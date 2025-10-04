Cristian Diaconescu, dezvăluiri despre Octopus: „Această caracatiță va constitui un zid de protecție pentru statele NATO”
Adevarul.ro, 4 octombrie 2025 15:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a vorbit sâmbătă, 4 octombrie, despre măsurile pe care NATO le pregătește în contextul incursiunilor Rusiei în spațiul aerian al statelor membre.
Acum 5 minute
15:15
O sută de oameni din Galați au pensii calculate de un leu. Recordul este de 45.048 de lei și aparține unui fost magistrat # Adevarul.ro
Un caz surprinzător în sistemul de pensii gălățean arată că 104 persoane au pensiile calculate la valoarea simbolică de un leu. În realitate, aceștia primesc lunar pensia minimă garantată de 1.281 de lei, conform legii.
Acum 30 minute
15:00
Un bebeluș de doar două luni a murit sâmbătă, 4 octombrie, într-un cartier din Constanța, după ce s-ar fi înecat cu lapte. A fost deschisă o anchetă.
15:00
Nicușor Dan, vizită „de substanță” la Washington pentru discuții cu Trump. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a oferit detalii # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, se lucrează la organizarea unei întâlniri între președintele României Nicușor Dan, și liderul american Donald Trump, la Washington.
15:00
Cristian Diaconescu, dezvăluiri despre Octopus: „Această caracatiță va constitui un zid de protecție pentru statele NATO” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a vorbit sâmbătă, 4 octombrie, despre măsurile pe care NATO le pregătește în contextul incursiunilor Rusiei în spațiul aerian al statelor membre.
Acum o oră
14:30
Ideologul lui Putin, noi amenințări cu arme nucleare: „Omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor”. Ce spune despre România # Adevarul.ro
Ideologul rus Alexander Dughin, apropiat al lui Vladimir Putin, avertizează că Occidentul se află pe cale să fie implicat într-un „mare război serios”, inclusiv cu posibila utilizare a armelor nucleare.
14:30
Momentul în care un elicopter în care se aflau un pilot stagiar și instructorul său s-a prăbușit peste o mașină a fost înregistrat de camere, în Australia, relatează Daily Mail.
Acum 2 ore
14:15
Soluții sau iluzii? Ce cred economiștii despre planurile lui Nicușor Dan pentru reducerea deficitului # Adevarul.ro
Specialiștii au analizat cât de realiste sunt proiectele ambițioase lansate de președintele Nicușor Dan – de la aderarea la OCDE și reducerea numărului de funcționari cu 20%, până la exploatarea gazelor din Marea Neagră – și ce obstacole ar putea apărea în calea implementării lor.
14:15
Într-un sezon marcat de căutări estetice și de curaj artistic, colecția „The Artist” a designerului Roxanei Ostroveanu a fost una dintre revelațiile Paris Fashion Week 2025.
14:15
Mircea Lucescu s-a hotărât, în sfârșit, să facă revoluție la națională. Convocări surpriză pentru meciurile cu Moldova și Austria # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul României pentru ”dubla” din luna octombrie cu Moldova și Austria.
14:00
Gigantul auto european care pregătește concedieri masive: 3.000 de posturi vor fi eliminate, din cauza presiunilor tot mai mari # Adevarul.ro
Un nou val de restructurări planează asupra Renault. Grupul francez analizează eliminarea a mii de posturi la nivel global pentru a face față presiunilor economice.
14:00
Medic infecționist: „Chiar dacă am avut gripă trebuie să ne vaccinăm, pentru că ne-am imunizat doar cu o singură tulpină de virus“ # Adevarul.ro
La 1 octombrie, în România a început vaccinarea antigripală, cea mai eficientă metodă de prevenție, care reduce atât șansele de a contracta gripa, cât și riscul complicațiilor severe.
13:45
Pericol la centrala nucleară Zaporojie: funcționează doar cu generatoare diesel de urgență. Apelul transmis de șeful AIEA # Adevarul.ro
Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) face apel la Ucraina și Rusia să demonstreze „voință politică” pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie.
