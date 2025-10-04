Cazul „Dembele 2”: conflict între PSG și Federația din Georgia » Kvaratskhelia nu e lăsat la echipa națională!

22:00

Stipe Vucur (33 de ani), fostul fundaș central de la FCSB, a trecut prin momente grele la ultimul său club, Hapoel Acre.După despărțirea de bosniacii de la Siroki Brijeg, a ajuns în Israel, unde a semnat un contract ce se întindea pe o perioadă de un an. Stipe Vucur nu a apucat să debuteze pentru Hapoel AcreAustriacului ce a evoluat în SuperLiga în 2021 nu i s-a acordat niciun minut, iar după două luni israelienii au decis să renunțe la serviciile sale, conform digisport. ...