui Dinamo: „A vrut să îmi dea galben pentru ce s-a întâmplat săptămâna trecută” # Gazeta Sporturilor
Danny Armstrong (27 de ani), extrema celor de la Dinamo, a venit foarte nemulțumit la flash-interviul de la finalul partidei câștigate cu Slobozia, scor 1-0, vineri seara, în etapa a 12-a din Superliga. Acesta s-a luat de gazon, aflat într-o stare deplorabilă la meciul disputat la Clinceni, apoi a trimis câteva „săgeți” către „centralul” Vidican, considerând că a primit galben mai mult ca o pedeapsă pentru duelul cu Nicușor Bancu, de runda precedentă. ...
Derby-ul Chișinăului s-a jucat printre vaci și bolizi, sub privirile reporterilor GSP » Un antrenor român, insider pentru echipa națională # Gazeta Sporturilor
La poalele Chișinăului, în Suruceni, un sat prins între două văi și tot atâtea lumi, fotbalul a dat sens, preț de câteva ore, unei altfel de sâmbete. Chiar dacă toamna încă are miros de nucă proaspăt spartă și fum de frunze arse în grădini, Moldova respiră agitația unei comunități tăcute, care abia așteaptă o evadare din socialul propus pentru o zi, cea de dinainte de alegeri. ...
Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul din acte al celor de la Unirea Slobozia, a tras primele concluzii după meciul de vineri seara, de la Clinceni, pe care echipa lui l-a pierdut, contra celor de la Dinamo, scor 0-1, în etapa a 12-a din Superliga. Acesta a vorbit și despre situația lui Andrei Prepeliță, alături de care „a fost luat în vizor” de Școala de Antrenori, dar și despre noul transfer Jayson Papeau. ...
Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul ofensiv și căpitanul de la Dinamo, s-a plâns de starea gazonului din meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, din runda 12 din Superliga. A plouat extrem de puternic înainte dar și după startul meciului de la Clinceni, iar partida a fost la un pas să fie amânată. Cătălin Cîrjan consideră că meciul nu ar fi trebuit să se dispute în aceste condiții. ...
Andrei Nicolescu a făcut scandal după ce meciul Slobozia - Dinamo s-a jucat pe un teren de coșmar: „Aș putea să tac, dar ne compromitem” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a avut o reacție extrem de dură la finalul meciului cu Unirea Slobozia, încheiat cu succesul „câinilor”, scor 1-0, în etapa a 12-a din Superliga. Acesta s-a arătat nemulțumit de faptul că meciul s-a jucat, deși terenul a fost inundat din cauza ploii abundente. ...
Ovidiu Burcă (45 de ani), antrenorul celor de la Sepsi, ar fi foarte aproape să fie demis de divizionara secundă. Ultimul eșec suferit de Sepsi în campionat, 1-2 pe terenul Stelei, nu le-a picat deloc bine conducătorilor, mai ales că echipa reușise să deschidă scorul chiar în primul minut. ...
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali: „Planuri pentru bază de pregătire” + „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, în primul său mandat la națională și la Rapid, plus Gigi Becali, după 2003, au luat în calcul să ridice o bază de pregătire performantă la Solca, în inima Bucovinei. Au fost atrași de puritatea aerului din localitate, o celebră stațiune balneoclimaterică în timpul Imperiului Austro-Ungar. ...
Zeljko Kopic, anunț despre Adrian Mazilu + Probleme pentru un jucător important # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 1-0. Kopic a spus că Mamoudou Karamoko, titular în atacul lui Dinamo în remiza de la Craiova (2-2), a suferit o accindentare ușoară și nu a putut fi folosit la Clinceni. A anunțat că va mai dura până când Adrian Mazilu va putea juca. Zeljko Kopic, după Slobozia - Dinamo: „Am meritat victoria”+1 FOTO„Am început foarte bine. ...
Novak Djokovic, precum canotorii români la Shanghai: „Nu-mi amintesc să fi fost vreodată atât de umed în China” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) a revenit în circuitul ATP cu o victorie în turneul de la Shanghai, iar după meci a vorbit despre condițiile dificile în care a jucat. Sârbul s-a plâns de umiditatea extremă pe care au experimentat-o și canotorii români săptămâna trecută la Campionatele Mondiale.Novak Djokovic s-a calificat în turul al treilea la turneul de Masters 1.000 de la Shanghai, după ce a trecut de Marin Cilic cu 7-6 (4), 6-4. ...
Valentin Mihăilă a marcat primul său gol în Turcia » A înscris de la jumătatea terenului # Gazeta Sporturilor
Valentin Mihăilă (25 de ani), aripa stângă de la Caykur Rizespor, a marcat primul său gol în tricoul noii echipe. Transferat în această vară de la Parma, Valentin Mihăilă nu reușise să înscrie în primele două meciuri jucate pentru Rizespor. A reușit, însă, să „spargă gheața” în meciul cu Antalyaspor, scor 5-2, din runda cu numărul 8 a primei ligi din Turcia. GALERIE FOTO. ...
