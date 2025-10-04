Max Verstappen, cel mai rapid înainte de calificările din Singapore
Gazeta Sporturilor, 4 octombrie 2025 14:50
Campionul mondial Max Verstappen (28 de ani) a preluat conducerea în ultima sesiune de antrenamente libere înainte de calificări și cursa pentru Marele Premiu de la Singapore în Formula 1.În ultima oră de pregătire pe „Marina Bay”, olandezul, care nu a câștigat niciodată o calificare sau o cursă în Singapore, a înregistrat un tur de 1:30.148 în timpul simulărilor de calificări de la finalul sesiunii. Astfel, el l-a depășit cu 0. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
15:10
15:10
Fostul campion mondial șochează în noua sa carieră » Concurează alături de 99 de rivali în „Last Soul Ultra”! # Gazeta Sporturilor
Andre Schurrle (34 de ani) s-a retras prea devreme din fotbal, în iulie 2020, după ce a jucat ultima oară la Dortmund. Câștigător al titlului la turneul final din Africa de Sud 2014, fosta extremă stângă a lui Leverkusen, Wolfburg, Chelsea, Dortmund, Fulham și Spartak Moscova s-a apucat de sporturi extreme.După ce și-a agățat ghetele în cui la doar 29 de ani, germanul s-a lansat într-o carieră cu totul diferită. ...
15:10
Aryna Sabalenka și Novak Djokovic, amiciție consolidată în Grecia cu prima întâlnire alături de partenerii lor # Gazeta Sporturilor
Liderul WTA Aryna Sabalenka (27 de ani) și fostul număr 1 ATP Novak Djokovic (38 de ani) au împărtășit momente amuzante, dar și de vizibilă conexiune amicală pe parcursul lui 2025. Totul a culminat cu o întâlnire între cupluri în Grecia.Vacanța petrecută în Grecia i-a adus la aceeași masă pe Aryna Sabalenka și iubitul ei, Georgios Frangulis, respectiv Novak Djokovic și soția sa, Jelena. ...
Acum 15 minute
15:00
Acum 30 minute
14:50
Fostul „UEFAntastic” a îngropat echipa la care a scris istorie: „Aici am trăit momente unice” # Gazeta Sporturilor
Numit săptămâna trecută antrenor la Concordia Chiajna, Andrei Cristea a legat azi al doilea succes consecutiv pe banca ilfovenilor. Tehnicianul și-a condus elevii spre victorie, 2-0 în duelul din Liga 2 cu echipa la care a scris istorie, Politehnica Iași.Născut și format la Bacău, trecut pe la echipa națională, Steaua, Dinamo ori Craiova, Cristea este cel mai important fotbalist ieșean de după 1989. ...
14:50
Campionul mondial Max Verstappen (28 de ani) a preluat conducerea în ultima sesiune de antrenamente libere înainte de calificări și cursa pentru Marele Premiu de la Singapore în Formula 1.În ultima oră de pregătire pe „Marina Bay”, olandezul, care nu a câștigat niciodată o calificare sau o cursă în Singapore, a înregistrat un tur de 1:30.148 în timpul simulărilor de calificări de la finalul sesiunii. Astfel, el l-a depășit cu 0. ...
Acum o oră
14:40
Lotul României U21 pentru meciurile din octombrie » Cu jucători de la Milan și Inter, fără nimeni de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Costin Curelea, selecționerul naționalei U21 a României, a anunțat lotul pentru meciurile cu Serbia și Cipru, din octombrie.România U21 e în grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027, alături de Finlanda, Spania, Kosovo, Cipru şi San Marino. „Tricolorii” au 4 puncte, cu două sub Finlanda și Spania.România va avea un amical cu Serbia pe 10 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. ...
14:40
„Lasă că vorbim la București!” » Convocat de Lucescu, Ionuț Radu nu lasă lucrurile așa și cere explicații! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu a fost forțat de situație să nu îl mai convoace pe Horațiu Moldovan, care nici n-a apucat să debuteze la Oviedo. De aceea, selecționerul a apelat, pe lângă Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava, la Andrei Ionuț Radu. Portarul lui Celta Vigo este titular indiscutabil în La Liga și cel mai bun în acest sezon la echipa galiciană. ...
