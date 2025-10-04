Scene de groază la Insula Iubirii! Ispita Andrew spune tot ce nu s-a văzut la marea finală! „L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar…”
Scandal fără precedent la Insula Iubirii! Invitat la CANCAN pe Insulă, Andrew povestește calvarul prin care trece de când foștii colegi îl terorizează. Tânărul de la Antena 1 arată mesajele în care Teo și Narcis […]
Scene de groază la Insula Iubirii! Ispita Andrew spune tot ce nu s-a văzut la marea finală! „L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar…” # Cancan.ro
Scandal fără precedent la Insula Iubirii! Invitat la CANCAN pe Insulă, Andrew povestește calvarul prin care trece de când foștii colegi îl terorizează. Tânărul de la Antena 1 arată mesajele în care Teo și Narcis […]
23:50
Atenţie! Intră în acţiune TOP 30 de vedete care fac senzaţie indiferent de vreme. Anna Lesko, Inna şi Bianca Drăguşanu au încins imaginaţia ude… dar cu stil! # Cancan.ro
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar odată cu temperaturile scăzute, a venit și ploaia, însoțită de vânt (inamicul numărul 1 al coafurilor). Dar să nu vă închipuiți că divele noastre nu dau dovadă […]
23:50
Pe lângă Masterchef, soţia lui Smiley se pregăteşte de un nou proiect! Gina Pistol schimbă direcţia: “Sper să mă țină nervii” # Cancan.ro
Gina Pistol și-a recăpătat dimensiunile de dinainte de naștere și se simte bine în pielea ei. Cum emisiunea “Chefi la cuțite” este pe post, fiind filmată în vară, prezentatoarea TV se bucură de o perioadă […]
23:50
Livia EX-Bordea şi-a băgat coada, însă artistul a rupt vraja! Spike, accidentat, dar amorezat! E topit după Sabrina # Cancan.ro
Spike a închis de tot capitolul „Livia”. Și-a făcut o nouă iubită, iar relația pare să meargă din ce în ce mai bine, dacă analizăm bine activitățile celor doi. CANCAN.RO are imagini tari cu artistul […]
23:40
Atac armat în Nisa: 2 morți și 5 răniți. Autoritățile spun că ar fi vorba de o reglare de conturi # Cancan.ro
Autoritățile franceze sunt în alertă! Vineri, 3 octombrie, două persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite într-un schimb de focuri în cartierul Les Moulins, cunoscut ca fiind unul dintre cele mai periculoase […]
23:30
Gigi Becali, reacție neașteptată după ce Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF: ”Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro” # Cancan.ro
Klaus Iohannis a fost executat silit de către ANAF, după ani de procese și controverse legate de imobilul din centrul Sibiului. Gigi Becali a făcut primele comentarii cu privire la situația fostului președinte. Imobilul din […]
Acum 2 ore
23:00
Doliu în televiziune! Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă # Cancan.ro
Este doliu în televiziune! O îndrăgită prezentatoare TV – în vârstă de 29 de ani – a murit după ce a sărit de la etajul 3 al blocului în care locuia, în încercarea de a […]
Acum 4 ore
22:20
Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță ca să fie pe placul femeilor: ”Am zis să fiu al naibii dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă” # Cancan.ro
Andrei Bănuță este astăzi unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, un tânăr carismatic care cucerește publicul prin vocea și prezența sa. Admirat de multe domnișoare, artistul se bucură acum de succes și de […]
21:50
Motivul REAL pentru care Carmen Grebenișan nu se căsătorește cu iubitul ei, deși influencerița urmează să aducă pe lume primul lor copil # Cancan.ro
După divorțul de Alex Militaru, Carmen Grebenișan și-a găsit rapid fericirea alături de Cristian, bărbatul pe care cât de curând îl va face tată. Deși relația lor pare cât se poate de închegată, cei doi […]
21:30
Incendiu puternic la un centru de reabilitare pentru adulți cu dizabilități din Suceava: 29 de persoane au fost evacuate # Cancan.ro
Sâmbătă a izbucnit un incendiu puternic într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei, județul Suceava. În momentul incidentului, în clădire se aflau 27 de persoane, dintre […]
21:10
