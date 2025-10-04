Paradox românesc. Suntem speriați de dezastre , dar nu facem mare lucru. Soluția ca să te asiguri că nu ajungi în stradă în caz de dezastru
Economica.net, 4 octombrie 2025 22:10
O bună parte a românilor se tem că locuința lor va fi avariată substanțial în caz de furtună sau inundații, iar fenomenele tot mai intense din ultimii ani dau și motivul ca lucrurile să stea astfel. Totuși, un procent mult mai mic comparativ cu cei care spun că se tem să nu ajungă în stradă ia și măsuri.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum o oră
22:10
Paradox românesc. Suntem speriați de dezastre , dar nu facem mare lucru. Soluția ca să te asiguri că nu ajungi în stradă în caz de dezastru # Economica.net
O bună parte a românilor se tem că locuința lor va fi avariată substanțial în caz de furtună sau inundații, iar fenomenele tot mai intense din ultimii ani dau și motivul ca lucrurile să stea astfel. Totuși, un procent mult mai mic comparativ cu cei care spun că se tem să nu ajungă în stradă ia și măsuri.
22:00
Ministerul Agriculturii: Toate formele de sprijin acordate în acest an se vor derula şi în 2026 # Economica.net
Secretarul de Stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a declarat sâmbătă, la Sângeorgiu de Mureş, că toate formele de sprijin acordate de Ministerul Agriculturii în acest an se vor derula şi în anul viitor, existând posibilitatea să fie incluse şi altele noi.
22:00
Frații Pavăl, patronii Dedeman, ultima achiziție: spațiul unuia dintre primele hipermarketuri din România, deținut de un român – zf.ro # Economica.net
Lanțul de magazine de bricolaj Dedeman, controlat de fraţii Pavăl, printre cei mai mari antreprenori români de la acest moment, a cumpărat de la retailerul autohton La Cocoş un teren în Piteşti pe care a funcţionat unul dintre primele hipermarketuri din România, Pic, a scris în exclusivitate Zf.ro.
Acum 4 ore
19:50
Investiție de 100 de milioane de euro pentru un parc fotovoltaic cu baterii, în Maramureș. Parteneriat public-privat # Economica.net
O firmă înființată recent de investitori turci și români a lansat un parteneriat public-privat cu autoritatea locală din Târgu Lăpuș, în nordul Transilvaniei. Aceștia plănuiesc o centrală electrică hibridă, fotovoltaic cu stocare, în valoare de 100 de milioane de euro.
Acum 6 ore
18:40
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare, pentru News.ro. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost reţinut la Salonic În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.
17:50
Revolut își anunță clienții printr-o informare persoanlizată că va lansa în curând Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB) pentru contul Revolut. Această modificare a intrat în vigoare pe 2 octombrie 2025.
17:20
Israelul a expulzat în Turcia 137 de activiști din flotila care transporta ajutoare umanitare către Fâșia Gaza # Economica.net
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul din Israel spre Istanbul, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe turc, relatează Reuters, transmite Agerpres.
17:20
Partidul miliardarului ceh Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare – proiecție # Economica.net
Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis urmează să câştige alegerile parlamentare de sâmbătă dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News, relatează Reuters, transmite Agerpres.
17:20
Important dacă vrei să îți cumperi locuință. Semnele care arată că ești gata pentru un credit și de ce dobânda nu e neapărat cea mai importantă. Top 5 împrumuturi imobiliare # Economica.net
Comparativ cu perioada 2004-2009, a primului boom imobiliar, tot mai mulți români își cumpără astăzi locuințe plătind un avans substanțial sau achitând integral, cu banii jos. Totuși, creditul ipotecar rămâne singura soluție pentru majoritatea cumpărătorilor. Care sunt semnele că ești pregătit pentru a face pasul și care sunt cele mai bune cinci oferte de pe piață, în funcție de criteriile care contează.
Acum 8 ore
16:50
Un jurnalist salvadorian a fost expulzat din SUA, unde trăia de 20 de ani, după ce a relatat despre protestele împotriva lui Donald Trump # Economica.net
Un jurnalist salvadorian stabilit de douăzeci de ani în Statele Unite, expulzat după ce a fost arestat în timp ce relata de la protestele anti-Trump la mijlocul lunii iunie, a ajuns vineri în ţara sa de origine, informează sâmbătă AFP. citată de Agerpres.
