Rușii au lovit un tren de pasageri în regiunea Sumi: 30 de pasageri sunt răniți. Zelenski: „Un atac sălbatic”
Adevarul.ro, 4 octombrie 2025 13:15
Rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.
Acum 30 minute
13:15
Ministrul Sănătății reacționează la declaraţiile lui Costel Alexe despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria: „O dovadă de inconștiență" # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că declaraţiile făcute vineri la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” reprezintă „o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate"
13:15
Rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.
13:15
S-a lansat mingea oficială a Mondialului 2026. Balonul va „vorbi” cu arbitrii prin intermediul inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Mingea oficială a Cupei Mondiale de anul viitor se numește Trionda, ceea ce înseamnă „trei valuri”.
Acum o oră
13:00
Milionarul Gigi Nețoiu îi apostrofează pe români și îi laudă pe nepalezii de la ferma sa: „Ei muncesc. Românii s-au boierit” # Adevarul.ro
Milionarul Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, a investit la ferma sa de vite Black Angus din Cetate, județul Dolj, și a lăudat seriozitatea muncitorilor nepalezi. Omul de afaceri a criticat, totodată, atitudinea unor români care refuză să muncească.
12:45
Netanyahu sfidează apelul de pace a lui Trump. Israelul continuă bombardamentele în Gaza # Adevarul.ro
Zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie au lovit sâmbătă noapte orașul Gaza, distrugând 20 de case și provocând violențe intense, în ciuda solicitării președintelui american de a opri imediat bombardamentele.
12:45
Bărbat rănit într-un accident pe A1, la ieşirea spre Cisnădie. Traficul rutier, blocat parțial # Adevarul.ro
Traficul rutier este blocat parţial pe autostrada A1 Bucureşti - Sibiu, la ieșirea spre Cisnădie, sâmbătă, din cauza unui accident în care au fost implicate două autovehicule. O persoană este rănită.
Acum 2 ore
12:30
Gașca Zurli revine. Mirela Retegan și Maya aduc spectacolul copilăriei care unește părinți și copii # Adevarul.ro
Gașca Zurli renaște: bucuria copilăriei revine pe scenă!. Mirela Retegan și Maya vin la Interviurile Adevărul cu povești nespuse despre Gașca Zurli.
12:30
Ce dezvăluiri face Irina Columbeanu despre Mr. Pink: „E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el” # Adevarul.ro
Irina Columbeanu a făcut dezvăluiri despre relația apropiată pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale. Adolescența îl descrie drept un tată vitreg grijuliu, care o susține zilnic și o încurajează să-și urmeze pasiunile.
12:30
Degringoladă totoală în vestiarul campioanei. Jucătorii de la FCSB s-au răzvrătit împotriva tehnicienilor și au refuzat antrenamentele # Adevarul.ro
Campioana României traversează momente dificile, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.
12:15
Părintele Dumitru Stăniloae, proclamat sfânt. Mulțimea se va putea închina la moaștele „teologului iubirii dumnezeiești” # Adevarul.ro
La Mănăstirea Cernica are loc, sâmbătă, proclamarea locală a canonizării părintelui Dumitru Stăniloae. Slujba este oficiată către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în biserica din ostrov.
12:15
Scene sângeroase în Gaza, după încleștări între luptători și clanuri. Membri Hamas, târâți pe străzi # Adevarul.ro
Orașul Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza a fost martorul uneia dintre cele mai sângeroase confruntări interne de la începutul războiului, în urma încleștărilor între o forță de securitate a Hamas și civili înarmați din clanul al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sudul enclavei.
12:00
Explozie puternică într-un bloc din Murfatlar: o persoană a fost rănită. Suflul a distrus trei locuințe și un autoturism # Adevarul.ro
O persoană a fost transportată la spital în urma unei explozii provocate de o butelie defectă, care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, într-un bloc de garsoniere din orașul Murfatlar. Incidentul a afectat trei locuințe și un autoturism.
