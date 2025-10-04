Horoscop duminică, 5 octombrie. Nativii unei zodii primesc vești bune în privința baniilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări
Adevarul.ro, 4 octombrie 2025 22:15
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 5 octombrie, 2025. Berbecii primesc vești bune în privința banilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări importante.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
22:45
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși neapărat din lumea aia rusă” # Adevarul.ro
Republica Moldova nu mai poate amâna la nesfârșit rezolvarea problemei Transnistriei, regiunea folosită de Rusia pentru a controla Chișinăul. Politologul Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, indică, într-o analiză pentru „Adevărul”, soluțiile pe care le-ar avea viitorul guvern moldovean.
Acum o oră
22:15
Panică într-un bloc din Arad, în urma unui incendiu: o femeie a fost scoasă inconştientă. 25 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament situat la etajul nouă al unui bloc cu zece etaje de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. O femeie a fost scoasă inconştientă din locuinţă, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
22:15
O eventuală respingere de către CCR a reformei pensiilor magistraţilor „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului", spune un consilier BNR # Adevarul.ro
Eugen Rădulescu, consilier BNR, a declarat la Antena 3 CNN că, dacă CCR ar respinge reforma pensiilor magistraților, această decizie „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului".
22:15
Horoscop duminică, 5 octombrie. Nativii unei zodii primesc vești bune în privința baniilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 5 octombrie, 2025. Berbecii primesc vești bune în privința banilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări importante.
22:00
Traian Băsescu acuză PSD, PNL și UDMR că au păcălit electoratul și au favorizat ingerințele Rusiei # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare - PSD, PNL și UDMR-că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerințe Rusiei.
22:00
În cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga a încasat mai mulți bani din pensia specială decât din salariu. Sumele sunt halucinante pentru un om de rând # Adevarul.ro
Pe parcursul celor cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga, care cumulează pensia specială cu salariul, a strâns din prima sursă amintită cu 400.000 de lei mai mult decât din leafă.
22:00
Revelația a doi vloggeri din Spania care au vrut să afle dacă România e săracă și periculoasă: „Adevărul e că e foarte trist” # Adevarul.ro
Doi vloggeri spanioli care călătoresc în lumea largă au avut o surpriză mare în România. Deși se așteptau să aibă de-a face cu o țară săracă, plină de infractori, ei au descoperit cu totul altceva.
22:00
Negocieri cruciale la Cairo: Israel și Hamas discută schimbul de ostatici în contextul planului de pace a lui Trump # Adevarul.ro
Israel și Hamas participă duminică și luni la discuții indirecte la Cairo, menite să faciliteze schimbul de ostatici israelieni și deținuți palestinieni, potrivit presei egiptene apropiate autorităților.
Acum 2 ore
21:45
Dueluri pe ploaie și pe vânt la Trofeul Poiana Brașov.
21:45
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi lansa mai precis rachete în interiorul Ucrainei # Adevarul.ro
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să-și calibreze loviturile şi să identifice noi ţinte în Ucraina, a declarat sâmbătă, 4 octombrie, un oficial din domeniul serviciilor de informaţii.
21:15
INTERVIU Sir Ben Kingsley și Celia Imrie, despre bătrânețe ca reinventare și legătura cu generațiile viitoare. „Butonatul nu înseamnă dobândirea înțelepciunii“ # Adevarul.ro
Prin Sir Ben Kingsley și Celia Imrie, „Clubul Crimelor de Joi“, noua adaptare Netflix semnată de Chris Columbus, vorbește despre cum senectutea nu e o retragere liniștită, ci un teritoriu al rezistenței, al curiozității și al unei relevanțe pe care societatea grăbită tinde să o uite.
21:15
Georgia fierbe: mii de protestatari în stradă, în timp ce partidul aflat la guvernare anunță victoria în alegeri. Poliția a folosit gaze lacrimogene # Adevarul.ro
Poliția georgiană a intervenit cu spray cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa miile de protestatari adunați la palatul prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor municipale, când opoziția a organizat un mare miting împotriva guvernului.
