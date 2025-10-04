Larisa Udilă și-a cumpărat al doilea apartament în Dubai! Influencerița și soțul ei și-au îndeplinit încă un vis
SpyNews, 4 octombrie 2025 21:00
Larisa Udilă a făcut o achiziție importantă! Influencerița și soțul ei, Alexandru Ogică, și-au cumpărat al doilea apartament în Dubai. Înainte să devină părinți pentru a doua oară, cei doi au decis să își mărească și investițiile, o dată cu familia!
• • •
Acum 30 minute
21:00
Acum 2 ore
20:20
Top 3 zodii protejate de Univers în luna octombrie 2025. Nativii vor avea noroc pe toate planurile # SpyNews
Trei zodii din horoscop vor avea parte de noroc pe toate planurile în luna octombrie 2025! Nativii vor fi protejați de Univers și ghidați în toate proiectele importante pe care le au. Urmează o perioadă de care cele trei zodii trebuie să profite din plin. Octombrie este luna lor norocoasă!
19:30
O artistă celebră din România a anunțat că se retrage din muzică! Fanii au primit cu tristețe vestea # SpyNews
O artistă celebră din România a anunțat că renunță la carieră! Se retrage din muzică, după ani întregi în care a fost prezentă la evenimentele oamenilor. Ultimul concert va avea loc în luna octombrie. Fanii au primit vestea cu tristețe.
Acum 4 ore
18:40
Sorin Oprescu a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic! Fostul primar al Capitalei, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare, ar putrea fi adus în România. Conform surselor judiciare, autoritățile ar urma să înceapă procedurile de extrădare.
18:30
Cum a ajuns Daniel Mitrea să aibă succes în cercuri exclusiviste din Londra! A dezvăluit ce rutină au Kate Middleton și prințul William # SpyNews
Daniel Mitrea este unul dintre românii care a dus numele țării noastre pe culmile succesului în Londra. De la o viață modestă, românul a reușit să ajungă în cele mai înalte cercuri și să îi cunoască inclusiv pe membrii familiei regale. Daniel Mitrea a dezvăluit ce rutină cu Kate Middleton și prințul William.
Acum 6 ore
17:20
Ce diferență de vârstă există între Marilu Dobrescu și iubitul ei australian. Tom și-a sărbătorit recent ziua de naștere # SpyNews
Marilu Dobrescu și-a sărbătorit recent iubitul australian și a dezvăluit ce diferență de vârstă există între ei. Influencerița a fost alături de Tom în această zi specială și i-a pregătit o surpriză cu care i-a adus zâmbetul pe buze.
16:50
Carmen Grebenișan a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit cu tatăl copilului ei. Influencerița a mai trecut printr-un divorț # SpyNews
Carmen Grebenișan are o relație de iubire de peste un an cu Cristian, bărbatul care urmează să devină tatăl copilului ei în curând. Întrebarea de pe buzele fanilor a fost: De ce nu s-a căsătorit cu iubitul ei. Influencerița nu a ocolit subiectul și a făcut declarații emoționante, în premieră.
16:40
Vacanță de vedetă. Cât a plătit Alina Tănasă pentru o escapadă alături de fiul ei, în Budapesta. O consideră una dintre cele mai accesibile destinații # SpyNews
Alina Tănasă și fiul ei au fost într-o vacanță, în Budapesta. Influencerița își dorește să revină acolo, mai ales că băiețelului ei, Leon, i-a plăcut foarte tare. Alina Tănasă a fost în escapadă cu alte trei mame și copiii lor.
16:00
Robbie Williams, implicat într-un scandal de mită, după concertul din Sofia. Doi ofițeri sunt acuzați că au cerut bani de la echipa artistului # SpyNews
Robbie Williams a susținut un concert în Bulgaria, la finalul lunii septembrie. Doi ofițeri sunt acuzați că ar fi cerut mită de la echipa artistului pentru a nu întocmi procesele-verbale pentru contravenție.
