Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia. O instanță elenă va decide dacă va fi extrădat în România

Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. POLITICO scrie că ţările au avut … Articolul Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei apare prima dată în Main News.