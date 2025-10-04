Superliga revine? Reprezentanţii acesteia şi UEFA ar fi aproape de un acord, anunţă „Mundo Deportivo”

23:10

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o ”surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de sesizări. În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.