12:00
Noua generație Kluivert ia cu asalt fotbalul european. Trei dintre fiii legendarului Patrick au înscris în competiții de calibru, în ultimele 3 zile # Adevarul.ro
Cei trei tineri au avut parte de o săptămână excepțională. Au marcat într-unele dintre cele mai puternice competiții din Europa.
11:45
Companie feroviară, amendată cu peste un milion de euro după ce o pasageră a fost ucisă de ramura unui copac, în timp ce și-a scos capul pe geam # Adevarul.ro
O companie feroviară din UK a fost amendată cu un milion de lire sterline (1,15 milioane de euro) pentru moartea unei pasagere. Femeia a fost ucisă de o ramură de copac în timp ce își scotea capul pe geamul deschis al trenului cu care circula.
11:45
Austria blochează sancțiunile împotriva Rusiei din cauza despăgubirilor de 2 miliarde de euro cerute de Moscova băncii Raiffeisen # Adevarul.ro
Austria a informat Uniunea Europeană că nu va susține cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă blocul comunitar nu deblochează anumite active rusești, necesare pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen, afectată de o decizie a unui tribunal rus.
Acum 4 ore
11:30
Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații.
11:30
Blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați # Adevarul.ro
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă.
11:30
Un tânăr alpinist a căzut în gol de la 700 de metri, în timp ce escalada un traseu periculos din SUA. Momentul șocant a fost transmis în direct pe TikTok # Adevarul.ro
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, și-a pierdut viața în timp ce escalada Sea of Dreams, unul dintre cele mai periculoase trasee de pe El Capitan, în Parcul Național Yosemite.
11:00
Reveneire în forță pentru Valentin Mihăilă. Golul excepțional care i-a lăsat pe turci fără cuvinte: „A lansat o rachetă/Gol de generic” # Adevarul.ro
Internaționalul român a semnat cu Rizespor după ce a părăsit-o pe Parma, după cinci sezoane de colaborare.
10:45
Patru turiști polonezi au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Șureanu, unde zăpada atinge o jumătate de metru. Misiune de salvare noaptea, pe viscol # Adevarul.ro
Patru turişti polonezi, care au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Șureanu, au fost salvaţi, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, de echipe ale salvamontiştilor şi jandarmilor montani din judeţul Hunedoara.
10:45
Alertă pentru români: escrocheria telefonică de tip spoofing folosește numere false pentru a fura bani și informații personale. Cum poți rămâne cu conturile goale # Adevarul.ro
Românii se confruntă cu o creștere alarmantă a escrocheriilor telefonice de tip spoofing, o metodă prin care infractorii falsifică identitatea apelantului pentru a păcăli victimele să ofere informații sensibile, coduri de autentificare sau bani.
10:30
Orientul Mijlociu nu mai este cel de dinainte de 7 octombrie 2023. Hamas este mai slăbit ca oricând, Israelul se află într-o poziție de forță, iar statele arabe sunt tot mai implicate. Adevărata întrebare rămâne neschimbată: va reuși cineva să transforme acest moment de presiune și oportunitate?
10:30
Căpitanul navei „Boracay”, petrolierul rus din „flota fantomă”, va fi judecat în Franța. Putin acuză Franța de piraterie și amenință cu consecințe # Adevarul.ro
Căpitanul petrolierului Boracay, reținut în largul coastelor Franței, va fi judecat în februarie, fiind acuzat că nu a cooperat cu autoritățile. Nava este suspectată că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, folosită pentru a transporta țiței evitând sancțiunile occidentale.
10:15
„Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult. Agresiunea Federației Ruse asupra Europei a intrat pe un parcurs inevitabil # Adevarul.ro
Secvențele escaladării incursiunilor ruse în spațiul NATO, privite în retrospectivă, arată mai mult decât o escaladare. Abia la peste trei săptămâni de la intensificarea acestor incursiuni, putem avea adevărata dimensiune a ceea ce s-a întâmplat.
10:15
Opt persoane au ajuns la spital în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz și un autoturism, la Câmpia Turzii # Adevarul.ro
Opt persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineața, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, în municipiul Câmpia Turzii.
