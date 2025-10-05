Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile din Cehia. Se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă
G4Media, 5 octombrie 2025 00:50
Omul de afaceri și liderul populist, Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim ministru între 2017 și... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 2 ore
00:50
Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile din Cehia. Se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă # G4Media
Omul de afaceri și liderul populist, Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim ministru între 2017 și... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
22:50
Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii până la meciul Craiovei # G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament,... © G4Media.ro.
22:40
Premieră în conservarea speciilor. Patru pui dintr-o specie rară de pisică sălbatică, pe cale de dispariție, s-au născut la Zoo Napoli # G4Media
Grădina Zoologică din Napoli a anunțat un eveniment deosebit: nașterea a patru exemplare de fossa (Cryptoprocta ferox), un mamifer prădător endemic din Madagascar, asemănător cu... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
21:50
Israel și Hamas trimit delegații la Cairo / Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor (presa egipteană) # G4Media
Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat... © G4Media.ro.
21:30
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații # G4Media
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot... © G4Media.ro.
21:30
George Simion, al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan / Șeful cu retorică pro-rusă al partidului extremist AUR, postare pe Facebook: ”V-am spus că e autist și nu m-ați crezut” # G4Media
George Simion a înregistrat al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan, în mai puțin de jumătate de an. Șeful cu retorică pro-rusă... © G4Media.ro.
20:50
SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare / Ludovic Orban, vehiculat de asemenea pentru un post de consilier / Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile luna viitoare # G4Media
Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare, conform surselor G4Media. Numele fostului... © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale / Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial # G4Media
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a... © G4Media.ro.
20:30
Criza locuințelor, o dilemă europeană / De la îngrijorare la prioritate de politici la nivelul UE # G4Media
Orice european care a fost nevoit să se mute în ultimii ani a trăit probabil acest coșmar: creșterea prețurilor locuințelor, a chiriilor și a facturilor... © G4Media.ro.
20:20
UPDATE Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă / Precizările Ministerului Justiției # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
20:20
ANALIZĂ Porsche ar putea utiliza motorul boxer în șase cilindri pentru modelele sale mai mici / Ce înseamnă pentru viitorul modelelor Cayman și Boxster # G4Media
Porsche prelungește durata de viață a modelelor 718 Boxster și Cayman cu motor cu ardere internă, lansând noi versiuni „de top” care ar putea fi... © G4Media.ro.
20:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% / Pe locul doi, alianța premierului Petr Fiala, cu 23,2% / Stânga n-a intrat în Parlament / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei # G4Media
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate, sâmbătă, de ANO 2011, partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, care a obținut 34,7% din... © G4Media.ro.
20:20
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi calibra loviturile şi a identifica noi ţinte în Ucraina, susține un oficial din serviciile de informații ucrainene # G4Media
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:30
GALERIE FOTO Peste 100 de persoane au ținut un moment de reculegere la Iaşi pentru copiii morți la Spitalul ”Sfânta Maria” / ”Neam ucis de nosocomiale”, mesajul scris din candele la evenimentul organizat la inițiativa Declic și RESET # G4Media
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere... © G4Media.ro.
19:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 35% / Pe locul doi, coaliția premierului Petr Fiala, cu 23% / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
18:50
Căutarea de piese lego pierdute în mare: A început ca un hobby, a ajuns o misiune și o inițiativă de conștientizare privind poluarea cu plastic # G4Media
Ceea ce a început ca un hobby al familiei de explorare a plajelor s-a transformat într-o misiune globală de a da de urma Lego-urilor pierdute... © G4Media.ro.
18:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist judecat pentru corupție, Andrej Babiš, conduce cu 35,92%, la numărarea a 90% din secțiile închise / Alianța premierului Petr Fiala – 22,3% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
18:40
Rapid Bucureşti învinge pentru a doua oară Hypo Viena şi se califică în turul 3 al European League la handbal feminin # G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al... © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare, va fi extrădat în România (surse) # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
18:20
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor # G4Media
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar... © G4Media.ro.
