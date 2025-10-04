Descoperire la Mânăstirea Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel de 30 de metri, găsită de muncitori
Europa FM, 4 octombrie 2025 16:20
Descoperire importantă pentru istoria zonei și a lăcașului de cult la Mănăstirii Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel. Mănăstirea este cunoscută drept cel mai mare și mai vechi așezământ monahal din Moldova, atestat documentar din 1407, iar biserica actuală este ctitorită de Ștefan cel Mare. Starețul Benedict Sauciuc a făcut […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
16:20
Celebrele păpuși de la prima fabrică de păpuși din România, Arădeanca, devin vedete pe scenă | Cine donează o astfel de păpuță, ea va deveni parte din spectacol # Europa FM
Teatrul din Arad pregătește o nouă producție și lansează un apel către spectatori: dacă mai păstrați o păpușă „Arădeanca”, ascunsă într-un dulap, într-un pod sau într-o cutie cu amintiri, acum este momentul să îi oferiți o nouă viață. Donați jucăria teatrului, iar ea va deveni parte din spectacol. Spectacolul „Arădeanca” de Elise Wilk, în regia […]
16:20
Celebrul rapper și producător american Diddy Combs a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare # Europa FM
Tribunalul din New York a decis că Diddy este vinovat de două capete de acuzare privind transportul în scopul practicării prostituției. Combs a organizat petreceri cu spectacole sexuale, alimentate cu droguri: aici a adus escorte plătite care să participe în „show-uri”. Producătorul american – cunoscut pentru lansarea muzicii hip-hop în Statele Unite – risca pedeapsa […]
16:20
Descoperire la Mânăstirea Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel de 30 de metri, găsită de muncitori # Europa FM
Descoperire importantă pentru istoria zonei și a lăcașului de cult la Mănăstirii Neamț: o pivniță care are drept cale de acces un tunel. Mănăstirea este cunoscută drept cel mai mare și mai vechi așezământ monahal din Moldova, atestat documentar din 1407, iar biserica actuală este ctitorită de Ștefan cel Mare. Starețul Benedict Sauciuc a făcut […]
Acum 6 ore
12:20
Constanța, după ploile torențiale: șuvoaiele au acoperit străzi, au inundat curți și subsoluri de case, iar vântul a culcat copacii la pământ # Europa FM
În județul Constanța avertizările de tip nowcasting pentru cod portocaliu de ploi torențiale au fost emise, seara trecută, spre miezul nopții, de trei ori, din oră în oră. Mai multe localități, între care și Constanța au primit mesaj RO-ALERT. Suvoaiele au acoperit străzi, au inundat curți și subsoluri de case, vântul a culcat copacii la […]
12:20
Ministrul Sănătății, după afirmațiile președintelui CJ Iași: „în saloanele ATI NU există nicio chiuvetă” # Europa FM
Ministrul Sănătății reacționează dur la afirmațiile făcute de președintele Consiliului Județean Iași, potrivit cărora saloanele ATI de la Spitalul de copii Sfânta Maria ar fi dotate corespunzător. Alexandru Rogobete spune – după ce a fost în control – că în saloanele din spital „NU există nicio chiuvetă!”, deși Costel Alexe a arătat că există, dar […]
Acum 24 ore
00:10
Vreme extremă în România: Ploi abundente, vânt puternic și viscol la munte. Coduri roșu și portocaliu în mai multe județe | AUDIO # Europa FM
Ploi abundente, vânt puternic și viscol la munte, sunt efectele primului episod de vreme rea din România.În județul Dolj, pompierii au intervenit astăzi pentru a scoate apa din curțile mai multor familii. Vântul puternic, care a suflat în unele regiuni din sud cu viteze de până la 90 de kilometri pe oră, a doborât zeci […]
00:10
Donald Trump dă grupării Hamas un ultimatum până duminică pentru a accepta planul de pace în Fâșia Gaza | AUDIO # Europa FM
Hamas trebuie să accepte până duminică planul de pace în Fâșia Gaza propus de Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum grupării teroriste. În caz contrar, președintele american amenință mișcarea palestiniană cu consecințe grave. Hamas va trebui să accepte planul de pace pentru Fâșia Gaza până cel târziu duminică, la ora […]
00:10
Curtea de Apel București a retras mandatul de arestare emis pe numele Alinei Bica. Instanța a decis că fosta șefă DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia | AUDIO # Europa FM
