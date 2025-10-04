Ziua Internațională a Animalelor – 4 Octombrie: Un apel global pentru dreptate și bunăstare

G4Media, 4 octombrie 2025 11:50

Data de 4 octombrie nu este doar o zi obișnuită în calendar; este un moment crucial la nivel mondial dedicat conștientizării și acțiunii în sprijinul tuturor creaturilor...

Superliga revine? Reprezentanții acesteia și UEFA ar fi ajuns la un acord pentru un nou format de competiție G4Media
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr,...
Una din instituțiile care acordă premiile Nobel îl critică pe Trump pentru că ”libertatea academică este în pericol în SUA” / Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar experții sunt sceptici cu privire la șansele președintelui american G4Media
Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă...
Austria a transmis UE că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active ruseşti / Măsura, necesară pentru a compensa Raiffeisen după ce un tribunal din Rusia i-a impus daune băncii austriece G4Media
Austria a informat vineri Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează...
Șefa Comisiei Europene transmite că răspunsul Hamas la planul lui Trump este „încurajator”, în timp ce Israelul continuă bombardamentele în Gaza G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator", şi a estimat că...
Ziua Internațională a Animalelor – 4 Octombrie: Un apel global pentru dreptate și bunăstare G4Media
Data de 4 octombrie nu este doar o zi obișnuită în calendar; este un moment crucial la nivel mondial dedicat conștientizării și acțiunii în sprijinul tuturor creaturilor...
VIDEO NATO a venit cu DIANA la București: Domeniul Defense, în premieră componentă importantă a evenimentului How to Web / Interviu cu Monica Zara, Head of Conference G4Media
Defense a fost anul acesta pentru prima dată o componentă importantă în cadrul conferinței How to Web, cel mai mare eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din...
Ministrul PSD al Sănătății, contre cu șeful PNL al Consiliului Județean Iași, referitor la Spitalul de Copii: ”Inconștiență / Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! S-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate?” G4Media
Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl contrazice pe șeful PNL al Consiliului Județean Iași, Costel Alexa, în cazul tragediei de la Spitalul de Copii:...
Ministrul Sănătății, contre cu șeful Consiliului Județean Iași, referitor la Spitalul de Copii: ”Inconștiență / Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! S-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate?” G4Media
Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl contrazice pe șeful PNL al Consiliului Județean Iași, Costel Alexa, în cazul tragediei de la Spitalul de Copii:...
La doar 23 de ani, americanul Balin Miller a murit în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite / Căderea în gol de la 700 de metri a fost transmisă live pe Tik Tok G4Media
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână, în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams,...
Unele ţări se gândesc să nu participe la summitul climatic COP30, din cauza costurilor de cazare prea mari / La evenimentul din Brazilia sunt așteptați proximativ 45.000 de delegați G4Media
Zeci de ţări nu şi-au asigurat încă cazarea la summitul climatic COP30, care va avea loc luna următoare în Brazilia, iar unii delegaţi iau în...
Ruben Amorim, despre o posibilă demitere de la Man United: „Eu nu pot demisiona. Ceea ce mă doare acum este că pierd meciuri, nu că-mi pierd locul de muncă” G4Media
Ruben Amorim a declarat sâmbătă, în conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland, că este conștient de perioada slabă pe care o traversează clubul și...
Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Marele Premiu al Indoneziei / Marc Marquez, proaspăt campion mondial, a terminat pe 9 G4Media
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a terminat calificările de sâmbătă pentru Marele Premiu al Indoneziei cu cel mai bun timp (1:28.832) și va porni din...
Cetera și omul bun – poveștile micilor producători din Maramureș | Oana Groza („Grădina din deal”): „Toate borcanele noastre sunt făcute cu ingrediente naturale, nu conţin deloc conservanţi, iar majoritatea reţetelor sunt vechi” G4Media
O călătorie de câteva zile în Maramureș, m-a vindecat de pesimism și mi-a dat speranță. Mi-a descoperit oameni harnici, pasionați de ceea ce fac, mulțumiți cu...
Ideologul rus Alexandr Dughin, care se laudă reciproc cu Călin Georgescu și spune că ”România va fi Rusia”, amenință cu arma nucleară: ”Omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase / Ceea ce se întâmplă azi va părea un joc de copii”  G4Media
Ideologul rus Alexandr Dughin, apropiat al dictatorului Vladimir Putin, amenință Occidentul cu un "foarte mare și serios război" și cu armele nucleare într-o intervenție la...
Iranul transmite că a executat alte şase persoane pentru ”terorism” / E a doua țară din lume după China în ce privește numărul de execuții G4Media
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup găsit vinovat de atacuri „teroriste" comise în provincia Khuzestan, la frontiera...
Sute de intervenții ale pompierilor în București din cauza vremii severe / Peste 200 de copaci căzuți G4Media
Sute de intervenții ale pompierilor au avut loc în București vineri noapte din cauza vremii severe, transmite ISU B-IF. Peste 200 de copaci au căzut...
Poliţia britanică a arestat încă trei persoane în legătură cu atacul antisemit de Yom Kippur de la sinagoga din Manchester G4Media
Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl...
VIDEO Ploaie torenţială în Constanţa / A fost emis mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil, locuințe fără curent electric G4Media
ISU Constanţa a intervenit, sâmbătă, la miezul nopții, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în...
Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump care a cerut Israelului să înceteze focul în Gaza / Premierul israelian consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declaraţia preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza...
A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din serialul italian ”Caracatița” G4Media
A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din La Piovra (Caracatița), un serial TV de mare succes din anii 90, transmite agenția italiană...
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism / Procurorii au cerut 20 de ani, rapperul a fost achitat pentru extorcare și trafic sexual G4Media
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy" Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters,...
Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o nouă alertă cu drone G4Media
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând „ameninţarea pe care o...
Shutdown-ul continuă în SUA: O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat / Trump îngheaţă ajutorul pentru Chicago, oraş democrat, şi ameninţă cu noi reduceri de locuri de muncă la nivel federal G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat...
Compania Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett / Cine îi va lua locul G4Media
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult timp, care pavează calea pentru ca Greg...
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul Osasuna-Getafe din LaLiga a fost întrerupt pentru scurt timp / Competițiile sportive din Spania sunt deseori întrerupte de manifestanții pro-palestinieni G4Media
Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, transmite News.ro....
Marea Britanie şi Qatarul salută acordul convenit cu Hamas pentru planul de pace al lui Donald Trump / ”Hamasul e pregătit pentru o pace durabilă”, spune președintele american G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri seara că acordul Hamas faţă de planul de pace al preşedintelui Donald Trump constituie un progres „semnificativ" în...
Cum ar putea Trump să ia înapoi baza Bagram de la talibani G4Media
Fisurile interne din rândul talibanilor aflați la putere în Kabul, disperarea economică tot mai accentuată a populației locale și amenințarea crescândă din partea Statului Islamic-Khorasan...
Ursula Von der Leyen cere un efort comun pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe inteligenţă artificială și în Europa G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora...
Monedă aniversară cu imaginea lui Trump, pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA G4Media
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a...
Așa salvezi o viață: Lecțiile esențiale din cursul de prim ajutor pentru animale / Hilde Tudora: ”Este un domeniu extrem de important și trebuie să avem oameni competenți” (VIDEO & FOTO) G4Media
Cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor, Protecția Animalelor Ilfov a organizat un curs de prim ajutor pentru animale. Medicii veterinari Ovidiu Roșu și Andrei Tudorache...
ANALIZĂ Câți bani europeni a folosit pentru infrastructura de Educație cea mai populată regiune de dezvoltare a României. ADR Nord-Est: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui au atras aproape 170 de proiecte G4Media
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, formată din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, a investit masiv în ultimii zece ani în infrastructura de educație....
O persoană care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme a SUA, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puțin peste 8 ani de închisoare, față de cei 30 de ani ceruți de Departamentul de Justiție G4Media
Persoana care a recunoscut că a încercat să-l ucidă pe judecătorul Curţii Supreme, Brett Kavanaugh, a fost condamnată la puţin peste 8 ani de închisoare...
