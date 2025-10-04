Încă 137 de activști care au participat la flotila umanitară pentru Gaza au fost expulzați de Israel în Turcia
Adevarul.ro, 4 octombrie 2025
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul din Israel spre Istanbul, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe turc.
Tatăl atacatorului sinagogii din Manchester, admirator al Hamas: „Vom savura cafea arabă și vom urmări sfârșitul Israelului” # Adevarul.ro
Tatăl atacatorului care a înjunghiat mai mulți membri ai comunității evreiești în fața unei sinagogi din Manchester, a postat pe rețelele sociale mesaje în care susține că va „savura cafea arabă și va urmări” sfârșitul Israelului.
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost observat sâmbătă, 4 octombrie, pe aeroportul din Salonic, fiind însoțit de forțele de ordine elene.
Chirurgul care își transformă micii pacienți în supereroi, înainte de operație: „Nu voi mai lăsa niciodată un copil să plângă” # Adevarul.ro
Un medic chirurg pediatru a găsit o modalitate inedită de a transforma frica copiilor înainte de operație în curaj și voie bună: îi îmbracă în costume de supereroi. Micuții pășesc în sala de operație „zburând”.
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne aproape în sărăcie?” # Adevarul.ro
De ce țările din Balcani, inclusiv România, pierd populație mai rapid decât alte state europene? La această întrebare au încercat să răspundă numeroși oameni din România, Bulgaria, Kosovo, Serbia, Macedonia și alte țări din regiune.
Scriitorul ceh Ivan Klíma, supravieţuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani # Adevarul.ro
Scriitorul și disidentul ceh Ivan Klíma, un supraviețuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, citată de Agerpres.
Cele trei date de naștere care dezvăluie oamenii cu cea mai puternică intuiție. Descoperă ce spune numerologia # Adevarul.ro
Află de ce nativii zilelor 11, 16 și 30 au o intuiție excepțională și ce spun numerologii despre darurile lor subtile. Descoperă ce spun numerologii despre aceste date speciale.
Ianis Hagi, fabulos pe teren. Pasă decisivă și gol înscris pentru Alanyaspor: „A marcat unul dintre golurile tatălui său” # Adevarul.ro
Internaționalul român a cucerit inimile fanilor cu cel mai recent gol înscris în Turcia.
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari” # Adevarul.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate.
Interviu cu Leonídio Paulo Ferreira, directorul cotidianului portughez, Diário de Notícias, despre 5 octombrie 1910 - o zi importantă din istoria Portugaliei # Adevarul.ro
Pentru istoria Portugaliei, ziua de 5 octombrie 1910 are o însemnătate istorică aparte deoarece s-a realizat trecerea de la Monarhie la Republică. Un moment important din destinul societății portugheze despre care a avut deosebita amabilitate să ne vorbească Leonídio Paulo Ferreira.
Daniel Băluță spune că există șanse ca lucrările la Planșeul Unirii să se încheie mai devreme decât s-a estimat. Restricțiile și traseele valabile de luni # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă că lucrările la Planșeul Unirii sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru. Edilul a precizat că există șanse ca acestea să se încheie mai devreme decât termenul avansat.
Cea mai murdară meserie din lume. Omul care face ceea ce nimeni altcineva nu îndrăznește: „Era literalmente sânge peste tot” # Adevarul.ro
Un bărbat din Marea Britanie și-a construit o carieră și o avere făcând ceea ce nimeni altcineva nu îndrăznește: curăță locuri pline de sânge, fluide corporale și mizerie extremă, transformând „cea mai murdară meserie din lume” într-o afacere profitabilă.
Parteneriate civile acum! Drepturile invizibile, dar vitale: moștenirea, pensia de urmaș și accesul la deciziile medicale # Adevarul.ro
Noi, persoanele LGBT, așteptăm de la statul român puțin respect și asumare, respectiv ne dorim legalizarea parteneriatelor civile de urgență. Este lucrul corect, este o reconfirmare a statutului României în Europa, este o redare a demnității unei comunități întregi.
