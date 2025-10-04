Industria în care inteligenţa artificială face ravagii în rândul tinerilor candidaţi. Posturile pentru juniori sunt lovite în plin pentru că roboţii se miscă mai rapid şi eficient VIDEO
Ziarul Financiar, 4 octombrie 2025 13:30
Industria în care inteligenţa artificială face ravagii în rândul tinerilor candidaţi. Posturile pentru juniori sunt lovite în plin pentru că roboţii se miscă mai rapid şi eficient VIDEO
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
13:30
Acum 2 ore
12:30
Cum ar putea pune capăt vizele de 100.000 de dolari ale lui Trump erei glaciare care a lovit IT-ul românesc. Ionuţ Antiu, pricipal software architect, Antiu Consulting: Companiile americane vor aduce mai puţini oameni în SUA şi se vor orienta către mărirea echipelor din afara ţării şi outsourcing VIDEO # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:30
10:30
09:45
Acum 24 ore
00:15
METRO îşi extinde magazinele din România: „Între 2022 şi 2025, investiţiile au fost de ordinul a zeci de milioane de euro. Până în 2030, vrem să mai modernizăm şase magazine“. Comerciantul are 30 de unităţi pe format cash & carry în România # Ziarul Financiar
METRO România, unul dintre cei mai puternici actori din comerţul alimentar local, îşi extinde magazinele de pe plan autohton, dezvoltând, printre altele, suprafaţa de depozitare a acestora.
3 octombrie 2025
19:30
Longevitatea nu se plăteşte cu banii de la CAR: Dacă ieşi la pensie, nu prea ai bani să fii longeviv, un concept care este din ce în ce mai vândut publicului, dar care costă foarte mult. Pe de altă parte, dacă vrei să lucrezi mai mult după pensie, nu te angajează nimeni, aşa că ai o reducere drastică a veniturilor şi nu mai ai bani ca să îţi plăteşti longevitatea # Ziarul Financiar
19:15
19:15
18:15
18:15
18:15
18:00
17:45
17:30
De la Portogruaro la Berbeşti: Familia Berinde s-a întors din Italia şi a investit 130.000 de euro în Salumeria Berbeşti, un business cu brânzeturi şi preparate din carne artizanale inspirate din zona Veneţiei # Ziarul Financiar
Povestea Salumeriei Berbeşti a început în 1999, când Vasile Berinde a plecat să lucreze în Italia. A lucrat iniţial ca şofer şi apoi a ajuns în industria cărnii, la Portogruaro, lângă Veneţia, unde a învăţat meserie de la specialiştii italieni şi, după aproape două decenii, experienţa acumulată acolo a fost piatra de temelie pentru o afacere de familie în România. În 2018, împreună cu soţia sa, Lucia, şi cu fiul Cristian, Vasile Berinde a fondat Salumeria Berbeşti, denumire inspirată de la satul natal din Maramureş.
17:30
17:15
Luminiţa Macsim, Little London Academy: Societatea începe să înţeleagă că existenţa unui sistem privat puternic ridică, indirect, standardele pentru întregul sistem de învăţământ # Ziarul Financiar
Un sistem privat puternic în educaţie ridică, indirect, standardele întregului învăţământ, iar interesul părinţilor pentru liceele private este în creştere, spune Luminiţa Macsim, membru fondator al şcolii private Little London Academy.
17:15
17:15
16:45
16:45
16:45
Star Assembly Sebeş începe producţia unităţilor de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC electric # Ziarul Financiar
Star Assembly, divizia locală a Mercedes-Benz AG din Sebeş (judeţul Alba), inaugurează în octombrie 2025 noua linie de producţie dedicată unităţilor de propulsie pentru noul model GLC full-electric, consolidând rolul strategic al României în tranziţia grupului german către electromobilitate. Evenimentul oficial va avea loc pe 13 octombrie, în cadrul halei special amenajate pentru asamblarea unităţilor de antrenare electrică, în unitatea de producţie care până acum a fost dedicată transmisiilor automate cu 8 şi 9 trepte.