16:50
Daniel Băluță: Primăria Sectorului 4 își asumă realizarea unui nou pasaj pietonal pentru metrou, care să facă legătura între staţiile de Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2 # Economica.net
Primăria Sectorului 4 îşi asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, precum şi lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii, a anunţat, sâmbătă, primarul Daniel Băluţă.
16:50
Ministerul Economiei din Germania și-a îmbunătățit cu 0,2% prognoza de creștere pentru 2025 # Economica.net
Ministerul german al Economiei şi-a îmbunătăţit, uşor, prognoza de creştere pentru acest an, de la zero până la 0,2%, a declarat sâmbătă pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.
16:50
Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte AGRI, anunță că a introdus un amendament la regulamentul PAC, prin care achiziția de animale de reproducție să fie susținută cu fonduri europene # Economica.net
Vicepreşedintele Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (AGRI) din Parlamentul European, Daniel Buda, a anunţat, sâmbătă, la cea de-a 23-a ediţie a Paradei Taurilor de la Sângeorgiu de Mureş, că a depus un amendament la regulamentul pentru Politica Agricolă Comună (PAC), care ar urma să fie votat săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European, prin care a solicitat alocarea de fonduri europene pentru achiziţia de animale pentru reproducţie.
16:50
China anulează zboruri și închide magazinele în perioada unei vacanței naționale de opt zile, în așteptarea tafunului Matmo # Economica.net
Autorităţile chineze vor anula zboruri şi vor închide magazine sâmbătă, în condiţiile în care taifunul Matmo se îndreaptă spre provinciile sudice Hainan şi Guangdong, chiar în perioada extrem de aglomerată a călătoriilor prilejuite de sărbătoarea naţională, informează AFP, transmite Agerpres.
16:50
Băluță: Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil. În câteva zile Sorin Grindeanu va anunța momentul. Decizia organizării alegerilor în București este exclusiv la Bolojan # Economica.net
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, a declarat, sâmbătă, prim-vicepreşedintele Daniel Băluţă, menţionând că este convins că preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin Grindenau, va anunţa această dată în următoarele zile, după Consiliul Politic Naţional.
Acum 12 ore
14:40
Românii au un motiv în plus să meargă în Turcia, a patra destinație turistică a lumii. Latura culturală, îmbogățită cu noi descoperiri # Economica.net
Aproximativ 2 milioane de români și-au petrecut concediul în Turcia anul acesta, principalele scopuri fiind turismul sau tratamentele medicale. Cu o istorie impresionantă, țara este printre primele patru destinații din lume, cu cel mai mare număr de sosiri internaționale. Patrimoniul cultural uriaș al Turciei, îmbogățit de descoperiri arheologice de dată mai recentă au dus la revitalizarea turismului cultural.
14:30
Noi restricții de circulaţie vor intra în vigoare de luni în zona Unirii din București. Lucrările la planșeu au evoluat mult, astfel încât calendarul de lucru a fost modificat # Economica.net
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit, relatează Agerpres.
13:30
Apele Române: Precipitaţii de peste 50 l/mp în ultimele 24 de ore la 35 de stații hidrometrice. Izolat au fost înregistrate și valori de 70 /mp # Economica.net
În ultimele 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h) la mai multe staţii hidrometrice, cele mai mari valori fiind înregistrate la o staţie din spaţiul hidrografic Olt, a anunţat sâmbătă Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), într-o postare publicată pe pagina de Facebook.
13:30
Renault ar putea da afară 3.000 de oameni. Planul de reducere a posturilor este analizat de noul șef al companiei, Francois Provost # Economica.net
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcţiilor suport, potrivit portalului de ştiri " l'Informe", preluat de AFP.
13:00
Blocaj în UE în legătură cu adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Austria cere în schimb deblocarea acțiunilor lui Deripaska la Strabag, ca să ajute Raiffeisen. Celelate state se opun vehement # Economica.net
Austria a informat vineri Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active ruseşti pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru daunele impuse de un tribunal din Rusia, au declarat mai mulţi diplomaţi consultaţi de Reuters, transmite Agerpres.
13:00
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea producătorului slovac de componente auto IAC Group de către Artifex Interior Systems # Economica.net
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Artifex Interior Systems Limited, Marea Britanie, intenționează să preia IAC Group (Slovakia) s.r.o, Slovacia, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
13:00
Pompierii au intervenit de joi seară până sâmbătă dimineață în 351 de cazuri în București și Ilfov ca urmare a furtunilor care au avut loc # Economica.net
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat Codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă, transmite Agerpres.
