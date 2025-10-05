Simion, încă un derapaj la adresa lui Nicușor Dan: V-am spus că e autist și nu m-ați crezut
SportMedia, 5 octombrie 2025 01:00
Liderul AUR George Simion îl numeşte din nou „autist” pe preşedintele Nicuşor Dan, pe care însă nu îl nominlizează explicit. „V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum … The post Simion, încă un derapaj la adresa lui Nicușor Dan: V-am spus că e autist și nu m-ați crezut appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
01:00
Simion, încă un derapaj la adresa lui Nicușor Dan: V-am spus că e autist și nu m-ați crezut # SportMedia
Liderul AUR George Simion îl numeşte din nou „autist” pe preşedintele Nicuşor Dan, pe care însă nu îl nominlizează explicit. „V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum … The post Simion, încă un derapaj la adresa lui Nicușor Dan: V-am spus că e autist și nu m-ați crezut appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Astronomii au descoperit indicii noi care sugerează existența unei planete ascunse în sistemul nostru solar. Numită Planeta Y, aceasta nu a fost detectată direct, ci dedusă din înclinarea orbitei unor obiecte îndepărtate din centura Kuiper. Potrivit cercetătorilor, trebuie să existe ceva care să perturbe aceste orbite și să le încline, notează CNN. „O explicație ar … The post Planeta Y? Indicii noi despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Betonul care poate transforma clădiri și drumuri în baterii gigantice, acum de 10 ori mai eficient # SportMedia
Clădirile și drumurile construite cu un tip nou de beton ar putea funcționa curând ca niște baterii gigantice capabile să alimenteze locuințe și vehicule electrice. Materialul a fost dezvoltat în urmă cu doi ani, iar acum oamenii de știință au găsit o metodă pentru a-l face și mai eficient. Cercetătorii de la Massachusetts Institute of … The post Betonul care poate transforma clădiri și drumuri în baterii gigantice, acum de 10 ori mai eficient appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Cum să dormi pentru a nu te mai trezi dimineața cu dureri de gât și de spate – sfatul specialistului # SportMedia
Mulți dintre noi ne trezim dimineața cu dureri de spate, gât sau umeri, care ne pot afecta întreaga zi. Specialiștii spun că aceste probleme sunt adesea cauzate de o postură incorectă în timpul nopții și de lipsa sprijinului adecvat pentru coloană. În funcție de poziția în care obișnuiești să dormi, alegerea pernei și a saltelei … The post Cum să dormi pentru a nu te mai trezi dimineața cu dureri de gât și de spate – sfatul specialistului appeared first on spotmedia.ro.
01:00
În psihoterapia adleriană, copilul este privit mereu în contextul relațiilor sale de viață. Familia este prima și cea mai importantă comunitate unde el învață despre reguli, valori și despre ce înseamnă apartenența. Felul în care adulții transmit aceste repere este fundamental pentru dezvoltarea lui. Atunci când mesajele sunt unitare – coerente, consecvente și clare – … The post Coerența în familie: cel mai simplu și cel mai greu dar pentru un copil appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Cutremur la minut pentru bucureștenii de lângă șantierul M6 de la 1 Mai. Li s-au fisurat casele. Cine și când îi ajută să le repare? # SportMedia
Bucureștenii din zona 1 Mai din Sectorul 1 – ale căror case s-au fisurat în timpul lucrărilor la magistrala M6 – se simt abandonați. Singura instituție care le-a promis sprijin pentru consolidarea locuințelor este Primăria Sectorului 1. Problema e că, deși a dat această asigurare, instituția condusă de George Tuță nu a spus, încă, nici … The post Cutremur la minut pentru bucureștenii de lângă șantierul M6 de la 1 Mai. Li s-au fisurat casele. Cine și când îi ajută să le repare? appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Bolojan, lungul drum de la pompier la lider. Ce notă îi dai la 100 de zile de guvernare? # SportMedia
Vineri, premierul Ilie Bolojan a făcut un bilanț al primelor 100 de zile de mandat și un sumar al măsurilor pe care ar intenționa să le ia în următoarele 100 de zile, dacă vor mai fi să fie. Aici poate fi urmărită conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan: Pe scurt și schematic, bilanțul … The post Bolojan, lungul drum de la pompier la lider. Ce notă îi dai la 100 de zile de guvernare? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:00
