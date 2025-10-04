Tenis de masă: Bianca Mei-Roşu a avut debutul perfect la Europe Youth Top 10

18:40

Conform celui mai recent ANIS Sentiment Survey, realizat în lunile august şi septembrie 2025, industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală şi volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare şi optimizare. 90% dintre companiile membre ANIS consideră că principalul factor pentru creşterea pieţei în 2026 ar fi stabilitatea fiscală şi legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) şi în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislaţiei fiscale, mai ales eliminarea facilităţii pentru IT-işti