13:45
Rusia a lansat „cel mai mare atac” asupra rețelei de gaze a Ucrainei. Președintele Naftogaz: „Unele dintre pagube sunt critice” # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri cel mai mare atac asupra rețelei de gaze a Ucrainei de la prima invazie a Moscovei în 2022, a declarat operatorul de gaze de stat din Kiev.
13:45
Mărturia în premieră a două ostatice supraviețuitoare captivității Hamas. Presimțirea stranie din noaptea atacului # Adevarul.ro
Shahaf Nissani din batalionul compus doar din femei „Observatorii Graniței” a avut o premoniție înainte de a intra în tură, în noaptea de 6 octombrie 2023, intitulându-și petrecerea de bun rămas, înainte de a-și relua postul de observație, „Last Disco”, relatează Daily Mail.
Acum 4 ore
13:15
Ministrul Sănătății reacționează la declaraţiile lui Costel Alexe despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria: „O dovadă de inconștiență" # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că declaraţiile făcute vineri la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” reprezintă „o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate"
13:15
Rușii au lovit un tren de pasageri în regiunea Sumi: 30 de pasageri sunt răniți. Zelenski: „Un atac sălbatic” # Adevarul.ro
Rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.
13:15
S-a lansat mingea oficială a Mondialului 2026. Balonul va „vorbi” cu arbitrii prin intermediul inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Mingea oficială a Cupei Mondiale de anul viitor se numește Trionda, ceea ce înseamnă „trei valuri”.
13:00
Milionarul Gigi Nețoiu îi apostrofează pe români și îi laudă pe nepalezii de la ferma sa: „Ei muncesc. Românii s-au boierit” # Adevarul.ro
Milionarul Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, a investit la ferma sa de vite Black Angus din Cetate, județul Dolj, și a lăudat seriozitatea muncitorilor nepalezi. Omul de afaceri a criticat, totodată, atitudinea unor români care refuză să muncească.
12:45
Netanyahu sfidează apelul de pace a lui Trump. Israelul continuă bombardamentele în Gaza # Adevarul.ro
Zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie au lovit sâmbătă noapte orașul Gaza, distrugând 20 de case și provocând violențe intense, în ciuda solicitării președintelui american de a opri imediat bombardamentele.
12:45
Bărbat rănit într-un accident pe A1, la ieşirea spre Cisnădie. Traficul rutier, blocat parțial # Adevarul.ro
Traficul rutier este blocat parţial pe autostrada A1 Bucureşti - Sibiu, la ieșirea spre Cisnădie, sâmbătă, din cauza unui accident în care au fost implicate două autovehicule. O persoană este rănită.
12:30
Gașca Zurli revine. Mirela Retegan și Maya aduc spectacolul copilăriei care unește părinți și copii # Adevarul.ro
Gașca Zurli renaște: bucuria copilăriei revine pe scenă!. Mirela Retegan și Maya vin la Interviurile Adevărul cu povești nespuse despre Gașca Zurli.
12:30
Ce dezvăluiri face Irina Columbeanu despre Mr. Pink: „E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el” # Adevarul.ro
Irina Columbeanu a făcut dezvăluiri despre relația apropiată pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale. Adolescența îl descrie drept un tată vitreg grijuliu, care o susține zilnic și o încurajează să-și urmeze pasiunile.
12:30
Degringoladă totoală în vestiarul campioanei. Jucătorii de la FCSB s-au răzvrătit împotriva tehnicienilor și au refuzat antrenamentele # Adevarul.ro
Campioana României traversează momente dificile, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.
12:15
Părintele Dumitru Stăniloae, proclamat sfânt. Mulțimea se va putea închina la moaștele „teologului iubirii dumnezeiești” # Adevarul.ro
La Mănăstirea Cernica are loc, sâmbătă, proclamarea locală a canonizării părintelui Dumitru Stăniloae. Slujba este oficiată către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în biserica din ostrov.