14:30
Adrian Iencsi a anunțat lotul României U20 pentru meciurile din octombrie » FCSB și Dinamo nu dau niciun fotbalist # Gazeta Sporturilor
Adrian Iencsi (50 de ani), selecționerul naționalei U20, a anunțat lotul pentru cele două meciuri pe care „tricolorii” le vor juca în compania Cehiei. „Tricolorii” antrenați de Adrian Iencsi vor disputa în luna octombire două meciuri împotriva Cehiei, în cadrul sezonului de Elite League. După 7 meciuri, România e pe locul 6, cu 7 puncte, în grupa din care mai fac parte reprezentativele similare din Germania, Anglia, Italia, Portugalia, Polonia, Cehia și Turcia. ...
14:30
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată” # Gazeta Sporturilor
Alysha Newman (31 de ani), prima canadiancă medaliată din 1912 încoace la Jocurile Olimpice, la săritura cu prăjina, a vorbit despre sexualizare în sport și a explicat de ce a decis să se expună pe o platformă pentru adulți.La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Alysha Newman a doborât recordul național, reușind o săritură de 4.85 metri. ...
14:20
Mihaela Cambei, declarație sinceră după ce a cucerit 3 medalii la Campionatele Mondiale: „A fost foarte greu să urc în greutate” # Gazeta Sporturilor
Vicecampioana olimpică de la Paris la categoria 49 kg, Mihaela Cambei (22 de ani), a devenit în premieră medaliată cu aur mondial la stilul smuls, dar la 53 kg, în cadrul competiției de la Forde (Norvegia). Ea a obținut argintul la aruncat și la total. ...
Acum 2 ore
14:10
„Kevin de la șindlărit” » Cine e fotbalistul cu doar 13 meciuri în Superliga pe care pariază Mircea Lucescu la naționala României # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani) e surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, din octombrie. Fundașul stânga de la Hermannstadt a fost convocat în premieră la naționala României.Născut în Italia, la Roma, Ciubotaru are un meci pentru România U21. Prestațiile lui din Superliga l-au impresionat pe Mircea Lucescu, care l-a chemat la lotul de seniori pentru amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, și pentru duelul din preliminarii cu Austria, de pe 12 octombrie. ...
14:10
De ce se feresc bărbații de psihoterapie: „În România, nu am avut modele sănătoase de masculinitate” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 49. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este George Bozgă, psiholog și psihoterapeut, care vorbește despre suprimarea emoțiilor, despre cum se schimbă percepția bărbaților români asupra psihologiei și explică de ce vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o formă de curaj- Bine ai venit, George. Ca să intrăm direct în subiect, aș vrea să te întreb cam care este proporția între bărbați și femei în rândul clienților tăi. ...
14:10
Legenda lui Dinamo laudă convocările lui Opruț și Cîrjan la echipa națională și îi recomandă și alți „câini” lui Mircea Lucescu: „E nevoie de o schimbare” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, 65 de ani, triplu campion al României alături de Dinamo, de două ori din postura de jucător, o dată de pe banca tehnică, a întocmit o analiză a partidei câștigate de „câini” pe un teren aproape imposibil contra celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, numind suprafața de joc de la Clinceni drept „cel mai mare adversar” al roș-albilor aseară. ...
13:50
Mihaela Cambei, declarație sinceră după ce a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale: „A fost foarte greu să urc în greutate” # Gazeta Sporturilor
Vicecampioana olimpică de la Paris la categoria 49 kg, Mihaela Cambei (22 de ani), a devenit în premieră medaliată cu aur mondial la stilul smuls, dar la 53 kg, în cadrul competiției de la Forde (Norvegia). Ea a obținut argintul la aruncat și la total. ...
