Alexe și Rogobete se ceartă pe chiuvete

Cotidianul de Hunedoara, 4 octombrie 2025 11:50

Dotările din secţia ATI a Spitalului ”Sf. Maria” au devenit motiv de dispută între ministrul Sănătăţii și şeful CJ Iaşi, membri a două partide politice. [...] The post Alexe și Rogobete se ceartă pe chiuvete appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
12:10
Președintele și doamna, împreună la un eveniment Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat aseară la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. [...] The post Președintele și doamna, împreună la un eveniment appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:00
Explozie la Murfatlar Cotidianul de Hunedoara
O explozie s-a produs, sâmbătă dimineaţă, la parterul unui bloc de garsoniere din Murfatlar, din cauza unei acumulări de gaze [...] The post Explozie la Murfatlar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Bucureștiul luat pe sus (foto în articol) Cotidianul de Hunedoara
Avertismentele meteorologilor legate de vremea din ultimele zile nu au fost vorbă-n vânt. [...] The post Bucureștiul luat pe sus (foto în articol) appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Ruși păcăliți pe motiv de recrutare Cotidianul de Hunedoara
Schema implică întrebarea potențialei victime dacă a primit o citație electronică. La un răspuns negativ, oamenii trebuie să (...) [...] The post Ruși păcăliți pe motiv de recrutare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
A murit fostul primar din Târgu Jiu Cotidianul de Hunedoara
Victor Ponta: Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante [...] The post A murit fostul primar din Târgu Jiu appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Caravană medicală la Orăștioara de Sus Cotidianul de Hunedoara
Persoanele care doresc să beneficieze de servicii medicale de diverse specialități sunt așteptate în Tabăra de la Costești [...] The post Caravană medicală la Orăștioara de Sus appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Rezultate cu greutate pentru Mihaela Cambei Cotidianul de Hunedoara
Au și argint pentru Mihaela Cambei la Mondialele de Haltere din Norvegia! [...] The post Rezultate cu greutate pentru Mihaela Cambei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:10
Condamnare cu cântec pentru Sean „Diddy” Combs Cotidianul de Hunedoara
Sean „Diddy” Combs și-a primit pedeapsa în procesul în care era acuzat de două dintre fostele sale iubite de diverse infracțiuni [...] The post Condamnare cu cântec pentru Sean „Diddy” Combs appeared first on Cotidianul RO.
09:20
A murit starul din Caracatița Cotidianul de Hunedoara
Consacrarea sa definitivă în rândul publicului larg a venit în 1987, când şi-a împrumutat chipul, vocea şi privirea rece personajului [...] The post A murit starul din Caracatița appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Accident cu opt răniți la Câmpia Turzii Cotidianul de Hunedoara
Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident produs între un microbuz şi un autoturism [...] The post Accident cu opt răniți la Câmpia Turzii appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Accidentat după ce un copac i-a căzut peste mașină Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr a ajuns la spital cu un traumatism sever după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea. Incidentul a avut loc la Păltiniș, în Sibiu. [...] The post Accidentat după ce un copac i-a căzut peste mașină appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Portretul antropologului Louis Marin din perspectiva dr. N. Minovici Cotidianul de Hunedoara
Louis Marin a avut o cultură universală, era un adevărat enciclopedist şi unul dintre cei mai populari oameni politici din Franţa. [...] The post Portretul antropologului Louis Marin din perspectiva dr. N. Minovici appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:10
Anti-unionism în forță Cotidianul de Hunedoara
SECESIONISMUL anti-românesc își arată la Chișinău adevărata față mârșavă, [...] The post Anti-unionism în forță appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Ministerul Educației, despre situația posturilor anulate Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite [...] The post Ministerul Educației, despre situația posturilor anulate appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Procurorul general, invitat de Șoșoacă la o discuție ”fără perdea” Cotidianul de Hunedoara
Diana Șoșoacă îl provoacă pe procurorul general [...] The post Procurorul general, invitat de Șoșoacă la o discuție ”fără perdea” appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Șefia serviciilor secrete. ”Unele decizii se iau mai repede, altele…” Cotidianul de Hunedoara
Premierul Bolojan a fost întrebat de ce a alocat  fonduri [...] The post Șefia serviciilor secrete. ”Unele decizii se iau mai repede, altele…” appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Bolojan nu scapă de întrebarea cu demisia Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre [...] The post Bolojan nu scapă de întrebarea cu demisia appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Parteneriatul cu Ucraina. Ce urmărește Ilie Bolojan Cotidianul de Hunedoara
România va colabora cu Ucraina pentru producerea de drone militare [...] The post Parteneriatul cu Ucraina. Ce urmărește Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Premierul, o persoană „inflexibilă”. ”Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea„ Cotidianul de Hunedoara
Premierul a fost întrebat cum comentează [...] The post Premierul, o persoană „inflexibilă”. ”Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea„ appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Premierul spune când cresc pensiile și salariile Cotidianul de Hunedoara
Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul [...] The post Premierul spune când cresc pensiile și salariile appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Bica scapă de pedeapă. Mandatul european de arestare, retras Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea [...] The post Bica scapă de pedeapă. Mandatul european de arestare, retras appeared first on Cotidianul RO.
