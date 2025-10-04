BANCUL ZILEI | La stomatolog, în 3 pași
Cancan.ro, 4 octombrie 2025 08:50
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Este weekend, așa că ar trebui să fie și voie bună. Luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma pe care o […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
08:50
08:40
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă # Cancan.ro
Toamna și-a intrat complet în drepturi, iar ultimele zile au adus vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară. Ținând cont de răcirea bruscă a vremii, mulți oameni sunt deja cu gândul […]
Acum o oră
08:30
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi au câteva neînțelegeri, […]
Acum 4 ore
05:10
Horoscop 4 octombrie 2025. Află care este zodia care trebuie să evite conflictele stupide și cine își face mulți prieteni noi. Berbec Vei simți o energie crescută și o dorință de a te afirma. Este […]
Acum 12 ore
23:50
PRO TV a ”momit” un bucătar celebru cu un scaun la masa juriului Masterchef, dar… A primit o rubrică în emisiunea lui Măruță! ”Acesta era standardul” # Cancan.ro
CANCAN.RO scoate la iveală culisele unui scandal care a clocotit multă vreme în spatele ușilor închise de la PRO TV, între Chef Orlando Zaharia și șefii postului. Plecarea sa bruscă, fără explicații clare, direct la […]
23:50
Când o vede pe fosta, Alex Bodi e de neoprit! A uitat complet de Ancuța și a dat frâu liber sentimentelor, în văzul tuturor # Cancan.ro
Alex Bodi nu se astâmpără nici în ruptul capului. Degeaba spune el că s-a liniștit, că a împăcat-o pe Ancuța, că totul e numai lapte și miere, inima lui încă bate puternic pentru fosta. Atât […]
23:50
Ema Uta şi Andrei Barbu s-au despărţit! Vacanţa de zeci de mii de euro n-a avut un final fericit! Bad boy-ul s-a afişat deja cu noua cucerire # Cancan.ro
Probleme în paradisul Emei Uta! După vacanţele de zeci de mii de euro de prin Arabia Saudită alături de Andrei Barbu, se pare că bărbatul i-a spus „adio” şi şi-a tras deja iubită nouă! Şi […]
23:50
Cuceritorul Bittman a ieşit la “vânătoare”, dar a abandonat resemnat! Când voia să facă primul pas, totul s-a dat peste cap # Cancan.ro
Nu mai este un secret pentru nimeni că Dan Bittman și-a păstrat șarmul și carisma de-a lungul anilor. Este un cuceritor veritabil, iar doamnele și domnișoarele cad la picioarele lui, dar și el știe „joaca”. […]
23:30
În condițiile în care temperaturile au scăzut destul de mult în ultimele zile, vremea fiind mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, bucureștenii se întreabă când vor primi căldură în locuințe. Compania Municipală […]
22:20
Oana Monea revine și spune ca încă ține legătura cu Marius, deși s-a împăcat cu soția: “Există comunicare între noi” # Cancan.ro
Oana Monea nu se lasă până nu îi pune căsnicia lui Marius Avram pe butuci. La mai bine de jumătate de an de la terminarea filmărilor din Thailanda, fosta ispită de la Insula iubirii a […]
22:10
Irina Columbeanu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale, Monica Gabor, alături de care aceasta trăiește de mai mulți ani în Statele Unite. Adolescenta a mărturisit că […]
21:20
Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream” # Cancan.ro
Înainte de a susține concertul alături de fosta sa soție, Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp a avut parte de o experiență mai puțin plăcută în drumul către eveniment. Artistul a povestit fanilor că drumul […]
21:10
El este alpinistul de 23 de ani care a murit în timp ce făcea live pe TikTok. Mii de oameni au urmărit totul # Cancan.ro
Un cunoscut alpinist în vârstă de 23 de ani a murit în timp ce escalada stânca El Capitan din Parcul Național Yosemite, în SUA, unul dintre cei mai cunoscuți și dificili versanți de granit din […]
20:20
Simona Gherghe a luat măsuri fără precedent la Mireasa: ”Ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum!” # Cancan.ro
Emoții mari în casa „Mireasa”! Simona Gherghe a făcut un anunț neașteptat în cadrul emisiunii și a dezvăluit că toți concurenții vor intra în cursa de eliminare, fără să se țină cont de imunitate, la […]
20:20
Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare” # Cancan.ro
De ani buni, Halloween-ul a devenit o sărbătoare extrem de iubită și apreciată de români. Sărbătoarea este cunoscută la nivel mondial, inclusiv la noi în țară, unde oamenii sculptează în dovleci, se deghizeze în cele […]
Acum 24 ore
19:40
Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF # Cancan.ro
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF – Administrația Națională de Administrare Fiscală. Dacă nu plătește datoria de aproape un milion de euro pe care o are la statul român, fostul președinte al României […]
19:10
Probleme pentru Alex Bodi în trafic! Ce s-a întâmplat între „musculos” și un polițist: „Se citea frustrarea pe fața lui” # Cancan.ro
