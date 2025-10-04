Ministerul german al Economiei şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru acest an, la 0,2%
4 octombrie 2025
Ministerul Economiei din Germania a revizuit uşor în creştere estimarea privind evoluţia economiei pentru 2025, anticipând acum o majorare de 0,2% a PIB-ului, după ce anterior prognoza oficială indica o stagnare, potrivit unei surse apropiate dosarului
• • •
Ministerul Finanţelor: Arieratele bugetului general au crescut cu aproape 25% în august 2025 # Bursa
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 24,64% în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 700 milioane de lei, de la 561,6 milioane de lei în iulie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF)
Mircea Abrudean: 'Îmi doresc ca Ilie Bolojan să fie preşedintele PNL şi la alegerile din 2028' # Bursa
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a afirmat că îşi doreşte foarte mult şi crede că Ilie Bolojan va fi preşedintele Partidului Naţional Liberal şi la alegerile parlamentare din 2028
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit
Traficul aerian de pe aeroportul din Munchen s-a reluat treptat sâmbătă dimineaţă, după o nouă întrerupere cauzată de o alertă cu drone - a doua la rând în mai puţin de 24 de ore
François Provost, noul director general al grupului auto francez Renault SA, evaluează un proiect intern de restructurare ce ar putea duce la eliminarea a aproximativ 3.000 de posturi din zona funcţiilor suport
Mircea Abrudean: and #8221;Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, în 2028 and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista and #8221;până la termenul de expirare and #8221;, adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor
Forţele de apărare ale Israelului au anunţat sâmbătă că îşi continuă operaţiunile militare în oraşul Gaza, lansând totodată un avertisment sever către populaţie să nu revină în zonă,
Ursula von der Leyen: and #8221;Răspunsul Hamas la planul lui Trump este încurajator and #8221; # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, printr-un mesaj postat pe platforma X, reacţia favorabilă a mişcării Hamas la iniţiativa de pace propusă de fostul preşedinte american Donald Trump, pe care a descris-o drept and #8222;un semnal încurajator and #8221;
După ce a reuşit să se impună în calificări şi să plece din pole-position, pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat, sâmbătă dimineaţă, cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei
Ministerul Educaţiei anunţă că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 - 2026, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că se desfiinţează peste 14.000 de posturi de profesori
Echipa italiană Sassuolo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hellas Verona, în etapa a şasea din Serie A
Echipa engleză Bournemouth a învins vineri seara, pe propriul teren, scor 3-1, formaţia Fulham, în etapa a 7-a din Premier League, Gazdele au fost conduse cu 1-0 şi s-au impus pe final
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat
Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roşu a câştigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiţiei Europe Youth Top 10, de la Tours (Franţa), care reuneşte crema juniorilor U15 şi U19 de pe continent
Vicecampioana Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, găzduită de Sibenik. Din grupă mai fac parte echipele Dinamo Tbilisi şi Solaris Sibenik
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă
Echipa germană FC Koln a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hoffenheim, în etapa a şasea din Bundesliga
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o and #8221;într-o bulă speculativă and #8221;, însă tehnologia este and #8221;reală and #8221; şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate
Ursula Von der Leyen cere un efort european pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe AI # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră
Ambele piste ale aeroportului din Munchen au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile
Preşedintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mişcarea islamistă and #8222;este pregătită pentru o pace durabilă and #8221;
Mii de persoane au ieşit vineri în stradă, în mai multe ţări europene şi nu numai, pentru a protesta faţă de interceptarea de către marina israeliană a flotilei umanitare pro-palestiniene Global Sumud, care se îndrepta spre Fâşia Gaza.
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă.
Cele şase mandate de deputat obţinute de Partidul Politic and #8222;Democraţia Acasă and #8221; (PPDA), condus de Vasile Costiuc, ar putea fi anulate, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău a constatat nereguli privind modul de desfăşurare a campaniei electorale.
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, retragerea mandatului european de arestare şi a mandatului european de executare a pedepsei emise pe numele Alinei Bica, stabilind că aceasta şi-a ispăşit integral condamnarea de 4 ani de închisoare.
Banca Transilvania integrează în aplicaţia BT Pay funcţionalităţile RoPay şi RoPay Alias, oferind clienţilor o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi nevoie de IBAN
Oferta publică iniţială prin care jucătorul din domeniul infrastructurii energetice, Grup EM, urmăreşte o majorare de capital urmată de listarea pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a debutat timid, după cum reiese din datele disponibile pe platformele brokerilor.
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind revizuirea normelor privind ajutoarele de stat # Bursa
Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile.
Premierul Ilie Bolojan constată că în administraţia centrală e şi minciună, e şi risipă, el admiţând că risipa de bani publici este una dintre cauzele deficitului bugetar.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că gruparea palestiniană Hamas are termen până duminică, ora 18:00 la Washington (22:00 GMT), să accepte planul de pace propus de SUA pentru Fâşia Gaza. În caz contrar, liderul de la Casa Albă a avertizat că and #8222;tot iadul and #8221; se va dezlănţui împotriva mişcării.
