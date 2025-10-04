La doar 23 de ani, americanul Balin Miller a murit în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite. Căderea lui în gol de la 700 de metri, transmisă în direct pe Tik Tok
News.ro, 4 octombrie 2025 10:20
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână, în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite.
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână, în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite.
Turişti din Polonia, salvaţi de jandarmi, după ce au rămas blocaţi în zona montană la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba/ Misiune de 5 ore - FOTO # News.ro
Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. Au intervenit jandarmii montani din Hunedoara şi Vâlcea, iar misiunea a durat aproximativ 5 ore.
10:00
Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.
09:50
Secţiile de votare s-au redeschis sâmbătă în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate.
MotoGP: Pilotul italian Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Marele Premiu al Indoneziei # News.ro
Pilotul italian Marco Bezzecchi, de la Aprilia, va pleca din pole-position la Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, după ce a doborât recordul de tur de pistă, sâmbătă, pe circuitul de la Mandalika.
Sute de copaci au fost doborâţi de vânt în Capitală şi în judeţul Ilfov, 166 de autoturisme fiind avariate, dintre acestea, 163 doar în Bucureşti, conform bilanţului prezentat sâmbptp dimineaţă de reprezentanţii ISU.
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup condamnat pentru atacuri „teroriste” în Khouzestan, principala zonă petrolieră a ţării.
Remo Girone, memorabilul mafiot Tano Cariddi din celebra serie TV Rai „La Piovra/ Caracatiţa”, care s-a bucurat de un enorm succes internaţional, a murit vineri la domiciliul său din Monte Carlo. Avea 76 de ani, scrie presa italiană.
Hunedoara - Zeci de copoaci doborâţi de vânt şi circulaţie perturbată pe mai multe drumuri din judeţ - FOTO # News.ro
Echipajele ISU au intervenit pentru îndepărtarea de pe carosabil a zeci de copoaci doborâţi de vânt care au perturbat circulaţia poe drumurile din judeţul Hunedoara, zona de munte aflându-se sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori şi vânt puternic până vineri, la ora 23.00.
Decretul lui Donald Trump care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru o viză foarte căutată în sectorul bogat al tehnologiilor a fost contestat vineri în instanţă de o coaliţie de spitale, şcoli şi sindicate care denunţă imposibilitatea de a recruta medici şi profesori străini la acest preţ, informează AFP.
Cluj: Opt persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în Câmpia Turzii, între un microbuz şi un autoturism # News.ro
Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs între un microbuz şi un autoturism, în Câmpia Turzii.
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: meciul din LaLiga, Osasuna-Getafe, a fost întrerupt pentru scurt timp # News.ro
Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar.
Atacurile atribuite urşilor au provocat două decese vineri în Japonia, au indicat sâmbătă poliţia şi mass-media japoneze, într-un context de proliferare a acestor animale în această ţară.
Acţiunile conglomeratului japonez Hitachi au închis vineri în creştere cu peste 10%, după ce compania a anunţat joi seara un parteneriat cu OpenAI pentru dezvoltarea de infrastructură şi centre de date dedicate inteligenţei artificiale la nivel global, transmite CNBC.
Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic, deschizând calea către noi tratamente pentru insuficienţa cardiacă, mai ales la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.
Jeff Bezos: ”Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi uriaşe” # News.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate, transmite CNBC.
SUA - Un jurnalist salvadorian, expulzat după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump. # News.ro
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii anti-Trump, la mijlocul lunii iunie, a anunţat un organism american de apărare a presei.
O persoană care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme a SUA, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la peste 8 ani de închisoare. # News.ro
Persoana care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puţin peste 8 ani de închisoare şi la supraveghere pe viaţă – mult mai puţin decât cei 30 de ani solicitaţi de Departamentul de Justiţie, relatează CNN.
Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett # News.ro
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult timp, care pavează calea pentru ca Greg Abel să îl succeadă pe Warren Buffett la conducerea companiei, la începutul lui 2026, relatează CNBC.
Ursula Von der Leyen cere un efort european pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe inteligenţă artificială # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters.
Bursele europene au închis vineri pe plus, consolidând creşterea care a dus indicii regionali la noi maxime în această săptămână, transmite CNBC.
Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat. Trump îngheaţă ajutorul pentru Chicago, oraş democrat, şi ameninţă cu noi reduceri de locuri de muncă la nivel federal # News.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat, relatează Reuters.
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.
Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump şi consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declaraţia preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza afirmând că Hamas este „gata pentru o pace durabilă”, a declarat un oficial israelian pentru televiziunea israeliană Channel 12, relatează The Times of Israel.
Donald Trump cere Israelului să înceteze imediat bombardarea Gazei, considerând că Hamas este gata să facă pace # News.ro
Preşedintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mişcarea islamistă „este pregătită pentru o pace durabilă”.
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. El trebuie să plătească şi o amendă de jumătate de milion de dolari # News.ro
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters.
Ploaie torenţială în Constanţa – Mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil - VIDEO # News.ro
ISU Constanţa intervine, vineri seară, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în imobile.
Echipa engleză Bournemouth a învins vineri seara, pe propriul teren, scor 3-1, formaţia Fulham, în etapa a 7-a din Premier League, Gazdele au fost conduse cu 1-0 şi s-au impus pe final.
Sibiu: Copac căzut peste o maşină, în zona Păltiniş, din cauza vremii / Un tânăr de 29 de ani a suferit un traumatism cranian sever # News.ro
Un copac a căzut, vineri seară, peste o maşină, în zona Păltiniş, judeţul Sibiu, din cauza vremii. Un tânăr de 29 de ani a suferit un traumatism cranian sever, fiind transportat la spital.
Echipa italiană Sassuolo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hellas Verona, în etapa a şasea din Serie A.
