Industria în care inteligenţa artificială face ravagii în rândul tinerilor candidaţi. Posturile pentru juniori sunt lovite în plin pentru că roboţii se miscă mai rapid şi eficient VIDEO

Compania de origine franceză RSight, activă şi pe plan local, care a dezvoltat o platformă ce foloseşte inteligenţa artificială (Agentic AI) pentru a eficientiza procesele de recrutare, a atras o rundă de finanţare de tip „late seed“ în valoare de 2,65 milioane de euro. Investiţia provine de la un grup sindicalizat de business angels din România, Franţa, Germania, Polonia, Elveţia şi Italia şi va fi utilizată pentru dezvoltarea produsului şi extinderea operaţiunilor de marketing şi vânzări la nivel global.