IGEL accelerează creşterea în EMEA printr-o investiţie de milioane de euro în noul hub de R and D din Bucureşti # Bursa
IGEL anunţă deschiderea noului R and D Center of Excellence la Bucureşti. IGEL are în plan o investiţie de câteva milioane de euro în România în următoarele 24 de luni, iar noul hub din Bucureşti va dubla prezenţa tehnică a companiei în regiune şi va crea până la 80 de roluri
Schimbare de management la Bosch Romania: Dan Lăzărescu este numit reprezentantul Grupului Bosch în România # Bursa
Din 1 octombrie 2025, Dan Lăzărescu a preluat funcţia de director general al Robert Bosch S.R.L. şi reprezentant al Grupului Bosch în România
ANIS Sentiment Survey 2025: IT-ul românesc rămâne pe creştere, dar se află într-o etapă de prudenţă şi consolidare # Bursa
Conform celui mai recent ANIS Sentiment Survey, realizat în lunile august şi septembrie 2025, industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală şi volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare şi optimizare. 90% dintre companiile membre ANIS consideră că principalul factor pentru creşterea pieţei în 2026 ar fi stabilitatea fiscală şi legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) şi în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislaţiei fiscale, mai ales eliminarea facilităţii pentru IT-işti
Filip and Company asistă DIGI Romania la achiziţia unei părţi din Telekom România Mobile Communications # Bursa
Firma de avocatură Filip and Company a asistat DIGI Romania S.A. ( and #8222;DIGI and #8221;) în tranzacţia prin care compania a achiziţionat o parte din activitatea şi activele Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( and #8222;TKRM and #8221;)
XTB: Alegeri în Cehia, dej and #224; vu românesc? Bătălia, între partidele pro-europene şi cele antisistem # Bursa
Cehia votează în zilele de 3 şi 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miză uriaşă, pentru că rezultatele ar putea îndepărta ţara de calea pro-europeană
Ameninţările cibernetice în infrastructurile industriale din Europa de Est în T2 2025: Emailul rămâne principalul vector de atac # Bursa
Conform unui nou raport publicat de Kaspersky ICS CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team) privind securitatea cibernetică a sistemelor de control industrial (ICS), Europa de Est se confruntă cu un peisaj de ameninţări specific, unde principalele surse de malware rămân internetul şi aplicaţiile de email. În ciuda unei expuneri mai reduse decât alte regiuni la unele tipuri de atacuri, emailul continuă să reprezinte un punct vulnerabil semnificativ
Asociaţia Conventionala a Avocaţilor condamnă ferm situaţia de criză generată de suspendarea activităţii instanţelor şi de lipsa totală de implicare a Guvernului şi a Ministerului Justiţiei
ANAF a preluat, în condiţiile legii, cota de and #189; din imobilul situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29 # Bursa
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate
Nhood achiziţionează SCC France. Această tranzacţie reprezintă un pas esenţial în dezvoltarea unui grup integrat de branduri specializate în servicii imobiliare, reunite sub umbrela Nhood
Bucureştiul devine centrul global al tranziţiei energetice şi al inovaţiilor în ciment şi construcţii # Bursa
Industria cimentului şi construcţiilor reprezintă una dintre cele mai mari surse de provenienţă ale emisiilor de carbon de pe întreg mapamondul, iar Europa, prin politicile pe care le adoptă, schimbă regulile jocului pentru toţi actorii din piaţă. CBAM, EU ETS, obligaţiunile verzi sau noile cerinţe ESG nu mai sunt simple concepte despre care doar se discută, ci devin condiţii obligatorii pentru competitivitate
WTA a anunţat vineri că Amanda Anisimova şi Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra şi a cincea jucătoare de simplu care şi-au asigurat locul la prestigioasa competiţie de final de sezon
Listarea la bursă a unor companii de stat, precum CEC sau Aeroporturi Bucureşti, alături de vânzarea unor pachete de acţiuni din companiile care sunt deja listate, dar fără ca statul să piardă controlul acţionariatului, este una dintre soluţiile prin care ţara noastră poate atrage resurse noi, a afirmat astăzi premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă
A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro
Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru revizuirea normelor privind ajutoarele de stat # Bursa
Comisia Europeană a lansat vineri o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar
În perioada 29.09 - 03.10.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.730 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, reafirmând angajamentul ferm de a proteja drepturile şi interesele consumatorilor
Premierul Ilie Bolojan consideră că este nevoie să ne asigurăm securitatea energetică şi a explicat că avem un minus de producţie în România, iar pentru acest lucru trebuie terminate lucrările la hidrocentrale, care sunt într-o stare avansată şi termocentralele la care lucrările lâncezesc
Preţurile locuinţelor au crescut cu 5,1% în zona euro şi cu 5,4% în UE, în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după ce în primul trimestru din 2025 au înregistrat un avans de 5,3%% în zona euro şi de 5,7% în UE, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat)
Bolojan: and #8221;Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare
Eurostat: România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale # Bursa
Preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre UE cu cele mai mari importante reduceri ale preţurilor producţiei industriale de la o lună la alta, arată datele publicate vineri de Eurostat
