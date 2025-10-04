Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia. O instanță elenă va decide dacă va fi extrădat în România
MainNews.ro, 4 octombrie 2025 19:20
Sorin Oprescu, fostul primar general al Bucureștiului, a fost reținut la Salonic, în Grecia. El este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. O instanță elenă va hotărî dacă acesta va fi extrădat în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Fostul politician a mai fost prins o dată în Grecia, în …
• • •
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:10
Pană de curent de peste 24 de ore în mai multe localități din județul Brașov. Charlie Ottley a criticat lipsa acțiunilor preventive din partea responsabililor # MainNews.ro
Mai multe localități din județul Brașov nu au curent electric de 24 de ore. Mii de turiști și localnici sunt afectați după ce mai mulți copaci au căzut peste firele de electricitate. Printre aceștia se află și Charlie Ottley, britanicul care a regizat documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania. El a criticat lipsa acțiunilor …
Acum 4 ore
17:10
Daniel Băluță anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii pentru lucrările la planșeu. Primăria Sectorului 4 își asumă două noi lucrări în zonă # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbătă, noi măsuri și restricții de circulație în zona șantierului la planșeul din Piața Unirii. Măsurile vor intra în vigoare de luni și vor dura șase luni. Edilul a adăugat că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru și există șanse ca lucrările să …
Acum 6 ore
15:50
Controversă între Primăria Municipiului București și Asociația Metrou Ușor în privința legăturii dintre noua linie de tramvai de la Piața Unirii și stația de metrou # MainNews.ro
Reprezentanții Asociației Metrou Ușor au criticat refuzul proiectantului liniei de tramvai de la Piața Unirii din București de a realiza un pasaj de legătură cu tunelul către stația de metrou Piața Unirii de pe magistrala 2. Aceștia și-au arătat dezaprobarea și față de o postare de pe pagina de Facebook a primăriei capitalei, ulterior ștearsă, …
Acum 8 ore
13:30
Oficialii aeroportului din München au anunțat reluarea zborurilor după a doua închidere a celor două piste în mai puțin de 24 de ore din cauza observării unei drone în apropiere, relatează Reuters. Incidentul a dus la devierea a 23 de zboruri sau anularea a 60 de curse care trebuiau să sosească sau să plece din …
12:00
Pompierii din București și Ilfov au efectuat peste 350 de intervenții în urma fenomenelor meteorologice extreme # MainNews.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenții pentru copaci căzuți, elemente de construcție desprinse, cabluri electrice afectate sau acumulări de apă, relatează Agerpres. În capitală s-a intervenit la 309 solicitări, …
Acum 12 ore
11:00
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii. Donald Trump a cerut Israelului încetarea campaniei militare din Fâșia Gaza # MainNews.ro
Hamas a anunțat vineri seara acceptarea parțială a planului anunțat de către președintele american Donald Trump. Gruparea palestiniană a anunțat că este de acord cu eliberarea tuturor ostaticilor. Totuși, aceasta nu a comunicat care sunt punctele din propunerea liderului SUA care mai necesită discuții. În urma anunțului Hamas, Donald Trump a cerut Israelului să înceteze …
Acum 24 ore
22:00
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas. Mesajul preşedintelui Macron # MainNews.ro
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac cu drone FPV lângă Kostiantînivka, un oraş industrial din regiunea Doneţk, în Donbas. Antoni Lallican era fotojurnalist din 2019 la studioul Hans Lucas, care colaborează cu numeroase mass-media franceze şi …
21:40
BREAKING Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, scapă de condamnarea la 4 ani de închisoare. CAB a decis că și-a ispășit pedeapsa în Italia, deși nu a făcut nicio zi de pușcărie # MainNews.ro
Curtea de Apel București a decis, vineri, 3 octombrie, că fosta șefă DIICOT, Alina Bica, și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare, relatează G4Media. Alina Bica are din 2019 mandat european de arestare după ce a fost condamnată definitiv la 4 ani închisoare în dosarul în care fusese …
Ieri
19:20
DOCUMENT Roport exploziv privind războiul hibrid al Federației Ruse în România, publicat de Președinție. Cum a acționat Federația Rusă pentru Călin Georgescu # MainNews.ro
Administrația Prezidențială a publicat vineri un raport detaliat care arată că România a fost ținta unui război hibrid coordonat de Federația Rusă, vizând destabilizarea instituțiilor și manipularea opiniei publice, în special în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul a fost prezentat anterior de Nicușor Dan în cadrul unei întrevederi cu liderii europeni, desfășurată în această …
17:40
Românii vor plăti mai mult pentru căldură după ce TVA a crescut la 11%. Cu cât se facturează gigacaloria în marile orașe # MainNews.ro
