A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din serialul italian ”Caracatița”

G4Media, 4 octombrie 2025 08:50

A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din La Piovra (Caracatița), un serial TV de mare succes din anii 90, transmite agenția italiană...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 10 minute
09:00
Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump care a cerut Israelului să înceteze focul în Gaza / Premierul israelian consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declaraţia preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism / Procurorii au cerut 20 de ani, rapperul a fost achitat pentru extorcare și trafic sexual G4Media
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters,...   © G4Media.ro.
08:40
Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o nouă alertă cu drone G4Media
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând „ameninţarea pe care o...   © G4Media.ro.
08:40
Shutdown-ul continuă în SUA: O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat / Trump îngheaţă ajutorul pentru Chicago, oraş democrat, şi ameninţă cu noi reduceri de locuri de muncă la nivel federal G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Compania Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett / Cine îi va lua locul G4Media
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult timp, care pavează calea pentru ca Greg...   © G4Media.ro.
08:30
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul Osasuna-Getafe din LaLiga a fost întrerupt pentru scurt timp / Competițiile sportive din Spania sunt deseori întrerupte de manifestanții pro-palestinieni G4Media
Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
08:20
Marea Britanie şi Qatarul salută acordul convenit cu Hamas pentru planul de pace al lui Donald Trump / ”Hamasul e pregătit pentru o pace durabilă”, spune președintele american G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri seara că acordul Hamas faţă de planul de pace al preşedintelui Donald Trump constituie un progres „semnificativ” în...   © G4Media.ro.
08:10
Cum ar putea Trump să ia înapoi baza Bagram de la talibani G4Media
Fisurile interne din rândul talibanilor aflați la putere în Kabul, disperarea economică tot mai accentuată a populației locale și amenințarea crescândă din partea Statului Islamic-Khorasan...   © G4Media.ro.
08:10
Ursula Von der Leyen cere un efort comun pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe inteligenţă artificială și în Europa G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:50
Monedă aniversară cu imaginea lui Trump, pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA G4Media
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a...   © G4Media.ro.
07:40
Așa salvezi o viață: Lecțiile esențiale din cursul de prim ajutor pentru animale / Hilde Tudora: ”Este un domeniu extrem de important și trebuie să avem oameni competenți” (VIDEO & FOTO) G4Media
Cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor, Protecția Animalelor Ilfov a organizat un curs de prim ajutor pentru animale. Medicii veterinari Ovidiu Roșu și Andrei Tudorache...   © G4Media.ro.
07:40
ANALIZĂ Câți bani europeni a folosit pentru infrastructura de Educație cea mai populată regiune de dezvoltare a României. ADR Nord-Est: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui au atras aproape 170 de proiecte G4Media
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, a investit masiv în ultimii zece ani în infrastructura de educație....   © G4Media.ro.
07:40
O persoană care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme a SUA, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puțin peste 8 ani de închisoare, față de cei 30 de ani ceruți de Departamentul de Justiție G4Media
Persoana care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puţin peste 8 ani de închisoare...   © G4Media.ro.
07:40
Cercetătorii au descoperit o proteină care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic / Deschide calea către noi tratamente pentru insuficienţa cardiacă, mai ales la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 G4Media
Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic, deschizând calea către noi tratamente...   © G4Media.ro.
07:30
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste G4Media
Israelul a declarat sâmbătă că se pregăteşte pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deţinuţi de Hamas, în urma răspunsului pozitiv al mişcării islamiste palestiniene la planul...   © G4Media.ro.
07:20
Un jurnalist din El Salvador a fost expulzat din SUA, unde locuia de 20 de ani, după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump G4Media
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii...   © G4Media.ro.
07:20
Jeff Bezos: ”Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi uriaşe” G4Media
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este...   © G4Media.ro.
07:10
6 rețete de vafe dulci și sărate, perfecte pentru un mic dejun de weekend / De la gofre simple cu miere la vafe cu brânză și spanac G4Media
Weekendul este momentul ideal pentru a transforma micul dejun într-o adevărată experiență culinară. Vafele, crocante la exterior și pufoase la interior, pot fi pregătite în...   © G4Media.ro.
07:10
EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare / Câți văd în AI un fenomen negativ pentru omenire / Câte concedieri au avut loc din cauza inteligenței artificiale la locul lor de muncă G4Media
Un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media.ro arată că inteligența artificială (AI) începe să câștige teren în rândul bucureștenilor, dar generează în același timp...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul economic pregătit, o lovitură pentru procesul de pace mediat de Donald Trump G4Media
Republica Democrată Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul-cadru economic aşteptat, au declarat patru surse familiare cu negocierile, marcând un nou obstacol în...   © G4Media.ro.