21:00
Avertismentul unui consilier BNR: „Putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”. Ce spune despre prețuri și inflație # Adevarul.ro
Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu, a spus la Antena 3 CNN, că „prețurile nu au cum să scadă" adăugând însă că „veniturile vor începe să crească”, dacă programul de guvernare merge cum trebuie. În caz contrar, „putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”.
Acum 4 ore
20:45
George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, 4 octombrie, a avut un nou derapaj grav la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook. „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut”, a spus el.
20:30
Rețeta de murături care nu dă greș niciodată: „Sunt crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”. Ingredientul care nu trebuie să lipsească # Adevarul.ro
Este sezonul murăturilor, iar Anyta dezvăluie rețeta sa perfectă, pe care o folosește de ani de zile și la care nu renunță niciodată. „Legumele ies crocante, gustoase și se păstrează întreaga iarnă, exact așa cum le făcea bunica”, spune bloggerul culinar.
20:30
Cameleonul Babiš. Cum s-a folosit miliardarul de discursul populist în stil Trump pentru a câștiga alegerile din Cehia # Adevarul.ro
Magnatul agriculturii Andrej Babiš, pe cale să revină la putere în Cehia, și-a câștigat mulți alegători pe fondul nemulțumirii populației privind condițiile de trai, apelând la un discurs populist în stilul lui Donald Trump, relatează Politico.
20:15
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce au furat 400 litri de motorină. La percheziții, polițiștii au găsit inclusiv pistoale. Adolescenții au fost reținuți # Adevarul.ro
Doi minori din Făget, județul Timiș, au fost reţinuţi sâmbătă, 4 octombrie, pentru furt calificat. Adolescenții sunt bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private.
20:15
Iarna a coborât mai devreme în Munții Parâng. Șoselele spectaculoase au devenit tot mai riscante pentru șoferi # Adevarul.ro
Călătoriile pe șoselele alpine din Munții Parâng devin tot mai riscante odată cu apropierea iernii. Primele ninsori s-au așternut pe drumurile Parângului, Transalpina a fost închisă, iar utilajele de deszăpezire au fost mobilizate mai devreme decât în anii trecuți, pentru a elibera căile de acces.
19:45
Trump, ultimatum pentru Hamas: „Nu vom tolera nicio întârziere!” Planul de pace pentru Gaza, în 72 de ore # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 4 octombrie, mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.
19:45
Alegerile parlamentare din Cehia, câștigate de partidul populist al miliardarului Andrej Babis # Adevarul.ro
Partidul populist al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, după numărarea voturilor în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică,
19:45
Greta Thunberg spune că este reținută în Israel într-o celulă plină cu păianjeni și păduchi # Adevarul.ro
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după reținerea și îndepărtarea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit corespondenței consultate de The Guardian.
19:45
Scandal la RASP Ploiești: singurul candidat a votat propriile condiții de concurs. Procedura a fost anulată # Adevarul.ro
Singurul candidat la șefia Regiei Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești, membru al Consiliului de Administrație, a votat propriile condiții de concurs, stârnind acuzații de conflict de interese. Procedura de concurs a fost suspendată și, ulterior, anulată.
19:15
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Sibiu și-a suspendat activitatea pentru lucrări de modernizare, care vor dura șase luni # Adevarul.ro
Activitatea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din Sibiu este suspendată temporar între 1 octombrie 2025 și 31 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, a anunţat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
19:15
Cumpărăturile de haine la mâna a doua reprezintă o modalitate sustenabilă și mai accesibilă de a-ți completa garderoba. Deși acest tip de cumpărături este foarte popular printre pasionații de modă, există anumite articole pe care nu ar trebui niciodată să le achiziționezi second hand.
Acum 6 ore
18:45
Cel mai bun moment al zilei pentru a lua medicamentul pentru tensiune arterială, identificat de un studiu # Adevarul.ro
Un nou studiu clinic randomizat realizat în China arată că administrarea unei pastile pentru tensiunea arterială o dată pe zi, înainte de culcare, a redus tensiunea arterială nocturnă mai mult decât administrarea acesteia după trezire.