Acum 8 ore
15:10
Relația Costinei și a lui Dian de la Mireasa este din ce în ce mai serioasă! Cei doi s-au mutat împreună. Unde locuiesc foștii concurenți # SpyNews
Costina și Dian de la Mireasa, sezonul 12, au o relație de o lună. Cei doi s-au mutat împreună de curând, semn că bruneta a fost acceptată de familia iubitului ei, după ce inițial părinții i-au spus să fie mai atenți în privința ei.
14:40
Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, probleme de sănătate. Ce a pățit Carmina: „Nu mai puteam de durere” # SpyNews
Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a povestit că trece printr-o situație neplăcută, după ce i-a apărut măseaua de minte. Carmina Vârciu a crezut inițial că este ceva minor și că durerea va trece de la sine, dar se vede nevoită să apeleze la un specialist pentru a o scoate.
14:30
Cassie Ventura, fosta iubită a lui Sean „Diddy” Combs, prima reacție, după condamnarea lui la închisoare. L-a acuzat de agresiune sexuală și abuz fizic # SpyNews
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la patru ani de închisoare. Decizia vine la aproape trei luni, după ce a fost găsit nevinovat pentru trei dintre cele cinci capete de acuzare. Cassie Ventura este una dintre femeile care l-au acuzat de agresiune sexuală și abuz fizic.
14:20
13:40
Andreea Bostănică a izbucnit în lacrimi! Cu ce actriță celebră s-a întâlnit: „Sunt atât de fericită” # SpyNews
Andreea Bostănică a avut parte de o surpriză de proporții. S-a întâlnit cu actrița pe care o apreciază de când avea 12 ani. Influencerița nu și-a putut stăpâni lacrimile și s-a bucurat enorm că a putut să o vadă pentru prima dată în realitate.
Acum 12 ore
13:10
Prințul William, adevărul despre relația cu fratele său mai mic. Cum se înțelege cu Prințul Harry, după momentele tensionate din Familia Regală # SpyNews
Relația dintre Prințul Harry și Familia Regală s-a răcit în urmă cu câțiva ani. Prințul Harry a revenit în Marea Britanie în ziua în care s-au împlinit trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a. Prințul William a vorbit despre relația lor.
12:40
Cine a fost bunicul celebru al Geaninei Ilieș. Prezentatoarea Știrilor Antena Stars a vorbit pentru prima dată despre el # SpyNews
Geanina Ilieș a avut un bunic celebru pe care prezentatoarea TV l-a apreciat enorm. Până acum, nu a mai vorbit niciodată despre el, dar un videoclip a emoționat-o profund. Petru Tămășdan a fost aviator și a continuat să activeze în domeniu și după ce s-a pensionat.
11:50
Richard Abou Zaki își sărbătorește ziua de naștere. Ce își mai dorește juratul de la Chefi la cuțite, la 29 de ani # SpyNews
Richard Abou Zaki își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 29 de ani. De aniversarea lui, Richard Abou Zaki a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre familia lui, mai ales despre fiica lui, în vârstă de patru ani.
11:40
Cel mai greu moment din viața lui Dan Voiculescu. „Nu se poate compara cu nimic.” Dezvăluiri despre caracter și durere la podcastul lui Morar # SpyNews
Invitat la podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, profesorul Dan Voiculescu a vorbit deschis despre cel mai greu moment din viața sa: moartea primei soții, Sofica, și anii care au urmat. Întrebat dacă a suferit mai mult atunci decât în ziua în care a aflat că va merge la închisoare, răspunsul a venit fără ezitare: „Incomparabil. Durerea când a murit Sofica a fost atât de mare încât eu nu pot s-o exprim în cuvinte. Am avut 35 de ani de conviețuire, doi copii frumoși (…) Nu se compară, nu se compară, Mihai. Asta cu închisoarea pentru mine a fost un experiment din care am încercat să culeg tot ce pot culege pozitiv.” Sofica este mama fiicelor Camelia și Corina.
