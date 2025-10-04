O maşină în flăcări, a gonit pe străzile din Sibiu. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric
ObservatorNews, 4 octombrie 2025 08:50
A fost panică pe o stradă din Sibiu. O mașină a luat foc, iar în timp ce ardea, a pornit singură spre o intersecție aglomerată, unde s-a izbit de un indicator rutier.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
09:00
Un bărbat de 47 de ani, din judeţul Botoşani, a trăit momente de coşmar după ce a fost prins sub un mal de pământ, care s-a surpat în timp ce săpa un loc de veci în cimitirul din localitate.
Acum 30 minute
08:50
O maşină în flăcări, a gonit pe străzile din Sibiu. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric # ObservatorNews
A fost panică pe o stradă din Sibiu. O mașină a luat foc, iar în timp ce ardea, a pornit singură spre o intersecție aglomerată, unde s-a izbit de un indicator rutier.
08:40
Cioban şi şeful său, snopiţi în bătaie de trei indivizi. Motivul: îşi dăduse demisia de la alt patron # ObservatorNews
Scene de coșmar într-un sat din judeţul Caraș-Severin! Un cioban și şeful său au fost loviţi cu sălbăticie, chiar în mijlocul străzii. Trei indivizi s-au năpustit asupra lor și i-au bătut, după ce ciobanul şi-a dat demisia de la unul dintre bărbaţi. Patonul actual al oierului a reușit să fugă în timpul altercaţiei, însă ciobanul a fost pus la pământ și lovit cu pumnii, picioarele și chiar cu un par în cap. Amândoi au ajuns la spital, cu răni grave.
08:40
Infestaţie de ploşniţe la un internat din Harghita. Peste 60 de elevi au fost evacuaţi # ObservatorNews
Situaţie scandaloasă la internatul Liceului "Solomon Ernő" din judeţul Harghita. Peste 60 de elevi cazaţi la internat au fost evacuaţi, după ce căminul a fost invadat de ploşniţe.
08:40
Doi bătrâni şi-au privit agoniseala de-o viaţă făcută scrum. Incendiul din Argeş, pornit de la jarul din sobă # ObservatorNews
Incendiu devastator în județul Argeș! Doi vârstnici au rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.
Acum o oră
08:30
Horoscop 5 octombrie 2025. Astrologii au veşti bune şi întrevădd surprize frumoase în plan sentimental pentru unii nativi zodiacali.
08:30
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară # ObservatorNews
Un ciclon a lovit România cu o forţă extremă. Au fost ploi şi furtuni de cod roşu în sudul ţării, dar şi ninsori puternice şi viscol la munte. În Bucuresti, a plouat ore în şir, iar vântul a suflat cu peste 80 de kilometri pe oră. Zeci de maşini au fost distruse de copacii doborâţi de vânt. O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla. Iar la lăsarea întunericului, ploile torenţiale au inundat zeci de zone.
08:30
Hamas e de acord cu eliberarea ostaticilor israelieni. Trump cere Israelului să înceteze atacurile în Gaza # ObservatorNews
Planul de pace a lui Donald Trump pare să dea roade. Hamas a declarat că e de acord să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar că va cere negocieri cu privire la multe dintre celelalte condiţii. Anunţul vine la câteva ore după ce Trump a ameninţat că se va dezlănţui iadul dacă gruparea nu acceptă oferta. Israelul e şi el pregătit să pună în aplicare prima fază a planului de pace.
Acum 2 ore
07:50
Trump cere Israelului să oprească ofensiva din Gaza, după ce Hamas acceptă să elibereze prizonierii de război # ObservatorNews
Hamas a fost de acord să elibereze ostaticii și să predea parțial controlul în Gaza, în urma planului de pace propus de Donald Trump. În replică, președintele american a cerut Israelului să înceteze imediat bombardamentele, avertizând că operațiunile militare pun în pericol procesul de eliberare și negocierile în curs.
07:30
Sean "Diddy" Combs, condamnat la peste 4 ani pentru prostituție. "M-am pierdut în exces şi ego" # ObservatorNews
Sean "Diddy" Combs, celebrul mogul hip-hop, a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru fapte legate de prostituție, după ce instanța a considerat că și-a folosit puterea și influența pentru a-și abuza fostele iubite. În fața judecătorului, artistul a recunoscut că "s-a pierdut în ego" și a cerut milă, în timp ce copiii săi au pledat emoționat pentru o a doua șansă.