Poliţia britanică a arestat încă trei persoane, şase în total, în legătură cu atacul de la sinagoga din Manchester # News.ro
Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl tratează ca un incident terorist. Este vorba despre un bărbat şi două femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, ceea ce ridică la şase numărul total al persoanelor reţinute sub suspiciunea de pregătire a unor acte de terorism, potrivit poliţiei din Greater Manchester, relatează The Guardian.
Rogobete felicită directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor - Post de observator permanent la blocul operator şi la ATI / Urmează controale în întreaga ţară # News.ro
Ministrul Sămătăţii, Alexandru Rogobete, felicită, vineri seară, directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor, înfiinţând un post de observator permanent la blocul operator şi la ATI. O asistentă specializată în infecţii nosocomiale întocmeşte zilnic un proces-verbal privind respectarea protocoalelor şi intervine dacă este cazul, Ministrul anunţă, de asemenea, că urmează controale în întreaga ţară.
UPDATE - Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar caută să obţină modificări la planul lui Trump pentru Gaza # News.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters.
Echipa germană FC Koln a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hoffenheim, în etapa a şasea din Bundesliga.
Hamas declară că este de acord să elibereze toţi ostaticii israelieni în conformitate cu planul Trump pentru Gaza # News.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters.
Depozit ilegal de deşeuri, pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, descoperit de Garda de Mediu într-o comună din Teleorman / Şoferul unei autoutilitare prins când descărca, amendat cu 30.000 de lei - FOTO # News.ro
Un depozit ilegal de deşeuri, care se întinde pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, a fost descoperit de Garda de Mediu într-o comună din Teleorman şi au fost dispuse măsuri de remediere a situaţiei pentru primărie. Şoferul unei autoutilitare prins când descărca, amendat cu 30.000 de lei.
Şeful DNA: Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF / Şi pentru noi a fost o surpriză neplăcută; m-aş fi aşteptat la mult mai multe / 70 de angajaţi de la ANAF şi Vamă, vizaţi de anchete în ultimii doi ani # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o ”surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de sesizări. În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.
Democraţiile europene sunt în pericol, avertizează Merz şi Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de ţări autocrate care vizează democraţia liberală mai agresiv decât oricând de la Războiul Rece încoace, relatează POLITICO.
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat un gol vineri, în victoria cu 5-2 obţinută de echipa sa, Rizespor, în deplasare, cu Antalyaspor.
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă.
Medicul Sorin Pletea, psihiatru: Un studiu recent arată că persoane care consumă energizante au risc mai mare de anxietate şi de ideaţie de suicid. Aşa că, mai ales la copii, e bine să evite # News.ro
Medicul psihiatru Sorin Pletea afirmă că studii recente arată că tinerii care consumă energizante au un risc mai ridicat să ajungă la anxietate şi chiar să se gândească la suicid.
Armata SUA a efectuat vineri dimineaţă un nou atac asupra unei ambarcaţiuni care opera în Caraibe şi care a fost considerată de oficiali ca fiind o „navă pentru trafic de droguri”, a anunţat secretarul apărării Pete Hegseth într-o postare pe reţelele sociale. Atacul a ucis toate cele patru persoane care se aflau la bord, a precizat şeful Pentagonului.
Ministerul Educaţiei, despre numărul total de posturi în anul şcolar 2025 – 2026: Nu au fost anulate posturi de titulari / Diferenţa faţă de anul trecut, dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 – 2026, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că se desfiinţează peste 14.000 de posturi de profesori. Instituţia susţine că diferenţa faţă de numărul de posturi de anul trecut fiind dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora.
Sorin Pletea, medic psihiatru, despre consumatorii de droguri: Sunt diferite traume care au apărut la un moment dat de-a lungul vieţii. Posibil să caute o alinare. Când îşi dau seama că nu-i mai ajută e târziu, apare adicţia # News.ro
Medicul psihiatru Sorin Pletea susţine că multe persoane ajung să consume droguri după ce au suferit diverse traume fizice sau emoţionale de-a lungul vieţii, iar atunci când conştientizează pericolul acelor substanţe este prea târziu, pentru că apare adicţia.
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas. Mesajul preşedintelui Macron # News.ro
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac cu drone FPV lângă Kostiantînivka, un oraş industrial din regiunea Doneţk, în Donbas.
Gimnastică: Nicholas Ţarcă şi Denisa Golgotă, campioni naţionali în 2025 la individual-compus; la echipe s-a impus Steaua Bucureşti # News.ro
Gimnaştii Denisa Golgotă şi Nicholas Ţarcă au câştigat, vineri, titlul naţional la individual-compus, la competiţia găzduită de Ploieşti. Concursul pe echipe a fost câştigat de CSA Steaua Bucureşti, la feminin şi masculin.
Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi – Salvamontiştii, alertaţi de doi turişti care au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie # News.ro
Salvamontiştii au fost alertaţi, vineri seară, de doi turişti care, din cauza stratului mare de zăpadă din Munţii Bugeci, au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie.
Mikel Arteta, managerul spaniol al echipei engleze Arsenal Londra, va bifa sâmbătă, în Premier League, cel de-al 300-lea meci disputat ca tehnician al „tunarilor”.
Justiţia finlandeză respinge dosarul împotriva echipajului acuzat de tăierea unor cabluri submarine. Cazul s-a prăbuşit din cauza prevederilor legale şi a îndoielilor cu privire la intenţie # News.ro
Un tribunal din Helsinki a decis vineri că nu are jurisdicţie asupra daunelor cauzate cablurilor submarine de energie şi date din Golful Finlandei, care ar fi fost provocate de căpitanul şi doi ofiţeri ai petrolierului Eagle S, având legături cu Rusia, relatează POLITICO.
