Rapid - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii pot urca pe primul loc
Sport.ro, 4 octombrie 2025 11:50
Meciul dintre Rapid și Farul Constanța, de la ora 20:30, poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 5 minute
12:10
Real Madrid și Liverpool îi dau fiori lui Bayern! Bavarezii forțează prelungirea starului, ca să nu-l piardă # Sport.ro
Bayern Munchen i-a pus pe masă o nouă ofertă de teamă să nu-l piardă în vară.
Acum 30 minute
11:50
11:40
Nici golul anului nu l-a impresionat pe Giovanni Becali! Ce i-a transmis lui Mihăilă după reușita din Turcia # Sport.ro
Valentin Mihăilă, 25 de ani, a marcat un gol de senzație în Turcia, de la mijlocul terenului, dar impresarul său, Ioan Becali, a avut o reacție surprinzătoare.
11:40
Partidele contează pentru etapa a șaptea din campionatul Angliei.
Acum o oră
11:30
Said El Mala - remember the name! Gol senzațional marcat în Bundesliga de puștiul de 19 ani, după ce a driblat patru adversari # Sport.ro
FC Koln s-a impus cu 1-0 în deplasare în fața lui Hoffenheim.
Acum 2 ore
11:10
Gluma pe care Novak Djokovic a făcut-o cu prietenul Cilic după victoria de la Shanghai: "Gata!" # Sport.ro
Novak Djokovic, la 38 de ani, l-a învins pe bunul său prieten Marin Cilic, 37 de ani, scor 7-6, 6-4, în primul tur de la Shanghai Masters, dar punctul culminant al confruntării a venit după ultima minge.
10:50
FCSB a câștigat primul meci din faza principală din Europa League, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles, dar l-a pierdut pe cel de-al doilea, cu Young Boys, 0-2.
Acum 4 ore
10:10
Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) iese din nou la rampă! După mai multe luni de pauză de la despărțirea zgomotoasă de Rapid, antrenorul și-a găsit un nou angajament și se pregătește pentru o aventură exotică în campionatul Chinei.
10:10
FCSB nu a avut parte de cel mai bun start de sezon, dar a reușit calificarea în faza principală din UEFA Europa League, performanță care îi aduce o sumă importantă în conturi.
10:10
FK Csikszereda - U Cluj, de la ora 15:00! Recordul lui Ioan Ovidiu Sabău și contraperformanța gazdelor # Sport.ro
Primul meci al zilei de sâmbătă din Superligă se joacă între FK Csikszereda și U Cluj.
09:40
Partide atractive în runda a noua din divizia secundă.
09:30
Triplă campioană europeană și vicecampioană olimpică, halterofila legitimată la Dinamo are acum în palmares și un titlu mondial.
09:30
Benzema a explodat pe Instagram! Răspuns tăios pentru jurnalistul care a lansat un zvon despre el: "Poate în visele tale" # Sport.ro
Karim Benzema, atacantul lui Al Ittihad, a reacționat vehement pe rețelele sociale după ce un jurnalist a susținut că francezul l-ar fi cerut la echipă pe Santiago Solari, fostul său antrenor de la Real Madrid.
09:10
Reacția lui Giovanni Becali după ce CSA a cerut 20 de milioane de euro pentru Steaua: "E o sumă mică!" # Sport.ro
Giovanni Becali a reacționat după ce Gigi Nețoiu a dezvăluit că i s-au cerut 20 de milioane de euro pentru a prelua echipa din Ghencea.
09:00
Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo: ”Nu se poate vorbi de fotbal” # Sport.ro
Meciul dnitre Unirea Slobozia și Dinamo (0-1) a deschis etapa cu numărul 12 din Superliga României.
09:00
Priviți cât încă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A # Sport.ro
Hellas Verona - Sassuolo s-a încheiat 0-1.
08:40
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos # Sport.ro
Antrenorul lui Rizespor, İlhan Palut, a explicat cum a reușit echipa sa să câștige categoric, scor 5-2, pe terenul celor de la Antalyaspor, într-un meci contând pentru etapa a 8-a din SuperLig.
08:40
Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă # Sport.ro
Sportiva legitimată la Dinamo a devenit campioană mondială la stilul smuls.
08:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația unui jucător pe care campioana României l-a vrut în vară.
Acum 12 ore
00:10
Unirea Slobozia - Dinamo s-a încheiat 0-1.
00:00
Cătălin Cîrjan, șocat. Ce i-a spus arbitrul înainte de meciul de „polo” Slobozia - Dinamo # Sport.ro
Dinamo a câștigat cu 1-0 în fața Unirii Slobozia, pe un teren care a semănat mai degrabă cu un bazin de polo decât cu un gazon de fotbal.
3 octombrie 2025
23:50
O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial # Sport.ro
Mihaela Cambei a scris din nou istorie pentru România.
23:40
Gigi Becali, derapaj în direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: "Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, continuă să conteste regula U21 impusă de FRF la meciurile din Superliga și anunță că va încerca din nou să elimine prevederea din regulament.
23:40
Jean Vlădoiu a spus când va debuta Jayson Papeau la Slobozia: ”Arată foarte bine la antrenamente” # Sport.ro
Jayson Papeau (29 de ani) a revenit în Superliga României.