Stipe Vucur (33 de ani), fostul fundaș central de la FCSB, a trecut prin momente grele la ultimul său club, Hapoel Acre.După despărțirea de bosniacii de la Siroki Brijeg, a ajuns în Israel, unde a semnat un contract ce se întindea pe o perioadă de un an. Stipe Vucur nu a apucat să debuteze pentru Hapoel AcreAustriacului ce a evoluat în SuperLiga în 2021 nu i s-a acordat niciun minut, iar după două luni israelienii au decis să renunțe la serviciile sale, conform digisport. ...
Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) și Madison Keys (30 de ani, 6 WTA) și-au obținut biletul pentru Turneul Campioanelor. Li se alătură Arynei Sabalenka, Igăi Swiatek și Coco Gauff în distribuția de la Riyadh (1-8 noiembrie). Mai sunt trei locuri de ocupat.Finalurile de sezon aduc în tenis competiții unde se înfruntă cei mai buni. Turneul Campioanelor are deja cinci calificate, trei dintre acestea obținându-și biletul de Riyadh chiar în această săptămână. ...
Dinamo a cerut un penalty în prima repriză! Ce s-a întâmplat în careul Sloboziei # Gazeta Sporturilor
Jucătorii lui Dinamo au cerut penalty în prima repriză a meciului cu Unirea Slobozia, din runda cu numărul 12 din Superliga. „Centralul” Rareș Vidican nu s-a lăsat înduplecat. Faza „fierbinte” în careul celor de la Unirea Slobozia în minutul 35, la scorul de 0-0, într-un moment în care elevii lui Zeljko Kopic erau tot mai insistenți în atac. GALERIE FOTO. ...
Lucian Sânmărtean are un favorit-surpriză în Superliga: „Este excepțional, îmi place deosebit de mult” # Gazeta Sporturilor
Lucian Sânmărtean (45 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB și Vaslui, actualmente secund la naționala under 21, s-a declarat fanul lui David Matei (19), de la Universitatea Craiova. Chiar dacă a prins doar 4 meciuri în acest sezon pentru Craiova, David Matei a reușit să îi atragă atenția lui Lucian Sânmărtean, care îl consideră un fotbalist excepțional. ...
Imagini incredibile surprinse de fotoreporterul GSP, Cristi Preda, la meciul de „polo” Unirea Slobozia - Dinamo # Gazeta Sporturilor
Prima partidă a etapei a 12-a din Superliga, Unirea Slobozia - Dinamo, a început în cele din urmă, deși au existat șanse mari ca meciul să fie amânat, din cauza ploii abundente de la Clinceni. Terenul se prezintă în condiții aproape impracticabile, mingea s-a blocat de multe ori în bălți, însă imaginile de la firul ierbii sunt de-a dreptul spectaculoase. Fotoreporterul GSP. ...
Povestea penalty-urilor ratate de Roma » Promisiunea secretă făcută de portarul lui Lille înaintea meciului! # Gazeta Sporturilor
AS Roma n-a fost în stare să-i dea gol lui Lille nici din lovitură de la 11 metri, deși a executat-o de trei ori în etapa a 2-a din grupa de Europa League! De vină au fost Artem Dovbyk și Matias Soule, care au ratat de la punctul cu var, nereușind să-l învingă pe Berke Ozer!Portarul turc a fost eroul partidei de pe Olimpico, pe care Lille a câștigat-o datorită golului rapid reușit de Haraldsson în minutul 6. ...
Cătălin Hîldan, omagiat de fanii lui Dinamo la 25 de ani de la dispariție: „Anii trec, spiritul rămâne” # Gazeta Sporturilor
Duminică, 5 octombrie, se fac 25 de ani de la dispariția fostului jucător dinamovist Cătălin Hîldan. Pe 5 octombrie 2000, acesta a decedat pe teren în timpul unui amical disputat la Oltenița. Fanii i-au adus un omagiu „Unicului Căpitan” la meciul cu Unirea Slobozia, din runda cu numărul 12 din Superliga. ...
Gigi Becali a intervenit în forță: „Să vă spun ceva” + I-a atacat pe Răzvan Burleanu și Klaus Iohannis # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani) a intrat în direct și a explicat eșecurile suferite de FCSB și Universitatea Craiova în cupele eurpene. Joi seară, FCSB a pierdut cu Young Boys, scor 0-2. Cu același scor a cedat și Craiova în fața celor de la Rakow. Patronul de la FCSB a explicat foarte simplu eșecurile suferite de echipele românești în cupele europene: adversarele au bugete mult mai mari. ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că echipa campioana nu va mai menaja jucătorii la meciurile din cupele europene. La meciul cu Young Boys, scor 0-2, nume importante precum Daniel Bîrligea, Adrian Șut, Florin Tănase, Darius Olaru, Risto Radunovic sau Juri Cisotti au început pe banca de rezerve, fiind menajați pentru meciul cu Craiova, de duminică. ...