13:40
Zeljko Kopic a bătut și vremea! Cum s-a impus Dinamo cu Unirea Slobozia în „mocirla” de la Clinceni # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Dinamo, partida din uvertura rundei #12 din Superligă, a fost influențată puternic de condițiile meteo. „Câinii” s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Stipe Perica din a doua repriză, iar ploaia abundentă și terenul saturat de apă au schimbat complet modul în care Zeljko Kopic și-a organizat echipa, comparativ cu partidele precedente. ...
13:40
Elias Charalambous, în contradicție cu dorințele lui Gigi Becali și ale lui Mihai Stoica: „Acesta e cel mai important lucru pentru un jucător” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut sâmbătă după-amiază conferința de presă premergătoare derby-ului cu Universitatea Craiova, din etapa 12 a Superligii.Tehnicianul cipriot consideră că ambele echipe pleacă cu șanse egale înaintea acestui duel, având în vedere faptul că ambele au jucat în competiții europene joi seară. ...
13:30
Iată lotul convocat de Mircea Lucescu: fără Moldovan, cu Eissat și o MARE surpriză de la... Hermannstadt! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat lotul final pe care va miza la partidele din luna octombrie cu Republica Moldova și Austria. Partida amicală România - Moldova se joacă joi seara, 9 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TV;Meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, România - Austria, are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. ...
13:20
Cazul „Dembele 2”: conflict între PSG și Federația din Georgia » Kvaratskhelia nu e lăsat la echipa națională! # Gazeta Sporturilor
Khvicha Kvaratskhelia a primit telegrama de convocare la lotul Georgiei, pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial din 2026 cu Spania și cu Turcia, programate pe 11 și 14 octombrie. Dar PSG e reticentă și încearcă să-l rețină în Franța, argumentând că este încă nerefăcut după accidentarea care l-a împiedicat să joace contra Barcelonei în Liga Campionilor.Nu doar Barcelona are probleme în privința spaniolului Lamine Yamal în relația cu echipa națională. ...
Acum 4 ore
12:50
Ion Țiriac (86 de ani), fostul mare jucător de tenis, a semnat un antecontract pentru vânzare unui imobil din București către Omer Susli, om de afaceri turc stabilit în România în urmă cu 35 de ani.Pentru clădirea de birouri din centul Capitalei, Allianz Țiriac va primi 7 milioane de euro de la Omer Susli, scrie libertatea.ro. ...
12:50
Noul comandant de la Steaua a transmis un mesaj clar pentru suporteri: „Fără iluzii și promisiuni” # Gazeta Sporturilor
Eduard Danilof, noul comandant al clubului Steaua, a transmis un prim mesaj, după ce a fost instalat în noua funcție. Eduard Danilof a vorbit despre principalul obiectiv pe care îl are ca nou comandant al Stelei: modernizarea clubului. A transmis un mesaj pentru sportivi și pentru suporteri. Eduard Danilof: „Știm ce așteaptă suporterii”„Istoria este cea care ne dă privilegiul de a fi mândri, însă prezentul este cel care ne definește. ...
12:40
Noi proteste împotriva Israelului: joc întrerupt de fani la Pamplona » Pep Guardiola: „Opriți genocidul în Gaza!” # Gazeta Sporturilor
Fotbalul spaniol se aliniază manifestărilor de protest care au avut loc în Italia, Turcia, Elveția și în alte țări din Europa. Aseară, pe El Sadar din Pamplona, fanii celor de la Osasuna au aruncat cu sute de mingi în teren, întrerupând astfel în minutul 10 partida cu Getafe (2-1). ...
12:30
Stadion aproape gol la FCSB - Universitatea Craiova? » Câte bilete a vândut campioana # Gazeta Sporturilor
Cei de la FCSB au vândut foarte puține bilete pentru meciul cu Universitatea Craiova (duminică, 20:30), ținând cont de importanța partidei. Meciul cu Craiova este atât de important pentru FCSB încât campionii României au menajat mai mulți titulari în partida cu Young Boys, scor 0-2, din Europa League. Chiar și așa, fanii roș-albaștrilor nu se înghesuie să achiziționeze bilete. FCSB a vândut doar 7. ...
