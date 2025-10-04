Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor
StirileProtv.ro, 4 octombrie 2025 19:20
Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
19:40
Greta Thunberg se plânge de pușcăria israeliană: Celulă cu ploșnițe, fără apă și mâncare. Activiștii, considerați „teroriști” # StirileProtv.ro
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost ridicată de pe unul din vasele care transportau ajutoare către Gaza.
19:40
Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum # StirileProtv.ro
La cinci ani după ce munca de acasă a devenit o practică acceptată, multe companii le cer acum angajaților să revină la birou.
19:40
Românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare. Sunt colectate cantități tot mai mari de la populație, și folosite # StirileProtv.ro
Românii reciclează tot mai mult ulei uzat, care nu mai ajunge la gunoi sau în sistemul de canalizare - ci în containere speciale.
19:40
Donald Trump anunță un acord Israel-Hamas: „Suntem foarte aproape de a realiza acest lucru”. Ce cuprinde # StirileProtv.ro
„Suntem în zile decisive pentru o înțelegere" transmit familiile ostaticilor israelieni, după ce gruparea Hamas a fost de acord să elibereze prizonierii rămași în Gaza. Președintele Trump crede că „Hamas este gata pentru o pace durabilă".
Acum 30 minute
19:30
Parenting în era telefoanelor și rețelelor sociale: cum putem să ne conectăm emoțional cu copiii # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai mari provocări pentru părinții din zilele noastre este modul în care își petrec puținul timp liber alături de copii.
19:30
Litoralul bulgăresc, lovit de inundații istorice. Scene apocaliptice după ploile torențiale: „Situația e rea de tot” # StirileProtv.ro
Apele care au luat trei vieți pe litoralul bulgăresc încep să se retragă însă lasă în urmă scene devastatoare.
19:30
Cartoful, o legumă tot mai rară în România. La Miercurea-Ciuc, pentru unii fermieri nu mai e rentabil să-l scoată din pământ # StirileProtv.ro
Producția de cartofi este în scădere în țara noastră. În centru, unde s-a terminat recoltatul, fermierii n-au obținut nici jumătate din cantitatea normală.
Acum o oră
19:20
O listă bine pregătită pentru bagaj este esențială pentru o experiență de călătorie fără stres și fără probleme.
19:20
Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor # StirileProtv.ro
Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.
19:20
O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată” # StirileProtv.ro
La munte, stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera au rămas fără curent, după ce furtuna de zăpadă a rupt copaci și i-a prăbușit peste rețeaua electrică.
19:20
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse # StirileProtv.ro
Chiar dacă duminică nu au fost emise avertizări meteo, iar ploile s-au oprit, de duminică noapte se vor întoarce. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în România.
19:10
Test inovator pentru depistarea gripei: Guma de mestecat ar putea înlocui tampoanele nazale. „Gustul gripei” # StirileProtv.ro
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască bețișoarele nazale cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de diagnostic.
Acum 2 ore
18:50
Nuca de macadamia este un aliment exotic, apreciat pentru gustul său fin și textura cremoasă. Pe lângă aroma rafinată, este o sursă valoroasă de grăsimi sănătoase, vitamine și antioxidanți care susțin sănătatea inimii și a pielii.
18:30
Milano este principalul centru financiar și cel mai prosper oraș industrial și comercial din Italia. Turiștii au nevoie de un ghid complet pentru a vizita acest oraș fascinant.
18:20
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, prins din nou în Grecia # StirileProtv.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.
18:10
Gestionarea banilor nu trebuie să fie complicată. De multe ori, tot ce ai nevoie este un plan simplu și câteva reguli de bază pentru a-ți organiza veniturile și cheltuielile.
Acum 4 ore
17:50
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Ce va urma # StirileProtv.ro
Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare de sâmbătă, dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News.
17:20
Sarea de bucătărie nu este bună doar la gătit, poate fi și un aliat neașteptat în lupta cu petele de pe haine.
17:10
Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav # StirileProtv.ro
Șase persoane suspectate de "pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste" sunt interogate sâmbătă de poliția britanică, la două zile după atacul de la sinagogă din Manchester care s-a soldat cu doi morți și trei răniți grav.
17:00
Un fost jucător al lui Manchester United a renunțat la agent și a folosit ChatGPT pentru a semna un contract în Anglia # StirileProtv.ro
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent.
17:00
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Putin va avea în curând dificultăți în a-și plăti soldații # StirileProtv.ro
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.
16:50
Sosul Worcestershire este un ingredient versatil, apreciat pentru gustul său intens și echilibrul perfect între dulce, acrișor și sărat. Cu origini britanice, acest sos fermentat a devenit popular în întreaga lume.
16:30
Nu e SF, ci a devenit realitate. Echipe de cercetători au creat „minicomputere” din celule vii. Vârful cercetărilor e Elveția # StirileProtv.ro
Poate să aibă rădăcini în science fiction, dar câțiva cercetători fac progrese reale în încercarea de a crea computere din celule vii. Este lumea ciudată a biocomputerelor.
16:20
Parlamentul bulgar a decis să retragă președintelui dreptul de a numi conducerea serviciilor de securitate # StirileProtv.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură.
16:10
Amorțirea mâinilor în timpul somnului este o problemă frecventă care poate afecta calitatea odihnei și starea de bine de a doua zi. Senzația de furnicături sau pierderea temporară a sensibilității poate apărea din diverse motive.