Cristi Chivu este invitat la Cupa Reconstrucției! » Cine va fi adversarul lui Inter în pauza meciurilor interțări # Gazeta Sporturilor
După etapa a șasea din week-end, Serie A se va întrerupe pentru două săptămâni, urmând să facă loc partidelor internaționale din preliminariile CM 2026 sau amicalelor interțări. Antrenorul Cristi Chivu profită pentru a disputa cu Inter un meci amical la Bengasi, contra lui Atletico Madrid, cu prilejul deschiderii unui nou stadion în Libia. ...
Dinamo - Slobozia, în pericol să fie AMÂNAT! Imagini cu gazonul inundat de la Clinceni # Gazeta Sporturilor
Primul meci al etapei a 12-a din Superliga, Unirea Slobozia - Dinamo, care are loc vineri seara, de la ora 20:30, pe arena din Clinceni, are șanse mari să se amâne. Primele informații de la stadion indică faptul că suprafața de joc este impracticabilă, iar decizia aparține arbitrului întâlnirii, Rareș Vidican. ...
Fotbalistul under 21 din Liga 2 l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Zici că are mingea lipită de picior” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a rămas impresionat de Remus Guțea (18), aripa stângă a divizionarei secunde FC Voluntari. Remus Guțea a reușit un gol frumos în meciul Bihor - Voluntari, din runda cu numărul 9 din Liga 2. Mihai Stoica a rămas impresionat de faza reușită de Guțea și a spus că acesta are o tehnică bună. Totuși, oficialul campioanei a spus că în acest moment nu se pune problema ca Guțea să ajungă la FCSB. ...
Suma uriașă plătită de Manchester United după Sir Alex Ferguson! » Câți bani au costat demiterile managerilor # Gazeta Sporturilor
Manchester United a numit zece manageri după „era Sir Alex Ferguson” și schimbarea acestora a costat-o o avere. Clubul de pe „Old Trafford” a plătit daune totale în valoare de 70 de milioane de lire sterline (80 de milioane de euro) începând din 2013 încoace. Între care 23 de milioane de euro numai lui Mourinho.De când Sir Alex Ferguson a renunțat la conducerea tehnică a „Diavolilor Roșii”, s-au perindat șapte manageri plini, pe lângă trei interimari. ...
Mihaela Cambei, un aur și două medalii de argint în cadrul Campionatelor Mondiale din Norvegia # Gazeta Sporturilor
Mihaela Cambei (22 de ani) a câștigat vineri medalia de aur la stilul smuls la Campionatele Mondiale de la Fiorde (Norvegia), în cadrul categoriei 53 kg.Mihaela Cambei a revenit pe scena mondială după Jocurile Olimpice de la Paris, unde a cucerit argintul la categoria 49 kg. Campioană europeană în primăvară la aceeași categorie, Cambei a urcat acum la 53 kg. ...
Producătorul auto de lux din China se lansează în România » Controversa uriașă în care a fost implicat recent # Gazeta Sporturilor
Producătorul chinez de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est, urmând să intre pe piețele din România, Slovenia, Croația și Bulgaria. În vara acestui an a fost însă implicat într-o mare controversă, întrucât Reuters a scris că aceasta a fost acuzată că și-a „umflat” artificial vânzările printr-o schemă de asigurări. ...
Mărturisiri teribile ale atacantului din Superligă: „Am stat în scaun cu rotile un an” # Gazeta Sporturilor
Palestinianul Assad Al-Hamlawi (24 de ani), atacantul Universității Craiova, s-a impus rapid în Bănie, fiind unul dintre cei mai importanți oameni din angrenajul echipei lui Mirel Rădoi la startul noii stagiuni. În trecut însă, a avut parte și de momente mult mai complicate, în urmă cu 10 ani suferind o accidentare gravă, care l-a făcut să rămână în scaun cu rotile și să se gândească serios dacă va mai putea sau nu să meargă. ...
Faima lui Lamine Yamal este exploatată de familie » Ce afacere și-a deschis maică-sa pentru fanii Barcelonei! # Gazeta Sporturilor
Sheila Ebama, mama de origine din Guineea Ecuatorială a lui Lamine Yamal, despre care se știe că s-a născut în anii '80, îi invită pe toți pasionații de fotbal și fani ai campionului european, la o cină de lux pe 7 noiembrie. Prețurile pentru participare pleacă de la 150 de euro și ajung la 800, pentru un pachet de VIP!Mama extremei dreapta de la Barcelona a surprins pe toată lumea cu noua sa ideea de afacere, în care profită de imaginea fiului său celebru. ...
