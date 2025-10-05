Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile din Cehia. Se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă

G4Media, 5 octombrie 2025 00:50

Omul de afaceri și liderul populist, Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim ministru între 2017 și...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 2 ore
00:50
Acum 4 ore
22:50
Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii până la meciul Craiovei G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament,...   © G4Media.ro.
22:40
Premieră în conservarea speciilor. Patru pui dintr-o specie rară de pisică sălbatică, pe cale de dispariție, s-au născut la Zoo Napoli G4Media
Grădina Zoologică din Napoli a anunțat un eveniment deosebit: nașterea a patru exemplare de fossa (Cryptoprocta ferox), un mamifer prădător endemic din Madagascar, asemănător cu...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
21:50
Israel și Hamas trimit delegații la Cairo / Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor (presa egipteană) G4Media
Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat...   © G4Media.ro.
21:30
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații G4Media
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot...   © G4Media.ro.
21:30
George Simion, al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan / Șeful cu retorică pro-rusă al partidului extremist AUR, postare pe Facebook: ”V-am spus că e autist și nu m-ați crezut” G4Media
George Simion a înregistrat al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan, în mai puțin de jumătate de an. Șeful cu retorică pro-rusă...   © G4Media.ro.
20:50
SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare / Ludovic Orban, vehiculat de asemenea pentru un post de consilier / Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile luna viitoare G4Media
Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare, conform surselor G4Media. Numele fostului...   © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale / Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial G4Media
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a...   © G4Media.ro.
20:30
Criza locuințelor, o dilemă europeană / De la îngrijorare la prioritate de politici la nivelul UE G4Media
Orice european care a fost nevoit să se mute în ultimii ani a trăit probabil acest coșmar: creșterea prețurilor locuințelor, a chiriilor și a facturilor...   © G4Media.ro.
20:20
UPDATE Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă / Precizările Ministerului Justiției G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
20:20
ANALIZĂ Porsche ar putea utiliza motorul boxer în șase cilindri pentru modelele sale mai mici / Ce înseamnă pentru viitorul modelelor Cayman și Boxster G4Media
Porsche prelungește durata de viață a modelelor 718 Boxster și Cayman cu motor cu ardere internă, lansând noi versiuni „de top” care ar putea fi...   © G4Media.ro.
20:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% / Pe locul doi, alianța premierului Petr Fiala, cu 23,2% / Stânga n-a intrat în Parlament / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei G4Media
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate, sâmbătă, de ANO 2011, partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, care a obținut 34,7% din...   © G4Media.ro.
20:20
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi calibra loviturile şi a identifica noi ţinte în Ucraina, susține un oficial din serviciile de informații ucrainene G4Media
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:30
GALERIE FOTO Peste 100 de persoane au ținut un moment de reculegere la Iaşi pentru copiii morți la Spitalul ”Sfânta Maria” / ”Neam ucis de nosocomiale”, mesajul scris din candele la evenimentul organizat la inițiativa Declic și RESET G4Media
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere...   © G4Media.ro.
19:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 35% / Pe locul doi, coaliția premierului Petr Fiala, cu 23% / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
18:50
Căutarea de piese lego pierdute în mare: A început ca un hobby, a ajuns o misiune și o inițiativă de conștientizare privind poluarea cu plastic G4Media
Ceea ce a început ca un hobby al familiei de explorare a plajelor s-a transformat într-o misiune globală de a da de urma Lego-urilor pierdute...   © G4Media.ro.
18:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist judecat pentru corupție, Andrej Babiš, conduce cu 35,92%, la numărarea a 90% din secțiile închise / Alianța premierului Petr Fiala – 22,3% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
18:40
Rapid Bucureşti învinge pentru a doua oară Hypo Viena şi se califică în turul 3 al European League la handbal feminin G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al...   © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare, va fi extrădat în România (surse) G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
18:20
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor G4Media
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar...   © G4Media.ro.
18:10
Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică G4Media
Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse...   © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Sorin Oprescu, escortat de polițiști în Salonic / Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii / Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
18:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: ”Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine” G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
17:50
Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare G4Media
Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe...   © G4Media.ro.
17:40
Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie G4Media
Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit. Enciclopedia gratuită, bazată...   © G4Media.ro.
17:40
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc” G4Media
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis...   © G4Media.ro.