12:15
Scene sângeroase în Gaza, după încleștări între luptători și clanuri. Membri Hamas, târâți pe străzi # Adevarul.ro
Orașul Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza a fost martorul uneia dintre cele mai sângeroase confruntări interne de la începutul războiului, în urma încleștărilor între o forță de securitate a Hamas și civili înarmați din clanul al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sudul enclavei.
12:00
Explozie puternică într-un bloc din Murfatlar: o persoană a fost rănită. Suflul a distrus trei locuințe și un autoturism # Adevarul.ro
O persoană a fost transportată la spital în urma unei explozii provocate de o butelie defectă, care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, într-un bloc de garsoniere din orașul Murfatlar. Incidentul a afectat trei locuințe și un autoturism.
12:00
Noua generație Kluivert ia cu asalt fotbalul european. Trei dintre fiii legendarului Patrick au înscris în competiții de calibru, în ultimele 3 zile # Adevarul.ro
Cei trei tineri au avut parte de o săptămână excepțională. Au marcat într-unele dintre cele mai puternice competiții din Europa.
11:45
Companie feroviară, amendată cu peste un milion de euro după ce o pasageră a fost ucisă de ramura unui copac, în timp ce și-a scos capul pe geam # Adevarul.ro
O companie feroviară din UK a fost amendată cu un milion de lire sterline (1,15 milioane de euro) pentru moartea unei pasagere. Femeia a fost ucisă de o ramură de copac în timp ce își scotea capul pe geamul deschis al trenului cu care circula.
11:45
Austria blochează sancțiunile împotriva Rusiei din cauza despăgubirilor de 2 miliarde de euro cerute de Moscova băncii Raiffeisen # Adevarul.ro
Austria a informat Uniunea Europeană că nu va susține cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă blocul comunitar nu deblochează anumite active rusești, necesare pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen, afectată de o decizie a unui tribunal rus.
11:30
Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații.
11:30
Blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați # Adevarul.ro
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă.
11:30
Un tânăr alpinist a căzut în gol de la 700 de metri, în timp ce escalada un traseu periculos din SUA. Momentul șocant a fost transmis în direct pe TikTok # Adevarul.ro
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, și-a pierdut viața în timp ce escalada Sea of Dreams, unul dintre cele mai periculoase trasee de pe El Capitan, în Parcul Național Yosemite.
Acum 6 ore
11:00
Reveneire în forță pentru Valentin Mihăilă. Golul excepțional care i-a lăsat pe turci fără cuvinte: „A lansat o rachetă/Gol de generic” # Adevarul.ro
Internaționalul român a semnat cu Rizespor după ce a părăsit-o pe Parma, după cinci sezoane de colaborare.
10:45
Patru turiști polonezi au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Șureanu, unde zăpada atinge o jumătate de metru. Misiune de salvare noaptea, pe viscol # Adevarul.ro
Patru turişti polonezi, care au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Șureanu, au fost salvaţi, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, de echipe ale salvamontiştilor şi jandarmilor montani din judeţul Hunedoara.
10:45
Alertă pentru români: escrocheria telefonică de tip spoofing folosește numere false pentru a fura bani și informații personale. Cum poți rămâne cu conturile goale # Adevarul.ro
Românii se confruntă cu o creștere alarmantă a escrocheriilor telefonice de tip spoofing, o metodă prin care infractorii falsifică identitatea apelantului pentru a păcăli victimele să ofere informații sensibile, coduri de autentificare sau bani.
10:30
Orientul Mijlociu nu mai este cel de dinainte de 7 octombrie 2023. Hamas este mai slăbit ca oricând, Israelul se află într-o poziție de forță, iar statele arabe sunt tot mai implicate. Adevărata întrebare rămâne neschimbată: va reuși cineva să transforme acest moment de presiune și oportunitate?
10:30
Căpitanul navei „Boracay”, petrolierul rus din „flota fantomă”, va fi judecat în Franța. Putin acuză Franța de piraterie și amenință cu consecințe # Adevarul.ro
Căpitanul petrolierului Boracay, reținut în largul coastelor Franței, va fi judecat în februarie, fiind acuzat că nu a cooperat cu autoritățile. Nava este suspectată că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, folosită pentru a transporta țiței evitând sancțiunile occidentale.