Alex Bodi susține că a fost implicat într-un incident abuziv în trafic. Musculosul povestește că a fost oprit și percheziționat de poliție, deși actele sale erau în regulă, iar situația l-a determinat să anunțe că […]
18:50
Elena Udrea a revenit în Parlament! Ce ținută a purtat? Toate privirile s-au întors către ea # Cancan.ro
Este știrea momentului! După ce a fost eliberată din închisoare în urmă cu doar câteva luni, Elena Udrea și-a încălcat promisiunea și a revenit în Parlamentul României. Ca în vremurile de glorie, fostul ministru al […]
18:30
Ce imagini a publicat Adriana Ochișanu cu fiul ei, după ce s-a trezit din comă. Nepotul lui Nicolae Botgros trece în continuare prin clipe grele # Cancan.ro
Adriana Ochișanu trece printr-o perioadă dificilă, dar primele vești bune îi dau puterea să meargă mai departe. Fiul ei, Cristian Botgros, s-a trezit din comă, aducând o mică speranță în pentru întreaga familie. Deși medicii […]
18:10
OBIECTUL de care Loredana nu se desparte niciodată! E talismanul ei secret: „Mă ține cu picioarele pe pământ” # Cancan.ro
Loredana Groza este o divă cameleonică. Surprinde de fiecare dată, se reinventează, iar piesele ei continuă să fie în topul preferințelor publicului. Atentă la imaginea ei, artista gândește fiecare apariție până la cel mai mic […]
17:50
România revine la Monte Carlo: echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026 # Cancan.ro
În ianuarie 2026, România va reveni în prim-planul motorsportului istoric european prin participarea unei echipe naționale la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice, competiție ce va marca și aniversarea a 90 de ani de la […]
17:30
Vedeta în ascensiune a industriei de divertisment din Honduras, Jennifer Nicole Rivas, în vârstă de 21 de ani, a fost găsită moartă în casa sa din Tegucigalpa, capitala Hondurasului, America Centrală, miercuri, 1 octombrie 2025. […]
17:20
Diplomația românească este în doliu după moartea lui Traian Chebeleu, care s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Cunoscut ca unul dintre cei mai importanți diplomați ai României, el a fost, între […]
16:50
CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze și astăzi. Bancul de weekend te va face să râzi cu gura până la urechi. Leul și taurul au o discuție haioasă despre soțiile lor. Dacă ai avut o […]
16:40
Zodiile de care trebuie să te ferești, în luna octombrie! Sunt cele mai geloase și pătimașe # Cancan.ro
Perioada următoare va fi una provocatoare pentru anumite zodii. De ele trebuie să te feresti în luna octombrie căci vor fi cele mai geloase iar interacțiunea cu ele nu va fi una benefică, ci dimpotrivă. […]
16:40
Fericire mare în familia unui celebru cântăreț! Artistul a devenit tată pentru a doua oară. El a mărturisit că soția sa a născut un băiețel perfect sănătos în urmă cu o săptămână. Cei doi mai […]
16:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică captivantă. 99% dintre cei care au încerca să o rezolve au greșit. Provocarea este să găsești câți tigri sunt în fotografia de mai sus, în total. Ai […]
16:20
Marian Grozavu dă de pământ cu ispita Teodora după ce s-a lăudat că ar fi căutat-o după Insula iubirii: ”Dacă îi duc un pahar de apă și doi cârnați…” # Cancan.ro
Marian Grozavu o pune la punct pe Teodora pentru prima dată, după ce ispita i-a adus mai multe jigniri subtile. Pentru CANCAN.RO, iubitul Biancăi lămurește situația și spune de ce a intrat în conflict cu […]
16:00
Ilie Bolojan ar fi blocat pe ascuns aceste salarii! Românii care sunt afectați de măsurile radicale # Cancan.ro
Ministerul Dezvoltării a suspendat brusc platforma de facturare destinată plăților din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, fără a anunța în prealabil și fără a consulta beneficiarii. În paralel, Guvernul a decis să amâne […]
15:50
Anda Adam, prinsă cu ”cioara vopsită”: cum a mințit că Joseph Eudor a studiat la Cambridge? Ce studii are, de fapt # Cancan.ro
Anda Adam, prinsă cu minciuna! Artista a răbufnit după ce oamenii au acuzat-o că minte în legătură cu studiile soțului său, așa că a decis să publice o dovadă. Totuși, cu acea fotografie s-a dat […]
15:00
Mara Bănică a venit cu prima reacție, după criticile Andei Adam și Serghei Mizil, de la Asia Express: ”Proști…” # Cancan.ro
Mara Bănică le dă o replică acidă persoanelor care i-au adresat cuvinte grele! În ultimele zile, jurnalista a fost în scandal cu Anda Adam, iar acum a primit o nouă lovitură. Colegul ei de echipă […]
15:00
Emil Rengle și Alejandro, care au făcut echipă la Asia Express, au trăit o experiență intensă și plină de provocări, atât pe traseul competiției, cât și în viața de zi cu zi. De curând, în […]
15:00
Este cod roșu în România! Un episod foarte sever de vreme rea lovește România la începutul lui octombrie. Sudul și sud-estul țării sunt sub influența unui ciclon care aduce ploi abundente, vânt puternic și temperaturi […]
14:30
Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!” # Cancan.ro