Cetățenii din întreaga țară racordați la energie termică vor achita facturi mai mari pentru acest serviciu, începând din sezonul rece. Guvernul a majorat, încă de la 1 august, TVA cu 6 puncte procentuale, de la 5% la 11%. Societățile de distribuție a enegiei termice urmează să înceapă furnizarea agentului termic, în condițiile în care temperaturile …
16:30
Una dintre victimele atentatului de la Manchester ar fi fost ucisă de polițiști. Ce spun autoritățile britanice # MainNews.ro
Una dintre victimele atacului de joi de la sinagoga din Manchester și o altă persoană care a fost rănită au fost probabil împușcate de ofițeri înarmați care vizau atacatorul, a anunțat Poliția din zona metropolitană Manchester (GMP) vineri. Poliția a declarat că crede că cele două victime erau în spatele unei uși din sinagoga din …
15:50
Ilie Bolojan a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de la învestirea guvernului: „Am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat într-o conferință de presă bilanțul guvernului după primele 100 de zile de la instalarea la Palatul Victoria. El a transmis că executivul pe care-l conduce a luat măsurile care s-au impus pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. „Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. …
15:20
BREAKING Un bărbat din Bistrița-Năsăud, aflat în curs de radicalizare, arestat pentru terorism # MainNews.ro
Un bărbat de 33 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost arestat preventiv pentru 30 zile sub acuzația de terorism. Decizia aparține Curții de Apel Cluj. Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2022 – mai 2025, bărbatul ar fi construit două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a testat în propria locuinţă şi în apropierea …
15:00
Un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei vizat de o anchetă a Franței și-a reluat călătoria în golful Biscaya # MainNews.ro
Petrolierul Boracay, aflat sub sancțiuni occidentale și considerat a face parte din „flota fantomă" a Rusiei și-a reluat călătoria în golful Biscaya, în ciuda faptului că este vizat de o anchetă a autorităților din Franța, relatează Reuters. Nu este clar de ce nava, care se îndrepta spre sud-vest pe Golful Biscaya cu viteză de croazieră …
14:40
Andrei Nistor, membru USR, a depus vineri jurământul în funcția de prefect al Capitalei. „Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de prefect al municipiului București de către domnul Andrei Nistor. Domnul ANDREI NISTOR exercită, în condițiile legii, funcția de prefect, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 814 …
13:40
George Simion își anulează abonamentul la Netflix și îndeamnă românii să-l urmeze: „Propaganda woke și pro-transgender” # MainNews.ro
George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat recent că și-a anulat abonamentul la platforma de streaming Netflix, îndemnându-i pe români să procedeze la fel. Decizia sa a fost motivată de acuzații de „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender" la adresa conținutului oferit de platformă. „Tocmai mi-am anulat abonamentul la Netflix și îi …
13:00
Un tribunal din Finlanda a respins procesul în care echipajul unei nave a fost acuzat că a distrus un cablu submarin din Marea Baltică # MainNews.ro
Un tribunal districtual finlandez a respins vineri un caz împotriva căpitanului și a doi ofițeri ai petrolierului Eagle S, acuzați de ruperea cablurilor submarine de energie electrică și internet în Marea Baltică, susținând că Finlanda nu are jurisdicție pentru a-i urmări penal, relatează DW. „Tribunalul Districtual a emis astăzi o hotărâre prin care a respins …
11:40
MAE îl pune la punct pe Putin: „Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei de la Moscova” # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a reacționat prompt și ferm în urma acuzațiilor formulate de președintele rus Vladimir Putin, care a invocat alegerile anulate din România ca exemplu de „manipulare a voinței poporului". Declarațiile liderului de la Kremlin au fost făcute în cadrul Forumului de discuții Valdai, desfășurat la Soci. Conform agenției TASS, Vladimir …
11:00
Avertismentul lui Vladimir Putin pentru Donald Trump: trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina ar putea dăuna relațiilor bilaterale # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a lăudat pe omologul său american, Donald Trump, pentru efortul de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului din Ucraina. Totuși, el a avertizat asupra consecințelor pentru relația bilaterală ale unei decizii de trimitere de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk statului vecin, relatează Euronews. Săptămâna trecută, …
10:20
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Statul român ar urma să-l dea în judecată pentru recuperarea sumelor din închirierea locuinței # MainNews.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către ANAF. Una dintre casele deținute ilegal de către fostul șef al statului va fi scoasă la licitație în vederea vânzării. Statul ar urma să îl dea în judecată pe Klaus Iohannis pentru recuperarea sumelor din închirierea locuinței. Klaus Iohannis a fost notificat de către ANAF …
10:20
România, menționată de Putin în discursul de la Valdai: „Nu se poate manipula voința poporului, așa cum s-a întâmplat în România” # MainNews.ro
Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire la alegerile prezidențiale anulate din România, dându-le ca exemplu de manipulare a voinței poporului, în cadrul Forumului de discuții Valdai. Remarcile sale vin în contextul unor critici aduse elitelor politice europene și al acuzațiilor de interferență rusă în alegerile regionale. Joi, în cadrul discursului său anual la Forumul …
09:10
09:10
Două persoane de etnie evreiască au fost ucise în urma unui atac asupra Sinagogii Congregației din Heaton Park din Manchester. Tragicul eveniment a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul religios evreiesc. Atacatorul a fost împușcat mortal de către poliție la fața locului, relatează BBC. Autoritățile au transmis că atacatorul este …
02:50
Noul manager al spitalului de copii "Sfânta Maria" din Iaşi, Radu Constantin Luca, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a combate răspândirea acestora. El a anunţat că unitatea medicală va începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Medicul Radu …
2 octombrie 2025
21:30
Republica Moldova: Fostul deputat Constantin Țuțu, mâna dreapta a lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut # MainNews.ro
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut joi, 2 octombrie, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova prin Ucraina, a anunțat Poliția de Frontieră. „Astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin …
20:40
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Cancelaria prim-ministrului anunță că a redus de 10 ori costurile cu autoturismele. Demnitarii nu vor mai beneficia de șofer # MainNews.ro
Cancelaria prim-ministrului a încheiat un contract de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule noi, în garanție, la un cost lunar de 80.000 de lei, în condițiile în care oferta inițială a RAAPPS pentru același număr de mașini fără șofer era de 128.000 de lei pe lună. Guvernul precizează că astfel se realizează …
18:50
CSA Steaua are un nou comandant. Ministrul apărării: „Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare” # MainNews.ro
Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, joi, că l-a împuternicit la conducerea CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof. „CSA Steaua are nevoie de un suflu nou. L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof – un ofiţer cu aproape 30 de ani de experienţă, veteran în misiuni internaţionale în Irak şi Afganistan, dar …
18:10
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile # MainNews.ro
Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni raportul produs de Parchetul General, privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Unii au cerut și o copie. Să citească documentul în avion. Președintele spune că „a existat interes" din partea omologilor săi, cu privire la acest subiect. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am …
17:10
BREAKING Raport devastator la Spitalul „Sfânta Maria”, unde 7 copii au murit din cauza unei bacterii. Ministerul Sănătății sesizează Parchetul General # MainNews.ro
Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat evidențiază deficiențe grave la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași, unde
16:20
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat adoptarea de către guvern a modificărilor legislative privind serviciul militar voluntar și apărarea națională. Înaltul oficial a justificat introducerea acestei forme de serviciu militar prin îmbătrânirea actualei rezerve de cadre a armatei României, ceea ce face necesară încurajarea cetățenilor să devină soldați rezerviști. „Primul proiect este pregătirea populației … Articolul Guvernul a adoptat legea privind serviciul militar voluntar apare prima dată în Main News.
16:20
Reforma administrației locale, torpilată din interiorul PNL. Un primar se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan # MainNews.ro
Reforma administrației locale, promovată de premierul Ilie Bolojan și care prevede concedierea a circa 13.000 de angajați din administrația locală, generează tensiuni chiar în interiorul PNL. Primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo, a criticat miercuri modul în care sunt prezentate reducerile de personal, acuzând lipsa unor scenarii clare privind impactul bugetar și social. „Dacă noi … Articolul Reforma administrației locale, torpilată din interiorul PNL. Un primar se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
16:00
BREAKING Dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea: Înalta Curte respinge probele obținute de DNA cu ajutorul SRI / Decizie definitivă / Prejudiciu estimat la aproape 20 de milioane de euro # MainNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația DNA și a confirmat excluderea mai multor probe obținute de procurori cu sprijinul SRI pe mandat de siguranță națională în dosarul Tel Drum, în care este implicat Liviu Dragnea, potrivit portalului instanței. Decizia rămâne astfel definitivă. Hotărârea vine după ce judecătoarea de cameră preliminară Lucia Rog, … Articolul BREAKING Dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea: Înalta Curte respinge probele obținute de DNA cu ajutorul SRI / Decizie definitivă / Prejudiciu estimat la aproape 20 de milioane de euro apare prima dată în Main News.