10:15
„Răbdarea strategică” a lui Vladimir Putin nu va mai dura mult. Agresiunea Federației Ruse asupra Europei a intrat pe un parcurs inevitabil # Adevarul.ro
Secvențele escaladării incursiunilor ruse în spațiul NATO, privite în retrospectivă, arată mai mult decât o escaladare. Abia la peste trei săptămâni de la intensificarea acestor incursiuni, putem avea adevărata dimensiune a ceea ce s-a întâmplat.
10:15
Opt persoane au ajuns la spital în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz și un autoturism, la Câmpia Turzii # Adevarul.ro
Opt persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineața, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, în municipiul Câmpia Turzii.
10:00
Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste patru ani de închisoare pentru proxenetism. Ce a spus magnatul hip-hop în fața judecătorului # Adevarul.ro
Rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de proxenetism, judecătorul mustrându-l pe magnatul hip-hop pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri, potrivit Reuters.
10:00
Furtuna „Amy” lovește puternic Irlanda și Marea Britanie: un mort, mii de case fără curent, transport paralizat și orașe izolate # Adevarul.ro
Furtuna Amy, prima furtună numită a sezonului, a lovit cu vânturi puternice și ploi torențiale Irlanda și părți ale Marii Britanii, provocând pene masive de curent și perturbări majore în transport.
09:45
Doliu în lumea filmului. Actorul italian Remo Girone a murit la vârsta de 76 de ani, la locuința sa din Monaco, pe 3 octombrie 2025.
09:30
„O adevărată cascadorie regală!” Prințesa Kate și-a uimit fanii după ce a coborât o scară de avion cu spatele, pe tocuri de 10 cm # Adevarul.ro
Kate Middleton a lăsat din nou fanii regali fascinați în timpul vizitei sale la RAF Coningsby, efectuând un gest care părea aproape imposibil: a coborât o scară abruptă a aeronavei mergând înapoi și purtând tocuri înalte.
Acum 8 ore
09:15
Cutremur în Marina Statelor Unite: Hegseth îl dă afară pe șeful de stat major într-o mișcare-surpriză la Pentagon # Adevarul.ro
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a demis vineri, 3 octombrie, pe Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, un consilier cu influență neobișnuit de mare care a coordonat recent reorganizarea birourilor de politică și buget ale serviciului.
09:15
Israelul se pregătește să elibereze ostaticii după răspunsul pozitiv al Hamas la planul lui Trump # Adevarul.ro
Israelul a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, că se pregătește să pună în aplicare rapid prima etapă a planului de pace propus de președintele american Donald Trump, vizând eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Decizia vine după ce mișcarea islamistă a dat un răspuns favorabil inițiativei.
09:15
Ministerul Educaţiei oferă „interpretarea corectă” a proiectului privind numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei a transmis sâmbătă o informare privind interpretarea corectă a proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 731/2024, supus consultării publice, prin care se stabilește numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat în acest an școlar.
09:00
Trump va ajunge în buzunarele americanilor. Guvernul SUA pregătește o monedă aniversară cu chipul actualului președinte # Adevarul.ro
Guvernul Statelor Unite ale Americii a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a independenţei ţării.
09:00
Trump cere Israelului să oprească atacurile asupra Gazei, susținând că Hamas vrea pace: „Ostaticii să fie eliberați în siguranță și rapid!” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că Hamas este pregătit pentru o „pace durabilă”, după ce militanții palestinieni au fost de acord să elibereze toți ostaticii rămași, cerând în același timp Israelului să oprească bombardamentele din Gaza.
08:30
Aeroportul din München, al doilea ce mai aglomerat din Germania, a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone.
08:30
Furtună apocaliptică la Constanța: oameni salvați din mașini de pompieri, case inundate și străzi complet paralizate de ploi # Adevarul.ro
Fenomenele extreme au lovit România în ultimele ore, iar Constanța a fost unul dintre orașele cel mai puternic afectate. O furtună puternică a inundat străzi, a blocat autoturisme în trafic și a pătruns în mai multe locuințe și subsoluri.
