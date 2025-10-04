Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic
Rador, 4 octombrie 2025 10:20
4 – 10.X: „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” este o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnologiei şi a contribuţiilor acestora la îmbunătaţirea condiţiei umane; declarată la cea de-a 54-a sesiune a Adunării Generale a ONU prin Rezoluţia 54/68 din 6.XII.1999, pentru a sărbători contribuţiile aduse de ştiinţa şi tehnologia spaţială la îmbunătăţirea condiţiei umane; datele […]
10:10
Rusia a lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice din regiunea ucraineană Cernihiv # Rador
Armata rusă a lansat un nou atac asupra sistemului energetic al regiunii ucrainene Cernihiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, avariind mai multe obiective critice de alimentare cu energie electrică. Potrivit companiei „Cernihivoblenergo”, aproximativ 50.000 de consumatori au fost afectați de întreruperile de curent. În regiune, continuă să fie aplicat un program de întreruperi planificate: […]
10:10
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Jud. Ilfov: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Cernica. Din program: ora 8:00 – Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 şi 6 ora 9:00 – Sfânta Liturghie oficiată de soborul desemnat în Biserica ‘Sfântul […]
Acum 2 ore
09:30
ANAF anunță că a preluat jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, deținut anterior de familia fostului președinte, Klaus Iohannis # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunță că a preluat jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, deținut anterior de familia fostului președinte, Klaus Iohannis. Acțiunea Fiscului a venit după ce instanța a decis că o parte a imobilului a fost deținută ilegală de familia Iohannis. ANAF sublinează că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la […]
09:20
Peste 350 de intervenții au avut pompierii în București și în județul Ilfov în cele două zile de cod portocaliu de fenomene meteo extreme, arată cel mai recent bilanț publicat în această dimineață. Sute de copaci au fost rupți de rafalele puternice de vânt, elemente de construcție s-au desprins, au fost afectate cabluri electrice și […]
09:10
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă chiar din această lună # Rador
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă chiar din această lună. Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității acestor autorități autonome, singurul act normativ din al doilea pachet fiscal asupra căruia s-a pronunțat până acum Curtea Constituțională. Șeful statului a subliniat importanța legii, despre care […]
Acum 4 ore
08:20
Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, îşi alege al treilea lider din ultimii cinci ani. Trei candidaţi sunt favoriţi pentru a-l înlocui pe Shigeru Ishiba, care a renunţat în septembrie la funcţia de premier, după două înfrângeri zdrobitoare la alegerile intermediare. Votul pentru şefia partidului ar putea fi istoric, întrucât Sanae Takaichi ar […]
08:10
Un judecător de la New York a dispus condamnarea rapperului american Sean Diddy Combs la patru ani şi două luni de închisoare, după ce acesta a fost inculpat în luna iulie de organizarea unor călătorii transfrontaliere pentru acte de prostituţie. Judecătorul a afirmat că el a supus două dintre fostele sale iubite la abuz fizic, […]
08:00
Hamas a acceptat planul preşedintelui SUA privind Gaza, dar nu a detaliat ce puncte din plan necesită negocieri suplimentare # Rador
Gruparea palestiniană Hamas a anunțat vineri târziu că este dispusă să elibereze toți ostaticii rămași, dar nu a detaliat ce puncte din planul preşedintelui american Donald Trump necesită negocieri suplimentare. Hamas a declarat vineri târziu că a acceptat unele elemente ale „planului de pace în 21 de puncte” al președintelui american Donald Trump, și anume […]
08:00
Drumul județean care duce spre stațiunea Păltiniș a fost închis din cauza ninsorii abundente # Rador
Drumul județean care duce spre stațiunea montană Păltiniș din județul Sibiu, a fost închis, azi-noapte, din cauza ninsorii abundente. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și polei, dar și cu arbori rupți de vânt. Autoritățile au decis să închidă drumul după ce un copac a căzut pe un autoturism, iar șoferul, un tânăr de 29 de […]
07:20
Israelul a anunţat că se pregăteşte pentru aplicarea imediată a primei etape a planului lui Donald Trump privind Gaza # Rador
Israelul se pregătește pentru o „punere în aplicare imediată” a primei etape a planului privind Fâşia Gaza al președintelui american Donald Trump pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, în urma unui răspuns din partea grupului palestinian Hamas, a declarat sâmbătă dimineață biroul premierului israelian./mbaciu/ilapadat (REUTERS – 4 octombrie)
07:20
Întreruperea de energie care a afectat în aprilie Spania şi Portugalia a fost provocată de o supratensiune (raport ENTSO-E) # Rador
