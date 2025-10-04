Patru turiști polonezi, salvați în Munții Parâng după ce au rămas blocați în zona Plaiul Muierii

19:30

Un ciclon a lovit România cu o forţă extremă. Au fost ploi şi furtuni de cod roşu în sudul ţării, dar şi ninsori puternice şi viscol la munte. Ieri, a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie şi meteorologii se aşteaptă ca şi ziua de azi să bată recorduri. În Bucuresti, a plouat ore în şir, iar vântul a suflat cu peste 80 de kilometri la oră. Zeci de maşini au fost distruse de copacii doborâţi de vânt. O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.