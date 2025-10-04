Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica
4 octombrie 2025
La Mănăstirea Cernica are loc Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae. Ziua de sâmbătă a debutat cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 09:00 a început Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica. Sfânta Liturghie este oficiată de un sobor de ierarhi,…
La Mănăstirea Cernica are loc Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae. Ziua de sâmbătă a debutat cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 09:00 a început Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae" din ostrovul Mănăstirii Cernica. Sfânta Liturghie este oficiată de un sobor de ierarhi,…
Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sf. Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei
Calendar Ortodox 4 octombrie Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut în 16 noiembrie 1903, în satul Vlădeni, din județul Brașov, fiind cel mai mic dintre fiii binecredincioșilor creștini Ieremia și Reveca. Mama sa, nepoată de preot, și-a dorit mult ca fiul ei cel mic să ajungă slujitor al lui…
Andreea Ogăraru: „Puține emoții o pot egala pe aceea de a-i asculta inima propriului prunc"
Într-un interviu pentru rubrica #vinereapentruviață, doamna Andreea Ogăraru vorbește despre responsabilitatea, curajul și bucuria de a fi părinte. Ea subliniază cât de important este să protejăm și să sprijinim femeile însărcinate și să le oferim susținerea de care au nevoie – atât acasă, cât și în societate. Andreea Ogăraru este căsătorită din anul 2003 cu George…
La Mănăstirea Cernica a avut loc vineri, 3 octombrie 2025, primirea moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. După așezarea raclei în Biserica Sfântul Nicolae, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui proclamare locală va avea loc mâine. Foto credit:…
Sfatul arhimandritului Clement Haralamb (102 de ani) pentru mântuire: Să respectăm toate poruncile! Și pocăință
Arhimandritul Clement Haralamb, ajuns la venerabila vârstă de 102 ani, ne sfătuiește să respectăm toate poruncile dumnezeiești pentru a ne mântui. Într-un reportaj realizat de Trinitas TV, monahul a împărtășit din experiența sa duhovnicească, căpătată în peste 70 de ani de slujire a lui Hristos. „Toate poruncile! Să ne străduim să nu cedăm în timpul…
PS Timotei la Cernica: Sf. Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate pentru Biserică și pentru aproapele a spus, vineri, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Cernica. Vineri, la Mănăstirea Cernica, a avut loc primirea oficială a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.…
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate pentru Biserică și pentru aproapele a spus, vineri, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Cernica. Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a trăit virtuțile pe le lăuda la Sfântul Ierarh Calinic de la…
Daruri, sprijin și scrisori către bunici: Activități dedicate Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română
Numeroase comunități românești din țară și din diaspora au avut activități dedicate Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română. Ziua este marcată în data de 1 octombrie, când este marcată și Ziua Internațională a Vârstnicilor. Activitățile au fost în principal de sprijin, prin diverse daruri, dar și de omagiu și apreciere, cum ar fi inițiativa din…
Ateliere despre comunicare și înțelegerea emoțiilor în parohiile din Austria: Omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte
Părintele Athanasie Ulea a susținut, în perioada 26–28 septembrie, o serie de ateliere cu tematică la granița dintre duhovnicie și psihologie. Aceste întâlniri s-au desfășurat în mai multe parohii din Austria și au evidențiat comunicarea asertivă și înțelegerea emoțiilor, plecând de la principiul că „Omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte”. Părintele Athanasie a explicat…
A fost extins ajutorul pentru sinistrații din Siria: Reprezentanții IOCC și ai Federației Filantropia, în vizită pe teren
După ce Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă (IOCC) a decis extinderea sprijinului pentru sinistrații sirieni afectați de cutremurul din 2023, reprezentanții organizației fac o vizită în teren, la care participă și Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române. Reprezentanții IOCC implicați în monitorizarea activităților de sprijin la fața locului sunt…
Ediția a doua a Festivalului Național de Științe și Arte „Basarab Fest” s-a desfășurat în perioada 26-27 septembrie 2025, reunind în județul Argeș personalități din mediul academic, clerici, artiști și oameni de cultură din România și Republica Moldova. Festivalul a constat într-un simpozion dedicat moștenirii Dinastiei Basarabilor în orașul Câmpulung Muscel, precum și concursuri naționale…
Biserica schitului Pocrov s-a dovedit neîncăpătoare cu ocazia praznicului Acoperământului Maicii Domnului, hramul lăcașului de cult aflat pe vatra Mănăstirii Neamț. Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, părintele stareț a subliniat evlavia credincioșilor față de Maica Domnului și…
Conferință la Palatul Patriarhiei: Revista Q magazine va lansa un studiu despre sănătatea mintală a românilor
Revista Q magazine organizează marți, 7 octombrie, la Palatul Patriarhiei, un eveniment de specialitate desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății: Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Manifestarea științifică își propune să catalizeze responsabilii din mediul public și privat pentru cartografierea fenomenului adicțiilor digitale și să determine adoptarea unor soluții imediate…
Pr. Michael Tița, la hramul Parohiei Zlătari: Îndepărtarea de Dumnezeu ne conduce spre valea plângerii, spre pustiul nerodirii
Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit, joi, credincioșilor prezenți la hramul Parohiei Zlătari despre efectele îndepărtării de Dumnezeu, respectiv rătăcirea spre valea plângerii sau spre pustiul nerodirii. Părintele vicar a explicat, în ziua praznicului Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, asemănările dintre acesta și Sfântul Apostol Pavel. „Am putea spune că, într-un fel,…
Un tunel subteran a fost descoperit, în timpul lucrărilor de reabilitare din curtea Mănăstirii Neamț. Se estimează că acesta ar fi de origine medievală, construit probabil în vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Lucrările de reabilitare au scos la iveală pe data de 12 septembrie, o nișă din cărămidă, în zona de sud a curții…
Parohiile și mănăstirile românești din Italia continuă programul prin care „adoptă" vârstnici din România și Rep. Moldova
De Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română, Episcopia Italiei face bilanțul ediției 2024-2025 a proiectului eparhial „Toiagul nădejdii”, prin care parohiile și mănăstirile din eparhie au adoptat 150 de vârstnici din România și Republica Moldova, sprijinindu-i cu câte 50 de euro pe lună timp de un an. Banii ajung prin intermediul Asociației social-filantropice „San Lorenzo…
Arhiepiscopia Dunării de Jos înființează un centru de sprijin pentru tinerii cu dependențe
Un centru pentru reabilitarea și integrarea socială a tinerilor afectați de adicții va fi construit în județul Galați, la inițiativa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în parteneriat cu instituții medicale și educaționale din zonă, potrivit Agerpres. Proiectul a fost prezentat de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu prilejul hramului schitului „Acoperământul Maicii Domnului” din…
Patriarhul României a anunțat unde vor rămâne definitiv moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae și de ce a fost ales acel loc. La slujba de binecuvântare a raclei în care vor fi așezate moaștele celui mai mare teolog al secolului 20, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că Sf. Dumitru a iubit foarte mult Mănăstirea Cernica. De…
Sinodul Mitropoliei Basarabiei pune accentul pe implicarea tinerilor și sprijinirea familiilor și a vârstnicilor
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință de lucru joi la Reședința Mitropolitană din Chișinău. În atenția ierarhilor Basarabiei se află dinamizarea activității din parohii prin implicarea tinerilor, precum și sprijinirea familiilor și a vârstnicilor. Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a prezidat lucrările, la care au fost prezenți…
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul din acest an al Pelerinajului de la Iași, amintind că sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva „reprezintă un prilej de comuniune întru sfințenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate”. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sf. Ier. Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic, Grecia, la…
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a prezidat întrunirea clerului român din centrul SUA. Preoții și delegații celor șapte parohii și misiuni s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago. Scopul întâlnirii a fost discutarea vieții comunităților și a proiectelor pastorale, în contextul Centenarului Patriarhiei Române. Întâlnirea a…
#themakingof: Veșmântul Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae creat de maicile de la Mănăstirea Copou (FOTO)
Doxologia.ro a fost de față la ultima etapă de creare a veșmântului pentru moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae, realizat de maicile care lucrează la Atelierele Monahale „Panagia” de la Mănăstirea Copou din Iași. Veșmântul, cu dimensiunea de un 1,15 metri, este lucrat cu mătase și cu fir auriu și include multe teme dragi Sf.…
Întâlnire de lucru în Canada sub îndrumarea PS Ioan Casian, în contextul Centenarului Patriarhiei Române
Clericii Protopopiatului Canadei de Centru s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Parohia „Toți Sfinții” din orașul Toronto, pentru prima ședință bianuală, desfășurată sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Reuniunea a fost dedicată tematicilor Anului Centenar al Patriarhiei Române. Programul ședinței a cuprins conferințe, referate și rapoarte de activitate, evidențiind contribuția duhovnicilor români…
Începe-ți ultima zi lucrătoare din săptămână cu un minut în care afli cele mai relevante știri pe scurt din Biserică: Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sf. Dumitru Stăniloae. Urmează proclamarea locală a canonizării Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care vor fi puse moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Sâmbătă,…
Calendar Ortodox, 3 octombrie Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul s-a născut în Atena și a fost unul dintre oamenii înțelepți ai Areopagului. Însușindu-și învățătura grecească, a dorit să și-o definească și pentru aceasta s-a dus în Egipt. Întorcându-se în Atena, Dionisie s-a căsătorit, iar la vârsta de 25 de ani a devenit conducător al orașului.…
Verena Dietl, viceprimar al orașului München, a vizitat marți Parohia „Buna Vestire” din orașul bavarez, remarcând frumusețea bisericii în stil maramureșean, atmosfera caldă și implicarea comunității în viața orașului. Împreună cu consilierii locali Antje Herbst și Matthias von Sarnowski, delegația Primăriei din München a fost întâmpinată de părintele paroh Alexandru Nan, alături de vicepreședintele parohiei,…
PS Ignatie: Maica Domnului plânge până la sfârșitul veacurilor pentru orice suflet întristat
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mânăstirea Mălinești din județul Vaslui, cu ocazia hramului. „Maica Domnului plânge până la sfârșitul veacurilor pentru orice suflet întristat”, a spus ierarhul. La predică, Episcopul Hușilor a explicat de ce este numită Maica Domnului Mângăietoare în textele liturgice: „O inimă de mamă înțelege cel…
Cuvintele Patriarhului Daniel despre familia creștină, publicate într-un volum la Editura Basilica
Un volum care cuprinde cuvintele despre familia creștină rostite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu diferite ocazii a fost publicat la Editura Basilica. Lucrarea „Familia creștină. Binecuvântare a iubirii lui Hristos pentru Biserică” constituie un instrument de lucru util tuturor slujitorilor sfintelor altare, profesorilor de religie, studenților, publicațiilor, precum și ostenitorilor centrelor de presă bisericească…
Hram la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc: Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos
„Maica Domnului lucrează neîncetat în Biserica lui Hristos. Ea are har și putere primite de la Fiul ei, astfel încât toți cei ce se roagă cu credință înaintea icoanei sale primesc ajutor și binecuvântare”, a spus Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, miercuri la hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc. Sfânta Liturghie a fost…
„Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim. Rugăciunea și munca, îmbinate, duc până la capătul drumului, la mântuirea sufletului. La urma urmei, știm că ceea ce o caracterizează pe Maica Domnului este rugăciunea puternică către Fiul Său pentru noi, păcătoșii”, a spus Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, miercuri la Mănăstirea…
Români și scandinavi convertiți din cinci țări au participat la Zilele Sf. Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei
Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și Parohia Ortodoxă Română din Vejle-Kolding, Regatul Danemarcei, au organizat, în perioada 26-28 septembrie, o serie de manifestări liturgice și caritabile dedicate Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. La evenimente au participat, alături de clericii români din Episcopia Europei de Nord, credincioși români și scandinavi convertiți din cinci…
Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sf. Dumitru Stăniloae. Urmează proclamarea locală a canonizării
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care vor fi puse moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Sâmbătă, la Mănăstirea Cernica, au loc manifestările dedicate proclamării locale a canonizării sfântului. „Această raclă frumoasă, împodobită din argint și cu scene aurite, arată evlavia și prețuirea poporului Bisericii noastre pentru acest mare sfânt, care a…
Bucureștenii sunt invitați de Parohia Înălțarea Domnului din Sectorul 6 să doneze sânge
Credincioșii bucureșteni sunt invitați să participe la o nouă campanie de donare de sânge, organizată în data de 7 octombrie la Biserica „Înălțarea Domnului” din Sectorul 6 al Capitalei. Ediția a treia a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață!” este inițiativa Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Campania a…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat joi, 2 octombrie 2025, în Paraclisul „Sf. Gheorghe” din Reședința Patriarhală, slujba de sfințire a raclei în care vor fi așezate moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Ziua Sectorului 2, sărbătorită prin rugăciune și o expoziție de artă la Mănăstirea Plumbuita din Capitală
Sectorul 2 al Capitalei și-a serbat sărbătoarea patronală miercuri, de Acoperământul Maicii Domnului. Cu această ocazie, la Mănăstirea Plumbuita a fost prezentată o expoziție de artă, admirată de credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de un sobor de clerici la altarul exterior al așezământului monahal, care și-a serbat hramul. La…
Revista Theologia a Bisericii Greciei și-a aniversat centenarul printr-o conferință despre teologie și noile tehnologii
Revista Theologia a Bisericii Ortodoxe a Greciei și-a aniversat centenarul organizând, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025, Conferința Internațională „Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”. Lucrările conferinței s-au concentrat pe relația dintre teologie, societate și tehnologie în epoca actuală, cu accent pe provocările generate de inteligența artificială și de transformările digitale.…
Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină
Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), a sprijinit realizarea icoanelor pentru iconostasul Catedralei Episcopale din Cahul. Acestea au fost pictate într-o autentică tradiție bizantină, după toate canoanele, contribuind astfel la promovarea unei culturi ortodoxe autentice în spațiul de dincolo de Prut. Icoanele au fost realizate respectând canoanele iconografiei ortodoxe și îmbogățesc…