Un raport iniţial al Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport de Electricitate (ENTSO-E) relevă că întreruperile masive de curent electric care au lovit Spania continentală şi Portugalia în luna aprilie au fost provocate de o supratensiune pe reţea. Experţii ENTSO-E au declarat că a fost cel mai grav astfel de incident în ultimul […]
07:20
Federația americană a angajaților guvernamentali (AFGE), cel mai mare sindicat al angajaților federali, a intentat vineri un proces împotriva Departamentului Educației, susținând că mesajele automate („out-of-office”) trimise în numele unor angajați fără consimțământul lor reprezintă o încălcare a Primului Amendament. Mai mulți lucrători concediați din cadrul Departamentului Educației au avut mesaje automate prin care au […]
07:00
Dintre toate „instrumentele” pe care le avem la îndemână pentru decorare, culoarea este, fără îndoială, cea mai izbitoare. Ea poate da tonul stilului unei case, poate modela modul în care oaspeții vă percep simțul pentru design și poate chiar să vă influențeze starea de spirit. Poate tocmai de aceea, nici nu s-a făcut bine octombrie […]
Acum 8 ore
03:10
Un fotojurnalist francez şi colegul său ucrainean şi-au pierdut viaţa într-un atac rusesc cu drone în Doneţk # Rador
Autorităţile din Ucraina au anunţat că un atac rusesc cu drone a provocat moartea unui fotoreporter francez şi rănirea unui coleg ucrainean. Într-o postare pe media sociale, armata ucraineană a declarat că fotograful Antoni Lallican a fost ucis în apropiere de Drujkivka, în regiunea Doneţk. Antoni Lallican şi colegul său ucrainean Heorgi Ivancenko purtau veste […]
02:50
Germania şi Marea Britanie salută anunţul Hamas că este pregătită pentru negocieri de pace în Gaza # Rador
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat vineri noaptea că ostaticii din Gaza trebuie eliberaţi, gruparea palestiniană Hamas trebuie dezarmată, luptele trebuie să înceteze imediat, iar toate acestea trebuie să se petreacă foarte repede. Cancelarul a făcut declaraţiile după ce Hamas a anunţat că e pregătită pentru negocieri, în urma unui ultimatum dat de preşedintele american […]
Acum 12 ore
02:00
Departamentul Trezoreriei SUA intenţionează să emită o monedă aniversară de un dolar cu chipul lui Donald Trump # Rador
Departamentul Trezoreriei din Statele Unite intenţionează să emită o monedă de un dolar pe care să fie gravat portretul preşedintelui Donald Trump, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la independenţa SUA, informează oficiali americani. Un oficial al Departamentului Trezoreriei a prezentat primele modele de monedă, pe una dintre acestea fiind gravat profilul preşedintelui […]
02:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus Israelului că trebuie să înceteze imediat bombardamentele în Fâşia Gaza, după ce gruparea palestiniană Hamas a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, morţi sau în viaţă, rămaşi în Gaza, cerinţă-cheie în planul preşedintelui Trump de stopare a războiului din Gaza. Scriind pe media sociale, Donald Trump a spus […]
00:30
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua oară în 24 de ore după ce au fost detectate drone # Rador
Ambele piste ale aeroportului din München, în Germania, au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, iar căpitanul unei aeronave a cărei plecare a fost anulată le-a spus pasagerilor că au fost observate din nou drone. Căpitanul zborului de la Londra le-a spus pasagerilor că elicoptere ale […]
00:30
Vremea nefavorabilă a produs efecte în 49 de localități din 14 județe, potrivit unui bilanț al IGSU # Rador
Vremea nefavorabilă a produs efecte vineri în 49 de localități din 14 județe – anunță IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 de curți, cinci case, pentru subsoluri, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 de imobile, precum și pentru degajarea a 237 de copaci și […]
3 octombrie 2025
22:40
Guvernul va continua să urmeze principalele direcții pe care s-a concentrat de la preluarea actualului mandat (Ilie Bolojan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Mihaela Enache – Guvernul va continua să urmeze principalele direcții pe care s-a concentrat de la preluarea actualului mandat, îmbunătățirea colectării veniturilor și limitarea cheltuielilor publice, a afirmat vineri premierul Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului primelor 100 de zile de activitate. El a subliniat din nou că măsurile […]
21:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Mihaela Enache – Măsurile de austeritate luate în educație, care au fost incluse în primul pachet fiscal, nu sunt ireversibile. Impactul lor va fi analizat și la unele s-ar putea renunța, spune ministrul Daniel David. El a precizat că, de exemplu, comasarea unor școli nu poate fi schimbată […]
Acum 24 ore
21:00
Preşedintele SUA a cerut echipei sale să analizeze ce fonduri federale pot fi tăiate pentru oraşul Portland # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 octombrie) – Președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să analizeze ajutorul federal care poate fi tăiat pentru oraşul Portland din nord-vestul Statelor Unite, a declarat vineri Casa Albă. „Nu vom finanța statele care permit anarhia. De asemenea, va exista imediat o creștere suplimentară a resurselor federale pentru Portland”, a declarat […]
20:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Amalia Bojescu – Premierul Ilie Bolojan a făcut astăzi un bilanț al primelor 100 de zile de activitate, precizând că a preluat responsabilitatea a guvernării pe fondul unei crize bugetare. Într-o conferință de presă, șeful guvernului a declarat că măsurile luate au fost necesare pentru a recâștiga credibilitatea […]
20:10
MAE: Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (3 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Andrei Țărnea, a reacționat astăzi la declaraţiile președintelui rus Vladimir Putin, care a susținut că autoritățile din România ar fi încercat să interzică oponenții politici și să manipuleze voința poporului. Diplomatul român a […]
19:20
Vremea rea a afectat Bucureștiul și zeci de localităţi din 7 județe, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea a peste 100 de copaci prăbușiți, iar aproximativ 100 de autoturisme au fost avariate în capitală. Astăzi, într-un interval de doar 4 ore s-au înregistrat peste 70 de copaci […]
17:20
Industria creveților din Indonezia, în scădere semnificativă în urma depistării unui lot de creveți contaminat cu Cesiu 137 # Rador
Industria creveților din Indonezia a înregistrat o scădere de 30-35%, după ce a fost detectată o contaminare radioactivă într-un lot de creveți expediați în SUA în luna august, a anunțat vineri Asociația Fermierilor de Creveți din țară. Creveții au fost procesați într-o zonă industrială din apropierea orașului Jakarta, despre care s-a constatat ulterior că sunt […]
17:10
Încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor statului rămân principalele elemente pe care se bazează guvernarea # Rador
Încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor statului rămân principalele elemente pe care se bazează guvernarea, a subliniat premierul Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului celor 100 de zile de la preluarea mandatului. El a enumerat printre priorități finalizarea digitalizării ANAF și a vămilor, combaterea evaziunii fiscale și a muncii la negru. Reforma administrației publice locale și centrale, […]
16:20
Programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” se apropie de final, se va mai organiza doar în următoarele două weekenduri, după care se va încheia odată cu răcirea vremii. În acest sfârșit de săptămână, evenimentul va avea loc pe Calea Victoriei doar duminică. Sunt programate spectacole de teatru, concerte live și ateliere creative. Astfel, bucureștenii […]
16:20
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist, reţinut de DIICOT # Rador
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit DIICOT, din 2022 până în mai 2025 acesta ar fi produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni pe care le-ar fi filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia. De asemenea, în […]
16:10
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în ultimele 9 luni ale anului, aproape 85 de mii de avize de muncă pentru cetățenii străini care vor să lucreze în România # Rador
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în ultimele 9 luni ale anului, aproape 85 de mii de avize de muncă pentru cetățenii străini care vor să lucreze în România. Majoritatea avizelor au fost eliberate pentru lucrători permanenți, peste 84 de mii de astfel de documente, restul au fost pentru lucrători detașați, înalt calificați și cei […]
14:20
România are nevoie, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor, și de creștere economică (Kelemen Hunor) # Rador
România are nevoie, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor și de creștere economică pentru a putea genera venituri în viitor, este de părere liderulul UDMR, Kelemen Hunor. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a precizat că guvernul ar trebui să ia în calcul și acordarea de stimulente pentru economie. Kelemen Hunor: Când […]
14:20
La microfon, Angelica Dan
13:40
ANAF a preluat, în condițiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, anunță că a preluat în condițiile legii jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate. ANAF arată într-un comunicat că, în urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute […]
13:20
(1) BBC: RADOR RADIO ROMÂNIA (3 octombrie) – Episcopul Londrei, Sarah Mullally, a fost numită vineri noul Arhiepiscop de Canterbury. Este prima femeie desemnată în cea mai înaltă funcție clericală din Biserica Anglicană în cei aproape 500 de ani de istorie./mbrotacel/cpodea www.bbc.com – 3 octombrie
13:10
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XLI – Tratatul de la Nissa (1739): pacea care a redesenat frontierele Europei de Est # Rador
Introducere La 3 octombrie 1739, în orașul Nissa (Nišul de astăzi, în Serbia), Imperiul Otoman și Imperiul Rus au semnat un tratat de pace care a pus capăt războiului ruso-turc din 1736–1739. Evenimentul, aparent doar unul dintre multele episoade din confruntarea multiseculară dintre cele două mari puteri, a avut însă implicații majore asupra echilibrului de […]
12:00