10:00
Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste patru ani de închisoare pentru proxenetism. Ce a spus magnatul hip-hop în fața judecătorului # Adevarul.ro
Rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de proxenetism, judecătorul mustrându-l pe magnatul hip-hop pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri, potrivit Reuters.
10:00
Furtuna „Amy” lovește puternic Irlanda și Marea Britanie: un mort, mii de case fără curent, transport paralizat și orașe izolate # Adevarul.ro
Furtuna Amy, prima furtună numită a sezonului, a lovit cu vânturi puternice și ploi torențiale Irlanda și părți ale Marii Britanii, provocând pene masive de curent și perturbări majore în transport.
09:45
Doliu în lumea filmului. Actorul italian Remo Girone a murit la vârsta de 76 de ani, la locuința sa din Monaco, pe 3 octombrie 2025.
Acum 6 ore
09:30
„O adevărată cascadorie regală!” Prințesa Kate și-a uimit fanii după ce a coborât o scară de avion cu spatele, pe tocuri de 10 cm # Adevarul.ro
Kate Middleton a lăsat din nou fanii regali fascinați în timpul vizitei sale la RAF Coningsby, efectuând un gest care părea aproape imposibil: a coborât o scară abruptă a aeronavei mergând înapoi și purtând tocuri înalte.
09:15
Cutremur în Marina Statelor Unite: Hegseth îl dă afară pe șeful de stat major într-o mișcare-surpriză la Pentagon # Adevarul.ro
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a demis vineri, 3 octombrie, pe Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, un consilier cu influență neobișnuit de mare care a coordonat recent reorganizarea birourilor de politică și buget ale serviciului.
09:15
Israelul se pregătește să elibereze ostaticii după răspunsul pozitiv al Hamas la planul lui Trump # Adevarul.ro
Israelul a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, că se pregătește să pună în aplicare rapid prima etapă a planului de pace propus de președintele american Donald Trump, vizând eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Decizia vine după ce mișcarea islamistă a dat un răspuns favorabil inițiativei.
09:15
Ministerul Educaţiei oferă „interpretarea corectă” a proiectului privind numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei a transmis sâmbătă o informare privind interpretarea corectă a proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 731/2024, supus consultării publice, prin care se stabilește numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat în acest an școlar.
09:00
Trump va ajunge în buzunarele americanilor. Guvernul SUA pregătește o monedă aniversară cu chipul actualului președinte # Adevarul.ro
Guvernul Statelor Unite ale Americii a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a independenţei ţării.
09:00
Trump cere Israelului să oprească atacurile asupra Gazei, susținând că Hamas vrea pace: „Ostaticii să fie eliberați în siguranță și rapid!” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că Hamas este pregătit pentru o „pace durabilă”, după ce militanții palestinieni au fost de acord să elibereze toți ostaticii rămași, cerând în același timp Israelului să oprească bombardamentele din Gaza.
08:30
Aeroportul din München, al doilea ce mai aglomerat din Germania, a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone.
08:30
Furtună apocaliptică la Constanța: oameni salvați din mașini de pompieri, case inundate și străzi complet paralizate de ploi # Adevarul.ro
Fenomenele extreme au lovit România în ultimele ore, iar Constanța a fost unul dintre orașele cel mai puternic afectate. O furtună puternică a inundat străzi, a blocat autoturisme în trafic și a pătruns în mai multe locuințe și subsoluri.
08:15
Gigi Becali ia o decizie „istorică”, înainte de FCSB - Universitatea Craiova: „Mirel Rădoi e hoț și șmecherit” # Adevarul.ro
Cele două echipe „europene” se întâlnesc duminică, pe Arena Națională.
08:00
Un mare sportiv a spus adio celebrității. S-a retras la țară și nu mai apare în spațiul public: „Trăiesc fără televizor” # Adevarul.ro
A fost campion olimpic, mondial și european.
08:00
„Când rinocerii” – piesa trupei Taxi care a polarizat România, între manifest civic și acuzații de propagandă # Adevarul.ro
Piesa „Când rinocerii”, lansată de trupa Taxi alături de 31 de personalități publice, a stârnit discuții aprinse. Unii văd în ea o campanie mascată de susținere politică, alții un manifest civic împotriva extremismului și indiferenței sociale.