16:10
Cristian Diaconescu confirmă: se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă. „Ne dorim să fie una de substanţă” # StirileProtv.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine.
16:00
Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii # StirileProtv.ro
Serviciul de informații danez a raportat că nave rusești au provocat incidente periculoase, apropiindu-se de coliziune și perturbând navigația în strâmtorile dintre Marea Baltică și Marea Nordului.
Acum 6 ore
15:50
Șofer din Roman, reținut după patru infracțiuni rutiere în două zile: Și beat, și cu permisul suspendat # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Roman, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a comis patru infracțiuni rutiere în decurs de două zile.
15:30
Horoscop săptămâna 6 - 12 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec aduce revelații, clarificări și decizii importante # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 6 – 12 octombrie 2025 este plin de energie intensă și transformatoare, influențată de intrarea lui Mercur în Scorpion și de Luna Plină din Berbec, evenimente astrale care aduc revelații, emoții și clarificări în viața fiecărei zodii.
15:30
Un grup de scafandri a descoperit monede de aur în valoare de 1 milion de dolari într-o epavă spaniolă # StirileProtv.ro
Ascuns sub apele turcoaz de pe o porțiune a Floridei cunoscută drept „Coasta Comoarilor”, un echipaj de scafandri a descoperit o încărcătură de comori spaniole de mult pierdute, estimată la 1 milion de dolari.
15:20
Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza # StirileProtv.ro
Israel este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.
15:20
Noi restricții de circulație la Planșeul Piața Unirii. Vor intra în vigoare de luni pentru următoarele 6 luni # StirileProtv.ro
Noi măsuri şi restricţii de circulaţie vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii. Totodată, există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.
15:00
Tragedie la Constanța: Un copil de două luni a murit. Intrase în stop cardio-respirator # StirileProtv.ro
Un copil de două luni a murit sâmbătă în municipiul Constanța, după ce cadrele medicale chemate la fața locului nu au reușit să-l salveze. În acest caz urmează să fie realizată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.
15:00
Cum să îți dai seama dacă îți cumperi casa lângă ”vecinul din iad”. La ce semne trebuie să fii atent # StirileProtv.ro
Ți-ai planificat finanțele pentru următorii 25 de ani, ai pierdut weekend după weekend mergând la vizionări și, în sfârșit, ai găsit locuința de vis.
15:00
Robbie Williams a mărturisit că suferă de sindromul Tourette. Ce simptome are artistul - VIDEO # StirileProtv.ro
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului "I'm ADHD! No You're Not", moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar: are „gânduri intruzive”.
14:50
Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a fost aleasă președintă a Partidului Liberal Democrat din Japonia (LDP), aflat la guvernare. După aprobarea parlamentului, ea va deveni prim-ministru.
14:40
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetului 2 # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.
14:20
Oamenii de știință au folosit furnici pentru a face iaurt. Clienții unui restaurant l-au mâncat # StirileProtv.ro
Înghețata, mascarpone și cocktailurile cu lapte pot părea delicii simple — însă cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca au avut un ingredient surpriză: furnici, scrie CNN.
Acum 8 ore
13:40
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 # StirileProtv.ro
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei.
13:20
Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie # StirileProtv.ro
În doar 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h), la mai multe staţii hidrometrice înregistrându-se valori și de peste 5 ori media perioadei.
13:20
Patru turiști polonezi au rămas blocați la 2.000 m altitudine în Munții Parâng. Au fost salvați după cinci ore # StirileProtv.ro
Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. Au intervenit jandarmii montani, iar misiunea a durat aproximativ 5 ore.
13:10
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video # StirileProtv.ro
Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.
13:00
Prințul William vrea o monarhie flexibilă, departe de practicile trecutului: „Schimbarea e pe agenda mea” # StirileProtv.ro
Când va fi rege al Marii Britanii, prințul de Wales are de gând să reformeze monarhia. William și-a destăinuit intențiile într-un interviu inedit, acordat unui actor canadian care realizează o emisiune de călătorii.
12:50
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă # StirileProtv.ro
O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă ieri de flăcări. Când au ajuns pompierii, acoperișul ardea pe o suprafață de 120 de metri pătrați.
12:40
Președintele Senatului despre posibila demisie a lui Bolojan: „E un om serios și ferm, cred că se va ține de ce a spus” # StirileProtv.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că premierul Ilie Bolojan este un om foarte serios şi ferm şi crede că se va ţine de ceea ce a spus şi anume să demisioneze în cazul în care pachetul 2 de reforme nu va trece de CCR.
12:10
Alegeri parlamentare în Cehia. Babis, aliat al lui Orban, ar putea câștiga fără o majoritate clară # StirileProtv.ro
Secţiile de votare s-au redeschis în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate.
12:10
Ucrainenii au atacat cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Au fost raportate incendii | Video # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia aflată în regiunea Leningrad, a fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 4 octombrie.
Acum 12 ore
11:50
Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel. Academia Suedeză avertizează că libertatea academică este în pericol # StirileProtv.ro
Una dintre instituțiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este amenințată în SUA și în alte țări, interferența politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung.
11:40
Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor # StirileProtv.ro
Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.
11:40
Momentul în care un alpinist de 23 de ani cade în gol de la 700 de metri, pe un traseu din SUA. Era live pe TikTok | VIDEO # StirileProtv.ro
Balin Miller, un alpinist de 23 de ani, a murit în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.