Cercetătorii au descoperit o proteină care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic / Deschide calea către noi tratamente pentru insuficienţa cardiacă, mai ales la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 G4Media
Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic, deschizând calea către noi tratamente...
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste G4Media
Israelul a declarat sâmbătă că se pregăteşte pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deţinuţi de Hamas, în urma răspunsului pozitiv al mişcării islamiste palestiniene la planul...
Un jurnalist din El Salvador a fost expulzat din SUA, unde locuia de 20 de ani, după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump G4Media
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii...
Jeff Bezos: ”Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi uriaşe” G4Media
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o "într-o bulă speculativă", însă tehnologia este...
6 rețete de vafe dulci și sărate, perfecte pentru un mic dejun de weekend / De la gofre simple cu miere la vafe cu brânză și spanac G4Media
Weekendul este momentul ideal pentru a transforma micul dejun într-o adevărată experiență culinară. Vafele, crocante la exterior și pufoase la interior, pot fi pregătite în...
EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare / Câți văd în AI un fenomen negativ pentru omenire / Câte concedieri au avut loc din cauza inteligenței artificiale la locul lor de muncă G4Media
Un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media.ro arată că inteligența artificială (AI) începe să câștige teren în rândul bucureștenilor, dar generează în același timp...
Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul economic pregătit, o lovitură pentru procesul de pace mediat de Donald Trump G4Media
Republica Democrată Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul-cadru economic aşteptat, au declarat patru surse familiare cu negocierile, marcând un nou obstacol în...
Democraţiile europene sunt în pericol, avertizează Merz şi Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe" de ţări autocrate care...
Frica de oameni schimbă comportamentul lupilor. Cel mai nou studiu demontează mitul prădătorului „neînfricat” în habitatele protejate G4Media
Un studiu publicat în revista Current Biology arată că lupii evită în mod deliberat apropierea de oameni, chiar și în zonele în care riscul de a...
Ministerul Educaţiei, despre numărul total de posturi în anul şcolar 2025 – 2026: Nu au fost anulate posturi de titulari / Diferenţa faţă de anul trecut, dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora G4Media
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 –...
Donald Trump spune că obiectivul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” / Președintele în vârstă de 79 de ani a declarat că este hotărât să treacă cu bine de anul următor G4Media
Donald Trump a declarat într-un nou interviu că „planurile sale mari" pentru 2026 sunt să „supraviețuiască". Politicianul în vârstă de 79 de ani și-a menționat...
Cometa 3I/ATLAS va fi observată de sondele din apropierea lui Marte şi Jupiter în timpul trecerii pe lângă Soare G4Media
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) va folosi sonde spaţiale care participă la misiuni în sistemele lui Marte şi Jupiter pentru a observa cometa interstelară 3I/ATLAS în...
Moscova a tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz, după înfrângerea umilitoare a comuniștilor și pro-rușilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie – Ziarul de Gardă G4Media
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului", susținând că locuitorii nu vor...
O lebădă neagră, poreclită Terminator, a fost gonită dintr-un oraș din Marea Britanie după ce a încercat să înece lebedele albe G4Media
O lebădă neagră care s-a stabilit într-un oraș britanic a fost mutată după ce a încercat să înece câteva dintre lebedele albe locale, scrie UPI....
Centrele de date pe Pământ vor fi depăşite / Jeff Bezos explică de ce viitorul lor este în spaţiu G4Media
Fondatorul şi preşedintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri că în următorii 10-20 de ani vor fi construite în spaţiu centre de date...
Rușii au tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz, după înfrângerea umilitoare a pro-rușilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie – Ziarul de Gardă G4Media
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas / Mesajul preşedintelui Macron G4Media
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac...   © G4Media.ro.
Premierul Bolojan, despre imobilul subînchiriat EximBank: ”Voi trimite toate notele la Parchet / Sunt nişte anormalităţi şi acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetăţenii” G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă finalizarea anchetei privind imobilul, din centrul Capitalei, subînchiriat EximBank pentru că lucrurile petrecute în acest caz „îi scandalizează...   © G4Media.ro.
