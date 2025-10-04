Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis se apropie de victorie

23:40

Premierul Ilie Bolojan afirmă că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai curând, iar o decizie ar fi ideal să fie luată până săptămâna viitoare, pentru ca Bucureştiul să aibă o administraţie cu legitimitate deplină. Totuşi, şeful Guvernului nu pare foarte încrezător că lucrurile se vor mișca repede. El spune că forţarea unei … The post Alegerile pentru Primăria Capitalei, între criza de timp și tensiunile din coaliție. Bolojan: „Dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul” appeared first on spotmedia.ro.