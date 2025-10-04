Fostul „UEFAntastic” a îngropat echipa la care a scris istorie: „Aici am trăit momente unice”

14:10

Kevin Ciubotaru (21 de ani) e surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, din octombrie. Fundașul stânga de la Hermannstadt a fost convocat în premieră la naționala României.Născut în Italia, la Roma, Ciubotaru are un meci pentru România U21. Prestațiile lui din Superliga l-au impresionat pe Mircea Lucescu, care l-a chemat la lotul de seniori pentru amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, și pentru duelul din preliminarii cu Austria, de pe 12 octombrie. ...