16:30
16:30
Adinel Tudor, CEO al EVO Properties: Avem avantajul de a avea două clădiri de birouri foarte bine conectate la transportul în comun. A preluat la începutul lui 2024 două clădiri de birouri în zona Politehnicii, în Sema Parc # Ziarul Financiar
Adinel Tudor, CEO al EVO Properties, unul dintre jucătorii care au intrat anul trecut pe piaţă, spune că avantajul celor două clădiri de birouri este legătura la transportul în comun şi uşurinţa cu care angajaţii pot ajunge la muncă.
16:15
16:15
16:15
15:00
15:00
13:45
13:45
Ieri
13:30
13:15
Harta recrutării pe judeţe la şase luni din 2025. Angajatorii sunt cu piciorul pe frână în recrutare: creşterea anuală a numărului de angajaţi nu ajunge la 2% în niciun judeţ din ţară # Ziarul Financiar
Îngheţarea angajărilor şi prudenţa companiilor se văd în statistici: România are mai mulţi salariaţi decât anul trecut, dar avansul este unul foarte mic, de doar 0,4%. Aşadar, datele de la INS, centralizate de ZF, arată clar că ritmul de creştere a numărului de salariaţi în România a încetinit foarte mult.
12:45
12:30
12:30
12:15
Platforma de recrutare cu AI RSight a atras o finanţare de 2,65 mil. euro de la business angels europeni pentru a accelera expansiunea globală # Ziarul Financiar
Compania de origine franceză RSight, activă şi pe plan local, care a dezvoltat o platformă ce foloseşte inteligenţa artificială (Agentic AI) pentru a eficientiza procesele de recrutare, a atras o rundă de finanţare de tip „late seed“ în valoare de 2,65 milioane de euro. Investiţia provine de la un grup sindicalizat de business angels din România, Franţa, Germania, Polonia, Elveţia şi Italia şi va fi utilizată pentru dezvoltarea produsului şi extinderea operaţiunilor de marketing şi vânzări la nivel global.
12:15
12:00
11:45
Urmează joi, 9 octombrie, evenimentul ZF Innovation Summit 2025 - Future Forward, organizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timişoara. “Inovaţia nu se naşte în izolare, ci la intersecţia dintre educaţie, cercetare, business, administraţie şi cultură” # Ziarul Financiar
„Rolul universităţilor în societatea de azi nu mai este limitat la educaţie. UPT este un actor activ în economie, în viaţa socială şi culturală a comunităţii şi un catalizator al inovaţiei. Prin acest summit, aducem împreună toţi actorii relevanţi pentru a construi împreună viziunea unui viitor bazat pe cunoaştere, tehnologie şi colaborare”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.
11:30
UE vrea să ajute Raiffeisen: Uniunea Europeană se pregăteşte să ridice sancţiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska în valoare de peste 2 mld. euro la Strabag. Activele ar urma să revină către Raiffeisen ca despăgubire pentru o amendă de 2 miliarde € pe care banca a fost obligată să o plătească în Rusia # Ziarul Financiar
11:30
11:15
Eugen Schwab Chesaru, vicepreşedinte CEE, Pierre Audoin Consultants (PAC): Nu văd turbulenţe legate de AI, văd oportunităţi. Pentru România inteligenţa artificială e o şansă pentru companii din toate domeniile şi pentru autorităţile publice, de a accelera digitalizarea şi adopţia de tehnologie # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială aduce oportunităţi pentru economia României, este de părere Eugen Schwab Chesaru, vicepreşedinte CEE al Pierre Audoin Consultants (PAC). Potrivit acestuia, AI-ul va deveni indispensabil pentru o industrie competitivă, indiferent că este vorba de sectoare clasice, precum apărare, energie sau utilităţi, ori de servicii moderne - de la financiar la retail. România, spune el, va trebui să-şi accelereze digitalizarea „pe steroizi de AI“ dacă vrea să ţină pasul cu transformările globale.
11:15
11:00
11:00
11:00
11:00
10:45
Compania germană de securitate IT IGEL investeşte „câteva“ milioane de euro într-un nou centru de cercetare la Bucureşti unde va angaja 80 de specialişti # Ziarul Financiar
Compania germană IGEL, specializată în dezvoltarea de software pentru gestionarea securizată a punctelor finale (endpoint OS), a anunţat o investiţie de câteva milioane de euro în România pentru următoarele 24 de luni, destinată deschiderii unui nou centru de excelenţă în cercetare şi dezvoltare (R&D) la Bucureşti.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.