12:00
Fotbalul european se schimbă din temelii: a apărut NOUL format al Ligii Campionilor, la care UEFA lucrează în culise! Principalele modificări # Gazeta Sporturilor
A22, compania care reprezintă „European Super League”, având în spate proiectul lansat de Real Madrid și Barcelona, negociază cu UEFA reconfigurarea pentru 2027 a Ligii Campionilor! „Propunerea e o Ligă a Campionilor într-un format și mai atractiv este rezultatul a șapte runde de negocieri cu UEFA în ultimele opt luni”, după cum scrie Mundo Deportivo. ...
11:40
European Super League, format nou propus la UEFA! » Barcelona ar trăda proiectul, apropiindu-se cu Ceferin # Gazeta Sporturilor
A22, compania care reprezintă „European Super League”, având în spate proiectul lansat de Real Madrid și Barcelona, negociază cu UEFA reconfigurarea pentru 2027 a competiției. „Unify League” ar avea două grupe a câte 18 echipe, cu meciuri între granzii Ligii și alte partide mai echilibrate între outsidere, fiind transmisă gratuit pe o platformă online, în anumite condiții. ...
11:20
Xavi, fostul antrenor al Barcelonei, a oferit un interviu rar și a vorbit despre Balonul de Aur, considerând că Vitinha și Lamine Yamal ar fi putut să câștige. Cei doi au fost pe podium, sub câștigătorul Ousmane Dembele.Pe lângă Yamal, pe care l-a debutat la Barcelona, Xavi i-a mai menționat pe Vitinha, Salah, Pedri și Raphinha. ...
Acum 6 ore
11:10
La 35 de ani, fostul dinamovist s-a făcut agent de securitate: „Sunt cel mai păcălit fotbalist din istoria României!” # Gazeta Sporturilor
Cristian Daminuță (35 de ani), fost junior la echipe precum Inter și AC Milan, a ajuns agent de securitate la Aeroportul din Timișoara și susține că este cea mai bună alegere din viață.Fost jucător la echipe precum Poli Timișoara sau Dinamo, Daminuță a declarat că este „cel mai păcălit fotbalist din istoria României” și a vorbit despre regretele din cariera de fotbalist. ...
11:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administativ de la FCSB, a povestit momentul în care a fost la un pas de tragedie. Se întâmpla acum aproximativ 30 de ani, când oficialul de la FCSB era președintele celor de la Oțelul Galați. Acesta se întorcea de la București într-o Dacie 1310, iar poleiul de pe carosabil l-a făcut să piardă controlul mașinii și să intre într-un copac. ...
10:50
Imaginile etapei în Superliga » Ritualul repetat de 40 de ori pe bancă: „Pe el să nu-l cheme să intre repede!” # Gazeta Sporturilor
Kyriakou Charalampos (30 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a oferit niște imagini unice vineri seară, la pauza meciului cu Slobozia, scor 1-0. Cipriotul a intrat pe teren în minutul 46, în locul lui Milanov. Înainte să intre în joc, pe margine, a apelat la gesturi nemaivăzute. Acesta a scos o sticluță de mir, apoi a început să își facă cruci pe diferite părți ale corpului. ...
10:50
Liber de contract după despărțirea de Rapid de la finalul stagiunii precedente, Marius Șumudică (54 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, clubul din China pentru care evoluează Andrei Burcă (32 de ani) și Alexandru Ioniță (30 de ani).Tehnicianul român ar urma să-l înlocuiască pe norvegianul Jorn Andersen (62 de ani) și să înceapă treaba în luna ianuarie, susține iamsport.ro. ...