Încă un fugar scapă de pedeapsa cu închisoarea stabilită de autoritățile românești. Curtea de Apel București a retras mandatul de arestare pe numele Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT. Instanța a decis că fugara, condamnată la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender, și-a […]
3 octombrie 2025
20:10
Sondaj: patru din 10 români se îngrijorează că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar trei din 10 se tem de inundații | AUDIO # Europa FM
Potrivit unui sondaj realizat de IRES la comanda Uniunii Societăților de Asigurare, patru din 10 participanți se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de inundații. Studiul arată, de asemenea, că 33% dintre respondenți intenționează să achiziționeze, de anul viitor, atât asigurarea obligatorie, cât și pe […]
20:10
Bistrița-Năsăud: Bărbat cercetat pentru acte de terorism: Ar fi produs patru dispozitive explozive de mici dimensiuni | AUDIO # Europa FM
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud este cercetat pentru acte de terorism. Ar fi produs mai multe dispozitive explozive în propria locuință, pentru a pregăti un atentat. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În ultimii trei ani, bărbatul de 33 de ani ar fi produs […]
20:10
Laura Codruța Kovesi, despre fraudele cu TVA: În cazul dosarelor pe care le-am deschis în România, am obținut informațiile din celelalte state membre. De la autoritățile naționale am primit doar câteva date | AUDIO # Europa FM
Autoritățile române închid ochii când vine vorba de fraude cu TVA. Sau știu de fraude și nu le raportează. Așa declară șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Și asta în timp ce Guvernul se plânge că nu sunt bani și se împrumută de la bănci, iar Fiscul nu colectează banii din taxe. „E greu de […]
20:10
Bulgaria: Municipalitatea Burgas declară stare de urgență parțială din cauza precipitațiilor abundente. Un bărbat a fost declarat decedat | AUDIO # Europa FM
Vremea rea din aceste zile i-a lovit și pe vecinii bulgari. Este stare de urgență parțială în regiunea Burgas, după ce ploile torențiale și furtunile au provocat inundații masive. Un bărbat a murit, iar trei persoane sunt date dispărute. Autoritățile bulgare au început evacuarea satului de vacanță Elenite. În regiunea Burgas a plouat, în cinci […]
20:10
Comisia Europeană restricționează folosirea substanțelor chimice permanente în spumele de stingere a incendiilor | AUDIO # Europa FM
Fără substanțe chimice permanente în spumele de stingere a incendiilor. Este vorba despre substanțele care nu se descompun în mediul natural. Comisia Europeană a restricționat utilizarea acestora. Decizia se bazează pe evaluarea comitetelor Agenției Europene pentru Produse Chimice. Executivul european susține că spumele de stingere a incendiilor reprezintă o sursă majoră de poluare în UE. […]
20:10
Reprezentanții TikTok, convocați de urgență la Bruxelles în contextul alegerilor parlamentare din Cehia | AUDIO # Europa FM
Reprezentanții TikTok au fost convocați la Bruxelles pentru o „întâlnire de urgență”, în contextul alegerilor parlamentare din Cehia, care se desfășoară în weekend. Comisia Europeană vrea să se asigure că cetățenii cehi nu sunt manipulați înaintea votului prin mesaje publicate pe platformă, așa cum s-a întâmplat la primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Centrul […]
20:10
Premiile Nobel 2025 încep luni. Yulia Navalnaya, printre favoriții la Premiul pentru Pace | AUDIO # Europa FM
Sezonul Premiilor Nobel se apropie. Yulia Navalnaya, soția disidentului rus Aleksei Navalnîi, care a murit anul trecut, este unul dintre numele vehiculate de presă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Anunțarea câștigătorilor va începe luni, 6 octombrie, cu premiul pentru medicină. Istoria Premiilor Nobel ascunde și numeroase povești și detalii mai puțin știute despre cei care […]
Ieri
16:10
Ne poate îmbolnăvi medicina de pe internet? Medicina alternativă a fost folosită ca armă în războiul hibrid. A spus-o chiar procurorul general – Alex Florența – în conferința de presă privind mecanismele prin care Rusia a încercat să manipuleze populația. Tratamentele alternative, medicamentele „minune”, dietele cu rezultat rapid și suplimentele alimentare sunt din ce în […]
16:10