Inter câștigă spectaculos cu Cremonese: Echipa lui Cristi Chivu impresionează în Serie A # SportMedia
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a obținut, sâmbătă, a trei victorie la rând în noul sezon de Serie A. „Nerazzurrii” au zdrobit-o pe Cremonese, pe teren propriu, scor 4-1, la capătul unui meci pe care l-au controlat în totalitate. Lautaro Martinez (6), Ange-Yoan Bonny (38), Federico Dimarco (55) și Nicolo Barella (57) au înscris golurile … The post Inter câștigă spectaculos cu Cremonese: Echipa lui Cristi Chivu impresionează în Serie A appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Certitudinea pe care o are Gazzetta dello Sport în privința lui Cristi Chivu: „Din ce în ce mai mult” # SportMedia
Inter a zdrobit-o pe Cremonese în Serie A, 4-1, iar echipa lui Cristi Chivu a ajuns la al cincilea succes consecutiv în toate competițiile. Gazzetta dello Sport a tras o concluzie fermă după victoria en-fanfare obținută de Interul lui Chivu. Jurnaliștii italieni sunt convinși că Inter a făcut cel mai bun și consistent meci al … The post Certitudinea pe care o are Gazzetta dello Sport în privința lui Cristi Chivu: „Din ce în ce mai mult” appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Consilier BNR: Va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulțumiți. Sentimentul pe care îl au mulți este că nu toată lumea ar participa la strângerea curelei # SportMedia
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în care oamenii vor fi nemulţumiţi. Eugen Rădulescu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, ce ne aşteaptă în perioada următoare.”Va fi o perioadă confuză în continuare şi va fi o perioadă în care oamenii vor fi … The post Consilier BNR: Va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulțumiți. Sentimentul pe care îl au mulți este că nu toată lumea ar participa la strângerea curelei appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Dennis Man (27 de ani) a înscris, sâmbătă, pentru PSV Eindhoven în meciul de campionat cu PEC Zwolle. Titular în echipa trimisă pe teren de antrenorul Peter Bosz, Dennis Man a reușit să marcheze primul său gol în tricoul batavilor. Reușita lui Man a venit în minutul 40, când a ajuns la o minge în … The post Dennis Man, primul gol pentru PSV Eindhoven: Cum a marcat în meciul cu Zwolle (Video) appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Violențe în Georgia: Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial, poliția a răspuns cu tunuri cu apă (Video) # SportMedia
Forțele de ordine din Georgia s-au ciocnit sâmbătă cu protestatarii antiguvernamentali care încercau să ia cu asalt palatul prezidențial din capitala Tbilisi. Polițiștii au folosit tunuri cu apă şi spray iritant pentru a dispersa protestatarii, relatează BBC. Fluturând steaguri georgiene şi ale UE, zeci de mii de oameni au demonstrat sâmbătă în centrul oraşului Tbilisi. … The post Violențe în Georgia: Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial, poliția a răspuns cu tunuri cu apă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:00
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis se apropie de victorie # SportMedia
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP. Cu 37,6% din voturile exprimate, mişcarea ANO („Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi”, „DA” în cehă) a lui Babis devansează cu mult coaliţia prim-ministrului de centru-dreapta Petr Fiala, „Împreună” (20,9%), liberalii din … The post Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis se apropie de victorie appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Când 2+2 nu mai este egal 4: Cine conduce războiul împotriva științei și ce interes are # SportMedia
Un dezvoltator de vaccinuri și un specialist în științe climatice au scris o carte în care avertizează că știința se află sub asediu. Elemente puternice își unesc forțele în spatele antiștiiței pentru a contesta adevărul palpabil al cercetării. Lumea a parcurs aproape un sfert din secolul XXI, dar înfruntă cu condiții din ce în ce … The post Când 2+2 nu mai este egal 4: Cine conduce războiul împotriva științei și ce interes are appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:00
