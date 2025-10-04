Explozie puternică într-un bloc din Murfatlar: o persoană a fost rănită. Suflul a distrus trei locuințe și un autoturism

00:00

Doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au terminat o facultate. Asta arată datele Eurostat. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Lipsa banilor este unul dintre motivele care îi țin pe tineri departe de educație, spun specialiștii.