11:20
Tom Cruise și iubita lui, Ana de Armas, s-ar pregăti de nuntă. Actorul ar vrea să fie primul om care se căsătorește în spațiu. Când ar putea avea loc evenimentul # SpyNews
Tom Cruise s-ar pregăti pentru a patra căsătorie. Chiar dacă nu a confirmat relația cu iubita cu 26 de ani mai tânără decât el, se zvonește că ar vrea să facă nunta cu Ana de Armas și nu oricum, ci în spațiu sau în timpul unui zbor cu parașuta.
10:40
Opt case de pe malul apei s-au prăbușit din cauza valurilor puternice. Cinci dintre ele au fost măturate în câteva minute # SpyNews
Opt case care se aflau pe malul apei au fost măturate în câteva minute de valurile puternice. Cinci dintre ele au fost complet distruse în 45 de minute, în timp ce alte locuințe au fost inundate sau parțial distruse.
10:10
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit în dosarul în care a fost acuzat de proxenetism # SpyNews
Sean Combs a fost condamnat la închisoare vineri. A fost acuzat de infracțiuni sexuale, iar în vara acestui an a fost considerat nevinovat în trei dintre cele cinci capete de acuzare. Rapperul și-a cerut iertare în fața instanței, în timp ce familia lui a cerut indulgență.
09:40
Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv, din cauza unei alerte cu drone. 23 de zboruri au fost deviate, iar 46 amânate # SpyNews
Aeroportul din Munchen a fost închis din nou, din cauza unei alerte cu drone misterioase. A fost a doua seară consecutiv în care aeroportul a fost nevoit să își suspende activitatea. 23 de zboruri au fost deviate, iar 46 de zboruri au fost amânate. 6.500 de pasageri au fost afectați.
Acum 24 ore
00:00
Ea este Maria, badanta româncă moartă în Italia. Era singură și părăsită de familie. Cine a plătit înmormântarea # SpyNews
Maria, o badantă româncă, a murit în Italia și a fost înmormântată abia acum! Cu toate acestea, femeia a avut parte de o ceremonie demnă, deși autoritățile nu i-au găsit familia. Iată cine s-a ocupat!
3 octombrie 2025
23:30
Cabiria Morgenstern, postare emoționantă, cu fiul ei! Nepotul Maiei Morgenstern a împlinit o lună | FOTO # SpyNews
Cabiria Morgenstern a devenit mamă de o lună! Fiul ei este sărbătoritul zilei, iar fiica Maiei Morgenstern este extrem de fericită, de când a născut. Iată ce mesaj emoționant a scris!
23:00
Ce și-a propus Dorian Popa să cumpere din America. Nu oricine își permite un asemenea gest # SpyNews
Dorian Popa lovește din nou! Influencerul și-a șocat urmăritorii de pe rețelele sociale după ce a postat o fotografie cu achiziția pe care își dorește să o facă, în America. Iată ce vrea să-și cumpere!
22:20
Xtra night show. Ella Vișan de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față! Cum le răspunde fosta concurentă celor care au acuzat-o că ar fi amantă # SpyNews
Ella Vișan de la Insula Iubirii a vorbit, în exclusivitate, despre ultimele speculații despre ea, apărute în mediul online Fosta concurentă a le-a răspuns celor care au acuzat-o că ar fi amantă. Nu te așteptai la asta!
22:10
Decizie radicală în dosarul polițiștilor condamnați pentru tortură și tentativă de omor | Șeful poliției, cel mai norocos # SpyNews
Magistrații care judecă dosarul polițiștilor acuzați de tortură și tentativă de omor au luat o decizie radicală, la cel mai recent termen: au admis doar unele cereri de reaudiere a martorilor, iar șefului Poliției Novaci i-au aprobat solicitarea de a depune noi documente.
22:10
Se completează de minune! Elena Udrea, cu geanta fabuloasă pe braţ, Adrian Alexandrov cu covrigul în gură! Imagini senzaționale filmate de paparazzi # SpyNews
Elena Udrea nu ratează niciun moment petrecut alături de cei dragi de când a fost eliberată. Fostul politician și Adrian Alexandrov au fost surprinși de curând la mall, acolo unde ea și-a făcut apariția cu o geantă de la un brand de lux.