Bărbatul care a intrat cu mașina într-un grup de oameni la o sinagogă din Manchester și a omorât doi evrei era cetățean britanic, de origine siriană. Poliția a reținut alte trei persoane | AUDIO # Europa FM
Poliția din Marea Britanie a oferit detalii despre autorul atacului de ieri, din Manchester. Este vorba de un cetățean britanic de 35 de ani, de origine siriană. Acesta a fost împușcat mortal de poliție. Doi oameni și-au pierdut viața în urma atacului de la sinagogă. Poliția din Manchester a reținut între timp alte trei pesoane, […]
16:10
Șeful DSP Neamț a reacționat public după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite, ca urmare a eliminării laboratorului de radioterapie din structura viitorului spital județean | AUDIO # Europa FM
Șeful Direcției de Sănătate Publică Neamț a reacționat public după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite astăzi. Decizia ministrului vine în urma acuzațiilor că DSP ar fi blocat includerea unui laborator de radioterapie în viitorul spital județean din Piatra-Neamț. Șeful DSP, Radu Firăstrău, precizează că, în etapa de proiectare a unui nou spital, […]
16:10
Directorul DSP Constanța anunță intensificarea controalelor la unitățile din județ, după ce Spitalul Județean a fost sancționat pentru nerespectarea normelor de protecție împotriva infecțiilor intraspitalicești | AUDIO # Europa FM
Tragedia de la Iași, unde șapte copii au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, a dus la reacția rapidă a Direcției de Sănătate Publică din Constanța, care a intensificat controalele în spitalele din județ. Prima unitate prinsă pe picior greșit a fost chiar Spitalul Județean de Urgență. Deși, de la începutul anului, spitalul a raportat aproape […]
16:10
Șeful Cancelariei premierului afirmă că achiziţia în leasing operaţional a 17 autoutilitare Dacia Duster a dus la economii: „De la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei” | AUDIO # Europa FM
Explicații de la Guvern, după ce angajații de la Palatul Victoria vizați de restructurări au acuzat cancelaria prim-ministrului că a încălcat legea și a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini Dacia Duster. Șeful Cancelariei premierului a explicat vineri, 3 octombrie, într-o conferință de presă, că decizia a fost luată pentru a face economii. […]
16:10
Ilie Bolojan, declarații la 100 de zile de la preluarea guvernării: „Nu a fost o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost multe măsuri de responsabilitarte care trebuiau puse în practică” | VIDEO # Europa FM
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă vineri, 3 octombrie, la 100 de zile de la preluarea guvernării. Măsurile fiscale luate de Guvern în ultimele luni pentru a reduce deficitul bugetar nu sunt măsuri de austeritate, consideră premierul Bolojan, ci „de responsabilitarte, care trebuiau puse în practică”, potrivit acestuia, pentru ca România să evite […]
16:10
Metodologia pentru orele remediale, publicată în Monitorul Oficial: Elevii participă la cererea părinților sau la recomandarea cadrului didactic | AUDIO # Europa FM
Toți învățătorii și profesorii din învățământul primar pot începe orele remediale. Metodologia de organizare a acestor ore a fost publicată în Monitorul Oficial și prevede că, la clasele pregătitoare și clasa I, activitățile de învățare remedială vor dura 30–35 de minute. Fiecare învățător și profesor din învățământul primar este obligat să țină două ore de […]
16:10
Arad: Lacul din centrul stațiunii Moneasa, exploatat ilegal de două firme. Garda de Mediu aplică amenzi de zeci de mii de lei | AUDIO # Europa FM
Nereguli în singura stațiune de interes național din județul Arad. Lacul din centrul stațiunii Moneasa a fost exploatat ilegal de două firme, motiv pentru care comisarii Gărzii de Mediu Arad au aplicat sancțiuni de zeci de mii de lei. Un restaurant cu o capacitate de peste 100 de locuri, care funcționează de mai mulți ani […]
16:10
Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Potrivit acestuia, noile reglementări reduc structurile de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și stabilesc norme mai clare și mai transparente privind remunerarea. Legea face parte din Pachetul 2 de […]
16:10
Pompierii ISU au gestionat astăzi peste 100 de intervenții în București și Ilfov din cauza vântului puternic, sub cod portocaliu # Europa FM
Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice specifice codului portocaliu, caracterizate prin intensificări puternice ale vântului, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au gestionat, astăzi, 3 octombrie 2025, între orele 10:00 și 14:00, un număr total de 101 intervenții în București și județul Ilfov, potrivit ISUBIF. Majoritatea intervențiilor au avut loc în București, unde pompierii […]
16:10
Belgia: Bază militară aflată aproape de granița cu Germania, survolată de 15 drone necunoscute. Autoritățile au deschis o anchetă | AUDIO # Europa FM
Un nou incident cu drone în spațiul aerian european. O bază militară din Belgia a fost survolată de un roi de drone necunoscute, care apoi au zburat în Germania. Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă, deocamdată nu este clar de unde proveneau dronele. 15 drone au fost observate aseară deasupra unei baza militare […]
16:10
Piața locurilor de muncă în domeniul Inteligenței Artificiale din România este în creștere. Care sunt orașele care oferă cele mai multe oportunități | AUDIO # Europa FM
Bucureștiul, Cluj-Napoca și Timișoara sunt principalele orașe în care se găsesc oferte de joburi pentru specialiști în domeniul Inteligenței Artificiale. Dacă mai mult de jumătate din ofertele de locuri de muncă sunt în Capitală și în județul Ilfov, 20% se regăsesc la Cluj. La nivel național, pe LinkedIn, spre exemplu, sunt căutați peste 390 de […]
12:10
Ministrul Apărării reacționează după ce Vladimir Putin a criticat alegerile din România: „E ultimul om de pe planetă care ar putea da cuiva lecții despre democrație și alegeri libere” | AUDIO # Europa FM
Vladimir Putin critică alegerile din România. Liderul de la Kremlin a făcut referire la țara noastră într-un discurs lung în care Europa şi NATO au fost principalele ţinte ale amenințărilor președintelui rus. Timp de patru ore, Vladimir Putin a vorbit despre relațiile internaționale în cadrul forumului de discuţii Valdai, desfăşurat la Soci. El a lăudat […]
12:10
Mașini avariate și cabluri căzute în urma vântului puternic. Pompierii au intervenit în București și județul Ilfov # Europa FM
Aproape 40 de intervenţii ale pompierilor au avut loc în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic. Peste 20 de maşini au fost avariate în Bucureşti, a anunţat vineri dimineaţă ISU București-Ilfov (B-IF). „Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, […]
12:10
Brăila: Un autobuz care transporta muncitori a fost cuprins de flăcări. Traficul rutier este blocat pe un sens de circulaţie # Europa FM
Un autobuz care transporta muncitori a fost cuprins de flăcări, vineri dimineaţă, 3 octombrie, pe Şoseaua Vizirului din municipiul Brăila, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime. Incendiul s-a manifestat generalizat, iar la faţa locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Traficul rutier este blocat […]
12:10
Suceava: Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui restaurant din Mestecăniş # Europa FM
Un incendiu a izbucnit vineri dimineaţă la acoperişul unui restaurant din localitatea Mestecăniş, comuna Iacobeni, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava. Nu a fost rănită nicio persoană, potrivit sursei menționate. Pompierii militari ai Detaşamentului Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. „Din fericire, nu s-au […]
12:10
Aeroportul din München s-a redeschis după ce, azi-noapte, zborurile au fost suspendate din cauza apariției unor drone | AUDIO # Europa FM
Operaţiunile de pe aeroportul din Munchen, Germania, au fost reluate vineri dimineaţă, după ce traficul aerian fusese suspendat aseară – timp de mai multe ore – în urma apariţiei unor drone. Mii de pasageri au fost afectați în urma anulării unor zboruri. Apariția unor drone, joi seară, a determinat autoritățile germane să suspende operațiunile la […]
12:10
Vâlcea: Circulație îngreunată pe DN 7A după ce mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil | VIDEO # Europa FM
Traficul este îngreunat pe DN 7A din judetul Vâlcea din cauza ninsorii și a ploii. Sub greutatea zăpezii, mai mulți copaci au căzut pe carosabil, iar de pe versanți s-au scurs aluviuni. Pe drumul montan dintre Voineasa și Obârșia Lotrului lucrătorii de la drumuri acționează cu utilaje de deszăpezire, dar și pentru pentru eliberarea carosabilului […]
12:10