23:00
Democraţiile europene sunt în pericol, avertizează Merz şi Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de ţări autocrate care...   © G4Media.ro.
22:50
Frica de oameni schimbă comportamentul lupilor. Cel mai nou studiu demontează mitul prădătorului „neînfricat” în habitatele protejate G4Media
Un studiu publicat în revista Current Biology arată că lupii evită în mod deliberat apropierea de oameni, chiar și în zonele în care riscul de a...   © G4Media.ro.
22:50
Ministerul Educaţiei, despre numărul total de posturi în anul şcolar 2025 – 2026: Nu au fost anulate posturi de titulari / Diferenţa faţă de anul trecut, dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora G4Media
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 –...   © G4Media.ro.
22:30
Donald Trump spune că obiectivul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” / Președintele în vârstă de 79 de ani a declarat că este hotărât să treacă cu bine de anul următor G4Media
Donald Trump a declarat într-un nou interviu că „planurile sale mari” pentru 2026 sunt să „supraviețuiască”. Politicianul în vârstă de 79 de ani și-a menționat...   © G4Media.ro.
22:20
Cometa 3I/ATLAS va fi observată de sondele din apropierea lui Marte şi Jupiter în timpul trecerii pe lângă Soare G4Media
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) va folosi sonde spaţiale care participă la misiuni în sistemele lui Marte şi Jupiter pentru a observa cometa interstelară 3I/ATLAS în...   © G4Media.ro.
22:20
Moscova a tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz, după înfrângerea umilitoare a comuniștilor și pro-rușilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie – Ziarul de Gardă G4Media
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor...   © G4Media.ro.
22:20
O lebădă neagră, poreclită Terminator, a fost gonită dintr-un oraș din Marea Britanie după ce a încercat să înece lebedele albe G4Media
O lebădă neagră care s-a stabilit într-un oraș britanic a fost mutată după ce a încercat să înece câteva dintre lebedele albe locale, scrie UPI....   © G4Media.ro.
22:00
Centrele de date pe Pământ vor fi depăşite / Jeff Bezos explică de ce viitorul lor este în spaţiu G4Media
Fondatorul şi preşedintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri că în următorii 10-20 de ani vor fi construite în spaţiu centre de date...   © G4Media.ro.
22:00
21:50
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas / Mesajul preşedintelui Macron G4Media
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac...   © G4Media.ro.
21:40
Premierul Bolojan, despre imobilul subînchiriat EximBank: ”Voi trimite toate notele la Parchet / Sunt nişte anormalităţi şi acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetăţenii” G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă finalizarea anchetei privind imobilul, din centrul Capitalei, subînchiriat EximBank pentru că lucrurile petrecute în acest caz „îi scandalizează...   © G4Media.ro.
21:30
Analiză Reuters: Ce lupte are de dus guvernul Republicii Moldova după victoria în alegeri pentru a-și asigura un viitor în Europa și pentru a scăpa de sub influența Rusiei G4Media
Noi linii electrice și parcuri eoliene; urmăriri penale rapide ale presupușilor sabotori susținuți de Rusia; câștigarea încrederii cetățenilor. Sunt unele dintre lucrurile care au loc...   © G4Media.ro.
21:20
Spaghetti cu bacon și cremă de conopidă. O rețetă de toamnă, gustoasă, rapidă și echilibrată G4Media
Conopida în general nu stârnește mari pasiuni și multă lume o ocolește sau o consumă doar din perspectiva calităților ei nutritive, nu pentru gust. Însă...   © G4Media.ro.
21:20
Comisia Electorală din Moldova va prezenta Curții Constituționale raportul privind partidul „Democrația Acasă”, intrat în Parlament / PAS a contestat legătura Vasile Costiuc – George Simion, considerat de Chișinău pericol pentru securitatea națională G4Media
Comisia Electorală din Republica Moldova este așteptată să prezinte curând Curții Constituționale raportul și constatările sale privind partidul „Democrația Acasă”, proaspăt intrat în Parlament, cu...   © G4Media.ro.
21:00
La nici 48 de ore de la lansarea aplicației Sora, OpenAI se confruntă cu un val de critici și controverse / Rețeaua este inundată de deepfake-uri cu Sam Altman G4Media
La nici două zile de la lansarea aplicației Sora, noua platformă de social media creată de OpenAI, compania se confruntă cu reacții mixte din partea...   © G4Media.ro.
