Panică într-un bloc din Arad, în urma unui incendiu: o femeie a fost scoasă inconştientă. 25 de persoane au fost evacuate

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament situat la etajul nouă al unui bloc cu zece etaje de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. O femeie a fost scoasă inconştientă din locuinţă, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro