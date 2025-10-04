Căpitanul navei „Boracay”, petrolierul rus din „flota fantomă”, va fi judecat în Franța. Putin acuză Franța de piraterie și amenință cu consecințe

10:30

Orientul Mijlociu nu mai este cel de dinainte de 7 octombrie 2023. Hamas este mai slăbit ca oricând, Israelul se află într-o poziție de forță, iar statele arabe sunt tot mai implicate. Adevărata întrebare rămâne neschimbată: va reuși cineva să transforme acest moment de presiune și oportunitate?