Violeta Bănică a plecat în America să studieze, dar nu vrea să rămână acolo. Care este motivul # Cancan.ro
Violeta Bănică a început cursurile la prestigioasa Universitate Cornell din New York, Statele Unite ale Americii, dar planurile ei de viitor rămân strâns legate de România. După finalizarea studiilor, fiica Andreei Marin își dorește să […]
20:40
România, lovită de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 # Cancan.ro
Vremea rea continuă să facă ravagii în România! După o săptămână cu ploi torențiale și temperaturi de iarnă, un nou ciclon mediteranean va pătrunde în țara noastră. Temperaturile rămân scăzute și nu scăpăm de ploi. […]
Acum 6 ore
20:10
Cât costă o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Nimeni nu se aștepta la asta! # Cancan.ro
Virgil Ianțu a marcat un nou pas în cariera sa de antreprenor, inaugurând cel de-al doilea restaurant al său, situat chiar în inima Bucureștiului. Evenimentul de deschidere a atras numeroase vedete și prieteni apropiați ai […]
20:10
Horoscop 5 octombrie 2025. Mare grijă pentru una dintre zoii! Riscă un accident rutier la drum lung. Berbec Astăzi, Berbecii vor simți nevoia de a acționa rapid în fața provocărilor. Este un moment favorabil pentru […]
19:40
Robbie Williams a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette: ”Patul este singurul loc unde mă simt în siguranță” # Cancan.ro
Robbie Williams, unul dintre cei mai apreciați artiști la nivel internațioanl, a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața personală. Cântărețul britanic se confruntă cu sindromul Tourette și a explicat care sunt dificultățile pe care le […]
19:20
Satul UNIC în care locuiește doar un singur om: este primar, trezorier, bibliotecar și barman # Cancan.ro
Povestea celui mai mic sat din Statele Unite ale Americii a fost făcută public de Seth Varner, în vârstă de 25 de ani, fotograf și scriitor care și-a dedicat ultimii 5 ani documentării fiecărui sat […]
19:00
Gabriela Cristea bate palma cu PRO TV?! Propunerea pe care Cătălin Măruță i-a făcut-o în direct: ”Ce ai spune să fii permanent în juriul ăsta?” # Cancan.ro
La începutul acestui an, Gabriela Cristea lua pe toată lumea prin surprindere. Vedeta anunța că se retrage din televiziune, mișcare la care nimeni nu se aștepta. Și-a încheiat contractul cu Antena 1, iar de atunci […]
18:40
Vacanță de coșmar în Egipt pentru o româncă! Ce-a putut să găsească Adela când a ajuns la cazare: ”Mizerie, mirosuri insuportabile și…” # Cancan.ro
O româncă ce își dorea o vacanță de vis în Egipt s-a trezit trăind un adevărat coșmar chiar de la cazare. În loc de relaxare și servicii de calitate, a avut parte de condiții dezamăgitoare, […]
18:30
BREAKING | Sorin Oprescu, prins în Grecia! Era fugit din țară de 3 ani, după ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție # Cancan.ro
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost prins în Grecia! Edilul a fugit din țară în urmă cu trei ani, cu puțin timp înainte să fie condamnat la 10 ani și 8 luni de […]
Acum 8 ore
18:00
Cine este Angelina Pavel, concurenta de la Vocea României 2025 care a făcut-o pe Irina Rimes să plângă # Cancan.ro
Angelina Pavel este tânăra de 17 ani care a reușit să întoarcă toate scaunele celor 5 jurați de la Vocea României. Momentul adolescentei a provocat un val de emoții în platoul emisiunii, Irina Rimesc fiind […]
17:50
Ana Baniciu a spus adevărul gol-goluț! O nouă intervenție, după operația de rinoplastie?! „Eu mai fac retușuri din când în când” # Cancan.ro
Ana Baniciu a devenit mămică în urmă cu 1 an și 4 luni, iar noul rol o împlinește cu adevărat. Cu toate că îi oferă celui mic tot timpul liber pe care îl are, artista […]
17:20
Anunț-ȘOC în showbiz! Artista din România renunță definitiv la cariera în muzică: ”În octombrie am ultimul eveniment” # Cancan.ro
O cântăreață cunoscută din România a decis să renunțe la muzică! Veste i-a luat prin surpridere pe fanii săi care îi ascultă muzica în mod frecvent. A transmis că ultimul eveniment pe care îl va […]
17:10
DOLIU în lumea filmului! A murit actorul Remo Girone, cunoscut pentru rolul din ”Caracatița” # Cancan.ro