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa. O operațiune a poliției pentru căutarea autorilor atacului era în desfășurare. O anchetă a fost deschisă cu privire la … The post Focuri de armă la Nisa: Doi oameni au fost uciși, 5 răniți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova, numărul 4 mondial, s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 dolari, reușind să o învingă fără drept de apel, cu 6-1, 6-2, pe compatrioata sa Coco Gauff, deținătoarea trofeului, în penultimul act al competiției. Anisimova, finalistă la Wimbledon și … The post S-a stabilit finala turneului de la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV „La piovra” („Caracatița”), a încetat din viață. Actorul avea 76 de ani, informează Ilsole24ore.com. Născut pe 1 decembrie 1948, la Asmara, în Eritreea, pe atunci colonie italiană, Girone era fiul unei familii de italieni stabiliți în acea colonie din Africa. … The post A murit Remo Girone, interpretul lui Tano Cariddi din serialul „Caracatița” appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani … The post Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:00
Ianis Hagi, gol de senzație și pasă de gol în Turcia: Execuție fabuloasă din lovitură liberă (Video) # SportMedia
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul său gol la noua echipă, Alanyaspor, în Turcia. El a oferit și o pasă de gol. UPDATE 16:05 – Ianis Hagi a oferit și o pasă de gol în meciul contra lui Genclerbirligi. În minutul 69, l-a servit excelent pe Hwang Ui-Jo, care a înscris cu o … The post Ianis Hagi, gol de senzație și pasă de gol în Turcia: Execuție fabuloasă din lovitură liberă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Băluță îi explică lui Bolojan de ce decizia alegerilor din București ține doar de el, nu de PSD # SportMedia
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului Ilie Bolojan, menționând că nu Partidul Social Democrat hotărăște care este data alegerilor în București. „PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel legal. Vă reamintesc că decizia organizării … The post Băluță îi explică lui Bolojan de ce decizia alegerilor din București ține doar de el, nu de PSD appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Cotroceniul lucrează la o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă pe modelul întâlnirii dintre Trump și regele Charles # SportMedia
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine. El a precizat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, de la prezenţa militară americană în România, … The post Cotroceniul lucrează la o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă pe modelul întâlnirii dintre Trump și regele Charles appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Marius Șumudică știe care este cea mai mare problemă de la FCSB: „Este un semn de întrebare” # SportMedia
Marius Șumudică știe care este cea mai mare problemă pe care FCSB, campioana României, o are în momentul de față. Lipsa de rezultate în campionat a aruncat echipa într-o criză, din care se zbate să iasă. Forma fotbaliștilor de la FCSB e nefastă, iar Marius Șumudică a găsit o explicați. Antrenorul s-a legat de pregătirea … The post Marius Șumudică știe care este cea mai mare problemă de la FCSB: „Este un semn de întrebare” appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette. „Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”. Adesea, acest sindrom se manifestă mai … The post Robbie Williams dezvăluie că suferă de sindromul Tourette (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Austria amenință cu blocarea noului pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, dacă nu primește ajutor pentru Raiffeisen # SportMedia
Austria a transmis vineri Uniunii Europene că nu va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă Bruxelles-ul nu permite deblocarea unor active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen Bank International. Disputa a izbucnit în timpul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor statelor membre, dedicată finalizării noului pachet de sancțiuni pentru … The post Austria amenință cu blocarea noului pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, dacă nu primește ajutor pentru Raiffeisen appeared first on spotmedia.ro.
