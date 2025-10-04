La doar 23 de ani, americanul Balin Miller a murit în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite. Căderea lui în gol de la 700 de metri, transmisă în direct pe Tik Tok

00:00

Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl tratează ca un incident terorist. Este vorba despre un bărbat şi două femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, ceea ce ridică la şase numărul total al persoanelor reţinute sub suspiciunea de pregătire a unor acte de terorism, potrivit poliţiei din Greater Manchester, relatează The Guardian.