13:00
Prețurile de cazare la summitul climatic COP30, care se va desfășura în Brazilia luna viitoare, determină multe state să ia în considerare reducerea delegațiilor sau chiar să nu participe # Economica.net
Zeci de ţări nu şi-au asigurat încă cazarea la summitul climatic COP30, care va avea loc luna următoare în Brazilia, iar unii delegaţi iau în considerare posibilitatea de a nu participa la acest summit, deoarece numărul insuficient al camerelor de hotel a dus preţurile la câteva sute de dolari pe noapte, transmite Reuters, relatează Agerpres.
11:30
Bolojan: Pornesc de la o premisă că toate proiectele de legi care au fost amânate sunt de natură să fie validate de CCR. Orice discuţii se fac, oamenii nu sunt de acord să pleci în pensie la 48 – 50 de ani, cu o pensie cât salariu # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan se declară optimist în privinţa deciziei pe care o va lua Curtea Constituţională în privinţa legilor din pachetul 2 de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.
11:20
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puţin până săptămâna viitoare, în urma eşecului de vineri al unui nou vot în Senat, care rămâne la fel de divizat ca întotdeauna între republicani şi democraţi, relatează AFP, transmite Agerpres.
11:20
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând "ameninţarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea ţării, relatează AFP, transmite Agerpres.
11:20
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.
11:20
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 25% în luna august 2025 # Economica.net
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 24,64% în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 700 de milioane de lei, de la 561,6 milioane de lei în iulie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.
11:20
Guvernul SUA vrea să emită o monedă aniversară cu chipul lui Trump, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență # Economica.net
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu prilejul marcării celei de-a 250-a aniversări a independenţei ţării, relatează AFP, transmite Agerpres.
11:20
Metroul de Drumul Taberei: Când va circula primul tren Alstom cu călători pe Magistrala 5 # Economica.net
Primul tren care ar urma să circule cu călători pe Magistrala 5 de metrou se află încă în teste pentru obținerea agrementării din partea Autorității Feroviare Române (AFER), au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex. Aceștia au detaliat programul de testare la finalul căruia călătorii ar putea circula în sfârșit cu trenuri noi pe linia de metrou din Drumul Taberei.
Acum 24 ore
08:40
Carburanții s-au ieftinit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 4 octombrie # Economica.net
Prețurile carburanților au scăzut din nou în aceasă dimineață la stațiile de alimentare din România, pentru a doua oară în această lună.
Ieri
22:10
Ministerul Energiei din Rusia a anunţat vineri că în prezent nu ia în considerare o interdicţie a exporturilor de motorină pentru producători, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:10
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB a așternut asfalt pe 30 din cei 36 de kilometri ai lotului 1 # Economica.net
Grupul UMB a început montarea tablierului metalic aferent pasajului peste A7 din zona Garoafa, la nord de Focșani, informează vineri seara secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
22:10
Bolojan: Dacă la finalul lui 2026 România va ajunge cu deficitul aproape de 6%, atunci salariile și pensiile ar putea fi majorate # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că salariile din sectorul public şi pensiile au fost plafonate, iar eventualele majorări vor putea avea loc doar dacă, până la finalul anului viitor, deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB.
22:10
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri măsuri la nivelul continentului pentru dezvoltarea maşinilor autonome, spunând că AI (inteligenţa artificială) ar putea ajuta la redresarea sectorului auto al blocului comunitar şi ar îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:10
Premier Energy Furnizare, ofertă inedită de energie electrică pentru populație. Cât vei plăti în factură # Economica.net
Premier Energy Furnizare, unul dintre marii furnizori de energie electrică pentru populație, are acum o ofertă de energie electrică interesantă și din alt punct de vedere decât cel al prețului.
21:20
Alin Nica, președintele ANAF: Până la prezenta dată nu avem indicii că soții Iohannis doresc să achite sumele datorate. Vom merge în instanță # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica, transmite Agerpres.
21:00
Sute de mii de italieni au protestat în stradă pentru a susține cauza palestinienilor și florila umanitară Globale Smud, interceptată joi de armata israeliană # Economica.net
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în întreaga Italie, la apelul principalelor sindicate, pentru a-şi exprima sprijinul pentru flotila umanitară care se îndrepta spre Fâşia Gaza şi pentru a denunţa inerţia guvernului condus de Giorgia Meloni faţă de asediul israelian asupra enclavei palestiniene, notează France Presse, relatează Agerpres.