18:30
Copil de trei ani găsit mort într-un canal din orașul Mărășești. Primele indicii ale poliției # Adevarul.ro
Tragedie în județul Vrancea. Un copil de aproximativ trei ani a fost găsit fără viață, sâmbătă după-amiază, într-un canal din orașul Mărășești. Polițiștii au deschis o anchetă.
18:00
Încă 137 de activști care au participat la flotila umanitară pentru Gaza au fost expulzați de Israel în Turcia # Adevarul.ro
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul din Israel spre Istanbul, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe turc.
18:00
Tatăl atacatorului sinagogii din Manchester, admirator al Hamas: „Vom savura cafea arabă și vom urmări sfârșitul Israelului” # Adevarul.ro
Tatăl atacatorului care a înjunghiat mai mulți membri ai comunității evreiești în fața unei sinagogi din Manchester, a postat pe rețelele sociale mesaje în care susține că va „savura cafea arabă și va urmări” sfârșitul Israelului.
18:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost observat sâmbătă, 4 octombrie, pe aeroportul din Salonic, fiind însoțit de forțele de ordine elene.
17:45
Chirurgul care își transformă micii pacienți în supereroi, înainte de operație: „Nu voi mai lăsa niciodată un copil să plângă” # Adevarul.ro
Un medic chirurg pediatru a găsit o modalitate inedită de a transforma frica copiilor înainte de operație în curaj și voie bună: îi îmbracă în costume de supereroi. Micuții pășesc în sala de operație „zburând”.
17:30
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne aproape în sărăcie?” # Adevarul.ro
De ce țările din Balcani, inclusiv România, pierd populație mai rapid decât alte state europene? La această întrebare au încercat să răspundă numeroși oameni din România, Bulgaria, Kosovo, Serbia, Macedonia și alte țări din regiune.
17:30
Scriitorul ceh Ivan Klíma, supravieţuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani # Adevarul.ro
Scriitorul și disidentul ceh Ivan Klíma, un supraviețuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, citată de Agerpres.
17:15
Cele trei date de naștere care dezvăluie oamenii cu cea mai puternică intuiție. Descoperă ce spune numerologia # Adevarul.ro
Află de ce nativii zilelor 11, 16 și 30 au o intuiție excepțională și ce spun numerologii despre darurile lor subtile. Descoperă ce spun numerologii despre aceste date speciale.
17:00
Ianis Hagi, fabulos pe teren. Pasă decisivă și gol înscris pentru Alanyaspor: „A marcat unul dintre golurile tatălui său” # Adevarul.ro
Internaționalul român a cucerit inimile fanilor cu cel mai recent gol înscris în Turcia.
17:00
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari” # Adevarul.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate.
Acum 8 ore
16:45
Interviu cu Leonídio Paulo Ferreira, directorul cotidianului portughez, Diário de Notícias, despre 5 octombrie 1910 - o zi importantă din istoria Portugaliei # Adevarul.ro
Pentru istoria Portugaliei, ziua de 5 octombrie 1910 are o însemnătate istorică aparte deoarece s-a realizat trecerea de la Monarhie la Republică. Un moment important din destinul societății portugheze despre care a avut deosebita amabilitate să ne vorbească Leonídio Paulo Ferreira.
16:45
Daniel Băluță spune că există șanse ca lucrările la Planșeul Unirii să se încheie mai devreme decât s-a estimat. Restricțiile și traseele valabile de luni # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă că lucrările la Planșeul Unirii sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru. Edilul a precizat că există șanse ca acestea să se încheie mai devreme decât termenul avansat.
16:45
Cea mai murdară meserie din lume. Omul care face ceea ce nimeni altcineva nu îndrăznește: „Era literalmente sânge peste tot” # Adevarul.ro
Un bărbat din Marea Britanie și-a construit o carieră și o avere făcând ceea ce nimeni altcineva nu îndrăznește: curăță locuri pline de sânge, fluide corporale și mizerie extremă, transformând „cea mai murdară meserie din lume” într-o afacere profitabilă.
16:45
Parteneriate civile acum! Drepturile invizibile, dar vitale: moștenirea, pensia de urmaș și accesul la deciziile medicale # Adevarul.ro
Noi, persoanele LGBT, așteptăm de la statul român puțin respect și asumare, respectiv ne dorim legalizarea parteneriatelor civile de urgență. Este lucrul corect, este o reconfirmare a statutului României în Europa, este o redare a demnității unei comunități întregi.
