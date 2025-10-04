Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie
StirileProtv.ro, 4 octombrie 2025 13:20
În doar 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h), la mai multe staţii hidrometrice înregistrându-se valori și de peste 5 ori media perioadei.
Acum 5 minute
13:40
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 # StirileProtv.ro
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Patru turiști polonezi au rămas blocați la 2.000 m altitudine în Munții Parâng. Au fost salvați după cinci ore # StirileProtv.ro
Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. Au intervenit jandarmii montani, iar misiunea a durat aproximativ 5 ore.
Acum o oră
13:10
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video # StirileProtv.ro
Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.
13:00
Prințul William vrea o monarhie flexibilă, departe de practicile trecutului: „Schimbarea e pe agenda mea” # StirileProtv.ro
Când va fi rege al Marii Britanii, prințul de Wales are de gând să reformeze monarhia. William și-a destăinuit intențiile într-un interviu inedit, acordat unui actor canadian care realizează o emisiune de călătorii.
12:50
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă # StirileProtv.ro
O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă ieri de flăcări. Când au ajuns pompierii, acoperișul ardea pe o suprafață de 120 de metri pătrați.
Acum 2 ore
12:40
Președintele Senatului despre posibila demisie a lui Bolojan: „E un om serios și ferm, cred că se va ține de ce a spus” # StirileProtv.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că premierul Ilie Bolojan este un om foarte serios şi ferm şi crede că se va ţine de ceea ce a spus şi anume să demisioneze în cazul în care pachetul 2 de reforme nu va trece de CCR.
12:10
Alegeri parlamentare în Cehia. Babis, aliat al lui Orban, ar putea câștiga fără o majoritate clară # StirileProtv.ro
Secţiile de votare s-au redeschis în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate.
12:10
Ucrainenii au atacat cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Au fost raportate incendii | Video # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia aflată în regiunea Leningrad, a fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 4 octombrie.
11:50
Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel. Academia Suedeză avertizează că libertatea academică este în pericol # StirileProtv.ro
Una dintre instituțiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este amenințată în SUA și în alte țări, interferența politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung.
Acum 4 ore
11:40
Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor # StirileProtv.ro
Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.
11:40
Momentul în care un alpinist de 23 de ani cade în gol de la 700 de metri, pe un traseu din SUA. Era live pe TikTok | VIDEO # StirileProtv.ro
Balin Miller, un alpinist de 23 de ani, a murit în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite.
11:40
Pescarii au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă # StirileProtv.ro
Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în apele din apropierea insulei Palawan, săptămâna trecută.
11:10
iLikeIT. Emisiunea integrală din 4 octombrie 2025.
11:10
Șeful DNA se plânge că ANAF a făcut puține sesizări pentru evaziune fiscală. Zeci de angajați de la Vamă și Fisc, anchetați # StirileProtv.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.
11:00
Plăcile video schimbă viitorul AI. Puterea uriașă din centrele de date ajunge pe dispozitivele personale # StirileProtv.ro
Creierul inteligenței artificiale ester software și hardware. Acceleratoarele grafice sunt motoarele care pun AI-ul în mișcare, iar giganții AMD, Nvidia, Apple sau Intel concurează să aducă mai multă putere cu un consum tot mai mic de energie.
11:00
Lego HillClimb, un joc clasic de racing, gratuit pe Android și iOS. Mașinuțe colorate și personaje de tot felul # StirileProtv.ro
Jocul săptămânii este Lego HillClimb - pe mobil, un joc clasic cu piese moderne.
10:50
Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei # StirileProtv.ro
Prima oprire în emisiunea iLikeIT e la stația celor mai noi telefoane - recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung.
10:40
Cum arată rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare # StirileProtv.ro
CNAS anunţă, vineri seară, că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului.
10:40
Ministerul Educaţiei, despre diferența de 14.000 de posturi față de anul trecut: Nu au fost desființate posturi de titulari # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei a transmis că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 – 2026, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că se desfiinţează peste 14.000 de posturi de profesori.
10:10
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene a făcut un apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters.
09:50
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel # StirileProtv.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza
Acum 6 ore
09:30
Bilanțul dezastrului din București. ISU a avut peste 300 de intervenții, 163 de mașini avariate și o persoană rănită # StirileProtv.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) au avut, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse și cablu electrice afectate.
09:20
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție # StirileProtv.ro
Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.
09:00
Vremea azi, 4 octombrie. Ploi în mai multe zone din țară. Temperatura maximă va fi de 15°C # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme mult mai bună decât vineri, deși cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a țării și mai vin ceva ploi, în special în nordul și în nord-estul României.
08:40
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă # StirileProtv.ro
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.
08:30
P. „Diddy” a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru prostituție și proxenetism # StirileProtv.ro
Rapperul Sean „Diddy" Combs își va petrece următorii 4 ani și 2 luni după gratii. Sentința vine în urma acuzaţiilor legate de prostituţie şi proxenetism.
08:20
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte # StirileProtv.ro
Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.
