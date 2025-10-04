Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis se apropie de victorie
SportMedia, 4 octombrie 2025 21:00
Miliardarul autoproclamat „trumpist" Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP. Cu 37,6% din voturile exprimate, mişcarea ANO („Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi", „DA" în cehă) a lui Babis devansează cu mult coaliţia prim-ministrului de centru-dreapta Petr Fiala, „Împreună" (20,9%), liberalii din
• • •
Acum 30 minute
21:00
Miliardarul autoproclamat „trumpist" Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP. Cu 37,6% din voturile exprimate, mişcarea ANO („Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi", „DA" în cehă) a lui Babis devansează cu mult coaliţia prim-ministrului de centru-dreapta Petr Fiala, „Împreună" (20,9%), liberalii din
21:00
Când 2+2 nu mai este egal 4: Cine conduce războiul împotriva științei și ce interes are # SportMedia
Un dezvoltator de vaccinuri și un specialist în științe climatice au scris o carte în care avertizează că știința se află sub asediu. Elemente puternice își unesc forțele în spatele antiștiiței pentru a contesta adevărul palpabil al cercetării. Lumea a parcurs aproape un sfert din secolul XXI, dar înfruntă cu condiții din ce în ce
Acum 4 ore
19:00
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa. O operațiune a poliției pentru căutarea autorilor atacului era în desfășurare. O anchetă a fost deschisă cu privire la
19:00
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova, numărul 4 mondial, s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 dolari, reușind să o învingă fără drept de apel, cu 6-1, 6-2, pe compatrioata sa Coco Gauff, deținătoarea trofeului, în penultimul act al competiției. Anisimova, finalistă la Wimbledon și
19:00
Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV „La piovra" („Caracatița"), a încetat din viață. Actorul avea 76 de ani, informează Ilsole24ore.com. Născut pe 1 decembrie 1948, la Asmara, în Eritreea, pe atunci colonie italiană, Girone era fiul unei familii de italieni stabiliți în acea colonie din Africa.
19:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani
Acum 6 ore
17:00
Ianis Hagi, gol de senzație și pasă de gol în Turcia: Execuție fabuloasă din lovitură liberă (Video) # SportMedia
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul său gol la noua echipă, Alanyaspor, în Turcia. El a oferit și o pasă de gol. UPDATE 16:05 – Ianis Hagi a oferit și o pasă de gol în meciul contra lui Genclerbirligi. În minutul 69, l-a servit excelent pe Hwang Ui-Jo, care a înscris cu o
17:00
Băluță îi explică lui Bolojan de ce decizia alegerilor din București ține doar de el, nu de PSD # SportMedia
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului Ilie Bolojan, menționând că nu Partidul Social Democrat hotărăște care este data alegerilor în București. „PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel legal. Vă reamintesc că decizia organizării
17:00
Cotroceniul lucrează la o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă pe modelul întâlnirii dintre Trump și regele Charles # SportMedia
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine. El a precizat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, de la prezenţa militară americană în România,
17:00
Marius Șumudică știe care este cea mai mare problemă de la FCSB: „Este un semn de întrebare” # SportMedia
Marius Șumudică știe care este cea mai mare problemă pe care FCSB, campioana României, o are în momentul de față. Lipsa de rezultate în campionat a aruncat echipa într-o criză, din care se zbate să iasă. Forma fotbaliștilor de la FCSB e nefastă, iar Marius Șumudică a găsit o explicați. Antrenorul s-a legat de pregătirea
17:00
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I'm ADHD! No You're Not", moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette. „Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom". Adesea, acest sindrom se manifestă mai
Acum 8 ore
15:00
Austria amenință cu blocarea noului pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, dacă nu primește ajutor pentru Raiffeisen # SportMedia
Austria a transmis vineri Uniunii Europene că nu va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă Bruxelles-ul nu permite deblocarea unor active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen Bank International. Disputa a izbucnit în timpul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor statelor membre, dedicată finalizării noului pachet de sancțiuni pentru
