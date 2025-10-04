Descoperire la Mânăstirea Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel de 30 de metri, găsită de muncitori

16:10

Proiectul de pregătire a populației pentru apărare a fost adoptat de Guvern. Principala măsură pe care o prevede este posibilitatea unui stagiu militar voluntar de patru luni pentru tineri. România pierde anual peste 100 de mii de rezerviști – care depășesc vârsta de 55 de ani – și este nevoie de întinerirea efectivelor de rezerviști […]