De la razele X și penicilină, la PlayStation și praful de pușcă: 18 accidente umane care au schimbat istoria și societatea # Adevarul.ro
De la razele X și penicilină, până la invenția prafului de pușcă sau dezvoltarea PlayStation, istoria e plină de „accidente” care au avut efecte uriașe. Reddit-ul a strâns câteva dintre cele mai surprinzătoare exemple, demonstrând că uneori, chiar și o mică întâmplare poate rescrie destinul omenirii
Tesla, dată în judecată de părinții unei fete care a murit arsă într-un Cybertruck. Familia acuză că designul ușilor a făcut imposibilă ieșirea din mașina în flăcări # Adevarul.ro
Părinții unei studente care a murit într-un accident cu un Tesla Cybertruck, anul trecut, dau în judecată compania de vehicule electrice a lui Elon Musk, susținând că designul electronic al ușilor camionetei a blocat-o pe fiica lor, Krysta Tsukahara, în vehiculul în flăcări, potrivit Fortune.
Pudra cu care Novak Djokovic a stârnit controverse la Shanghai. A fost văzut cum și-a băgat-o în buzunare în timpul meciului # Adevarul.ro
Sârbul a fost copleșit de condițiile meteo. Căldura i-a pus capac la Shanghai.
Israelul ordonă armatei să oprească atacurile în Gaza, pentru a pregăti planul lui Trump # Adevarul.ro
Conducerea politică a Israelului a ordonat armatei să reducă operațiunile militare în Gaza, pregătindu-se să pună în aplicare prima fază a planului lui Donald Trump de încheiere a războiului și eliberarea ostaticilor.
De ce ar trebui să ai întotdeauna o minge de tenis în bagajul de mână la zbor. Experții în sănătatea pasagerilor spun că este un obiect foarte util # Adevarul.ro
De la dezinfectantul pentru mâini până la perna pentru gât, există numeroase recomandări privind obiectele esențiale pe care călătorii ar trebui să le pună în bagajul de mână.
Asasinul fostului președinte al Parlamentului ucrainean, acuzat de înaltă trădare. Cum a fost recrutat de Rusia # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a descoperit „dovezi irefutabile de înaltă trădare” în cazul lui Mihailo Scelnikov, în vârstă de 52 de ani, suspectat de asasinarea fostului președinte al parlamentului ucrainean Andri Parubi, relatează Ukrainska Pravda.
O sută de oameni din Galați au pensii calculate de un leu. Recordul este de 45.048 de lei și aparține unui fost magistrat # Adevarul.ro
Un caz surprinzător în sistemul de pensii gălățean arată că 104 persoane au pensiile calculate la valoarea simbolică de un leu. În realitate, aceștia primesc lunar pensia minimă garantată de 1.281 de lei, conform legii.
Un bebeluș de doar două luni a murit sâmbătă, 4 octombrie, într-un cartier din Constanța, după ce s-ar fi înecat cu lapte. A fost deschisă o anchetă.
Nicușor Dan, vizită „de substanță” la Washington pentru discuții cu Trump. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a oferit detalii # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, se lucrează la organizarea unei întâlniri între președintele României Nicușor Dan, și liderul american Donald Trump, la Washington.
Cristian Diaconescu, dezvăluiri despre Octopus: „Această caracatiță va constitui un zid de protecție pentru statele NATO” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a vorbit sâmbătă, 4 octombrie, despre măsurile pe care NATO le pregătește în contextul incursiunilor Rusiei în spațiul aerian al statelor membre.
Ideologul lui Putin, noi amenințări cu arme nucleare: „Omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor”. Ce spune despre România # Adevarul.ro
Ideologul rus Alexander Dughin, apropiat al lui Vladimir Putin, avertizează că Occidentul se află pe cale să fie implicat într-un „mare război serios”, inclusiv cu posibila utilizare a armelor nucleare.