23:30
Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia, scor 1-0, pe un teren dificil, în etapa a 12-a din Superliga României.
23:20
A fost în cantonament cu Inter Milano și a trecut pe la FCSB. Cândva o mare speranță a României, acum joacă la „județeană” în Italia # Sport.ro
Alexandru Iacob (36 de ani), fundaș central născut la Hunedoara, părea la un moment dat unul dintre jucătorii cu viitor strălucit în fotbalul românesc.
Acum 24 ore
23:00
Dinamo a câștigat la Clinceni contra Unirii Slobozia, scor 1-0, însă meciul s-a disputat în niște condiții foarte dificile.
23:00
Marian Iancu, uluit după Rakow - Universitatea Craiova: ”Fantastic! Mergeți și informați-vă cum au reușit așa ceva” # Sport.ro
Rakow a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova în prima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.
22:50
Cristi Borcea trage un semnal de alarmă după ce le-a văzut pe FCSB și pe Craiova în Europa: ”O să ajungem și mai rău!” # Sport.ro
Cristi Borcea a urmărit meciurile de joi seară pe care FCSB și Universitatea Craiova le-au disputat în cupele europene.
22:20
Superliga pe apă! Fotbal printre bălți la Clinceni. Imagini de colecție din Unirea Slobozia - Dinamo # Sport.ro
Prima partidă a etapei a 12-a din Superliga, Unirea Slobozia - Dinamo, a început în condiții greu de imaginat.
22:10
Jucătorul lui FCSB l-a scos din sărite pe Mihai Stoica: ”Nu mai face asta în viața lui! O prostie monumentală” # Sport.ro
FCSB a cedat pe teren propriu în fața lui Young Boys Berna, scor 0-2, în faza principală Europa League.
22:10
Valentin Mihăilă a spart gheața în Turcia cu un gol fabulos: șut din propria jumătate de teren # Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani), fotbalistul lui Rizespor, s-a refăcut după accidentare și a reușit să marcheze primul său gol din Turcia.
22:00
Unirea Slobozia - Dinamo, LIVE TEXT - AICI.
21:40
Înfrângerea cu Steaua, scor 1-2 în Ghencea, a tulburat apele la Sepsi OSK.
21:40
Nicholas Țarcă și Denisa Golgotă au câștigat titlul național la individual-compus! CSA Steaua s-a impus la concursul pe echipe # Sport.ro
Competiția a fost găzduită la Ploiești.
21:20
FCSB se află pe locul 11 în clasamentul Superligii României cu 10 puncte.
21:20
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, va disputa o partidă amicală împotriva lui Atletico Madrid în pauza pentru meciurile echipelor naționale.
21:10
Sfârșit de drum pentru Monica Niculescu în Turcia.
21:00
A revenit ”banca” în Superliga! Ploaia a dat bătăi de cap înainte de Unirea Slobozia – Dinamo # Sport.ro
Unirea Slobozia – Dinamo se joacă în etapa a 12-a din Superliga.
20:30
Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: ”Performanță extraordinară!” # Sport.ro
Performanța Mihaelei Cambei a putut fi văzută în direct pe VOYO!
20:20
Managerul general al campioanei a fost impresioant de un fotbalist din eșalonul secund.
20:10
Încă o ”țeapă” la FCSB, după Compagno?! Gigi Becali, pe punctul să dea cu piciorul la un milion de euro # Sport.ro
FCSB nu mai este echipa din sezonul trecut care impresiona în Europa League, nici din punct de vedere al rezultatelor, dar mai ales al jocului.
20:00
Serena Williams, despre momentul din copilărie pe care îl regretă.
19:40
Enigmă rezolvată! MM Stoica a explicat de ce fotbalistul care nu a mai jucat de peste o lună a fost titular cu Young Boys # Sport.ro
FCSB a pierdut partida cu Young Boys Berna, scor 0-2, în etapa a doua din faza principală Europa League.
19:40
Slobozia - Dinamo, în pericol să nu se joace! Plouă torențial la Clinceni. Imagini cu gazonul # Sport.ro
Unirea Slobozia - Dinamo contează pentru etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României.
19:40
FCSB s-a lămurit după eșecul cu Young Boys: "Nu se va mai întâmpla asta la noi! I-am zis clar lui Gigi" # Sport.ro
FCSB a pierdut meciul cu Young Boys, 0-2, iar campioana României a rămas cu trei puncte după primele două meciuri din faza principală Europa League.
19:20
A stat un an în scaun cu rotile și acum face spectacol în Superliga! Povestea atacantului: „Mi-am rupt ambele picioare!” # Sport.ro
Assad Al-Hamlawi (24 de ani) a devenit unul dintre oamenii-cheie ai Universității Craiova în startul acestui sezon.
19:10
Puștiul-minune al Spaniei s-a accidentat pentru a doua oară în acest sezon.
19:00
Ange Postecoglou (60 de ani) are un start de mandat foarte slab la Nottingham Forest, echipă pe care a preluat-o în urmă cu aproximativ trei săptămâni.
19:00
Italienii au anunțat când revine Nicolae Stanciu! Întrebarea pe care și-o pun despre căpitanul României # Sport.ro
Nicolae Stanciu s-a accidentat în meciul pierdut de Genoa în fața lui Lazio, scor 0-3.