15:00
FCSB a luat o decizie importantă în privința lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat o decizie importantă în privința lui Ștefan Târnovanu, portarul titular al campioanei. Lui Târnovanu i-a fost interzis să se mai pună pe jos și să cheme doctorul … The post FCSB a luat o decizie importantă în privința lui Ștefan Târnovanu appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Mircea Lucescu, plin de surprize: Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a decis lotul cu care va aborda meciurile „tricolorilor” din luna octombrie. „Il Luce” l-a convocat în premieră pe Lisav Eissat, un fundaș central de 20 de ani care a jucat pentru naționalele U21 ale Israelului până și-a schimbat cetățenia. În acest sezon a disputat șase meciuri … The post Mircea Lucescu, plin de surprize: Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Mâncarea noastră distruge planeta. Dar tot mâncarea ne poate ajuta să o salvăm, dacă facem o schimbare majoră # SportMedia
Modul în care producem și consumăm hrană depășește limitele planetare, iar Europa, cândva pregătită să deschidă calea schimbării, pare să fi abandonat această misiune, arată un studiu de referință. Studiul Comisiei EAT-Lancet este explorat într-o analiză publicată de Politico, care abordează una dintre cele mai presante probleme globale: impactul sistemelor alimentare asupra mediului și eșecul … The post Mâncarea noastră distruge planeta. Dar tot mâncarea ne poate ajuta să o salvăm, dacă facem o schimbare majoră appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Cercetătorii au făcut iaurt din furnici pentru un restaurant Michelin. Rezultatul a fost „incredibil”, dar să nu încercați acasă! # SportMedia
Un restaurant cu două stele Michelin din Copenhaga, Alchemist, a transformat furnicile într-un ingredient culinar experimental, folosindu-le pentru a fermenta laptele în iaurt și a crea deserturi și cocktailuri inedite. Alchemist, aflat în prezent pe locul 5 în clasamentul The World’s 50 Best Restaurants, se descrie drept „parțial laborator științific” și este deja cunoscut pentru … The post Cercetătorii au făcut iaurt din furnici pentru un restaurant Michelin. Rezultatul a fost „incredibil”, dar să nu încercați acasă! appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă noi restricții de circulație care vor intra în vigoare de luni, 6 octombrie, ora 6:00, pentru următoarele șase luni, ca urmare a avansului lucrărilor la planșeul din Piața Unirii. Traficul va fi restricționat pe traversul adiacent Fântânii Centrale din Piața Unirii, pe bulevardul Unirii, dinspre bulevardul Mircea … The post Restricții noi de circulație la Piața Unirii, de luni appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:00
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, începe să-i convingă pe jurnaliștii italieni de calitățile sale. Seria de victorii reușită de Inter în campionat și Liga Campionilor a „răsturnat” situația în favoarea lui Cristi Chivu. Jurnaliștii italieni remarcă faptul că Inter și Chivu cresc împreună, de la meci la meci, de asemenea au subliniat și schimbarea propusă … The post Italienii s-au convins de Cristi Chivu: Răsturnare de situație appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1319 Rusia, cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze din Ucraina. Kievul testează capacitatea de apărare a Kremlinului. Copii aduși acasă # SportMedia
În ziua 1319 de război, am aflat că Rusia a intensificat loviturile asupra rețelelor electrice și a centralelor pe gaz ucrainene, provocând deja pene de curent în mai multe regiuni. Mai exact, Rusia a lansat 35 de rachete și 60 de drone asupra infrastructurii de producție de gaz, într-un atac considerat cel mai mare de … The post Ziua 1319 Rusia, cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze din Ucraina. Kievul testează capacitatea de apărare a Kremlinului. Copii aduși acasă appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Lamine Yamal, fotbalistul echipei FC Barcelona, care a revenit în echipa de start miercuri împotriva lui Paris Saint-Germain în Liga Campionilor (înfrângere cu 1-2), suferă din nou de dureri în zona pubisului și va lipsi timp de două până la trei săptămâni, a anunțat vineri clubul catalan, citat de AFP. ‘Durerile în zona pubisului care … The post Lamine Yamal s-a accidentat din nou appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Adus ca un star de la Dinamo, Dennis Politic (25 de ani) n-a reușit să se impună la FCSB și și-a stabilit viitorul. Politic a prins minute în meciul FCSB – Young Boys 0-2, după ce în luna septembrie a jucat doar 45 de minute cu FC Botoșani din patru meciuri posibile, iar la finalul … The post Dennis Politic și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă a suspendat la nivel național plățile pe care platformele Uber și Bolt le fac către 100 dintre cele mai mari firme cu flote de mașini și către șoferii acestora. Decizia, obținută în exclusivitate de Profit.ro, a fost transmisă deja către cele două platforme. Potrivit acesteia, se … The post Antifrauda blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii lor appeared first on spotmedia.ro.