10:40
Alt scandal cu Lamine Yamal! » Barcelona e bănuită că a inventat recidiva accidentării + Selecționerul Luis de la Fuente a criticat voalat: „Adevărul este unul singur!” # Gazeta Sporturilor
Federația spaniolă a intrat din nou în conflict cu Barcelona pe același caz Lamine Yamal, după ce campioana din LaLiga a trimis un comunicat la puțin timp după ce starul blaugrana fusese convocat oficial de Luis de la Fuente. O recidivă a accidentării musculare sau, mai precis, „un disconfort în zona pubiană”, este motivul refuzului de a-i da drumul la lot. ...
10:40
Marius Șumudică, gata de revenirea pe banca tehnică » Antrenorul poate colabora cu doi fotbaliști români la noua echipă # Gazeta Sporturilor
Rămas liber de contract după despărțirea de Rapid de la finalul stagiunii precedente, Marius Șumudică (54 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, clubul din China pentru care evoluează Andrei Burcă (32 de ani) și Alexandru Ioniță (30 de ani).Tehnicianul român ar urma să-l înlocuiască pe norvegianul Jorn Andersen (62 de ani) și să înceapă treaba în luna ianuarie, susține iamsport.ro. ...
10:30
Mesaj special primit de Valentin Mihăilă, după golul fabulos de vineri: „Back and better” # Gazeta Sporturilor
Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă (25 de ani), a transmis un mesaj special, după ce aripa stângă a reușit primul gol în Turcia în meciul dintre Antayaspor - Rizespor, scor 2-5. Valentin Mihăilă a avut nevoie de 3 meciuri pentru a marca primul său gol la noua echipă, care l-a adus de la Parma în vară. A înschis tabela cu un gol superb, înscris din propria jumătate, de la 55 de metri de poartă. GALERIE FOTO. ...
10:20
Inter - Cremonese, în etapa #6 din Serie A » Chivu caută al treilea succes consecutiv în campionat # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Cremonese, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Davide Nicola, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Giuseppe Meazza, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
10:20
Chelsea - Liverpool, în capul de afiș al etapei #7 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Chelsea și Liverpool, formațiile pregătite de Enzo Maresca și Arne Slot, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, pe „Stamford Bridge”, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #7 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
10:20
Real Madrid - Villarreal, meci tare în etapa #8 din La Liga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Villarreal, formațiile pregătite de Xabi Alonso și Marcelino Garcia, se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, pe „Santiago Bernabeu”, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #8 din La Liga. Partida va putea fi urmărită pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
10:10
Karim Benzema (37 de ani), căpitanul lui Al-Ittihad, i-a răspuns dur unui jurnalist irakian, care a scris că atacantul francez s-ar implica direct în numirea noului antrenor al echipei.Fostul internațional francez Laurent Blanc (59 de ani) a fost demis de la Al-Ittihad în urma eșecului din campionat cu Al-Nassr, scor 0-2. ...
09:50
Mihai Stoica a „urecheat” doi jucători de la FCSB: „I-am spus de un milion de ori” / „Trebuia să rămână leșinat” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a explicat cum ar fi trebuit să gestioneze jucătorii campioanei cele 3 minute în care au jucat în inferioritate numerică în meciul cu Young Boys, scor 0-2.Malcom Edjouma a suferit o accidentare musculară în minutul 10 și a fost înlocuit abia în minutul 13, după ce Florin Tănase s-a încălzit preț de câteva momente. ...
09:50
Cristi Chivu reface relația cu ultrașii » Când o vor susține fanii total pe Inter + Promisiunea făcută de antrenor # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu vizează a cincea victorie consecutivă cu Inter, în această seară, de la ora 19:00, cu Cremonese, pentru a se ține de cuvânt în fața conducerii clubului că va câștiga tot până la pauza meciurilor interțări.Poziția luată de antrenorul lui Inter în apărarea fanilor de la Curva Nord i-a făcut să revină la sentimente mai bune, aceștia putând fi 100% alături de nerazzurri de la meciul cu Fiorentina de pe „Giuseppe Meazza”. ...
09:50
Fostul jucător de fotbal american Arthur Jones a decedat pe neașteptate, la 39 de ani. Baltimore Ravens, clubul alături de care a câștiga NFL în 2012, a anunțat decesul.În SUA nu au apărut încă informații privind cauza morții subite al lui Jones, care avea 39 de ani. Fostul jucător de fotbal american era fratele lui Jon Jones, legendarul sportiv din UFC, și al lui Chandler Jones, fost jucător în NFL. ...