19:10
AUR, opoziție la raportul prezentat de Nicuşor Dan Cotidianul de Hunedoara
AUR  a prezentat  vineri, la Parlamentul României, un document, [...] The post AUR, opoziție la raportul prezentat de Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Bolojan, despre alegerile din București. ”Ar tensiona siuația din Coaliție…„ Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan admite că sunt tensiuni în Coaliție. [...] The post Bolojan, despre alegerile din București. ”Ar tensiona siuația din Coaliție…„ appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Restructurarea ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat legea Cotidianul de Hunedoara
Legea  privind restructurarea ANRE, ASF și ANCOM [...] The post Restructurarea ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat legea appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Der Spiegel: Ziua Unității ar trebui sărbătorită împreună cu Franța și Polonia Cotidianul de Hunedoara
”Germania ar să-și sărbătorească și vecinii, care, la 50 de ani ani de la agresiunea germană împotriva Franței și Poloniei, au putut să-și imagineze un viitor diferit pentru germani” [...] The post Der Spiegel: Ziua Unității ar trebui sărbătorită împreună cu Franța și Polonia appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Lituanienii au început să construiască adăposturi antiaeriene Cotidianul de Hunedoara
Guvernul ar dori ca proprietarii să-și amenajeze propriile adăposturi sau să pregătească o cameră securizată [...] The post Lituanienii au început să construiască adăposturi antiaeriene appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Interdicția cumul pensie-salariu. Premierul a găsit formula Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul după 100 de [...] The post Interdicția cumul pensie-salariu. Premierul a găsit formula appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Se înmulțesc profeții războiului: Putin, SVR, Dughin Cotidianul de Hunedoara
”Ne așteptată de încercări monstruoase. Există o anumită logică a istoriei, de care este practic imposibil să scapi”, Alexander Dughin [...] The post Se înmulțesc profeții războiului: Putin, SVR, Dughin appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Președintele CJ Iași cere mai multe demiteri la ”Sfânta Maria„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, [...] The post Președintele CJ Iași cere mai multe demiteri la ”Sfânta Maria„ appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Primarul Sectorului 6 a iscat discuții aprinse Cotidianul de Hunedoara
O fotografie publicată  de primarul Sectorului 6 [...] The post Primarul Sectorului 6 a iscat discuții aprinse appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Toată ”flotila” spre Gaza a fost interceptată Cotidianul de Hunedoara
Israelul a interceptat 40 de nave în trei zile și a expulzat circa 460 de pasageri. O altă flotilă spre Gaza a plecat din Italia [...] The post Toată ”flotila” spre Gaza a fost interceptată appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video) Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan  prezintă vineri, [...] The post Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video) appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Schimbare la Cancelaria prim-ministrului Cotidianul de Hunedoara
Schimbare la Cancelaria prim-ministrului. Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, afirmă că a redus de 10 ori [...] The post Schimbare la Cancelaria prim-ministrului appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Alegeri în Cehia: același TikTok și aceiași salvatori ai democrației Cotidianul de Hunedoara
In analizele europene, mai puțină UE înseamnă doar imixtiune rusă în alegeri, nu realități demografice și economice, nu orientare pro-America [...] The post Alegeri în Cehia: același TikTok și aceiași salvatori ai democrației appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Lovit cu mașina pentru că s-a opus unei parcări Cotidianul de Hunedoara
S-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capotaS-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capota [...] The post Lovit cu mașina pentru că s-a opus unei parcări appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Facturile românilor, pe cale să se schimbe: ANRE pregătește ceva Cotidianul de Hunedoara
Un subiect aparent tehnic, dar cu impact direct asupra buzunarului fiecărui român, a ajuns în prim-planul dezbaterilor din energie: tariful binom. [...] The post Facturile românilor, pe cale să se schimbe: ANRE pregătește ceva appeared first on Cotidianul RO.