Un incendiu a izbucnit vineri la acoperișul Mănăstirii Cozia Veche din județul Vâlcea. Pompierii intervin cu cinci autospeciale. Nimeni nu a fost rănit, însă există pagube materiale, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea. Incendiul de la Mănăstirea Cozia Veche a fost localizat, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea, iar echipajele de intervenție acționează în […]
12:10
Europa FM continuă și în octombrie seria evenimentelor aniversare și îți dă întâlnire chiar la tine acasă. Ascultă zilnic Europa FM, află locația caravanei și haide să sărbătorim împreună 25 de ani pe aceeași frecvență. Luna aceasta, îți dăm întâlnire în Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Vaslui, Bacău, Galași și Brăila, pentru a-ți mulțumi și a-ți […]
12:10
Sibiu: ANAF a preluat jumătate din imobilul care a fost în proprietatea lui Klaus Iohannis | AUDIO # Europa FM
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Instanța a anulat certificatul de moștenitor în baza căruia a fost dobândit imobilul aflat pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 29 din Sibiu. Statul cere acum și despăgubiri de peste 900.000 de euro de la fostul președinte. Inspectorii ANAF au preluat jumătate din imobilul din centrul Sibiului care […]
12:10
Consiliul Județean Iași va controla toate spitalele aflate în subordinea sa: „Va fi verificată inclusiv situația angajărilor sau transferurilor care s-au făcut în ultima perioadă” | AUDIO # Europa FM
Consiliul Județean Iași va face controale în toate spitalele din județ aflate în subordinea sa. Anunțul vine după tragedia în care șapte copii au murit infectați cu o bacterie periculoasă luată din Spitalul de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”. Președintele Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe, spune că a cerut și demisii. Președintele CJ Iași, […]
00:10
Ultimele două weekenduri de „Străzi Deschise” pe Calea Victoriei: Ce spectacole și activități sunt organizate | AUDIO # Europa FM
Ultimele weekenduri de muzică, teatru și concerte în cadrul evenimentului „Străzi Deschise” din București. Cea de-a cincea ediție a proiectului se va încheia pe Calea Victoriei, pe 12 octombrie, cu un impresionant spectacol de lumini. În acest weekend, Calea Victoriei va fi deschisă doar duminică, pe 5 octombrie. Se vor organiza activități la Teatrul Odeon, […]
00:10
Peste 14.000 de posturi din școli ar putea fi desființate, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern | AUDIO # Europa FM
Peste 14.000 de posturi din școli ar putea fi desființate – asta prevede un proiect de Hotărâre de Guvern pus în consultare publică. Totul este în strânsă legătură cu legea care vizează schimbările în domeniul educației. Momentan, nu a fost precizat despre ce posturi este vorba. Proiectul presupune reducerea numărului total de posturi din învățământul […]
2 octombrie 2025
20:10
Piața Victoriei. Cade Guvernul săptămâna viitoare? Se poate și fără Bolojan? Răspunde președintele UDMR, Kelemen Hunor # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona în cazul în care Curtea Constituțională (CCR) va respinge săptămâna viitoare Pachetul 2 de reformă, care prevede și tăierea pensiilor speciale pentru magistrați. Poate continua coaliția de guvernare și fără Ilie Bolojan? Dau rezultate ședințele de „terapie politică” organizate de președintele Nicușor Dan cu șefii partidelor? Va depăși AUR […]
20:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Nu mai muşamalizaţi infecțiile nosocomiale, nu mai ascundeți aceste infecții atunci când ele apar” | AUDIO # Europa FM
„Nu mai ascundeți infecțiile nosocomiale” este solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, adresată managerilor de spitale și șefilor de secții din țară. La prezentarea raportului preliminar, întocmit după controlul la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, el a explicat că infecțiile nosocomiale nu pot fi eliminate complet, dar pot fi controlate dacă sunt raportate corect, […]
20:10
Nicușor Dan: „România, ca mai toate țările europene, vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina” | AUDIO # Europa FM
Liderii europeni au început să discute despre zidul de apărare împotriva dronelor, spune președintele Nicușor Dan, care a participat la reuniunea șefilor de stat și de guverne de la Copenhaga. Șeful statului spune că un plan de acțiune va fi gata la finalul lunii octombrie, după viitorul Consiliu European, care va avea loc la Bruxelles […]