17:40
Guma de mestecat care detectează gripa, o posibilă alternativă la exsudatul nazal G4Media
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de...   © G4Media.ro.
17:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu 37,68%, la numărarea a peste 60% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,87% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
17:20
Scriitorul și disidentul anticomunist ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 94 de ani G4Media
Scriitorul şi disidentul ceh Ivan Klíma a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres. Klíma, un supravieţuitor al Holocaustului, s-a...   © G4Media.ro.
17:20
Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay G4Media
Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce...   © G4Media.ro.
17:20
Supă de oase de vită – rețetă și beneficii pentru sănătate/ De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului G4Media
Supă de oase de vită, este una dintre cele mai vechi și mai hrănitoare rețete tradiționale. De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât...   © G4Media.ro.
17:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu puțin peste 38%, la numărarea a 50% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,31% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
17:10
Cum pot fi copiii îndepărtați de social media? Recomandări ale experților europeni pentru a umple golul G4Media
Mulți părinți sunt îngrijorați de efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale timpului excesiv petrecut pe ecran – dar poate fi dificil să știe...   © G4Media.ro.
17:10
Pescarii filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă G4Media
Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în...   © G4Media.ro.
17:00
STUDIU Wikipedia rămâne o sursă puternic utilizată / Inteligența artificială reprezintă, totuși, un pericol pentru platformă – King’s College G4Media
Wikipedia supraviețuiește pentru moment noii ere bazate pe inteligență artificială, dar cercetătorii sunt pesimiști legat de viitorul platformei. Un studiu realizat de King’s College din Londra,...   © G4Media.ro.
17:00
Alte 137 de persoane de pe flotila Sumud au fost expulzate de Israel în Turcia G4Media
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul...   © G4Media.ro.
17:00
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate G4Media
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei...   © G4Media.ro.
16:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:50
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: ”Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus” / Ce presupune zidul de protecție al NATO împotriva dronelor G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de...   © G4Media.ro.
16:40
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:30
Studiu: Câinii sunt atașați mai mult de mirosul stăpânilor decât de cel al mâncării G4Media
Animalele de companie își exprimă afecțiunea față de stăpânii lor prin gesturi sau limbajul corporal. Un studiu realizat de cercetătorul Gregory Berns, de la Universitatea...   © G4Media.ro.
16:30
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul magnatului populist Andrej Babis conduce cu peste 39%, la numărarea a 20% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,32% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:30
Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer. Concluzia acestuia: „ChatGPT m-a costat doar 15 euro” G4Media
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, notează News.ro. Profesia de...   © G4Media.ro.
16:00
Lamine Yamal, incert pentru El Clasico. Hansi Flick: „Nu știm când va reveni” G4Media
Accidentarea din zona inghinală a lui Lamine Yamal a recidivat și îl va ține pe tușă pe puștiul minune al Barcelonei 2-3 săptămâni, conform primelor...   © G4Media.ro.
15:50
Unul dintre cele mai mari morminte din Valea Regilor, al faraonului Amenhotep al III-lea, a lui a fost deschis publicului G4Media
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după...   © G4Media.ro.
15:30
Secretele materiei întunecate ar putea fi dezvăluite de misiunile spre Lună G4Media
Materia întunecată este, de departe, cea mai mare enigmă a cosmosului. Ea constituie aproximativ 80% din toată materia din Univers, dar rămâne complet invizibilă. Nu...   © G4Media.ro.
15:30
Renault analizează eliminare a 3.000 de posturi la nivel global / Planul „Arrow” implică reducerea cu 15% a numărului de salariați din funcțiile suport G4Media
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcţiilor...   © G4Media.ro.
15:30
VIDEO | Ce am mâncat la o cină „four-hands” semnată de doi chefi / Unul dintre bucătari este distins cu două stele Michelin și cu steaua verde Michelin pentru sustenabilitat G4Media
Hotel Epoque a sărbătorit, pe 3 octombrie, 15 ani de la deschidere printr-o cină aniversară specială găzduită de restaurantul L’Atelier Relais & Châteaux din București....   © G4Media.ro.
15:00
Agenţia Spaţială Europeană a inaugurat a patra sa antenă pentru spaţiul îndepărtat G4Media
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a inaugurat sâmbătă în Australia o a patra antenă pentru spaţiul îndepărtat, menită să îmbunătăţească comunicaţiile cu misiunile sale din sistemul...   © G4Media.ro.