15:30
Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se află în spatele atacului care a întrerupt alimentarea cu energie electrică la centrala nucleară de la Cernobîl # MainNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că se află în spatele atacului care a întrerupt alimentarea cu energie electrică la centrala nucleară de al Cernobîl. În viziunea sa, statul vecin încearcă să creeze riscul unui incident nuclear, relatează Reuters. Liderul de la Kiev a mai spus că autoritățile de la Moscova nu fac nimic … Articolul Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se află în spatele atacului care a întrerupt alimentarea cu energie electrică la centrala nucleară de la Cernobîl apare prima dată în Main News.
14:50
Tensiuni la summitul de la Copenhaga: Tusk îl acuză pe Orban că minimalizează războiul din Ucraina # MainNews.ro
La reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, premierii Poloniei, Donald Tusk, și Ungariei, Viktor Orban, au avut un schimb de replici tensionat, evidențiind divergențe majore privind percepția războiului din Ucraina și amenințările la adresa Europei. Discuțiile au avut loc în fața jurnaliștilor, înaintea participării la evenimentul desfășurat în capitala daneză. Donald Tusk a exprimat … Articolul Tensiuni la summitul de la Copenhaga: Tusk îl acuză pe Orban că minimalizează războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
14:50
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că statele membre ale Uniunii Europene analizează construirea unui „zid anti-dronă” pe flancul estic, pentru a contracara atacurile aeriene venite dinspre Federația Rusă. Șeful statului a precizat că, deși au existat „nuanțe” în cadrul discuțiilor, liderii europeni merg pe acest concept de protecție comună. „A fost, multă parte … Articolul România susține „zidul” european împotriva dronelor rusești apare prima dată în Main News.
13:50
Macron la summitul de la Copenhaga: Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse” # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat joi, în cadrul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, că dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”, transmite AFP. „Dronele care ne încalcă teritoriile îşi asumă riscuri. Ele pot fi distruse. Vom face ceea ce avem de făcut pentru a ne apăra integritatea”, a declarat … Articolul Macron la summitul de la Copenhaga: Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse” apare prima dată în Main News.
12:50
Rusia își adaptează rachetele: Iskander și Kinjal, tot mai greu de interceptat de sistemele Patriot # MainNews.ro
O analiză recentă a Financial Times, bazată pe datele Armatei Ucrainene, relevă că rachetele rusești Iskander-M și Kinjal au suferit modificări de software care le permit manevre abrupte înainte de impact, reducând semnificativ eficiența sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, rachetele balistice Iskander-M și cele hipersonice Kinjal, utilizate de … Articolul Rusia își adaptează rachetele: Iskander și Kinjal, tot mai greu de interceptat de sistemele Patriot apare prima dată în Main News.
12:20
Primele ninsori serioase ale toamnei au acoperit munții. Unde este stratul de zăpadă cel mai consistent # MainNews.ro
Octombrie a început cu temperaturi extrem de scăzute și vreme nefavorabilă în majoritatea regiunilor montane. Joi dimineață, la altitudini mari, termometrele au înregistrat valori de sub -5 grade Celsius, iar zăpada a început să se așterne în strat consistent, depășind 10 cm în unele zone. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o … Articolul Primele ninsori serioase ale toamnei au acoperit munții. Unde este stratul de zăpadă cel mai consistent apare prima dată în Main News.
12:00
JD Vance lansează o serie de acuzații false la adresa democraților după blocajul guvernului american. Pe site-urile principalelor departamente au fost afișate mesaje împotriva democraților # MainNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a folosit o serie de afirmații false pentru a-i învinovăți pe democrați pentru blocarea guvernului federal. Oficialii administrației Trump au avertizat asupra iminenței concedierilor. Concomitent, pe site-urile principalelor departamente au fost afișate mesaje prin care partidul de opoziție este învinovățit pentru situație. JD Vance i-a acuzat pe democrați că vor să … Articolul JD Vance lansează o serie de acuzații false la adresa democraților după blocajul guvernului american. Pe site-urile principalelor departamente au fost afișate mesaje împotriva democraților apare prima dată în Main News.