18:10
Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică # G4Media
Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse... © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Sorin Oprescu, escortat de polițiști în Salonic / Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii / Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
18:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: ”Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine” # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
17:50
Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare # G4Media
Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe... © G4Media.ro.
17:40
Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie # G4Media
Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit. Enciclopedia gratuită, bazată... © G4Media.ro.
17:40
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc” # G4Media
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis... © G4Media.ro.
17:40
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de... © G4Media.ro.
17:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu 37,68%, la numărarea a peste 60% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,87% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
17:20
Scriitorul și disidentul anticomunist ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 94 de ani # G4Media
Scriitorul şi disidentul ceh Ivan Klíma a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres. Klíma, un supravieţuitor al Holocaustului, s-a... © G4Media.ro.
17:20
Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay # G4Media
Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce... © G4Media.ro.
17:20
Supă de oase de vită – rețetă și beneficii pentru sănătate/ De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului # G4Media
Supă de oase de vită, este una dintre cele mai vechi și mai hrănitoare rețete tradiționale. De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât... © G4Media.ro.
17:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu puțin peste 38%, la numărarea a 50% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,31% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
17:10
Cum pot fi copiii îndepărtați de social media? Recomandări ale experților europeni pentru a umple golul # G4Media
Mulți părinți sunt îngrijorați de efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale timpului excesiv petrecut pe ecran – dar poate fi dificil să știe... © G4Media.ro.
17:10
Pescarii filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă # G4Media
Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în... © G4Media.ro.
17:00
STUDIU Wikipedia rămâne o sursă puternic utilizată / Inteligența artificială reprezintă, totuși, un pericol pentru platformă – King’s College # G4Media
Wikipedia supraviețuiește pentru moment noii ere bazate pe inteligență artificială, dar cercetătorii sunt pesimiști legat de viitorul platformei. Un studiu realizat de King’s College din Londra,... © G4Media.ro.
17:00
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul... © G4Media.ro.
17:00
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # G4Media
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei... © G4Media.ro.
16:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
16:50
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: ”Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus” / Ce presupune zidul de protecție al NATO împotriva dronelor # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de... © G4Media.ro.
16:40
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
16:30
Animalele de companie își exprimă afecțiunea față de stăpânii lor prin gesturi sau limbajul corporal. Un studiu realizat de cercetătorul Gregory Berns, de la Universitatea... © G4Media.ro.
16:30
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul magnatului populist Andrej Babis conduce cu peste 39%, la numărarea a 20% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,32% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
16:30
Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer. Concluzia acestuia: „ChatGPT m-a costat doar 15 euro” # G4Media
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, notează News.ro. Profesia de... © G4Media.ro.
16:00
Accidentarea din zona inghinală a lui Lamine Yamal a recidivat și îl va ține pe tușă pe puștiul minune al Barcelonei 2-3 săptămâni, conform primelor... © G4Media.ro.
15:50
Unul dintre cele mai mari morminte din Valea Regilor, al faraonului Amenhotep al III-lea, a lui a fost deschis publicului # G4Media
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după... © G4Media.ro.
15:30
Materia întunecată este, de departe, cea mai mare enigmă a cosmosului. Ea constituie aproximativ 80% din toată materia din Univers, dar rămâne complet invizibilă. Nu... © G4Media.ro.
15:30
Renault analizează eliminare a 3.000 de posturi la nivel global / Planul „Arrow” implică reducerea cu 15% a numărului de salariați din funcțiile suport # G4Media
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcţiilor... © G4Media.ro.
15:30
VIDEO | Ce am mâncat la o cină „four-hands” semnată de doi chefi / Unul dintre bucătari este distins cu două stele Michelin și cu steaua verde Michelin pentru sustenabilitat # G4Media
Hotel Epoque a sărbătorit, pe 3 octombrie, 15 ani de la deschidere printr-o cină aniversară specială găzduită de restaurantul L’Atelier Relais & Châteaux din București.... © G4Media.ro.
15:00
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a inaugurat sâmbătă în Australia o a patra antenă pentru spaţiul îndepărtat, menită să îmbunătăţească comunicaţiile cu misiunile sale din sistemul... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.