21:00
Premierul Ilie Bolojan: Alegerile pentru Capitală trebuie decise cel târziu săptămâna viitoare, altfel nu se ţin în toamnă / Cu cât le organizăm mai repede, suntem şi în spiritul legii G4Media
Premierul Ilie Bolojan apreciază că Bucureştiul ar fi mai bine administrat de un primar cu legitimitatea votului şi anunţă că stabilirea datei alegerilor pentru Primăria...   © G4Media.ro.
21:00
VIDEO ”Flotila către Gaza nu a avut provizii umanitare”, susține Ministerul israelian de Externe / ”A fost vorba despre titluri de știri și urmăritori pe rețelele de socializare” G4Media
„Nu a fost niciodată vorba despre aducerea de ajutoare în Gaza. A fost vorba despre titluri de știri și urmăritori pe rețelele de socializare”, a...   © G4Media.ro.
20:50
De luni 6 octombrie, restricţii temporare de circulaţie în centrul Capitalei pentru lucrările de la planşeul Unirii G4Media
Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor...   © G4Media.ro.
20:40
Din cauza furtunii, două avioane ce urmau să aterizeze pe Otopeni, au fost trimise pe alte aeroporturi G4Media
Două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii care...   © G4Media.ro.
20:30
Piața auto din România în 2025: înmatriculările după 9 luni arată un top 10 fără producători chinezi G4Media
Potrivit datelor Acarom, piața auto din România traversează o perioadă cu evoluții mixte. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut semnificativ în septembrie 2025, cu +38,86% față...   © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Inundaţii pe litoral, în Bulgaria / Au căzut cantităţi uriaşe de precipitaţii / Trei morţi la Elenite, printre care şi un poliţist de frontieră / Nordul țării e paralizat de ninsori G4Media
Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri ministrul de interne Daniel Mitov într-o conferinţă de...   © G4Media.ro.
20:30
Platforma TikTok a închis zeci de conturi din cauza ingerințelor în alegerile din Cehia / Asemănările cu România / Votul are loc vineri, 3 octombrie și sâmbătă, 4 octombrie G4Media
Platforma de partajare video TikTok, deținută de China, a eliminat zeci de conturi raportate pentru că ar fi încercat să intervină în alegerile parlamentare din...   © G4Media.ro.
20:20
Guvernul landului german Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să împuşte drone / Joi seară, aeroportul din München a fost închis din cauza unor drone G4Media
În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen, ministrul de interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri...   © G4Media.ro.
20:20
De ce au primit serviciile secrete mai mulți bani? Ilie Bolojan: ”Au rămas fără bani de salarii” / Ce spune premierul despre numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE G4Media
Premierul Ilie Bolojan a explicat că, la rectificarea bugetară, Guvernul a alocat mai mulţi bani pentru serviciile secrete pe motiv că nu-şi puteau ”acoperi integral...   © G4Media.ro.
20:10
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar G4Media
Regula de a nu accesa linkuri suspecte, pentru a ne proteja telefonul său calculatorul, nu mai este suficientă. Hackerii ne pot infecta acum dispozitivele mult...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Peștera Muierilor, accesibilă acum și prin tur virtual 3D interactiv / Galeriile sale însumează peste 8 kilometri G4Media
Peștera Muierilor din comuna gorjeană Baia de Fier poate fi vizitată acum și în format digital, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova....   © G4Media.ro.
20:00
 Electromureș produce din nou casetofonul clasic / Acum are și Bluetooth / ”Trebuie un pic să ne luăm timp și să ascultăm lucrurile ca pe vremuri” G4Media
Electromureș a lansat pe piață un nou casetofon, de fapt un audio player cu radio, care permite redarea muzicii de pe casetă audio, prin stick,...   © G4Media.ro.
19:50
Papa va asista la jurământul depus de Garda Elveţiană pentru prima dată din 1968 G4Media
Papa Leon al XVI-lea va fi prezent sâmbătă la ceremonia jurământului depus de noii membri ai Gărzii Elveţiene, fiind primul suveran pontif care face acest...   © G4Media.ro.
19:40
Silviu Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, din subordinea Guvernului / Fost judecător cu studii la Academia SRI, a trecut și prin Administrația Prezidențială, și prin Cabinetul Cîțu G4Media
Silviu Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, instituție aflată în subordinea Guvernului, conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial. Fost...   © G4Media.ro.