07:50
Lemn ilegal în valoare de 140.000 lei, confiscat la Brașov. Poliția a deschis patru dosare penale # StirileProtv.ro
Polițiștii din Brașov au pornit în aceste zile pe urmele celor care transportă ilegal lemn.
07:50
Târgul „Half is Free” împlinește 10 ani. Haine și pantofi la jumătate de preț se vor vinde la un mall din București # StirileProtv.ro
Dacă vă gândiți să vă completați garderoba pentru sezonul rece, Știrile PRO TV au un pont. Târgul „Half is Free" aniversează 10 ani cu o ediție specială.
Acum 8 ore
07:30
Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete.
07:30
Shutdown-ul american continuă. Donald Trump a blocat 2,1 miliarde de dolari pentru transportul din Chicago # StirileProtv.ro
Administraţia lui Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare.
Acum 24 ore
22:30
Un celebru fotojurnalistul francez, ucis în Ucraina. Emmanuel Macron acuză că a fost „victima unui atac cu drone ruseşti” # StirileProtv.ro
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican, de 37 de ani, a fost ucis vineri într-un atac cu dronă în Donbas, în estul Ucrainei, au anunţat organizaţiile de jurnalişti EFJ-IFJ şi SNJ, informează AFP.
22:20
Atacatorul de la sinagoga din Manchester, care a fost ucis de poliție, era eliberat pe cauțiune pentru viol # StirileProtv.ro
Jihad Al-Shamie, autorul atacului de joi din faţa unei sinagogi din Manchester, soldat cu doi morţi şi trei răniţi grav, era eliberat pe cauţiune pentru un presupus viol, au indicat surse citate vineri de dpa şi AFP.
22:00
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a câștigat o medalie de aur și două de argint la Mondiale de haltere din Norvegia # StirileProtv.ro
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur și două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiției
21:40
Horoscop 4 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres.
21:30
Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit duminică ca termen limită pentru ca Hamas să accepte un acord pentru încetarea războiului din Gaza, avertizând că „se va dezlănțui iadul” asupra grupării dacă aceasta nu acceptă termenii acordului.
21:30
Ministrul Energiei vrea un preț de 1 leu/kWh, pentru cei cu venituri mici. „E o problemă” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat că ia în calcul un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, prețul la energie electrică să fie de maximum 1 lei per kilowatt.
21:20
Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.
21:10
Alegeri în Cehia. TikTok a închis zeci de conturi cu conșinut pro-rus în urma acuzaţiilor de interferenţă # StirileProtv.ro
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă.
21:10
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței | FOTO # StirileProtv.ro
Fotografii publicate de armata olandeză surprind un avion de vânătoare invizibil F-35 care poartă o nouă marcă de „kill”, sub forma unei drone ce pare a fi Shahed, după ce aeronava a doborât drone rusești ce au încălcat spațiul aerian al NATO.
20:50
Furtună puternică în București. Două avioane nu au putut ateriza pe Otopeni și au fost redirecționate # StirileProtv.ro
Două zboruri care urmau să aterizeze în vineri seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii.
20:40
Ce a spus Ilie Bolojan despre posibila candidatură a Maiei Sandu în România: „O şi cunosc personal” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău.
20:30
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi. Șefa ATI și cea a serviciului de prevenire a infecțiilor au fost destituite # StirileProtv.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale din cadrul spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, au fost destituite, după decesele a șapte bebeluşi infectaţi cu o bacterie.
20:20
Un fost secretar de stat a cerut daune de 2,5 mil. euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție # StirileProtv.ro
Un fost secretar de stat din Ministerul Comunicațiilor cere daune de două milioane și jumătate de euro, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție.
20:10
Blocaj bugetar în SUA. Trump profită de criză pentru a închide agenții federale și a concedia funcționari # StirileProtv.ro
Statele Unite sunt în paralizie bugetară, iar Casa Albă nu ascunde că plănuiește să profite de situație ca să desființeze programe federale la care țin democrații.
20:00
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile # StirileProtv.ro
Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.
19:40
Partidul „Democraţia Acasă”, surpriza alegerilor din Moldova, riscă invalidarea mandatelor din cauza lui George Simion # StirileProtv.ro
Comisia Electorală Centrală din R. Moldova a analizat două sesizări împotriva Partidului „Democraţia Acasă” care ar putea duce la pierderea celor șase mandate obținute din cauza implicării liderului AUR, George Simion.
19:40
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar # StirileProtv.ro
Regula de a nu accesa linkuri suspecte, pentru a ne proteja telefonul său calculatorul, nu mai este suficientă. Hackerii ne pot infecta acum dispozitivele mult mai ușor, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
19:40
Alegeri parlamentare în Cehia. Ce șanse are să revină la putere miliardarul populist Andrej Babis, aliat al lui Viktor Orban # StirileProtv.ro
Alegătorii din Republica Cehă sunt așteptați la urne, vineri și sâmbătă, pentru un scrutin parlamentar crucial, care ar putea duce, la conflicte cu Bruxelles-ul, pe teme de la: migraţie, la schimările climatice.