Lumea cinematografiei este în doliu! Remo Girone, devenit cunoscut datorită interpretării rolului său din serialul ”Caracatița”, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Lumea divertismentului italian îl plânge pe Remo Girone, un […]
16:50
Este sâmbătă, iar CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma sfârșitului de săptămână te va face să râzi cu gura până la urechi. Pățania personajului de astăzi te va pune serios pe gânduri. […]
16:40
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal: ”Am un copil mic de crescut și a trebuit să fac ceva” # Cancan.ro
Cristian Daminuță, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români, și-a schimbat complet cariera. Acesta a renunțat la sportul care l-a consacrat și care i-a adus atât de multă faimă pentru un seviciu normal în orașul […]
16:30
Test de inteligență | Un singur cuplu este diferit de toate celelalte. Îl puteți identifica? # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. În imaginea de mai sus există un cuplu care este diferit de toate celelalte. Crezi îl poți identifica? Dacă da, spor la treabă! Testele de […]
Acum 12 ore
16:00
Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 47 de ani, pe nume Marian Ghiță. Acesta a plecat voluntar de la Unitatea de Primiri Urgențe din […]
15:50
Pavel Bartoș dezvăluie secretele din culise! Ce nu se vede la TV, la ”Vocea României”: „Să vedem ce li se întâmplă!” # Cancan.ro
S-au dus vremurile când Pavel Bartoș se simțea vinovat când stătea degeaba. Acum, prezentatorul de la “Vocea României” se bucură de momentele de respiro dintre proiecte, mai ales că sunt pe bandă rulantă. Este propriul […]
15:10
Cât costă 4 ședințe de pilates la sala Ioanei Tamaș. Soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express câștigă o sumă frumușică de pe urma abonamentelor lunare # Cancan.ro
Gabi Tamaș este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, însă puțini o știu pe soția sa, Ioana. Aceasta a stat departe de lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe familie și pe afacerea sa. […]
14:50
Iubitul Andreei Bostănică, darnic din cale-afară! Ce cadou le-a oferit prietenelor care au fost la ziua de naștere a influenceriței # Cancan.ro
Andreea Bostănică și-a surprins, din nou, fanii din mediul online. Recent, influencerița și-a serbat ziua de naștere, iar petrecerea a fost una de poveste. Așa cum și-a obișnuit deja urmăritorii, totul a fost organizat într-un […]
14:20
Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea # Cancan.ro
Paloma s-a stins din viață la doar 23 de ani, în urma unei lupte aprige cu cancerul. Tânăra ar fi renunțat la tratamentul de chimioterapie, în urma recomandărilor mamei sale. Femeia este o cunoscută conspiraționistă, […]
14:20
Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit stomatolog: „Am iertat și înșelatul” # Cancan.ro
Fosta iubită a lui Ștefan Stan și a lui Doru Todoruț de la Deepcentral nu prea are noroc în dragoste! Celebra soprană, care a stat la aceeași masă cu Vladimir Putin, s-a despărțit de doctorul […]
13:30
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit dezbateri aprinse în mediul online # Cancan.ro
Este scandal mare între concurentele Asia Express. Anda Adam și Mara Bănică sunt la cuțite după terminarea filmărilor, iar acum conflictul dintre cele două ar putea atrage consecințe grave, în special pentru Anda Adam. Prinsă […]
13:30
Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava în care au murit mama și sora ei, a fost înmormântată. Imaginile durerii! # Cancan.ro
Durere fără margini în familia Semeniuc! Amalia, tânăra care și-a pierdut viața într-un accident teribil, alături de mama și sora sa, a fost condusă pe ultimul drum. Zeci de oameni au venit să aducă un […]
12:40
Dieta-minune a Nicoletei Luciu. Cum a reușit să slăbească 12 kilograme: ”Mâncânc două mese din astea pe zi” # Cancan.ro
După o lungă pauză, Nicoleta Luciu a revenit în lumina reflectoarelor și a surprins pe toată lumea. La 45 de ani, vedeta este într-o formă de zile mari. În ultima perioadă, aceasta a reușit să […]
12:30
Doliu în politică! A murit Florin Cârciumaru. Victor Ponta a făcut anunțul: ”Pentru mine a fost un exemplu!” # Cancan.ro