15:00
FCSB a luat o decizie importantă în privința lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat o decizie importantă în privința lui Ștefan Târnovanu, portarul titular al campioanei. Lui Târnovanu i-a fost interzis să se mai pună pe jos și să cheme doctorul
15:00
Mircea Lucescu, plin de surprize: Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a decis lotul cu care va aborda meciurile „tricolorilor" din luna octombrie. „Il Luce" l-a convocat în premieră pe Lisav Eissat, un fundaș central de 20 de ani care a jucat pentru naționalele U21 ale Israelului până și-a schimbat cetățenia. În acest sezon a disputat șase meciuri
15:00
Mâncarea noastră distruge planeta. Dar tot mâncarea ne poate ajuta să o salvăm, dacă facem o schimbare majoră # SportMedia
Modul în care producem și consumăm hrană depășește limitele planetare, iar Europa, cândva pregătită să deschidă calea schimbării, pare să fi abandonat această misiune, arată un studiu de referință. Studiul Comisiei EAT-Lancet este explorat într-o analiză publicată de Politico, care abordează una dintre cele mai presante probleme globale: impactul sistemelor alimentare asupra mediului și eșecul
15:00
Cercetătorii au făcut iaurt din furnici pentru un restaurant Michelin. Rezultatul a fost „incredibil”, dar să nu încercați acasă! # SportMedia
Un restaurant cu două stele Michelin din Copenhaga, Alchemist, a transformat furnicile într-un ingredient culinar experimental, folosindu-le pentru a fermenta laptele în iaurt și a crea deserturi și cocktailuri inedite. Alchemist, aflat în prezent pe locul 5 în clasamentul The World's 50 Best Restaurants, se descrie drept „parțial laborator științific" și este deja cunoscut pentru
15:00
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă noi restricții de circulație care vor intra în vigoare de luni, 6 octombrie, ora 6:00, pentru următoarele șase luni, ca urmare a avansului lucrărilor la planșeul din Piața Unirii. Traficul va fi restricționat pe traversul adiacent Fântânii Centrale din Piața Unirii, pe bulevardul Unirii, dinspre bulevardul Mircea
Acum 12 ore
13:00
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, începe să-i convingă pe jurnaliștii italieni de calitățile sale. Seria de victorii reușită de Inter în campionat și Liga Campionilor a „răsturnat" situația în favoarea lui Cristi Chivu. Jurnaliștii italieni remarcă faptul că Inter și Chivu cresc împreună, de la meci la meci, de asemenea au subliniat și schimbarea propusă
13:00
Ziua 1319 Rusia, cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze din Ucraina. Kievul testează capacitatea de apărare a Kremlinului. Copii aduși acasă # SportMedia
În ziua 1319 de război, am aflat că Rusia a intensificat loviturile asupra rețelelor electrice și a centralelor pe gaz ucrainene, provocând deja pene de curent în mai multe regiuni. Mai exact, Rusia a lansat 35 de rachete și 60 de drone asupra infrastructurii de producție de gaz, într-un atac considerat cel mai mare de
13:00
Lamine Yamal, fotbalistul echipei FC Barcelona, care a revenit în echipa de start miercuri împotriva lui Paris Saint-Germain în Liga Campionilor (înfrângere cu 1-2), suferă din nou de dureri în zona pubisului și va lipsi timp de două până la trei săptămâni, a anunțat vineri clubul catalan, citat de AFP. 'Durerile în zona pubisului care
11:00
Adus ca un star de la Dinamo, Dennis Politic (25 de ani) n-a reușit să se impună la FCSB și și-a stabilit viitorul. Politic a prins minute în meciul FCSB – Young Boys 0-2, după ce în luna septembrie a jucat doar 45 de minute cu FC Botoșani din patru meciuri posibile, iar la finalul
11:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă a suspendat la nivel național plățile pe care platformele Uber și Bolt le fac către 100 dintre cele mai mari firme cu flote de mașini și către șoferii acestora. Decizia, obținută în exclusivitate de Profit.ro, a fost transmisă deja către cele două platforme. Potrivit acesteia, se
11:00
O nouă eră în biocomputing: Oamenii de știință cresc mini-creiere umane pentru a alimenta computere # SportMedia
Ceea ce părea până nu demult doar un scenariu SF începe să prindă contur în laboratoarele unor cercetători din Elveția: calculatoare realizate din celule vii. Tehnologia, numită „biocomputing", folosește mici structuri neuronale cultivate în laborator – mini-creiere – conectate la electrozi pentru a procesa informații. BBC a vizitat laboratorul FinalSpark, co-fondat de dr. Fred Jordan,
