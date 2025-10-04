Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica

14:50

„Acoperământul Maicii Domnului este, de fapt, rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale. „Maica Domnului ca ocrotitoare este zugrăvită la Mănăstirea Govora, unde Preasfânta Născătoare este pictată cu largi aripi îngerești cu care protejează pe toți cei pe care îi…