Acum 8 ore
03:00
Operațiune de salvare în Bucegi: turiști blocați în zăpadă, ajutați de Salvamont Brașov # ObservatorNews
Doi turiști au rămas izolați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, Munții Bucegi, după ce au pierdut poteca din cauza stratului gros de zăpadă. Salvamontiștii din Râșnov intervin de urgență pentru a-i recupera, cei doi fiind epuizați și expuși riscului de hipotermie.
Acum 12 ore
22:30
Atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Zelenski: Doar jumătate din rachete au fost doborâte # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri seară, că Rusia a lansat 30 de rachete şi drone asupra infrastructurii de gaze şi energie a Ucrainei. Kremlinul ar încerca să agraveze condiţiile de trai ale civililor înainte de sezonul rece, scrie News.ro.
22:30
Vremea de mâine 4 octombrie. Ușoară creștere a temperaturilor, dar ploile și frigul persistă în mai multe zone # ObservatorNews
Vremea de sâmbătă, 5 octombrie, va rămâne rece în cea mai mare parte a țării, chiar deosebit de rece pentru această perioadă în unele regiuni, deși temperaturile vor urca ușor față de ziua precedentă.
22:10
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan, într-un live urmărit de mii de fani # ObservatorNews
Balin Miller, un cunoscut alpinist în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan din Parcul Național Yosemite, în Statele Unite. Momentul fatidic s-a produs în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, urmărită de mii de fani ai tânărului pasionat de escaladă. Familia lui vorbește acum despre o pierdere "de neimaginat" și un "coșmar din care nu se pot trezi".
22:10
Furtunile au lovit 49 de localități și Capitala: peste 140 de mașini avariate, un rănit în București # ObservatorNews
Fenomenele meteo extreme de vineri au provocat pagube semnificative în 14 județe și în municipiul București. Copaci doborâți, acoperișuri smulse și mașini distruse sunt doar câteva dintre efectele furtunilor, care au necesitat intervenții în zeci de localități. O persoană a fost rănită după ce un copac s-a prăbușit peste un autoturism.
22:10
Bărbat din Tunisia, condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare # ObservatorNews
Un bărbat din Tunisia în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la moarte, acuzat că l-ar fi insultat pe preşedintele Kais Saied și ar fi amenințat securitatea statului prin postări pe Facebook. Aceasta este o premieră în ţară, unde pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată din anul 1991, scrie Mediafax.
22:00
Franța și Germania, apel comun pentru apărarea democrației în fața partidelor iliberale # ObservatorNews
Liderii Germaniei și Franței au celebrat vineri 35 de ani de la reunificarea democratică a Germaniei și au făcut apel la mai multă fermitate pentru a contracara atracția tot mai mare a ceea ce au numit "iluminismul întunecat" al autoritarismului, relatează Reuters, conform Agerpres.
22:00
Momentul în care o britanică beată agresează o stewardesă și forțează aterizarea avionului în Creta # ObservatorNews
O vacanță în familie s-a transformat într-un coșmar la bordul unui avion plin de turiști britanici. O femeie în vârstă de 38 de ani a provocat un scandal uriaș în timpul zborului spre Egipt, după ce ar fi fost deranjată de un pasager care i-a lovit spătarul scaunului. Scenele șocante, surprinse pe camere, arată cum femeia a început să înjure, să lovească și chiar să agreseze o stewardesă, forțând pilotul să devieze aeronava către insula Creta.
21:30
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că intenţionează să blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. El a susţinut că acest lucru ar atrage blocul comunitar într-un război direct cu Rusia, scrie Mediafax.
21:10
Mihaela Cambei, triplă medaliată mondială la haltere. Sportiva a obţinut aur și două arginturi în Norvegia # ObservatorNews
Mihaela Cambei a obținut o performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia. Sportiva de la CS Dinamo a cucerit o medalie de aur la smuls și două de argint la aruncat și total, la categoria 53 kg, în prima sa participare la această nouă categorie de greutate, informează News.ro.
21:00
TikTok a şters zeci de conturi din Cehia care promovau "ştiri false şi propagandă" înaintea alegerilor # ObservatorNews
Platforma TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care au loc vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi ca afişând comportament neautentic, iar platforma a eliminat câteva zeci dintre acestea, a declarat pentru POLITICO Oficiul Ceh pentru Telecomunicaţii, scrie News.ro.
