„Cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea” este un Sfânt român

21:40

Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis. La alegerile de astăzi, peste 1.590.000 de oameni, reprezentând 51,90% din totalul alegătorilor,și-au exprimat opțiunea politică. Scrutinul de astăzi a fost unul tensionat. Potrivit autorităților din țara vecină, au fost semnalate peste 800 de cazuri cu statut de incident electoral, dintre care 314 au fost confirmate. În […]