16:30
De la razele X și penicilină, la PlayStation și praful de pușcă: 18 accidente umane care au schimbat istoria și societatea # Adevarul.ro
De la razele X și penicilină, până la invenția prafului de pușcă sau dezvoltarea PlayStation, istoria e plină de „accidente” care au avut efecte uriașe. Reddit-ul a strâns câteva dintre cele mai surprinzătoare exemple, demonstrând că uneori, chiar și o mică întâmplare poate rescrie destinul omenirii
16:15
Tesla, dată în judecată de părinții unei fete care a murit arsă într-un Cybertruck. Familia acuză că designul ușilor a făcut imposibilă ieșirea din mașina în flăcări # Adevarul.ro
Părinții unei studente care a murit într-un accident cu un Tesla Cybertruck, anul trecut, dau în judecată compania de vehicule electrice a lui Elon Musk, susținând că designul electronic al ușilor camionetei a blocat-o pe fiica lor, Krysta Tsukahara, în vehiculul în flăcări, potrivit Fortune.
16:15
Pudra cu care Novak Djokovic a stârnit controverse la Shanghai. A fost văzut cum și-a băgat-o în buzunare în timpul meciului # Adevarul.ro
Sârbul a fost copleșit de condițiile meteo. Căldura i-a pus capac la Shanghai.
16:00
Israelul ordonă armatei să oprească atacurile în Gaza, pentru a pregăti planul lui Trump # Adevarul.ro
Conducerea politică a Israelului a ordonat armatei să reducă operațiunile militare în Gaza, pregătindu-se să pună în aplicare prima fază a planului lui Donald Trump de încheiere a războiului și eliberarea ostaticilor.
15:30
De ce ar trebui să ai întotdeauna o minge de tenis în bagajul de mână la zbor. Experții în sănătatea pasagerilor spun că este un obiect foarte util # Adevarul.ro
De la dezinfectantul pentru mâini până la perna pentru gât, există numeroase recomandări privind obiectele esențiale pe care călătorii ar trebui să le pună în bagajul de mână.
15:30
Asasinul fostului președinte al Parlamentului ucrainean, acuzat de înaltă trădare. Cum a fost recrutat de Rusia # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a descoperit „dovezi irefutabile de înaltă trădare” în cazul lui Mihailo Scelnikov, în vârstă de 52 de ani, suspectat de asasinarea fostului președinte al parlamentului ucrainean Andri Parubi, relatează Ukrainska Pravda.
15:15
O sută de oameni din Galați au pensii calculate de un leu. Recordul este de 45.048 de lei și aparține unui fost magistrat # Adevarul.ro
Un caz surprinzător în sistemul de pensii gălățean arată că 104 persoane au pensiile calculate la valoarea simbolică de un leu. În realitate, aceștia primesc lunar pensia minimă garantată de 1.281 de lei, conform legii.
15:00
Un bebeluș de doar două luni a murit sâmbătă, 4 octombrie, într-un cartier din Constanța, după ce s-ar fi înecat cu lapte. A fost deschisă o anchetă.
15:00
Nicușor Dan, vizită „de substanță” la Washington pentru discuții cu Trump. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a oferit detalii # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, se lucrează la organizarea unei întâlniri între președintele României Nicușor Dan, și liderul american Donald Trump, la Washington.
15:00
Cristian Diaconescu, dezvăluiri despre Octopus: „Această caracatiță va constitui un zid de protecție pentru statele NATO” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a vorbit sâmbătă, 4 octombrie, despre măsurile pe care NATO le pregătește în contextul incursiunilor Rusiei în spațiul aerian al statelor membre.
Acum 12 ore
14:30
Ideologul lui Putin, noi amenințări cu arme nucleare: „Omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor”. Ce spune despre România # Adevarul.ro
Ideologul rus Alexander Dughin, apropiat al lui Vladimir Putin, avertizează că Occidentul se află pe cale să fie implicat într-un „mare război serios”, inclusiv cu posibila utilizare a armelor nucleare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.