Lamine Yamal (18 ani), aripa dreaptă a celor de la FC Barcelona, a suferit o nouă accidentare, chiar dacă abia se refăcuse după altă problemă medicală. Extrema Barcelonei continuă să se confrunte cu probleme serioase din cauza unei leziuni la osul pubian și va lipsi de pe teren în următoarele 2-3 săptămâni, a anunțat oficial clubul. ...
Elvir Koljic a analizat lupta la titlu dintre Rapid și fosta lui echipă, Universitatea Craiova: „Sper să luptăm cu ei până la ultima etapă!” » Promisiunea atacantului: „Asta vreau din toată inima” # Gazeta Sporturilor
Elvir Koljic (30 de ani), atacantul Rapidului, a acordat un interviu exclusiv pentru Gazeta Sporturilor, în care a explicat startul bun al giuleștenilor în acest sezon, ce obiective și-a trasat, dar și cum s-a adaptat în București, după perioada petrecută la Craiova.Atacantul Rapidului a vorbit despre atmosfera pozitivă din vestiar după victoria cu Petrolul și așteptările mari înaintea meciului cu Farul. ...
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a spus că vrea să scape de fundașul stânga David Kiki (31), iar Mihai Joița, impresarul fotbalistului, a dat replica.Gigi Becali a spus că abia așteaptă iarna pentru a scăpa de mai mulți jucători, iar David Kiki se numără printre aceștia. „Aștept să vină iarna, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki. Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. ...
Costel Gâlcă a făcut anunțul despre Andrei Borza: „S-a operat. Cred că atunci va fi gata să intre cu grupul” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța din etapa #12, programat pe 4 octombrie de la ora 20:30.Tehnicianul a anunțat că Borza s-a operat în urma accidentării suferite la echipa națională în septembrie. Costel Gâlcă a anunțat faptul că va reintra în circuit alături de colegii săi în aproximativ 4-6 săptămâni. VIDEO. ...
Mihai Stoica, vești despre David Miculescu și Malcom Edjouma: „E posibil să fie o ruptură, ceva grav” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre accidentările lui Malcom Edjouma și David Miculescu.Cei doi au suferit accidentări în duelul FCSB - Young Boys 0-2. Mihai Stoica a anunțat faptul că vor absenta de la meciul cu Universitatea Craiova.Mihai Stoica despre accidentările de la FCSB: „Miculescu se pare că are o leziune musculară. ...
Lotul selecționat de Ovidiu Mihăilă la debutul pe banca tehnică a României » Dueluri cu Norvegia și Polonia în EHF Euro Cup # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a anunțat lotul naționalei feminine a României pentru EHF Euro Cup, o competiție înființată în 2021 și dedicată echipelor care sunt deja calificate la Campionatul European.În următoarele 6 luni, România va juca în EHF Euro Cup, o competiție în care tricolorele au fost repartizate în aceeași grupă cu Norvegia, Polonia și Slovacia. ...
Jose-Andrei Roștaș, convocat în premieră în loturile României » A înscris în Cupa Austriei # Gazeta Sporturilor
Naționala U16 a României, pregătită de selecționerul Ion Marin (70 de ani), are un nume nou pe lista convocărilor: Jose-Andrei Roștaș, un atacant de origine austriacă ce joacă pentru SV Kapfenberg, în al doilea eșalon al fotbalului din Austria.Născut la Lleida, în Spania, dar crescut în fotbalul austriac, Rostas a fost inclus pentru prima dată într-o reprezentativă de tineret a României. ...
Ștefania Uță, campioana europeană U20 la 400 m garduri, nominalizată la un premiu de Federația Europeană de Atletism # Gazeta Sporturilor
Ștefania Uță (17 ani), campioană europeană U20 la 400 de metri garduri, a fost nominalizată de Federația Europeană de Atletism pentru premiul de cea mai bună vedetă în devenire din Europa în anul 2025.În urmă cu aproape 2 luni, în 9 august, Ștefania Uță a devenit campioană europeană U20 la 400 m garduri, după o evoluție excepțională în orașul Tampere din Finlanda. ...
Gloria Bistrița, duel de foc în EHF Champions League: „Vom încerca să nu pierdem ritmul în timpul partidei” # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița joacă sâmbătă la Gyor în etapa a 4-a din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 19 și va fi transmis în direct de Digi Sport și Prima Sport.Gloria Bistrița pare să aibă o misiune imposibilă în meciul din Liga Campionilor, cu deținătoarea trofeului, Gyor. După înfrângerea din etapa trecută cu Metz, scor 24-31, Gloria Bistrița a câștigat în campionat la CSM Slatina, 30-27 și în competiția internă are 4 victorii în 4 meciuri. ...
