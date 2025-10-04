Ziua Internațională a Animalelor – 4 Octombrie: Un apel global pentru dreptate și bunăstare
G4Media, 4 octombrie 2025 11:50
Data de 4 octombrie nu este doar o zi obișnuită în calendar; este un moment crucial la nivel mondial dedicat conștientizării și acțiunii în sprijinul tuturor creaturilor...
• • •
Acum 5 minute
12:10
Superliga revine? Reprezentanții acesteia și UEFA ar fi ajuns la un acord pentru un nou format de competiție # G4Media
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr,...
12:10
Una din instituțiile care acordă premiile Nobel îl critică pe Trump pentru că ”libertatea academică este în pericol în SUA” / Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar experții sunt sceptici cu privire la șansele președintelui american # G4Media
Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă...
Acum 10 minute
12:00
Austria a transmis UE că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active ruseşti / Măsura, necesară pentru a compensa Raiffeisen după ce un tribunal din Rusia i-a impus daune băncii austriece # G4Media
Austria a informat vineri Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează...
Acum 30 minute
11:50
Șefa Comisiei Europene transmite că răspunsul Hamas la planul lui Trump este „încurajator”, în timp ce Israelul continuă bombardamentele în Gaza # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator", şi a estimat că...
11:50
11:40
VIDEO NATO a venit cu DIANA la București: Domeniul Defense, în premieră componentă importantă a evenimentului How to Web / Interviu cu Monica Zara, Head of Conference # G4Media
Defense a fost anul acesta pentru prima dată o componentă importantă în cadrul conferinței How to Web, cel mai mare eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din...
Acum o oră
11:30
Ministrul PSD al Sănătății, contre cu șeful PNL al Consiliului Județean Iași, referitor la Spitalul de Copii: ”Inconștiență / Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! S-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate?” # G4Media
Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl contrazice pe șeful PNL al Consiliului Județean Iași, Costel Alexa, în cazul tragediei de la Spitalul de Copii:...
Acum 2 ore
11:10
10:50
La doar 23 de ani, americanul Balin Miller a murit în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite / Căderea în gol de la 700 de metri a fost transmisă live pe Tik Tok # G4Media
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână, în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams,...
10:50
Unele ţări se gândesc să nu participe la summitul climatic COP30, din cauza costurilor de cazare prea mari / La evenimentul din Brazilia sunt așteptați proximativ 45.000 de delegați # G4Media
Zeci de ţări nu şi-au asigurat încă cazarea la summitul climatic COP30, care va avea loc luna următoare în Brazilia, iar unii delegaţi iau în...
10:40
Ruben Amorim, despre o posibilă demitere de la Man United: „Eu nu pot demisiona. Ceea ce mă doare acum este că pierd meciuri, nu că-mi pierd locul de muncă” # G4Media
Ruben Amorim a declarat sâmbătă, în conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland, că este conștient de perioada slabă pe care o traversează clubul și...
10:20
Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Marele Premiu al Indoneziei / Marc Marquez, proaspăt campion mondial, a terminat pe 9 # G4Media
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a terminat calificările de sâmbătă pentru Marele Premiu al Indoneziei cu cel mai bun timp (1:28.832) și va porni din...
10:20
Cetera și omul bun – poveștile micilor producători din Maramureș | Oana Groza („Grădina din deal”): „Toate borcanele noastre sunt făcute cu ingrediente naturale, nu conţin deloc conservanţi, iar majoritatea reţetelor sunt vechi” # G4Media
O călătorie de câteva zile în Maramureș, m-a vindecat de pesimism și mi-a dat speranță. Mi-a descoperit oameni harnici, pasionați de ceea ce fac, mulțumiți cu...
Acum 4 ore
10:00
Ideologul rus Alexandr Dughin, care se laudă reciproc cu Călin Georgescu și spune că ”România va fi Rusia”, amenință cu arma nucleară: ”Omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase / Ceea ce se întâmplă azi va părea un joc de copii” # G4Media
Ideologul rus Alexandr Dughin, apropiat al dictatorului Vladimir Putin, amenință Occidentul cu un "foarte mare și serios război" și cu armele nucleare într-o intervenție la...