Tot mai mulți ucraineni susţin că nivelul corupției în țară a crescut, iar sociologii explică faptul că această percepție este influențată nu doar de realitate, ci și de impactul media. Potrivit unui sondaj realizat, în septembrie, de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), 71% dintre respondenți consideră că nivelul corupției a crescut de la […]
11:30
Eolienele livrează în sistemul energetic național 2600 de megawaţi, un record reprezentând 35% din totalul energiei electrice. România produce, la această oră, 7400 de megawaţi și consumă 7500, fiind nevoită să recurgă la importuri pentru a-și asigura necesarul de energie electrică. Centrala nucleară de la Cernavodă generează 1300 de megawaţi, iar hidrocentralele aproximativ 1000. Centralele […]
11:30
Campania Naţională de Informare privind introducerea monedei euro în Bulgaria continuă prin reuniuni organizate în mai multe oraşe din ţară. Scopul campaniei este ca cetăţenii să primească informaţii clare, detaliate şi de încredere cu privire la etapele principale şi termenele procesului de adoptare a monedei euro. Experţii oferă explicaţii cetăţenilor despre efectuarea în mod corect […]
11:20
Ungurii nu doresc să se afle într-o Uniune Europeană cu ucrainenii, a declarat Viktor Orbán în cadrul emisiunii „Bună dimineaţa, Ungaria” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată vineri de Radio Kossuth din Budapesta. Premierul a afirmat: Destinul ucrainenilor este că trăiesc lângă Rusia și sunt în permanență în război cu rușii. Noi nu putem schimba acest lucru […]
Ieri
10:30
Zeci de copaci au căzut pe mașini și pe străzi în București și în județul Ilfov, din cauza vântului puternic # Rador
În București și în județul Ilfov, din cauza vântului puternic, zeci de copaci au căzut pe mașini și pe străzi. Datele ISU București-Ilfov din această dimineață arătau că 23 de autoturisme au fost avariate, însă numărul acestora e posibil să fie mai mare, deoarece misiunile echipelor operative sunt în desfășurare. Purtătorul de cuvânt al ISU […]
10:10
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8-15 octombrie. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Constantin Sturzu, a precizat că anul acesta pelerinii vor putea urmări în timp real, online, rândul către racla cu Sfintele Moaște […]
09:40
În zona montană înaltă din zece județe cad precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, se înregistrează cel mai mare strat de zăpadă din țară: 17 cm, erau aseară la ora 21:00, potrivit corespondentei RRA Carmen Vulcan. Drumarii sibieni au continuat să intervină cu utilaje de deszăpezire, pentru a […]
09:40
Realizator: Vremea severă se manifestă în mare parte din ţară. Aseară a nins în mai multe zone înalte din centru. În multe alte regiuni plouă, este frig sau bate vântul. Sunt sau vor fi în vigoare o serie de coduri roşii de ploi sau inundaţii. Un cod roşu de ploi abundente este în vigoare de […]
09:30
Codul roșu de ploi a pus în alertă autoritățile din județul Olt. Forțele din teren, precum și tehnica din dotare, au fost suplimentate. În sprijinul ISU local au venit echipe de la ISU Brașov și ISU Sibiu, care au sosit aseară în județ. În cursul nopții, situația a fost atent monitorizată de echipe deplasate în […]
08:20
Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA se află în „conflict armat” cu cartelurile de droguri străine # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că a transmis Congresului o notă în care precizează că Statele Unite se află într-un „conflict armat activ” cu carteluri străine de droguri, pe care administraţia Trump le califică „organizaţii teroriste”. Demersul are loc în urma raidurilor militare recente asupra unor ambarcaţiuni venezuelene despre care administraţia Trump susţine că […]
08:20
Mai multe explozii s-au auzit, în noaptea de 2 spre 3 octombrie, în orașele Odesa și Dnipro, în timpul unei alerte de raid aerian. Primarul Odesei, Hennadi Truhanov, a confirmat pe Telegram că se aud explozii, însă nu a oferit detalii. Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizaseră anterior asupra deplasării unor drone ruseşti dinspre Marea Neagră […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Asociaţia Alte Cuvinte (CUAC) în parteneriat cu Fundaţia Roma Education Fund Romania lansează „Inelul Timpului”, primul joc de societate (boardgame) din România dedicat istoriei romilor. Jocul este un instrument educaţional care îşi propune să aducă în şcolile şi bibliotecile din România istoria şi contribuţiile culturale şi ştiinţifice ale romilor, într-un […]
08:10
Leul continuă tendinţa de depreciere în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională la 5,0837 lei, în urcare cu 0,17 bani faţă de cotaţia precedentă. Este a cincea şedinţă consecutivă de depreciere a monedei naţionale. În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3258 lei, […]
05:10
Presa internațională urmărește summitul UE de la Copenhaga, văzut ca un test de rezistență pentru UE, confruntată cu atacuri hibride atribuite Rusiei. „Europa se străduiește să ajungă la un acord privind o apărare comună, pe măsură ce atacurile hibride rusești se intensifică”, notează Le Monde. Cotidianul francez subliniază că liderii europeni au discutat măsuri pentru […]