11:00
Un proiect controversat al US Mint (Monetăria Statelor Unite) ar putea aduce chipul președintelui Donald Trump pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă în 2026, pentru a marca 250 de ani de la independența SUA. Brandon Beach, trezorierul SUA, a confirmat pe rețeaua X autenticitatea primelor schițe apărute online. „Nu e nicio știre falsă
11:00
FIFA a dezvăluit mingea oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2026 – competiție care va fi organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada -, în cadrul unui eveniment care a avut loc joi la New York, informează AFP. Mingea, numită Trionda, a fost concepută de producătorul german Adidas, furnizorul mingilor oficiale începând
09:00
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunțând „amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării". Aceste tipuri de incidente sunt în creștere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile, relatează
09:00
Sean „Diddy” Combs și-a primit sentința pentru prostituție și proxenetism: închisoare și amendă, dar a scăpat de acuzațiile mai grave # SportMedia
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy" Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism. Pedeapsa cu 4 ani şi 2 luni de închisoare a fost pronunţată de judecătorul federal Arun Subramanian în cadrul unei audieri care a avut loc la tribunalul federal din Manhattan, relatează Reuters.
09:00
Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de deblocare a eșuat. Trump îngheață ajutorul pentru Chicago, oraș democrat # SportMedia
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eş
09:00
Trump ia Israelul prin surprindere și-i cere să oprească bombardamentele din Gaza, susținând că Hamas e pregătit pentru pace # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a cerut vineri seară Israelului să înceteze imediat atacurile asupra Fâşiei Gaza, după ce a citit comunicatul transmis de Hamas şi a concluzionat că mişcarea islamistă este „pregătită pentru o pace durabilă”. Declaraţia a produs surprindere la Ierusalim, unde premierul Benjamin Netanyahu a considerat că răspunsul Hamas nu reprezintă o acceptare … The post Trump ia Israelul prin surprindere și-i cere să oprească bombardamentele din Gaza, susținând că Hamas e pregătit pentru pace appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB, întrebată dacă un fotbalist de bază are postul în pericol: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a fost întrebată dacă un fotbalist de bază are postul de titular în pericol. Este vorba despre Valentin Crețu (36 de ani), fundaș dreapta care a avut o prestație modestă în meciul pierdut de FCSB cu Young Boys (0-2, în Europa League). Venit după o accidentare, Crețu nu i-a făcut față lui Monteiro, cel … The post FCSB, întrebată dacă un fotbalist de bază are postul în pericol: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Verdictul dat de presa din Scoția după ce prețul lui Louis Munteanu a scăzut: „Ar fi o prostie” # SportMedia
Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) departe de CFR Cluj este din nou un subiect pentru presa internațională. Presa din Scoția a aflat că prețul lui Louis Munteanu a scăzut și a reacționat, după interesul lui Celtic din vară pentru semnătura românului. Scoțienii susțin că, pentru un preț de 5 milioane de euro, Celtic … The post Verdictul dat de presa din Scoția după ce prețul lui Louis Munteanu a scăzut: „Ar fi o prostie” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a făcut deja lista neagră, cu jucătorii de care vrea să se despartă în perioada de mercato din iarnă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că a identificat deja trei jucători de care nu mai are nevoie și care vor trebui să-și găsească alte echipe în iarnă. Becali a spus … The post FCSB a făcut lista neagră: „N-au ce căuta în echipă” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
03:40
Oamenii de știință au descoperit o corelație între perturbările câmpului magnetic terestru, cauzate de furtunile solare, și creșterea frecvenței infarctelor miocardice, în special în rândul femeilor. Cercetătorii au ajuns la această concluzie analizând datele rețelei publice de sănătate din São José dos Campos (statul São Paulo, Brazilia), înregistrate între 1998 și 2005 – o perioadă … The post Legătura dintre furtunile solare și infarct. Studiu cu rezultate surprinzătoare appeared first on spotmedia.ro.