22:10
Marcela Fota, momente de panică! Se gândește serios dacă să își trimită fiul la școală! Declarații exclusive # SpyNews
Marcela Fota, momente de panică! Artista, îngrijorată pentru fiul ei. Ce s-a întâmplat și ce a speriat-o pe cântăreața de muzică populară. Vremea capricioasă i-a dat bătăi de cap acesteia. Declarații exclusive!
22:10
Andreea Tonciu și-a alarmat fanii după ce a apărut cu perfuzia la mână! Toată lumea s-a întrebat ce s-a întâmplat cu bruneta, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, vedeta spune adevărul despre starea ei de sănătate.
Ieri
21:20
Prințesa Kate și-a uimit urmăritorii, prin grația ei. A fost surprinsă în timp ce a coborât scările avionului, dar nu oricum, ci... cu spatele. Kate Middleton purta pantofi cu toc în acel moment.
20:40
Rata de Covid a crescut în Marea Britanie. Sfaturi utile care te vor ajuta să te protejezi împotriva virusului # SpyNews
Rata de Covid a crescut în Marea Britanie, iar internările în spitale de asemenea, sunt tot mai multe. Care sunt cele mai comune tulpini ale virusului și cum te poți proteja de acesta.
20:10
Alina Pușcaș a avut parte de o "surpriză" la externare. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei TV în parcarea spitalului # SpyNews
Alina Pușcaș, întâmplare șocantă, în parcarea spitalului în care fiica sa era internată. La externare, prezentatoare TV a avut parte de o surpriză neplăcută. Te va șoca ceea ce s-a petrecut acolo!
19:30
Este oficial! Modificări majore în Codul Rutier, începând de astăzi. Ce avantaj vor avea șoferii # SpyNews
Președintele Nicușor Dan a semnat o lege care va aduce modificări majore în Codul Rutier. Astfel, șoferii vor beneficia de un avantaj la care nici nu se gândeau. Iată ce s-a schimbat!
18:50
Lele recunoaște că a înscenat un accident pentru a-și promova o piesă. Și-a speriat fanii cu poze șocante, în care apare și Andra Volos # SpyNews
Cântărețul Lele a confirmat faptul că a înscenat un accident pentru a promova o nouă piesă de a sa. În fotografiile postare apare și soția acestuia, Andra Volos. Cum au reacționat fanii.
18:20
Orionidele, ploaie de meteori din noaptea de 21 octombrie 2025. Când va avea loc spectacolul pe cer # SpyNews
Spectacol ceresc în noaptea de 21 octombrie 2025. Va avea loc o ploaie de Orionide, acestea având o viteză foarte mare. Iată când va fi cea mai bună perioadă pentru a admira evenimentul!
17:40
Acces Direct. Bărbat din Roman, lăsat cu trei copii la poartă: "Nu e niciunul pe numele meu" # SpyNews
Un nou caz cutremurător a fost prezentat, astăzi, în cadrul emisiunii Acces Direct. Un bărbat din Roman a povestit o întâmplare incredibilă! S-a trezit cu trei copii la poartă.
16:50
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, probleme grave de sănătate. De ce și-a schimbat total stilul de viață # SpyNews
Francesca Sarao de la Insula Iubiri le-a mărturisit urmăritorilor de pe rețelele sociale că se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care și-a schimbat total stilul de viață. Fosta concurentă trebuie să își facă analizele. Iată ce a declarat!
16:10
Chef Orlando Zaharia și-a îndeplinit un vis! Ce achiziție a făcut juratul de la Chefi la cuțite | FOTO # SpyNews
Chef Orlando Zaharia trăiește un moment cu totul și cu totul special. Juratul de la Chefi la cuțite a dezvăluit că și-a împlinit un vis. Recent, acesta a făcut o achiziție importantă.