Irina Fodor a fost omul potrivit la locul potrivit. Sarcina Ginei Pistol a fost momentul în care cariera ei în televiziune a intrat pe o curbă ascendentă. În prezent, soția lui Răzvan Fodor are pe […]
14:20
Cum să mănânci zacuscă și salată de vinete fără să te îngrași, potrivit medicului Mihaela Bilic # Cancan.ro
Zacusca și salatele de vinete sunt două preparate foarte apreciate în bucătăria românească. Ele sunt consumate, cel mai adesea, cu pâine. Ei bine, medicul Mihaela Bilic a oferit o altă variantă de a le mânca […]
14:20
Episod tensionat între România și Rusia? Acest episod a apărut după ce Vladimir Putin a făcut declarații noi. Liderul rus a folosit ocazia pentru a ataca modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din România, […]
13:30
Klaus Iohannis își ia „la revedere” definitiv de la casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță! Vineri, 3 octombrie 2025, inspectorii au spart ușa și au intrat cu forța în imobil. În urmă […]
12:50
Vești bune pentru o categorie de pensionari din România! Este vorba despre persoanele care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Guvernul a anunțat că acești beneficiari vor primi bani în plus. Află, în […]
12:50
Cum a fost creat Pro TV cu banii împrumutați de la Dan Voiculescu? Adevărul despre Adrian Sârbu # Cancan.ro
Povestea uneia dintre cele mai influente posturi de televiziune din România, ProTV, ascunde detalii puțin cunoscute despre origine și despre oamenii care au contribuit la nașterea acestei instituții. Iată ce declarații a făcut Dan Voiculescu! […]
12:10
Imagini rarisime | Cum arăta Nikita în 2000, când era șefa tuturor găștilor din Piața Romană. A apărut pentru prima dată la Antena 1 # Cancan.ro
Nikita rămâne unul dintre cele mai controversate personaje ale showbizului românesc. S-a făcut remarcată prin scandalurile pe care le provoca deliberat în emisiunile din România, dar și prin declarațiile pe care le făcea pe vremea […]
11:50
Dan Alexa de la Asia Express și-a refăcut viața după divorț! Copia soției infidele i-a luat mințile # Cancan.ro
Dan Alexa iubește din nou? Antrenorul și-a pus fanii pe jar atunci când, pe rețelele de socializare, a apărut o imagine în care stătea la o masă alături de o domnișoară. Ceea ce face și […]
11:30
Bossul SOCAR, dat afară după ce a combinat-o pe șefa de la HR! A venit ”nota de plată” pentru săruturi din parcare și cele 5 ore din camera de hotel. Ramil şi iubi au jucat ”ultima carte”, dar degeaba # Cancan.ro
Vă amintiți, cu siguranță, de operațiunea Coldplay, care a fost replicată și în România, de Ramil Asadulzade, CEO-ul SOCAR și șefa de la HR. Cei doi au fost prinși în mijlocul unui amantlâc de zile […]
11:20
Anda Adam continuă circul! După ce a făcut-o praf pe Mara Bănică, acum o pulverizează și pe Raluca Bădulescu # Cancan.ro
Anda Adam continuă circul după Asia Express! Artista face ce face și ajunge mereu în centrul atenției. După ce a amenințat-o cu bătaia pe Mara Bănică, cântăreața a pulverizat-o și pe Raluca Bădulescu. Află, în […]
11:20
”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată” # Cancan.ro
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va fi difuzat sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al emisiunii. Invitatul acestei ediții este scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, […]
11:00
Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile # Cancan.ro
Vreme rea în toată țara! Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de frig și când vor crește temperaturile. Iată cât vom mai avea de așteptat! Românii se pregătesc pentru o perioadă cu vreme mai rece […]
10:40
A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de Anda Adam de la Asia Express # Cancan.ro
Anda Adam este din nou în centrul atenției! Artista pare să fie una dintre cele mai controversate concurente ale acestui sezon Asia Express, după ce a stârnit o mulțime de reacții negative. De această dată, […]
10:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – Politehnica Iași, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Concordia Chiajna – Politehnica Iași, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
10:20
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă # Cancan.ro
În ultimele luni, se discută mult despre platformele de livrare de mâncare, iar Glovo este adesea în centrul atenției. Un lucru care atrage interesul este modul în care sunt gestionate sumele suplimentare plătite de clienți […]
10:00
Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat” # Cancan.ro
Se încing spiritele între concurenții de la Asia Express! Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului și o face praf pe Mara Bănică! Actorul a susținut că a fost terorizat de către […]
09:50
Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment de tristețe pentru jurnalistă # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit! Dacă pentru vedetă această zi ar fi trebuit să fie una de bucurie, se pare că două persoane dragi au lipsit de la fericitul eveniment: cei doi copii rezultați din căsnicia […]