09:20
FC Argeș - Petrolul, duel de tradiție cu mize diferite » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
FC Argeș, surpriza actualului campionat, și Petrolul, o echipă în mare foame de puncte, se întâlnesc astăzi, de la ora 17:30, în cel de-al doilea meci al zilei din Superligă. Partida de la Mioveni va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
09:20
Rapid - Farul, unul dintre capetele de afiș ale etapei #12 din Superligă » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Rapid o întâlnește pe Farul, diseară, de la 20:30, în etapa #12 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport.Partida Rapid - Farul aduce față în față două formații care au, în primul rând, obiectiv calificarea în play‑off, iar pe urmă lupta pentru un loc ce oferă acces în cupele europene. ...
09:20
Csikszereda - U Cluj, primul duel al zilei în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - U Cluj, prima partidă a zilei de sâmbătă în Superligă, se va disputa de la ora 15:00, duelul de la Miercurea Ciuc fiind transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.Băieții lui Robert Ilyeș încă nu au simțit gustul primului succes istoric în Superligă, însă ciucanii sunt pe un trend ascendent: patru remize consecutive, cu Oțelul Galați, FCSB, Metaloglobus și UTA Arad. ...
Acum 8 ore
09:10
Valentin Mihăilă, extrema stânga de la Rizespor, a marcat un gol superb cu Antalyaspor, din propria jumătate, în victoria cu 5-2 din campionatul Turciei. Presa turcă a lăudat reușita internaționalului român.Mihăilă, revenit după accidentare, a intrat pe teren în minutul 65. În prelungiri a reușit să marcheze primul gol al sezonului, la a treia apariție în campionatul Turciei. ...
08:50
Cristi Chivu i-a avertizat pe jucătorii lui Inter: „Nimeni să nu se simtă în siguranță” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, le-a transmis un mesaj elevilor lui, la conferința de presă premergătoare meciului cu Cremonese, din Serie A. Partida de pe „Giuseppe Meazza” va avea loc de la 19:00.Tehnicianul român a declarat că Lautaro Martinez va fi titular, nefiind încă 100% sigur cine va fi partenerul lui din atac. Va avea de ales în Pio Esposito și Bonny, Marcus Thuram fiind accidentat. ...
08:00
Revelația din Premier League a făcut o nouă victimă » Revenire în final și urcare pe locul 2 # Gazeta Sporturilor
Bournemouth continuă parcursul impresionant din debutul sezonului în Premier League. „Cireșele” au învins cu 3-1 pe Fulham, pe teren propriu, în etapa a 7-a, și și-au prelungit seria excelentă de 6 meciuri consecutive fără înfrângere, ceea ce i-a propulsat pe locul 2 în clasamentul provizoriu. ...
07:50
Stipe Perica, atacantul lui Dinamo, a marcat golul victoriei cu Unirea Slobozia, scor 1-0, în primul meci al etapei 12 din Superliga. La final, croatul a vorbit despre prima reușită a sezonului, despre gazon și despre revenirea după accidentare.Pentru Perica, meciul jucat pe stadionul din Clinceni, pe un gazon dezastruos, a fost al 5-lea al sezonului în Superliga. ...
07:20
Fostul jucător de la Dinamo a reacționat, după ce l-a auzit pe Andrei Nicolescu: „Să nu o dea în tragedie acum” # Gazeta Sporturilor
După victoria cu Unirea Slobozia, scor 1-0, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit în termeni duri despre gazonul care a fost plin de apă pe durata partidei. Acesta a primit o replică din partea lui Florin Bratu, care a transmis că dinamoviștii nu trebuie să facă o tragedie.Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 a fost la un pas să se amâne. Ploaia a inundat gazonul de la Clinceni, acolo unde s-a jucat meciul din etapa #12 a Superligii. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.