Momentul în care un elicopter în care se aflau un pilot stagiar și instructorul său s-a prăbușit peste o mașină a fost înregistrat de camere, în Australia, relatează Daily Mail.
Soluții sau iluzii? Ce cred economiștii despre planurile lui Nicușor Dan pentru reducerea deficitului # Adevarul.ro
Specialiștii au analizat cât de realiste sunt proiectele ambițioase lansate de președintele Nicușor Dan – de la aderarea la OCDE și reducerea numărului de funcționari cu 20%, până la exploatarea gazelor din Marea Neagră – și ce obstacole ar putea apărea în calea implementării lor.
Într-un sezon marcat de căutări estetice și de curaj artistic, colecția „The Artist” a designerului Roxanei Ostroveanu a fost una dintre revelațiile Paris Fashion Week 2025.
Mircea Lucescu s-a hotărât, în sfârșit, să facă revoluție la națională. Convocări surpriză pentru meciurile cu Moldova și Austria # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul României pentru ”dubla” din luna octombrie cu Moldova și Austria.
Gigantul auto european care pregătește concedieri masive: 3.000 de posturi vor fi eliminate, din cauza presiunilor tot mai mari # Adevarul.ro
Un nou val de restructurări planează asupra Renault. Grupul francez analizează eliminarea a mii de posturi la nivel global pentru a face față presiunilor economice.
Medic infecționist: „Chiar dacă am avut gripă trebuie să ne vaccinăm, pentru că ne-am imunizat doar cu o singură tulpină de virus“ # Adevarul.ro
La 1 octombrie, în România a început vaccinarea antigripală, cea mai eficientă metodă de prevenție, care reduce atât șansele de a contracta gripa, cât și riscul complicațiilor severe.
Pericol la centrala nucleară Zaporojie: funcționează doar cu generatoare diesel de urgență. Apelul transmis de șeful AIEA # Adevarul.ro
Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) face apel la Ucraina și Rusia să demonstreze „voință politică” pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie.
Rusia a lansat „cel mai mare atac” asupra rețelei de gaze a Ucrainei. Președintele Naftogaz: „Unele dintre pagube sunt critice” # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri cel mai mare atac asupra rețelei de gaze a Ucrainei de la prima invazie a Moscovei în 2022, a declarat operatorul de gaze de stat din Kiev.
Mărturia în premieră a două ostatice supraviețuitoare captivității Hamas. Presimțirea stranie din noaptea atacului # Adevarul.ro
Shahaf Nissani din batalionul compus doar din femei „Observatorii Graniței” a avut o premoniție înainte de a intra în tură, în noaptea de 6 octombrie 2023, intitulându-și petrecerea de bun rămas, înainte de a-și relua postul de observație, „Last Disco”, relatează Daily Mail.
Ministrul Sănătății reacționează la declaraţiile lui Costel Alexe despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria: „O dovadă de inconștiență" # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că declaraţiile făcute vineri la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” reprezintă „o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate"
Rușii au lovit un tren de pasageri în regiunea Sumi: 30 de pasageri sunt răniți. Zelenski: „Un atac sălbatic” # Adevarul.ro
Rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.
S-a lansat mingea oficială a Mondialului 2026. Balonul va „vorbi” cu arbitrii prin intermediul inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Mingea oficială a Cupei Mondiale de anul viitor se numește Trionda, ceea ce înseamnă „trei valuri”.
Milionarul Gigi Nețoiu îi apostrofează pe români și îi laudă pe nepalezii de la ferma sa: „Ei muncesc. Românii s-au boierit” # Adevarul.ro
Milionarul Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, a investit la ferma sa de vite Black Angus din Cetate, județul Dolj, și a lăudat seriozitatea muncitorilor nepalezi. Omul de afaceri a criticat, totodată, atitudinea unor români care refuză să muncească.