11:30
Nicuşor Dan: Astăzi are loc o reuniune europeană cu discuţii despre Republica Moldova, droguri și influența rusă, pe baza materialului procurorului general # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că reuniunea de joi a reprezentanților statelor europene va include mai multe discuții pe teme majore: situația din Republica Moldova după alegerile parlamentare, combaterea traficului de droguri și problema dezinformării și influenței ruse. În cadrul acestei ultime sesiuni, Nicușor Dan va prezenta materialul făcut public de procurorul general al României, … Articolul Nicuşor Dan: Astăzi are loc o reuniune europeană cu discuţii despre Republica Moldova, droguri și influența rusă, pe baza materialului procurorului general apare prima dată în Main News.
10:20
Guvernul discută despre introducerea serviciului militar voluntar și posibilitatea ca armata să lovească ținte în afara țării # MainNews.ro
Membrii guvernului discută două proiecte de legi care să reglementeze introducerea serviciului militar voluntar, respectiv posibilitatea lovirii de către armată a unor ținte din afara României. Potrivit primului proiect de act normativ, cetățenii cu vârsta între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea de a solicita Ministerului Apărării Naționale să participe la un program … Articolul Guvernul discută despre introducerea serviciului militar voluntar și posibilitatea ca armata să lovească ținte în afara țării apare prima dată în Main News.
10:20
INS: Rata șomajului a crescut la 5,9% în august 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj # MainNews.ro
Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata șomajului înregistrată în luna august 2025, ajustată sezonier, a urcat la 5,9%. Aceasta reprezintă o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de nivelul raportat în luna precedentă, iulie 2025. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în luna august … Articolul INS: Rata șomajului a crescut la 5,9% în august 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj apare prima dată în Main News.
10:10
IGPR: 46 de percheziții în Giurgiu, Ilfov și București într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani; câștigurile estimate la 3,5 milioane de euro, cu sprijinul unui polițist # MainNews.ro
Zeci de percheziții au fost desfășurate joi dimineață în municipiile Giurgiu și București, precum și în localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-un dosar complex privind proxenetismul, traficul de persoane și spălarea banilor, anunță Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În centrul anchetei se află un grup format din peste 30 de persoane care ar … Articolul IGPR: 46 de percheziții în Giurgiu, Ilfov și București într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani; câștigurile estimate la 3,5 milioane de euro, cu sprijinul unui polițist apare prima dată în Main News.
09:20
Israelul a capturat o parte dintre ambarcațiunile din cadrul Flotilei Globale Sumud. Greta Thunberg a fost arestată # MainNews.ro
Organizatorii Flotilei Globale Sumud au anunțat că o parte dintre ambarcațiuni au fost capturate de către forțele israeliene. Printre persoanele arestate cu acest prilej se numără și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, relatează Reuters. Organizatorii au denunțat „o crimă de război”. Israelul a catalogat demersul drept o provocare Flotila era formată din peste 40 … Articolul Israelul a capturat o parte dintre ambarcațiunile din cadrul Flotilei Globale Sumud. Greta Thunberg a fost arestată apare prima dată în Main News.
09:10
Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei # MainNews.ro
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. POLITICO scrie că ţările au avut … Articolul Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei apare prima dată în Main News.
1 octombrie 2025
21:50
Guvernul taie finanțările de la buget pentru săli de sport și sisteme de canalizare. Ce se întâmplă cu stadioanele # MainNews.ro
Guvernul a decis miercuri, printr-o Ordonanță de urgență, să limiteze finanțările acordate din bugetul de stat pentru mai multe tipuri de investiții publice. Printre proiectele care nu vor mai primi sprijin se numără sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare. În cazul stadioanelor, acestea vor putea fi construite doar dacă beneficiarii … Articolul Guvernul taie finanțările de la buget pentru săli de sport și sisteme de canalizare. Ce se întâmplă cu stadioanele apare prima dată în Main News.
20:20
Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Guvernul a adoptat marți proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară pe anul 2025. Documentul prevede o majorare semnificativă a deficitului bugetar, de la 7,04% cât era estimat inițial, la 8,4% din PIB. Creșterea este echivalentă cu 24,57 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat urcă cu 3,23 miliarde de … Articolul Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani apare prima dată în Main News.
19:30
Toamna austerității aduce și rate mai mari la creditele românilor. Indicele IRCC a crescut de la 5,55% la 6.06% – maxim istoric. Doi specialiști în domeniu bancar au explicat ce înseamnă creșterea IRCC și cum se calculează noile rate la credite în funcție de acest indice. În România sunt 400.000 de cetățeni cu credite care depind … Articolul Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Indicele IRCC crește la un maxim istoric apare prima dată în Main News.