03:40
Viteza cu care îmbătrânești depinde și dacă tatăl tău a fumat. Și mai ales când s-a apucat! # SportMedia
Oamenii pot îmbătrâni mai repede dacă tatăl lor a fumat în timpul pubertății, arată un studiu recent. Cercetătorii au descoperit semne de îmbătrânire biologică accelerată în raport cu vârsta cronologică la cei ai căror tați au început să fumeze la 15 ani sau mai devreme. Aceștia au descoperit că fumatul în pubertate poate produce daune … The post Viteza cu care îmbătrânești depinde și dacă tatăl tău a fumat. Și mai ales când s-a apucat! appeared first on spotmedia.ro.
03:40
Vladimir Putin a resimțit din plin înfrângerea strategică din Moldova. Conform mai multor surse, prin rețeaua creată de Ilan Șor, oligarhul stabilit la Moscova, s-au cheltuit în jur de 300 de milioane de dolari în operațiuni hibride pentru a bloca drumul european al Chișinăului. Victoria partidului fondat de președinta Maia Sandu în alegerile parlamentare din … The post Vladimir Putin atacă România pentru pierderea Moldovei appeared first on spotmedia.ro.
3 octombrie 2025
23:40
Trump a dat ultimatum Hamas: Până duminică seara, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamas termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza – alternativa fiind să se confrunte cu „iadul”. „Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului” (luni, ora 1:00, ora României – n.r.), … The post Trump a dat ultimatum Hamas: Până duminică seara, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Furtuna a făcut prăpăd în București: 18 mașini avariate. Circulația STB afectată pe mai multe linii. Două zboruri, deviate de pe Otopeni # SportMedia
Furtuna puternică de vineri a provocat haos în Capitală: pompierii au avut peste 70 de intervenţii doar în Bucureşti, 18 maşini au fost avariate, iar mai multe linii de tramvai şi troleibuz au fost blocate din cauza acumulărilor de apă. Două zboruri care urmau să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă au fost redirecţionate la Sibiu … The post Furtuna a făcut prăpăd în București: 18 mașini avariate. Circulația STB afectată pe mai multe linii. Două zboruri, deviate de pe Otopeni appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Bolojan: Primele semne de revenire economică, din primăvară. Ultima șansă pentru partide de a-și dovedi utilitatea # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan spune că din primăvara anului viitor România ar putea vedea primele semne de revenire economică, cu inflație și prețuri la energie în scădere și un deficit mai mic, dacă sunt continuate măsurile de disciplină fiscală. El promite că nu vor fi introduse noi taxe, dar vor fi reduse cheltuielile risipitoare, iar pensiile … The post Bolojan: Primele semne de revenire economică, din primăvară. Ultima șansă pentru partide de a-și dovedi utilitatea appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Horoscop de weekend pentru zilele de 4 si 5 octombrie 2025. The post Horoscop de weekend: 4 – 5 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Alegerile pentru Primăria Capitalei, între criza de timp și tensiunile din coaliție. Bolojan: „Dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan afirmă că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai curând, iar o decizie ar fi ideal să fie luată până săptămâna viitoare, pentru ca Bucureştiul să aibă o administraţie cu legitimitate deplină. Totuşi, şeful Guvernului nu pare foarte încrezător că lucrurile se vor mișca repede. El spune că forţarea unei … The post Alegerile pentru Primăria Capitalei, între criza de timp și tensiunile din coaliție. Bolojan: „Dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul” appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Bolojan, despre greva mascată din Justiție: Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM-ul în legătură cu blocajul din Justiţie. El a precizat că dacă activitatea este suspendată parţial, atunci moral ar fi ca si salarizarea să fie suspendată parţial. Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă se poate … The post Bolojan, despre greva mascată din Justiție: Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Valentin Mihălă (25 de ani), fotbalistul lui Rizespor, a marcat un gol fabulos în campionatul Turciei. Într-un meci Antalyaspor – Rizespor 2-5, din Superliga turcă, Valentin Mihăilă a marcat primul gol la noua sa echipă, iar reușita e una senzațională. Mihăilă a fost introdus pe teren în minutul 65, iar golul a venit în prelungiri, … The post Valentin Mihăilă marcheză un gol fabulos în Turcia, la noua sa echipă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
21:30
O nouă ediție de titluri de stat FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,20% la lei și 6,50% la euro # SportMedia