21:00
Armata americană a omorât patru persoane într-un raid asupra unei ambarcațiuni suspecte # ObservatorNews
Armata SUA a efectuat un nou atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei, soldat cu moartea a patru persoane, a anunţat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de AFP şi Reuters, conform Agerpres.
21:00
Prințul William, despre anul în care soția și tatăl său au fost diagnosticați cu cancer: Grijile m-au copleşit # ObservatorNews
Prinţul William a lăsat deoparte rigorile regale şi a vorbit plin de emoţie despre viaţa de acasă. Moştenitorul Coroanei Britanice a povestit despre cel mai greu an din viaţa sa, diagnosticul de cancer al soţiei şi tatălui său, dar şi despre viitor. Prinţul are planuri mari, vrea să schimbe faţa monarhiei britanice.
21:00
Un fotojurnalist francez a fost ucis, iar un fotograf ucrainean a fost rănit după un atac cu dronă FPV lansat de armata rusă în estul Ucrainei. Brigada 4 Mecanizată a condamnat incidentul, considerându-l o încălcare gravă a dreptului umanitar internațional.
20:50
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie decise cel târziu până săptămâna viitoare # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a cerut ca data alegerilor pentru Primăria București să fie stabilită urgent, avertizând că prelungirea provizoratului afectează autoritatea administrației și stabilitatea orașului.
20:50
Operațiune de salvare în Bucegi: turiști blocați în zăpadă, ajutați de Salvamont Brașov # ObservatorNews
Doi turiști au rămas izolați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, Munții Bucegi, după ce au pierdut poteca din cauza stratului gros de zăpadă. Salvamontiștii din Râșnov intervin de urgență pentru a-i recupera, cei doi fiind epuizați și expuși riscului de hipotermie.
20:40
Ilie Bolojan anunţă că România va colabora cu Ucraina pentru producția de drone militare # ObservatorNews
România va produce drone militare în parteneriat cu Ucraina, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Proiectul face parte din planul de modernizare a armatei și din eforturile europene de consolidare a industriei de apărare. Guvernul vizează atât întărirea capacităților militare, cât și beneficii economice prin transfer de tehnologie și noi locuri de muncă, scrie Mediafax.
20:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a luat în calcul varianta ca Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, să candideze la alegerile prezidențiale din România după finalizarea celui de-al doilea mandat la Chișinău, conform News.ro.
20:40
Curtea de Apel Bucureşti retrage mandatele europene emise pe numele Alinei Bica. Motivul invocat # ObservatorNews
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, motivând decizia prin faptul că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost deja executată integral. În prezent, Alina Bica se află în Italia, ţară care a refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare, scrie News.ro.
20:20
Drone survolează Europa, la câteva ore după ce Putin a glumit că "nu o va mai face". Ţările de pe lista neagră # ObservatorNews
Vladimir Putin acuză NATO că a declarat război ţării sale şi ameninţă Europa dacă va continua să se înarmeze. A făcut toate aceste declaraţii la forumul de la Valdai. Preşedintele rus a glumit pe tema dronelor care survolează spaţiul aerian al mai multor state ale Alianţei. Coincidenţă sau nu, 15 drone au fost văzute deasupra unei baze militare din Belgia. Şi în Germania, aproape 20 de zboruri au fost anulate în Munchen, după ce mai multe aparate fără pilot au survolat perimetrul aeroportului.
20:20
Tot mai mulți elevi învață în sistem simultan după comasarea claselor. Ce spun copiii și profesorii # ObservatorNews
Reforma din Educaţie loveşte fix în categoriile defavorizate. Şcolile din mediul rural au de suferit după ce clasele au început să fie comasate. Aşa se face că în loc să scadă, situaţiile în care elevii din ciclul primar învaţă simultan se înmulţesc. Învăţătorii sunt obligaţi să predea în acelaşi timp copiilor de la clasele întâi şi a patra, de exemplu. Oficialii promit că dascălii vor fi instruiţi pentru un astfel de sistem de predare.
20:20
Bacşişul, trecut din oficiu de localuri la plata cu cardul. Refuzul apare pe pagina a doua # ObservatorNews
Restaurantele şi cafenelele româneşti au început să preia cultura americană a bacşişului. Nu mai întreabă clienţii ce sumă vor să lase şi vin direct cu variantele de 10, 15 sau chiar 20%. Aşa că, de multe ori, clienții ajung să plătească mai mult decât intenționau, fiind puși în fața faptului împlinit. Reprezentanţii Horeca susţin că cine nu e mulţumit de servicii nu e obligat să dea un leu în plus.