Acum 8 ore
07:30
A stat în scaun cu rotile un an, iar acum scrie istorie în tricoul Universității Craiova. „Mi-am rupt ambele picioare” # Adevarul.ro
Mărturisirile teribile ale atacantului care a făcut furori în Superliga, în sezonul actual.
07:30
Ucraina și Republica Moldova speră că vor reuși să devină membre ale Uniunii Europene în termen de 4 sau 5 ani, dar vor avea o piedică serioasă, la fel cum România a fost blocată de mai multe state să intre în UE, iar apoi Olanda și Austria ne-au ținut departe de Schengen.
07:15
Cât trebuie să câștigi pentru un trai decent în România? Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale: „5.000 de lei e strictul necesar” # Adevarul.ro
Discuția despre cât ar trebui să câștige un român pentru a avea un trai decent s-a aprins zilele trecute pe Reddit. Un utilizator a calculat că „pentru strictul necesar în România îți trebuie în jur de 5.000 lei pe lună”, incluzând chirie, mâncare, facturi, transport, medicamente, o vacanță ieftină.
06:45
Capcanele imobiliare. Cum te asiguri că apartamentul pe care vrei să îl cumperi nu devine „țeapa vieții” # Adevarul.ro
Cumpărarea unui apartament fără verificarea actelor poate aduce riscuri majore: imposibilitatea intabulării, ipoteci ascunse, litigii sau chiar demolarea. Specialiştii explică pașii obligatorii pentru cumpărători și ce documente trebuie cerute înainte de semnare.
06:15
Vrei să intri în armată ca voluntar? Ce presupune și ce beneficii ai, explică un general NATO # Adevarul.ro
După mulți ani de întârziere, legea privind serviciul militar voluntar a ajuns în Parlament. „Adevărul” a analizat condițiile de acces în stagiul de pregătire pentru militarii voluntari și avantajele pe care aceștia le vor obține cu generalul (r) Virgil Bălăceanu.
05:45
De ce soarta războiului din Gaza depinde de răspunsul Hamas. Ce consecințe ar avea un refuz al planului de pace propus de Trump # Adevarul.ro
Un cercetător senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor și fost purtător de cuvânt al forțelor de apărare ale Israelului (IDF), explică ce ar însemna respingerea propunerii președintelui american pentru Fâșia Gaza, Israel și regiunea Orientului Mijlociu, relatează Jerusalem Post.
Acum 12 ore
05:30
Alegerea uleiului poate fi uneori o decizie complicată, mai ales acum, când rafturile supermarketurilor sunt pline de opțiuni de la ulei de floarea soarelui și vegetal, până la uleiuri de măsline, avocado și cocos, opțiuni mai scumpe, care pretind însă beneficii pentru sănătate.
05:15
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur # Adevarul.ro
După valul de comentarii stârnit de propunerea lui Titi Aur privind RCA pe CNP pentru utilizatorii de trotinete electrice, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat pentru „Adevărul” că tema are o bază reală și trebuie privită în context european.
04:45
Generația blocată. De ce are România cel mai mare procent de tineri care nu-și găsesc locul în societate # Adevarul.ro
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul tineri NEET: 19,4% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu urmează nicio formă de educație și nu lucrează, arată datele Eurostat. Procentul este aproape dublu față de media europeană.
04:15
Molecula surpriză care activează mecanismul ce „păcălește” corpul să creadă că a făcut sport și sprijină pierderea în greutate # Adevarul.ro
Află cum un nou mecanism activat de o moleculă surpriză poate păcăli corpul să creadă că a făcut sport și să reducă apetitlul, deschizând calea spre tratamente anti-obezitate.
03:45
Dieta secretă a Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani. Alimentul pe care-l consuma de trei ori pe zi # Adevarul.ro
Descoperă dieta și obiceiurile care au susținut microbiomul Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani, și învață cum să-ți menții intestinul sănătos pentru longevitate.
