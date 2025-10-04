Anunț pentru clienții Revolut. Noi servicii din această lună

17:30

Blackout-ul a fost o temă care a apărut constant în ultimii ani în contextul unor campanii de dezinformare, nu se pune această problemă, dar e adevărat că studiul de adecvanţă arată că trebuie să contăm pe grupurile pe cărbune pentru a ne păstra un grad corect, rezonabil de securitate energetică, a declarat, vineri, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, transmite Agerpres