20:10
Vremea extremă face ravagii în Europa. Stațiuni bulgărești sub ape, ninsori în Balcani şi victime în Italia # ObservatorNews
Vremea extremă face ravagii şi în alte ţări euopene, nu doar la noi. La vecinii bulgari, ninge puternic în vestul ţării şi mai mulţi şoferi români au rămas blocaţi pe drumuri. La malul mării, în schimb, furtunile au adus inundaţii. Este de altfel, stare de urgenţă în staţiunile preferate de români pe litoralul bulgăresc. Zăpezi timpurii au căzut şi în Grecia, Bosnia şi Italia.
20:10
Muzician de 29 de ani din Cluj, operat pe creier în timp ce a cântat "Nunta lui Figaro" # ObservatorNews
Imagini incredibile vin de la Cluj, acolo unde un tânăr membru al Filarmonicii din oraş a fost operat pe creier în timp ce ținea un adevărat recital. Pacientul de 29 de ani a cântat o arie din Nunta lui Figaro în timp ce chirurgul înlătura o tumoră. Procedura este numită awake surgery şi urmăreşte să verifice dacă îi este afectat centrul vorbirii. Momentul a fost cu atât mai special cu cât medicul este chiar dirijorul corului în care baritonul cântă.
Acum 24 ore
19:50
Capodoperă necunoscută de N. Grigorescu, expusă la Cazinoul din Constanţa. Tabolul, scos la licitaţie # ObservatorNews
O capodoperă necunoscută semnată de Nicolae Grigorescu este expusă, în premieră, la Cazinoul din Constanţa. Tabloul este neterminat şi este portretul unui copil. Lucrarea a fost recuperată dintr-o colecție privata şi scosă la licitaţie. Preţul de pornire este de 30 de mii de euro.
19:50
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul # ObservatorNews
Apar noi imagini de la scandalul din Centrul Vechi, unde weekendul trecut mai mulţi tineri au fost bătuţi de agenţii de pază ai unui bar. Băieţii au fost scoşi cu forţa din local după ce ar fi făcut scandal şi ar fi deranjat alţi clienţi. Agresorii, aflaţi în arest la domiciliu, au vrut să fie puşi în libertate, dar instanţa le-a respins cererea.
19:40
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei # ObservatorNews
Vacanţele în străinătate pot aduce cheltuieli neaşteptate: de la comisioane ascunse, la costuri medicale neprevăzute. Specialiştii vin cu câteva sfaturi care ne pot ajuta să economisim: plata în moneda locală, folosirea cardurilor care fac schimb valutar la cursul oficial şi retragerea de numerar fără comision. Sunt trucuri care ne pot salva câteva mii de lei.
19:40
Intervenţia Rusiei în alegerile din România, studiu de caz pentru UE. Europa va crea un "scut democratic" # ObservatorNews
Europa face "scut democratic" contra dezinformării. Şi asta după ce preşedintele Nicuşor Dan le-a prezentat liderilor europeni raportul pe care Parchetul l-a făcut despre alegerile din noiembrie, anul trecut. În documentul de 25 de pagini este decrisă modalitatea în care Rusia a intervenit în alegerile din România. Reacţia a venit imediat de la Kremlin - Vladimir Putin spune că unele ţări, precum România, încearcă să scoată din joc oamenii simpatizaţi de popor.
19:30
Casa obţinută ilegal de Iohannis, luată cu forţa de ANAF. Fostul preşedinte susţinea că nu mai găseşte cheile # ObservatorNews
După 10 ani la Cotroceni, Klaus Iohannis a fost executat silit de statul român. Inspectorii ANAF au intrat cu forţa în casa din centrul Sibiului, pierdută definitiv de sotii Iohannis, şi au schimbat yala de la intrare. În plus, Fiscul îi cere fostului preşedinte aproape 1 milion de euro. Banii reprezintă chiria încasată ilegal de la o bancă plus dobânzi si penalităti. Dacă fostul preşedinte nu va plăti, ANAF-ul va deschide un proces în instanţă si va cere sechestru pe avere.
19:30
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia # ObservatorNews
Un ciclon a lovit România cu o forţă extremă. Au fost ploi şi furtuni de cod roşu în sudul ţării, dar şi ninsori puternice şi viscol la munte. Ieri, a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie şi meteorologii se aşteaptă ca şi ziua de azi să bată recorduri. În Bucuresti, a plouat ore în şir, iar vântul a suflat cu peste 80 de kilometri la oră. Zeci de maşini au fost distruse de copacii doborâţi de vânt. O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.