La Curtea de Argeș a avut loc un simpozion dedicat moștenirii duhovnicești a Sfinților Cleopa și Paisie de la Sihăstria
Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Simpozionul „Moștenirea duhovnicească a sfinților cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”, organizat cu prilejul hramului de Schitul „Sf. Neagoe Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș. Manifestarea a avut loc la Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeș,…
PS Nichifor Botoșăneanul la Bisericani: Călcăm pe un pământ sfințit de oameni puternici în credință
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bisericani, unde au fost cinstiți ocrotitorii obștii, Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac. „Iosif și Chiriac de la Bisericani sunt sfinți care au petrecut în sihăstrie, care au petrecut departe de lume, cu simplitate dar adâncime lăuntrică”, a spus ierarhul…
Începe ziua de joi cu cele mai importante știri recente. Patriarhul Daniel: Teologia ortodoxă, chemată să ofere perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean „Teologia ortodoxă este chemată să dea mărturie despre perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean, care accentuează valoarea și unicitatea persoanei umane, importanța comuniunii de iubire dintre Dumnezeu și om și…
Parohia „Sfântul Evanghelist Marcu” din Trento, Italia, a inaugurat duminică o școală parohială. Noua insituție, cu hramul Sfintei Mucenițe Lucia, este un centru de formare duhovnicească și culturală, destinat copiilor și tinerilor români din zonă. Aici se vor desfășura ore de catehism, de limba și literatura română și de istorie. Proiectul, sprijinit financiar de Departamentul…
Calendar Ortodox, 2 octombrie Sf. Sfințit Mc. Ciprian și Sf. Mc. Iustina fecioara Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian mai era numit și Magul sau Vrăjitorul. În timpul împăratului Deciu (249-251) locuia în Antiohia (între Siria și Arabia). Părinții lui erau păgâni și oameni superstițioși. Încă de mic a fost inițiat în tainele păgânismului, iar la vârsta…
Începutul anului universitar la Facultatea de Teologie din București: Ce le transmite PS Varlaam Ploieșteanul studenților
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat miercuri Sfânta Liturghie în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București cu ocazia debutului noului an universitar. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe studenți să asculte permanent Cuvântul lui Dumnezeu. La slujbă au participat studenți, masteranzi și doctoranzi ai facultății, dar și cadrele didactice care…
Așezământul pentru copii al unei parohii din Cluj este pregătit de inaugurare: Un spațiu de lumină, grijă și educație
Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cornești, județul Cluj, va inaugura în data de 7 octombrie Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi”, un spațiu de lumină, grijă și educație. Slujba de sfințire a clădirii va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Imobilul este construită pe…
Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu" al Patriarhiei Române aniversează 35 de ani de activitate printr-un concert
Cu ocazia a 35 de ani de activitate neîntreruptă, Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează un concert aniversar, în data de 12 octombrie, la Sala Radio din București, anunță corul într-un comunicat de presă. Evenimentul „Symbol- 35 de ani” își propune să aducă împreună generații de interpreți și iubitori ai…
Patriarhul Daniel a publicat un volum de predici la Praznicele Împărătești ale Bisericii
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul „Luminile Marilor Sărbători ale Bisericii. Predici la Praznicele Împărătești”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Predicile sunt sinteze ale mai multor omilii rostite de Patriarhul României, fiecare lămurind icoana, istoricul, troparul praznicului, precum și tâlcuirea sărbătorii în sine. Ele sunt prezentate într-o perspectivă interdisciplinară: biblică, patristică,…
La 85 de ani de al martiriul protopopului Aurel Munteanu, a fost lansată o piesă de teatru radiofonic în memoria sa
Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș” a fost lansată duminică la sediul Protopopiatului Ortodox Huedin, în memoria protoiereului Aurel Munteanu, martirizat în urmă cu 85 de ani. Prima audiție integrală va avea loc duminica viitoare, de la ora 20:30, pe frecvențele Radio Renașterea. Evenimentul a fost moderat de părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan, inițiatorul și…
Patriarhul Daniel: Teologia ortodoxă, chemată să ofere perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean
„Teologia ortodoxă este chemată să dea mărturie despre perspectiva antropologică mereu actuală a creștinismului răsăritean, care accentuează valoarea și unicitatea persoanei umane, importanța comuniunii de iubire dintre Dumnezeu și om și sfințenia creației”, le-a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel participanților la Conferința Internațională ,,Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”,…
PS Paisie Sinaitul: Acoperământul Maicii Domnului este rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul
„Acoperământul Maicii Domnului este, de fapt, rezultatul rugăciunilor ei adresate Fiului său, Hristos Domnul”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale. „Maica Domnului ca ocrotitoare este zugrăvită la Mănăstirea Govora, unde Preasfânta Născătoare este pictată cu largi aripi îngerești cu care protejează pe toți cei pe care îi…