15:50
Un bărbat de 33 de ani, acuzat de terorism în România. Ar fi plănuit un atentat și ar fi testat dispozitive explozibile acasă # SpyNews
Un bărbat de 33 de ani este acuzat de terorism în România. Primele informații arată că ar fi pregătit un atentat și că ar fi testat dispozitive explozibile acasă. Bărbatul își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, în arest preventiv.
15:00
Vlad Pascu vrea o pedeapsă mai mică! Avocații fac demersuri pentru a-l scoate mai repede din spatele gratiilor # SpyNews
Vlad Pascu își dorește o pedeapsă mai blândă, iar avocații săi au început deja demersurile legale pentru a obține acest lucru. Au fost depuse două recursuri la Înalta Curte de Casație și Justiție, în încercarea de a reduce durata detenției tânărului care a ucis două persoane în accidentul din 2 Mai.
14:40
Cum arată casa Oanei Roman. Vedeta a făcut turul locuinței. Imagini exclusive la Știrile Antena Stars | FOTO # SpyNews
Oana Roman a făcut turul casei ei. Vedeta are un loc preferat în care își începe ziua. În locuința ei se află la loc de cinste pozele cu părinții ei, dar și imagini cu fiica ei, Isabela. Oana Roman are și un dressing spațios și recunoaște că este pasionată de genți mai degrabă decât de haine.
14:20
Minodora, între viaţa de familie şi carieră. Povestea ei, dar şi altele, sâmbătă, la „Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise” # SpyNews
Weekendul acesta, de la ora 17.00, Natalia Mateuț vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii „Viața fără filtru-infiltrați în culise”, acolo unde descoperim poveștile din spatele scenei și secretele nespuse ale vedetelor.
14:20
Sărbătoarea de Halloween este considerată de mulți ca fiind cea mai înfricoșătoare perioadă a anului! Copiii adoră să sculpteze dovleci în felinare și să facă decorațiuni de Halloween. Ce semnificație are Halloween-ul și care este, de fapt, istoria acestei sărbători.
14:00
Mesaje de Ziua Educației 2025. Ce urări le poți trimite pe 5 octombrie elevilor și profesorilor # SpyNews
Ziua Educației este celebrată în fiecare an pe 5 octombrie. A fost sărbătorită pentru prima dată în 1994. Pe atunci, se numea Ziua Internațională a Profesorului, iar mai apoi s-a numit Ziua Educației.
14:00
Relația dintre Alex Bodi și Ancuța, tot mai serioasă! În compania cui s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți | FOTO # SpyNews
Relația dintre Alex Bodi și Ancuța pare să devină din ce în ce mai serioasă. Cei doi au fost surprinși recent într-o ipostază relaxată, alături de o persoană importantă din viața afaceristului, semn că legătura dintre ei este una tot mai puternică.
13:20
Cuza de la Neatza și iubita lui, în vacanță, de ziua ei de naștere. Cum a sărbătorit-o pe Alexandra de la primele ore: „E supărată” # SpyNews
Cuza de la Neatza își sărbătorește iubita, pe Alexandra. Cei doi au plecat astăzi în vacanță, în Barcelona, dar au avut parte și de o situație neplăcută. Îndrăgostiții au trecut rapid peste acel moment și s-au bucurat de timpul petrecut împreună.
12:50
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită # SpyNews
O româncă a fost prinsă recent pe un aeroport din Italia cu 1,4 kilograme de droguri ascunse în stomac. Cum a fost descoperită femeia și ce a urmat după.
12:40
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată din nou! Soția lui a născut al doilea copil. Primele lui declarații # SpyNews
Familia lui Deniș Roabeș s-a mărit. Soția lui, Bianca, a născut pentru a doua oară în urmă cu mai bine de o săptămână. Artistul a fost cel care a confirmat că în familia lor a venit un nou membru, mai exact un băiețel.
12:30
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați în noul episod The Ticket, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 # SpyNews
În cea de-a cincea ediție The Ticket, difuzată sâmbătă de la ora 20.00, scena va fi cucerită de un moment inedit de hipnoză, menit să stârnească uimire și dezbateri aprinse atât printre jurați, cât și în rândul publicului.