19:10
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan, într-un live urmărit de mii de fan # ObservatorNews
Balin Miller, un cunoscut alpinist în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan din Parcul Național Yosemite, în Statele Unite. Momentul fatidic s-a produs în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, urmărită de mii de fani ai tânărului pasionat de escaladă. Familia lui vorbește acum despre o pierdere "de neimaginat" și un "coșmar din care nu se pot trezi".
18:40
Unde fugim de vremea mohorâtă? Carmen Negoiţă: "Cipru, Malta și Creta sunt ideale acum" # ObservatorNews
Vine weekendul și, dacă ne uităm pe geam, vremea nu ne este aliată. La mare nu e de mers, la munte ninge, dar mai e puțin până scoatem schiurile sau măcar sania. Nici să stăm în casă nu ne vine, însă prognoza pentru următoarele săptămâni nu e prea prietenoasă.
18:20
Donald Trump: Dacă Hamas nu acceptă planul de pace până duminică, iadul se va dezlănţui asupra organizaţiei # ObservatorNews
Donald Trump a publicat pe Truth Social un mesaj dur, cerând Hamas să elibereze ostaticii și să accepte un acord de pace până duminică seară. Președintele american a avertizat că, în caz contrar, "tot iadul, cum nimeni nu a mai văzut vreodată", se va dezlănțui asupra organizației.
18:10
Putin: Eliminarea petrolului rusesc de pe piața mondială ar duce prețul ţiţeiului la peste 100 $ pe baril # ObservatorNews
Vladimir Putin a avertizat joi la Forumul Economic de la Valdai că eliminarea petrolului rusesc de pe piața mondială ar duce imediat la o creștere a prețului de peste 100 de dolari pe baril. Preşedintlee rus a criticat propunerea lui Emmanuel Macron privind confiscarea petrolierelor cu țiței rusesc, susținând că ar încălca dreptul internațional și ar avea consecințe grave. Liderul de la Kremlin a subliniat că Rusia rămâne unul dintre principalii furnizori mondiali și că excluderea sa ar destabiliza economia globală, inclusiv cea europeană.
18:10
Baschetbalistul care riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu cannabis: "Am făcut o greșeală stupidă" # ObservatorNews
Jarred Shaw riscă acum pedeapsa cu moartea sau o lungă perioadă de închisoare. El a fost un jucător cheie pentru Prawira Bandung, echipă care a câștigat Liga de Baschet din Indonezia (IBL) în 2023, marcând peste 1.000 de puncte în trei sezoane. Acum însă este în arest preventiv și are interdicție pe viață în IBL.
18:00
Bărbat din Botoşani, salvat după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el în timp ce săpa o groapă în cimitir # ObservatorNews
Vineri, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani, un bărbat de 47 de ani a fost surprins de un mal de pământ care s-a surpat. Bărbatul, blocat până la nivelul genunchilor, a fost scos de pompieri şi transportat la spital, scrie News.ro.
17:50
Când expiră codurile de vreme rea. După vijelii şi ninsori, temperaturile vor urca până la peste 20 de grade # ObservatorNews
Doi bucureșteni s-au trezit cu arbori rupți de vânt prăvăliți peste mașinile lor. În Oltenia, e şi mai rău - codul roşu a adus, în două zile, ploi cât pentru două luni. Vremea rea continuă până sămbătă dimineaţă.
17:50
Fenomen spectaculos pe malul bulgăresc al Mării Negre. Trombe marine uriașe au inundat satele din apropiere # ObservatorNews
Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile.
17:40
Cum poți obține despăgubiri dacă furtuna ți-a avariat mașina în Sectorul 2. Primarul a explicat procedura # ObservatorNews
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a anunţat vineri că furtuna a provocat pagube importante, printre care 33 de copaci doborâţi, crengi rupte şi un acoperiş smuls de pe un bloc. El a precizat că proprietarii maşinilor avariate din cauza fenomenelor meteo extreme pot solicita despăgubiri din bugetul local, prin depunerea unei cereri, informează News.ro.
17:40
Liderul AUR, George Simion, a anunțat pe X că renunță la Netflix, pe care îl acuză că ar fi "o platformă de propagandă woke și pro-transgender". Mesajul său vine la câteva zile după ce Elon Musk a cerut public boicotarea serviciului de streaming "pentru sănătatea copiiilor voştri".
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.