09:30
Iranul transmite că a executat alte şase persoane pentru ”terorism” / E a doua țară din lume după China în ce privește numărul de execuții # G4Media
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup găsit vinovat de atacuri „teroriste" comise în provincia Khuzestan, la frontiera...
09:30
Sute de intervenții ale pompierilor în București din cauza vremii severe / Peste 200 de copaci căzuți # G4Media
Sute de intervenții ale pompierilor au avut loc în București vineri noapte din cauza vremii severe, transmite ISU B-IF. Peste 200 de copaci au căzut...
09:20
Poliţia britanică a arestat încă trei persoane în legătură cu atacul antisemit de Yom Kippur de la sinagoga din Manchester # G4Media
Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl...
09:10
VIDEO Ploaie torenţială în Constanţa / A fost emis mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil, locuințe fără curent electric # G4Media
ISU Constanţa a intervenit, sâmbătă, la miezul nopții, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în...
09:00
Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump care a cerut Israelului să înceteze focul în Gaza / Premierul israelian consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declaraţia preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza...
08:50
A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din serialul italian ”Caracatița” # G4Media
A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din La Piovra (Caracatița), un serial TV de mare succes din anii 90, transmite agenția italiană...
08:50
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism / Procurorii au cerut 20 de ani, rapperul a fost achitat pentru extorcare și trafic sexual # G4Media
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy" Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters,...
08:40
Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o nouă alertă cu drone # G4Media
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând „ameninţarea pe care o...
08:40
Shutdown-ul continuă în SUA: O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat / Trump îngheaţă ajutorul pentru Chicago, oraş democrat, şi ameninţă cu noi reduceri de locuri de muncă la nivel federal # G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat...
08:30
Compania Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett / Cine îi va lua locul # G4Media
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult timp, care pavează calea pentru ca Greg...
08:30
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul Osasuna-Getafe din LaLiga a fost întrerupt pentru scurt timp / Competițiile sportive din Spania sunt deseori întrerupte de manifestanții pro-palestinieni # G4Media
Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, transmite News.ro....
08:20
Marea Britanie şi Qatarul salută acordul convenit cu Hamas pentru planul de pace al lui Donald Trump / ”Hamasul e pregătit pentru o pace durabilă”, spune președintele american # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri seara că acordul Hamas faţă de planul de pace al preşedintelui Donald Trump constituie un progres „semnificativ" în...
Acum 6 ore
08:10
Fisurile interne din rândul talibanilor aflați la putere în Kabul, disperarea economică tot mai accentuată a populației locale și amenințarea crescândă din partea Statului Islamic-Khorasan...
08:10
Ursula Von der Leyen cere un efort comun pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe inteligenţă artificială și în Europa # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora...
07:50
Monedă aniversară cu imaginea lui Trump, pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA # G4Media
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a...
07:40
Așa salvezi o viață: Lecțiile esențiale din cursul de prim ajutor pentru animale / Hilde Tudora: ”Este un domeniu extrem de important și trebuie să avem oameni competenți” (VIDEO & FOTO) # G4Media
Cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor, Protecția Animalelor Ilfov a organizat un curs de prim ajutor pentru animale. Medicii veterinari Ovidiu Roșu și Andrei Tudorache...
07:40
ANALIZĂ Câți bani europeni a folosit pentru infrastructura de Educație cea mai populată regiune de dezvoltare a României. ADR Nord-Est: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui au atras aproape 170 de proiecte # G4Media
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, a investit masiv în ultimii zece ani în infrastructura de educație....
07:40
O persoană care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme a SUA, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puțin peste 8 ani de închisoare, față de cei 30 de ani ceruți de Departamentul de Justiție # G4Media
Persoana care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puţin peste 8 ani de închisoare...
07:40
Cercetătorii au descoperit o proteină care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic / Deschide calea către noi tratamente pentru insuficienţa cardiacă, mai ales la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 # G4Media
Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic, deschizând calea către noi tratamente...