20:10
Kelemen Hunor: E o greșeală să duci alegerile pentru Capitală până în primăvară. Dacă se întâmplă asta, cresc șansele ca un candidat din zona AUR să câștige | VIDEO # Europa FM
Data alegerilor pentru Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită, urmând ca decizia finală să fie luată după ce partidele din coaliția de guvernare vor ajunge la un consens. Se poate însă ca scrutinul să fie amânat pentru anul viitor? La această întrebare a răspuns președintele UDMR, Kelemen Hunor, invitatul lui Sebastian Zahmann la ediția […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Ar trebui ca fiecare român să știe să folosească o pușcă? România vrea să introducă stagiul militar voluntar pentru cei cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani. Proiectul de lege se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Doritorii vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de […]
16:10
Doi oameni au murit după ce un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de pietoni și a înjunghiat un agent de pază la o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împușcat # Europa FM
Doi oameni au murit, iar alții au fost răniți joi, 2 octombrie, în orașul Manchester din Marea Britanie, după ce un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de pietoni aflați în zona unei sinagogi. Suspectul a fost împușcat, transmite Poliția britanică, conform Sky News. Prim-ministrul Keir Starmer s-a declarat „consternat” de fapta petrecută. UPDATE […]
16:10
Averea miliardarului Elon Musk a depăşit, pentru scurt timp, pragul de 500 de miliarde de dolari, o premieră mondială | AUDIO # Europa FM
Averea miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit, pentru scurt timp, pragul de 500 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Este prima persoană din lume a cărei avere depășește acestă sumă. Averea netă a şefului Tesla şi SpaceX a ajuns la 500,1 miliarde de dolari miercuri, înainte de a scădea […]
16:10
Republica Moldova: Partidul „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, a fost sancționat de CEC. Nu a raportat nicio cheltuială pentru promovarea pe rețelele de socializare | AUDIO # Europa FM
Proaspăt intrat în Parlamentul de la Chișinău, Partidul Democrația Acasă, susținut de liderul AUR, George Simion, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală. A primit avertisment pentru că nu a raportat nicio cheltuială în promovarea sa pe rețelele de socializare, deși a avut o campanie intensă în acest sens pe TikTok. Partidul e obligat acum […]
16:10
Ministrul Apărării explică de ce va fi introdus stagiul militar voluntar și care sunt beneficiile celor care decid să se înscrie: „Cei mai buni vor putea rămâne în Armată” | AUDIO # Europa FM
Proiectul de pregătire a populației pentru apărare a fost adoptat de Guvern. Principala măsură pe care o prevede este posibilitatea unui stagiu militar voluntar de patru luni pentru tineri. România pierde anual peste 100 de mii de rezerviști – care depășesc vârsta de 55 de ani – și este nevoie de întinerirea efectivelor de rezerviști […]
16:10
Președintele CNAS, despre platforma online prin care pacienții își pot face programări la medic: „Va include toți furnizorii de servicii medicale în relații contractuale cu CNAS” | AUDIO # Europa FM
Platforma online pentru programări la medic în spitalele de stat ar urma să fie gata din ianuarie. Anunțul vine de la președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – CNAS. Vor fi incluse treptat toate unitățile medicale. Primele pe listă: laboratoarele de analize. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, în conferința ZF Health & Pharma Summit: Această […]
16:10
Ionuț Moșteanu a anunțat că România dezbate cu Ucraina un proiect comun pentru producția de drone: „Vrem capabilități pentru apărare” | AUDIO # Europa FM
România intenționează să realizeze un proiect comun cu Ucraina pentru producția de drone. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că proiectul este dezbătut acum cu partea ucraineană, iar finanțarea poate fi inclusă în programul SAFE al Uniunii Europene. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producție de drone” „Ucraina […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.