21:00
Mai multe curse care trebuia să aterizeze pe Aeroportul Otopeni au fost deviate la Sibiu și Craiova, din cauza vremii # Economica.net
Două zboruri care urmau să aterizeze pe Otopeni în această seară au fost redirecționate către aeroporturile din Craiova și Sibiu, potrivit unui comunicat al Companiei Aeroporturi București.
21:00
Atenționare de călătorie în Bulgaria transmisă de MAE. Feribotul dintre Oryahovo și Bechet a fost suspendat temporar # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo - Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 8:00, relatează Agerpres.
20:00
Comisia Europeană pregătește introducerea unui singur set de reguli pentru startup-uri # Economica.net
Comisia Europeană intenţionează să propună anul viitor un singur set de reguli pentru startup-uri, pentru a ajuta companiile inovative din blocul comunitar să crească, să opereze în regiune, şi să-şi păstreze talentele, a anunţat vineri șefa Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.
20:00
Bolojan: Dacă activitatea din justiție este suspendată parţial, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în contextul suspendării parţiale a activităţii din sistemul judiciar, Ministerul Justiţiei ar putea iniţia un dialog cu magistraţii şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), subliniind că, în opinia sa, "moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial", relatează Agerpres.
20:00
Acordul de asociere strategică dintre Rusia și Iran a intrat în vigoare. Ce conține și ce element foarte important nu conține # Economica.net
Acordul Integral de Asociere Strategică dintre Rusia şi Iran, un parteneriat care aprofundează relaţiile dintre cele două ţări, dar nu prevede crearea unei alianţe militare, a intrat în vigoare, a transmis vineri Ministerul iranian de Externe, potrivit agenţiei EFE, relatează Agerpres.
19:20
Prețurile locuințelor și a chiriilor din statele UE au crescut în trimestrul doi din 2025 – Eurostat # Economica.net
Preţurile locuinţelor în Uniunea Europeană au crescut cu 5,4%, iar chiriile cu 3,2% în trimestrul doi din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.
19:20
Galatasaray Istanbul a devenit prima echipă de fotbal din Turcia a cărei valoare de piață depășește 300 de milioane de euro # Economica.net
Pentru prima dată în istoria fotbalului din Turcia, un club a depăşit pragul de 300 de milioane de euro, după ce Galatasaray a ajuns la 305 milioane de euro ca valoare totală a echipei, scrie Turkiye Today, transmite Agerpres.
19:20
Banca Transilvania integrează RoPay și RoPay Alias în aplicația BT Pay, pentru a le oferi clienților transferuri instant prin cod QR și număr de telefon # Economica.net
Banca Transilvania integrează în aplicația BT Pay funcționalitățile RoPay și RoPay Alias, oferind clienților o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi nevoie de IBAN, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:20
Stelian Bujduveanu anunță controale în Centrul Vechi. „Zilele următoare vom merge pe teren, stradă cu stradă, terasă cu terasă. Vom identifica neregulile şi vom cere remedierea lor” # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că în zilele următoare vor fi identificate neregulile din Centrul Vechi şi se va cere remedierea acestora, transmite Agerpres.
19:20
Sebastian Burduja: România are toate argumentele să ceară prelungirea funcționării grupurilor pe cărbune. Este clar că nu putem renunța la ele fără să punem ceva în loc # Economica.net
România are toate argumentele să ceară la Bruxelles prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune, întrucât securitatea energetică este vitală şi nu se poate renunţa la grupurile pe cărbune fără a pune ceva în loc, a declarat, vineri, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja, consilier onorific al prim-ministrului şi membru în Comisia pentru Industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor.
19:20
Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind acordarea ajutoarelor de stat # Economica.net
Comisia Europeană a lansat vineri o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, relatează Agerpres.
19:20
Paralizia bugetară din SUA împiedică publicarea unui raport foarte important privind situația pieței muncii # Economica.net
Publicarea unui raport lunar cu privire la piaţa muncii în SUA nu a mai avut loc vineri, din cauza paraliziei bugetare, o situaţie total neobişnuită pentru acest barometru al primei economii mondiale, informează AFP, transmite Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.