13:20
ANAF le-a schimbat broasca soților Iohannis Cotidianul de Hunedoara
Soții Iohannis au refuzat să fie de față când ANAF a preluat casa din Sibiu, așa că angajații statului au fost nevoiți [...] The post ANAF le-a schimbat broasca soților Iohannis appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Uite-o, nu e: noua strategie europeană împotriva ”flotei gri” a Rusiei Cotidianul de Hunedoara
”Aceasta este piraterie”, a spus Vladimir Putin despre sechestrarea unui petrolier de către Franța   [...] The post Uite-o, nu e: noua strategie europeană împotriva ”flotei gri” a Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
13:00
 Nicușor, pe urmele lui Hamlet Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a mai făcut niște pași pe urmele tragicului prinț danez, încercînd să găsească un răspuns propriu la celebrul „A fi sau a nu fi”. [...] The post  Nicușor, pe urmele lui Hamlet appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Românul de la Rakow, surprins de jocul oltenilor Cotidianul de Hunedoara
Internaționalul român al polonezilor, fundașul central Bogdan Racovițan, cu un joc fără greșeală, nu și-a putut ascunde mirarea [...] The post Românul de la Rakow, surprins de jocul oltenilor appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit, vineri, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea. Traficul pe DN 7 a fost oprit [...] The post Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Prăpăd: 1200 de intervenții din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Șapte județe plus Capitala se luptă cu vremea și efectele sale. Pompierii militari au asigurat intervenţia [...] The post Prăpăd: 1200 de intervenții din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
12:10
Cerul Europei de Vest se umple de drone suspecte Cotidianul de Hunedoara
Aeroportul din Munchen a fost închis câteva ore. 15 drone deasupra unei baze militare din Belgia, descoperite ”întâmplător”. Guvernele au deschis anchete [...] The post Cerul Europei de Vest se umple de drone suspecte appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Antrenorul elvețienilor i-a mulțumit lui Gigi Becali   Cotidianul de Hunedoara
Joi seară, FCSB a început în fața elvețienilor de la Young Boys Berna, cu un prim unsprezece din care mulți jucători [...] The post Antrenorul elvețienilor i-a mulțumit lui Gigi Becali   appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Probleme cu recrutarea personalului străin Cotidianul de Hunedoara
În timp ce alte țări europene finalizează procedura de viză în maximum trei luni, România poate depăși chiar și doisprezece luni, [...] The post Probleme cu recrutarea personalului străin appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pericol pe Clisura Dunării!! Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea dă bătăi de cap în mai multe județe. Pe clisura Dunării cad bolovani, iar pe DN7A au căzut copaci. Vezi cum stau lucrurile acum [...] The post Pericol pe Clisura Dunării!! appeared first on Cotidianul RO.
11:20
UE reduce drastic amenzile pentru deficit bugetar Cotidianul de Hunedoara
Comisia recunoaște că unele dintre rapoartele cerute țărilor membre ”nu serveau niciunui scop” și încărcau cheltuielile cu birocrația [...] The post UE reduce drastic amenzile pentru deficit bugetar appeared first on Cotidianul RO.
11:10
MAE acuză Rusia de interferențe în alegeri Cotidianul de Hunedoara
Rusia „a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat [...] The post MAE acuză Rusia de interferențe în alegeri appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O nouă lovitură de la Guvern pentru unii salariați Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții cadrelor didactice susțin că măsura Guvernului „este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! [...] The post O nouă lovitură de la Guvern pentru unii salariați appeared first on Cotidianul RO.