Doliu în lumea politică! Florin Cârciumaru, fostul primar al orașului Târgu Jiu și senator al României, s-a stins din viață la 69 de ani. Politicianul suferea de o boală nemiloasă. În ultimii trei ani, s-a […]
11:50
Cât costă acum celebrul Octopus Kebab al lui Pescobar. Patronul Tavernei Racilor a scăzut prețul: ”Bine rău de tot!” # Cancan.ro
Pescobar, surpriză pentru cei care aleg să treacă pragul restaurantelor sale! Patronul Tavernei Racilor a transmis că plafonează prețul unuia dintre cele mai căutate produse ale lui. Nu face excepție nici locația din Londra. Mai […]
11:40
P. Diddy, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Prima reacție a artistului după sentință: ”Acțiunile mele au fost dezgustătoare” # Cancan.ro
După un proces ce a durat șase săptămâni, rapperul Sean „Diddy” Combs și-a aflat sentința vineri, 3 octombrie. Acesta a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție, implicându-le pe cele două foste iubite ale […]
Acum 24 ore
11:00
Maria Cojocaru, o badantă româncă, a murit în Italia în ianuarie 2025. Motivul uluitor pentru care a fost înmormântată abia acum, după 9 luni # Cancan.ro
Povestea Mariei Cojocaru a emoționat o mulțime de oameni. Femeia, care lucra ca badantă în Italia, a murit în singurătate. Fără rude sau apropiați care să se ocupe de înmormântarea ei, italienii care au cunocut-o […]
10:50
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Miracol pe pâmânt!” # Cancan.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine mereu cu sfaturi utile pentru urmăritorii săi. Recent, aceasta a vorbit despre una dintre cele mai bune băuturi pentru creier și nu numai. Potrivit spuselor ei, această băutură contribuie la […]
10:20
Neti Sandu dezvăluie zodia cu noroc cvadruplu în octombrie 2025: bani, casă, căsătorie și copii # Cancan.ro
Vești bune pentru o zodie din horoscop! Astrele i-au pregătit mari surprize în perioada următoare. Neti Sandu a făcut previziuni importante și a transmis că unii nativi vor avea parte de noroc cvadruplu în octombrie […]
10:20
Nu este un banc! Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025 # Cancan.ro
Deși în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor, mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România […]
09:40
TEST IQ | Aceste două Scufițe Roșii par identice, dar nu sunt. Găsiți cele două diferențe! # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent […]
09:40
Jaguarul lovește din nou! Cunoscut pentru replicile sale cu care a făcut furori în cadrul emisiunii Insula Iubirii, ispita masculină a venit cu noi declarații controversate. Întrebat câte femei a avut, în total, tânărul nu […]
09:20
Câte clase și ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Câte clase are tatăl ei, Adi Minune # Cancan.ro
Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune, este una dintre curajoasele care în acest an au acceptat provocarea Asia Express. Aceasta a făcut echipă cu Olga Barcari și pare că se descurcă destul […]
08:50
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Este weekend, așa că ar trebui să fie și voie bună. Luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma pe care o […]
08:40
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă # Cancan.ro
Toamna și-a intrat complet în drepturi, iar ultimele zile au adus vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară. Ținând cont de răcirea bruscă a vremii, mulți oameni sunt deja cu gândul […]
08:30
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi au câteva neînțelegeri, […]
05:10
Horoscop 4 octombrie 2025. Află care este zodia care trebuie să evite conflictele stupide și cine își face mulți prieteni noi. Berbec Vei simți o energie crescută și o dorință de a te afirma. Este […]
Ieri
23:50
PRO TV a ”momit” un bucătar celebru cu un scaun la masa juriului Masterchef, dar… A primit o rubrică în emisiunea lui Măruță! ”Acesta era standardul” # Cancan.ro
CANCAN.RO scoate la iveală culisele unui scandal care a clocotit multă vreme în spatele ușilor închise de la PRO TV, între Chef Orlando Zaharia și șefii postului. Plecarea sa bruscă, fără explicații clare, direct la […]
