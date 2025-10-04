Tenis de masă: Bianca Mei-Roşu a avut debutul perfect la Europe Youth Top 10
Bursa, 4 octombrie 2025 10:20
Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roşu a câştigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiţiei Europe Youth Top 10, de la Tours (Franţa), care reuneşte crema juniorilor U15 şi U19 de pe continent
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
10:20
Echipa italiană Sassuolo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hellas Verona, în etapa a şasea din Serie A
10:20
Echipa engleză Bournemouth a învins vineri seara, pe propriul teren, scor 3-1, formaţia Fulham, în etapa a 7-a din Premier League, Gazdele au fost conduse cu 1-0 şi s-au impus pe final
10:20
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat
10:20
Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roşu a câştigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiţiei Europe Youth Top 10, de la Tours (Franţa), care reuneşte crema juniorilor U15 şi U19 de pe continent
10:10
Vicecampioana Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, găzduită de Sibenik. Din grupă mai fac parte echipele Dinamo Tbilisi şi Solaris Sibenik
10:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă
10:10
Echipa germană FC Koln a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hoffenheim, în etapa a şasea din Bundesliga
Acum o oră
09:40
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o and #8221;într-o bulă speculativă and #8221;, însă tehnologia este and #8221;reală and #8221; şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate
09:40
Ursula Von der Leyen cere un efort european pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe AI # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră
09:40
Ambele piste ale aeroportului din Munchen au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile
09:40
Preşedintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mişcarea islamistă and #8222;este pregătită pentru o pace durabilă and #8221;
Acum 24 ore
21:10
Mii de persoane au ieşit vineri în stradă, în mai multe ţări europene şi nu numai, pentru a protesta faţă de interceptarea de către marina israeliană a flotilei umanitare pro-palestiniene Global Sumud, care se îndrepta spre Fâşia Gaza.
20:40
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă.
20:20
Cele şase mandate de deputat obţinute de Partidul Politic and #8222;Democraţia Acasă and #8221; (PPDA), condus de Vasile Costiuc, ar putea fi anulate, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău a constatat nereguli privind modul de desfăşurare a campaniei electorale.
20:10
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, retragerea mandatului european de arestare şi a mandatului european de executare a pedepsei emise pe numele Alinei Bica, stabilind că aceasta şi-a ispăşit integral condamnarea de 4 ani de închisoare.
20:00
Banca Transilvania integrează în aplicaţia BT Pay funcţionalităţile RoPay şi RoPay Alias, oferind clienţilor o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi nevoie de IBAN
19:50
Oferta publică iniţială prin care jucătorul din domeniul infrastructurii energetice, Grup EM, urmăreşte o majorare de capital urmată de listarea pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a debutat timid, după cum reiese din datele disponibile pe platformele brokerilor.
19:50
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind revizuirea normelor privind ajutoarele de stat # Bursa
Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile.
19:30
Premierul Ilie Bolojan constată că în administraţia centrală e şi minciună, e şi risipă, el admiţând că risipa de bani publici este una dintre cauzele deficitului bugetar.
19:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că gruparea palestiniană Hamas are termen până duminică, ora 18:00 la Washington (22:00 GMT), să accepte planul de pace propus de SUA pentru Fâşia Gaza. În caz contrar, liderul de la Casa Albă a avertizat că and #8222;tot iadul and #8221; se va dezlănţui împotriva mişcării.
19:00
IGEL accelerează creşterea în EMEA printr-o investiţie de milioane de euro în noul hub de R and D din Bucureşti # Bursa
IGEL anunţă deschiderea noului R and D Center of Excellence la Bucureşti. IGEL are în plan o investiţie de câteva milioane de euro în România în următoarele 24 de luni, iar noul hub din Bucureşti va dubla prezenţa tehnică a companiei în regiune şi va crea până la 80 de roluri
18:40
Schimbare de management la Bosch Romania: Dan Lăzărescu este numit reprezentantul Grupului Bosch în România # Bursa
Din 1 octombrie 2025, Dan Lăzărescu a preluat funcţia de director general al Robert Bosch S.R.L. şi reprezentant al Grupului Bosch în România
18:40
ANIS Sentiment Survey 2025: IT-ul românesc rămâne pe creştere, dar se află într-o etapă de prudenţă şi consolidare # Bursa
Conform celui mai recent ANIS Sentiment Survey, realizat în lunile august şi septembrie 2025, industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală şi volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare şi optimizare. 90% dintre companiile membre ANIS consideră că principalul factor pentru creşterea pieţei în 2026 ar fi stabilitatea fiscală şi legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) şi în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislaţiei fiscale, mai ales eliminarea facilităţii pentru IT-işti
18:30
Filip and Company asistă DIGI Romania la achiziţia unei părţi din Telekom România Mobile Communications # Bursa
Firma de avocatură Filip and Company a asistat DIGI Romania S.A. ( and #8222;DIGI and #8221;) în tranzacţia prin care compania a achiziţionat o parte din activitatea şi activele Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( and #8222;TKRM and #8221;)
18:20
XTB: Alegeri în Cehia, dej and #224; vu românesc? Bătălia, între partidele pro-europene şi cele antisistem # Bursa
Cehia votează în zilele de 3 şi 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miză uriaşă, pentru că rezultatele ar putea îndepărta ţara de calea pro-europeană
18:20
Ameninţările cibernetice în infrastructurile industriale din Europa de Est în T2 2025: Emailul rămâne principalul vector de atac # Bursa
Conform unui nou raport publicat de Kaspersky ICS CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team) privind securitatea cibernetică a sistemelor de control industrial (ICS), Europa de Est se confruntă cu un peisaj de ameninţări specific, unde principalele surse de malware rămân internetul şi aplicaţiile de email. În ciuda unei expuneri mai reduse decât alte regiuni la unele tipuri de atacuri, emailul continuă să reprezinte un punct vulnerabil semnificativ
18:10
Asociaţia Conventionala a Avocaţilor condamnă ferm situaţia de criză generată de suspendarea activităţii instanţelor şi de lipsa totală de implicare a Guvernului şi a Ministerului Justiţiei
18:10
ANAF a preluat, în condiţiile legii, cota de and #189; din imobilul situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29 # Bursa
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate
17:50
Nhood achiziţionează SCC France. Această tranzacţie reprezintă un pas esenţial în dezvoltarea unui grup integrat de branduri specializate în servicii imobiliare, reunite sub umbrela Nhood
17:50
Bucureştiul devine centrul global al tranziţiei energetice şi al inovaţiilor în ciment şi construcţii # Bursa
Industria cimentului şi construcţiilor reprezintă una dintre cele mai mari surse de provenienţă ale emisiilor de carbon de pe întreg mapamondul, iar Europa, prin politicile pe care le adoptă, schimbă regulile jocului pentru toţi actorii din piaţă. CBAM, EU ETS, obligaţiunile verzi sau noile cerinţe ESG nu mai sunt simple concepte despre care doar se discută, ci devin condiţii obligatorii pentru competitivitate
17:50
WTA a anunţat vineri că Amanda Anisimova şi Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra şi a cincea jucătoare de simplu care şi-au asigurat locul la prestigioasa competiţie de final de sezon
17:40
Listarea la bursă a unor companii de stat, precum CEC sau Aeroporturi Bucureşti, alături de vânzarea unor pachete de acţiuni din companiile care sunt deja listate, dar fără ca statul să piardă controlul acţionariatului, este una dintre soluţiile prin care ţara noastră poate atrage resurse noi, a afirmat astăzi premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă
17:40
A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro
16:50
Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru revizuirea normelor privind ajutoarele de stat # Bursa
Comisia Europeană a lansat vineri o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar
15:50
În perioada 29.09 - 03.10.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.730 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, reafirmând angajamentul ferm de a proteja drepturile şi interesele consumatorilor
15:40
Premierul Ilie Bolojan consideră că este nevoie să ne asigurăm securitatea energetică şi a explicat că avem un minus de producţie în România, iar pentru acest lucru trebuie terminate lucrările la hidrocentrale, care sunt într-o stare avansată şi termocentralele la care lucrările lâncezesc
15:00
Preţurile locuinţelor au crescut cu 5,1% în zona euro şi cu 5,4% în UE, în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după ce în primul trimestru din 2025 au înregistrat un avans de 5,3%% în zona euro şi de 5,7% în UE, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat)
14:50
Bolojan: and #8221;Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare
14:00
Eurostat: România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale # Bursa
Preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre UE cu cele mai mari importante reduceri ale preţurilor producţiei industriale de la o lună la alta, arată datele publicate vineri de Eurostat
14:00
Fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european, a avertizat joi procurorul-şef al Europei, Laura Codruţa Kovesi
14:00
Ministerul Finanţelor: A noua ediţie FIDELIS din acest an se va desfăşura între 10-17 octombrie # Bursa
A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro, informează Ministerul Finanţelor
14:00
APIA primeşte până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creşterii animalelor # Bursa
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte, până la 28 octombrie 2025, cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor, aferente activităţii din luna septembrie şi trimestrul al treilea al anului, informează, vineri, instituţia
13:40
Absent în acest weekend din Indonezia, în urma operaţiei la clavicula dreaptă suferită săptămâna aceasta, Jorge Martin (Aprilia) va fi absent şi la Marele Premiu al Australiei, peste două săptămâni.
13:40
Vicepreşedintele FIFA: Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei # Bursa
Vicepreşedintele FIFA a declarat că forul fotbalistic decide dacă meciurile Cupei Mondiale din 2026 vor fi mutate din oraşele gazdă, contrar comentariilor făcute în 25 septembrie de preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.
13:30
Iga Swiatek a fost ţinta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în faţa Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing. Ea a decis să denunţe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L and #39;Equipe.
12:50
Germania reduce tarifele de reţea cu peste 50% printr-o posibila subvenţie guvernamentală de 6,5 miliarde euro, ceea ce scade factura finală pentru consumatori şi companii anunta Reuters pe data de 01 Octombrie 2025.
12:40
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în etapa a doua din Liga Europa
12:40
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un and #8222;tigru de hârtie and #8221;, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă
12:40
Liga Europa: Nottingham Forest a fost învinsă, acasă, de danezii de la Midtjylland, scor 3-2 # Bursa
Echipa daneză FC Midtjylland a învins joi seara, în deplasare, scor 3-2, de gruparea engleză Nottingham Forest, în etapa a doua din Liga Europa
12:40
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Samsunspor, în prima etapă a fazei principale a Conference League
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.