07:30
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste # G4Media
Israelul a declarat sâmbătă că se pregăteşte pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deţinuţi de Hamas, în urma răspunsului pozitiv al mişcării islamiste palestiniene la planul...
07:20
Un jurnalist din El Salvador a fost expulzat din SUA, unde locuia de 20 de ani, după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump # G4Media
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii...
07:20
Jeff Bezos: ”Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi uriaşe” # G4Media
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o "într-o bulă speculativă", însă tehnologia este...
07:10
6 rețete de vafe dulci și sărate, perfecte pentru un mic dejun de weekend / De la gofre simple cu miere la vafe cu brânză și spanac # G4Media
Weekendul este momentul ideal pentru a transforma micul dejun într-o adevărată experiență culinară. Vafele, crocante la exterior și pufoase la interior, pot fi pregătite în...
07:10
EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare / Câți văd în AI un fenomen negativ pentru omenire / Câte concedieri au avut loc din cauza inteligenței artificiale la locul lor de muncă # G4Media
Un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media.ro arată că inteligența artificială (AI) începe să câștige teren în rândul bucureștenilor, dar generează în același timp...
Acum 24 ore
23:00
Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul economic pregătit, o lovitură pentru procesul de pace mediat de Donald Trump # G4Media
Republica Democrată Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul-cadru economic aşteptat, au declarat patru surse familiare cu negocierile, marcând un nou obstacol în...
23:00
Democraţiile europene sunt în pericol, avertizează Merz şi Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe" de ţări autocrate care...
22:50
Frica de oameni schimbă comportamentul lupilor. Cel mai nou studiu demontează mitul prădătorului „neînfricat” în habitatele protejate # G4Media
Un studiu publicat în revista Current Biology arată că lupii evită în mod deliberat apropierea de oameni, chiar și în zonele în care riscul de a...
22:50
Ministerul Educaţiei, despre numărul total de posturi în anul şcolar 2025 – 2026: Nu au fost anulate posturi de titulari / Diferenţa faţă de anul trecut, dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora # G4Media
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 –...
22:30
Donald Trump spune că obiectivul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” / Președintele în vârstă de 79 de ani a declarat că este hotărât să treacă cu bine de anul următor # G4Media
Donald Trump a declarat într-un nou interviu că „planurile sale mari" pentru 2026 sunt să „supraviețuiască". Politicianul în vârstă de 79 de ani și-a menționat...
22:20
Cometa 3I/ATLAS va fi observată de sondele din apropierea lui Marte şi Jupiter în timpul trecerii pe lângă Soare # G4Media
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) va folosi sonde spaţiale care participă la misiuni în sistemele lui Marte şi Jupiter pentru a observa cometa interstelară 3I/ATLAS în...
22:20
Moscova a tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz, după înfrângerea umilitoare a comuniștilor și pro-rușilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie – Ziarul de Gardă # G4Media
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului", susținând că locuitorii nu vor...
22:20
O lebădă neagră, poreclită Terminator, a fost gonită dintr-un oraș din Marea Britanie după ce a încercat să înece lebedele albe # G4Media
O lebădă neagră care s-a stabilit într-un oraș britanic a fost mutată după ce a încercat să înece câteva dintre lebedele albe locale, scrie UPI....
22:00
Centrele de date pe Pământ vor fi depăşite / Jeff Bezos explică de ce viitorul lor este în spaţiu # G4Media
Fondatorul şi preşedintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri că în următorii 10-20 de ani vor fi construite în spaţiu centre de date...
22:00
21:50
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas / Mesajul preşedintelui Macron # G4Media
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac...
21:40
Premierul Bolojan, despre imobilul subînchiriat EximBank: ”Voi trimite toate notele la Parchet / Sunt nişte anormalităţi şi acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetăţenii” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă finalizarea anchetei privind imobilul, din centrul Capitalei, subînchiriat EximBank pentru că lucrurile petrecute în acest caz „îi scandalizează...