Românii care vor să economisească sau să investească în siguranță au din nou ocazia prin programul FIDELIS, ediția de toamnă, organizată de Ministerul Finanțelor. Campania de subscriere are loc între 10 și 17 octombrie 2025. Cei care cumpără titluri de stat nu plătesc niciun impozit pe câștiguri, iar dobânzile anunțate sunt printre cele mai mari … The post O nouă ediție de titluri de stat FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,20% la lei și 6,50% la euro appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Bolojan: România are nevoie de noi capacități de producție de energie. Complexul Oltenia nu poate continua „căpușat” și cu miliarde de lei subvenții # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că România trebuie să îşi asigure securitatea energetică prin finalizarea proiectelor întârziate şi dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie. El a arătat că există un deficit de producţie şi a dat exemplul centralei de la Iernut, unde lucrările durează deja de 10 ani. „Dacă vom continua ca până acum, … The post Bolojan: România are nevoie de noi capacități de producție de energie. Complexul Oltenia nu poate continua „căpușat” și cu miliarde de lei subvenții appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Ploi violente în Bulgaria. Trei persoane au murit, zeci au fost evacuate, mașinile au fost luate de ape (Video) # SportMedia
Precipitații de o violență excepțională au provocat vineri inundații în sud-estul Bulgariei în urma cărora trei persoane au murit la Elenite, o stațiune la Marea Neagră, a anunțat ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov. „Printre victime se numără doi salvatori: unul din cadrul poliției de frontieră, iar celălalt, un tractorist”, a declarat Mitov la Radioul … The post Ploi violente în Bulgaria. Trei persoane au murit, zeci au fost evacuate, mașinile au fost luate de ape (Video) appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Mihaela Cambei cucerește o medalie de aur și două medalii de argint la Campionatele Mondiale de haltere # SportMedia
Mihaela Cambei a obținut, vineri, trei medalii la Campionatele Mondiale de haltere. Cambei a luat medalia de aur la stilul smuls, cu 94 de kilogrme. Mihaela a obținut și două medalii de argint la stilul aruncat, cu 114 și 128 de kilograme. Sportiva noastră a concurat la categoria 53 de kilograme. Mihaela Cambei este campioana … The post Mihaela Cambei cucerește o medalie de aur și două medalii de argint la Campionatele Mondiale de haltere appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Alina Bica scapă de mandatele europene de arestare și executare a pedepsei. CAB: Fosta șefă DIICOT a executat integral sentința # SportMedia
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare … The post Alina Bica scapă de mandatele europene de arestare și executare a pedepsei. CAB: Fosta șefă DIICOT a executat integral sentința appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Bolojan: România plătește, într-un singur an, doar pentru dobânzi, echivalentul autostrăzii Moldovei # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România va plăti, anul acesta 11 miliarde de euro dobânzi pentru credite contractate anii trecuţi, suma reprezentând echivalentul costurilor pentru construirea autostrăzii Moldovei. Potrivit premierului, deficitul bugetar din acest an, de 32 de miliarde de euro, nu este cel estimat la construirea bugetului, Bolojan afirmând, în acest context, că cei … The post Bolojan: România plătește, într-un singur an, doar pentru dobânzi, echivalentul autostrăzii Moldovei appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
19:30
Jucătoarea cehă de tenis Linda Noskova, numărul 27 mondial, s-a calificat fără probleme în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 dolari, vineri, după ce a învins-o pe britanica Sonay Kartal (81 WTA), cu 6-3, 6-4. Noskova (23 ani) a obținut victoria după o oră și 10 minute și vizează … The post S-au stabilit semifinalele turneului de la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
19:30
Malcom Edjouma și David Miculescu au aflat verdictul medicilor după accidentările suferite în meciul cu Young Boys # SportMedia
FCSB a aflat verdictul medicilor în privința accidentărilor suferite de Malcom Edjouma și David Miculescu în meciul cu Young Boys (0-2, în Europa League). Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a făcut anunțul despre starea medicală a celor doi. Miculescu și Edjouma au suferit, amândoi, leziuni musculare și urmează să efectueze … The post Malcom Edjouma și David Miculescu au aflat verdictul medicilor după accidentările suferite în meciul cu Young Boys appeared first on spotmedia.ro.
