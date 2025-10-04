S-a fript cu ciorbă, suflă şi în iaurt! Cristian Boureanu a dat ieşirile cu domniţe pe ieşirile cu domni. Joacă safe! | PAPARAZZI

11:40

Invitat la podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, profesorul Dan Voiculescu a vorbit deschis despre cel mai greu moment din viața sa: moartea primei soții, Sofica, și anii care au urmat. Întrebat dacă a suferit mai mult atunci decât în ziua în care a aflat că va merge la închisoare, răspunsul a venit fără ezitare: „Incomparabil. Durerea când a murit Sofica a fost atât de mare încât eu nu pot s-o exprim în cuvinte. Am avut 35 de ani de conviețuire, doi copii frumoși (…) Nu se compară, nu se compară, Mihai. Asta cu închisoarea pentru mine a fost un experiment din care am încercat să culeg tot ce pot culege pozitiv.” Sofica este mama fiicelor Camelia și Corina.