Netanyahu sfidează apelul de pace a lui Trump. Israelul continuă bombardamentele în Gaza # Adevarul.ro
Zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie au lovit sâmbătă noapte orașul Gaza, distrugând 20 de case și provocând violențe intense, în ciuda solicitării președintelui american de a opri imediat bombardamentele.
Bărbat rănit într-un accident pe A1, la ieşirea spre Cisnădie. Traficul rutier, blocat parțial # Adevarul.ro
Traficul rutier este blocat parţial pe autostrada A1 Bucureşti - Sibiu, la ieșirea spre Cisnădie, sâmbătă, din cauza unui accident în care au fost implicate două autovehicule. O persoană este rănită.
Gașca Zurli revine. Mirela Retegan și Maya aduc spectacolul copilăriei care unește părinți și copii # Adevarul.ro
Gașca Zurli renaște: bucuria copilăriei revine pe scenă!. Mirela Retegan și Maya vin la Interviurile Adevărul cu povești nespuse despre Gașca Zurli.
Ce dezvăluiri face Irina Columbeanu despre Mr. Pink: „E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el” # Adevarul.ro
Irina Columbeanu a făcut dezvăluiri despre relația apropiată pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale. Adolescența îl descrie drept un tată vitreg grijuliu, care o susține zilnic și o încurajează să-și urmeze pasiunile.
Degringoladă totoală în vestiarul campioanei. Jucătorii de la FCSB s-au răzvrătit împotriva tehnicienilor și au refuzat antrenamentele # Adevarul.ro
Campioana României traversează momente dificile, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.
Părintele Dumitru Stăniloae, proclamat sfânt. Mulțimea se va putea închina la moaștele „teologului iubirii dumnezeiești” # Adevarul.ro
La Mănăstirea Cernica are loc, sâmbătă, proclamarea locală a canonizării părintelui Dumitru Stăniloae. Slujba este oficiată către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în biserica din ostrov.
Scene sângeroase în Gaza, după încleștări între luptători și clanuri. Membri Hamas, târâți pe străzi # Adevarul.ro
Orașul Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza a fost martorul uneia dintre cele mai sângeroase confruntări interne de la începutul războiului, în urma încleștărilor între o forță de securitate a Hamas și civili înarmați din clanul al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sudul enclavei.
Explozie puternică într-un bloc din Murfatlar: o persoană a fost rănită. Suflul a distrus trei locuințe și un autoturism # Adevarul.ro
O persoană a fost transportată la spital în urma unei explozii provocate de o butelie defectă, care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, într-un bloc de garsoniere din orașul Murfatlar. Incidentul a afectat trei locuințe și un autoturism.
Noua generație Kluivert ia cu asalt fotbalul european. Trei dintre fiii legendarului Patrick au înscris în competiții de calibru, în ultimele 3 zile # Adevarul.ro
Cei trei tineri au avut parte de o săptămână excepțională. Au marcat într-unele dintre cele mai puternice competiții din Europa.
Companie feroviară, amendată cu peste un milion de euro după ce o pasageră a fost ucisă de ramura unui copac, în timp ce și-a scos capul pe geam # Adevarul.ro
O companie feroviară din UK a fost amendată cu un milion de lire sterline (1,15 milioane de euro) pentru moartea unei pasagere. Femeia a fost ucisă de o ramură de copac în timp ce își scotea capul pe geamul deschis al trenului cu care circula.
Austria blochează sancțiunile împotriva Rusiei din cauza despăgubirilor de 2 miliarde de euro cerute de Moscova băncii Raiffeisen # Adevarul.ro
Austria a informat Uniunea Europeană că nu va susține cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă blocul comunitar nu deblochează anumite active rusești, necesare pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen, afectată de o decizie a unui tribunal rus.
Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații.
Blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați # Adevarul.ro
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă.