11:00
O nouă eră în biocomputing: Oamenii de știință cresc mini-creiere umane pentru a alimenta computere # SportMedia
Ceea ce părea până nu demult doar un scenariu SF începe să prindă contur în laboratoarele unor cercetători din Elveția: calculatoare realizate din celule vii. Tehnologia, numită „biocomputing”, folosește mici structuri neuronale cultivate în laborator – mini-creiere – conectate la electrozi pentru a procesa informații. BBC a vizitat laboratorul FinalSpark, co-fondat de dr. Fred Jordan, … The post O nouă eră în biocomputing: Oamenii de știință cresc mini-creiere umane pentru a alimenta computere appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Un proiect controversat al US Mint (Monetăria Statelor Unite) ar putea aduce chipul președintelui Donald Trump pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă în 2026, pentru a marca 250 de ani de la independența SUA. Brandon Beach, trezorierul SUA, a confirmat pe rețeaua X autenticitatea primelor schițe apărute online. „Nu e nicio știre falsă … The post Deși legea interzice, se pregătește moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FIFA a dezvăluit mingea oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2026 – competiție care va fi organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada -, în cadrul unui eveniment care a avut loc joi la New York, informează AFP. Mingea, numită Trionda, a fost concepută de producătorul german Adidas, furnizorul mingilor oficiale începând … The post FIFA a prezentat mingea oficială a Cupei Mondiale 2026 appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunțând „amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării”. Aceste tipuri de incidente sunt în creștere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile, relatează … The post Aeroportul din München, închis din nou din cauza dronelor (Video) appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Sean „Diddy” Combs și-a primit sentința pentru prostituție și proxenetism: închisoare și amendă, dar a scăpat de acuzațiile mai grave # SportMedia
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism. Pedeapsa cu 4 ani şi 2 luni de închisoare a fost pronunţată de judecătorul federal Arun Subramanian în cadrul unei audieri care a avut loc la tribunalul federal din Manhattan, relatează Reuters. … The post Sean „Diddy” Combs și-a primit sentința pentru prostituție și proxenetism: închisoare și amendă, dar a scăpat de acuzațiile mai grave appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de deblocare a eșuat. Trump îngheață ajutorul pentru Chicago, oraș democrat # SportMedia
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat. În a treia zi de shutdown, Trump a intensificat … The post Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de deblocare a eșuat. Trump îngheață ajutorul pentru Chicago, oraș democrat appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Trump ia Israelul prin surprindere și-i cere să oprească bombardamentele din Gaza, susținând că Hamas e pregătit pentru pace # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a cerut vineri seară Israelului să înceteze imediat atacurile asupra Fâşiei Gaza, după ce a citit comunicatul transmis de Hamas şi a concluzionat că mişcarea islamistă este „pregătită pentru o pace durabilă”. Declaraţia a produs surprindere la Ierusalim, unde premierul Benjamin Netanyahu a considerat că răspunsul Hamas nu reprezintă o acceptare … The post Trump ia Israelul prin surprindere și-i cere să oprească bombardamentele din Gaza, susținând că Hamas e pregătit pentru pace appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB, întrebată dacă un fotbalist de bază are postul în pericol: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a fost întrebată dacă un fotbalist de bază are postul de titular în pericol. Este vorba despre Valentin Crețu (36 de ani), fundaș dreapta care a avut o prestație modestă în meciul pierdut de FCSB cu Young Boys (0-2, în Europa League). Venit după o accidentare, Crețu nu i-a făcut față lui Monteiro, cel … The post FCSB, întrebată dacă un fotbalist de bază are postul în pericol: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Verdictul dat de presa din Scoția după ce prețul lui Louis Munteanu a scăzut: „Ar fi o prostie” # SportMedia
Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) departe de CFR Cluj este din nou un subiect pentru presa internațională. Presa din Scoția a aflat că prețul lui Louis Munteanu a scăzut și a reacționat, după interesul lui Celtic din vară pentru semnătura românului. Scoțienii susțin că, pentru un preț de 5 milioane de euro, Celtic … The post Verdictul dat de presa din Scoția după ce prețul lui Louis Munteanu a scăzut: „Ar fi o prostie” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a făcut deja lista neagră, cu jucătorii de care vrea să se despartă în perioada de mercato din iarnă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că a identificat deja trei jucători de care nu mai are nevoie și care vor trebui să-și găsească alte echipe în iarnă. Becali a spus … The post FCSB a făcut lista neagră: „N-au ce căuta în echipă” appeared first on spotmedia.ro.
03:40
Oamenii de știință au descoperit o corelație între perturbările câmpului magnetic terestru, cauzate de furtunile solare, și creșterea frecvenței infarctelor miocardice, în special în rândul femeilor. Cercetătorii au ajuns la această concluzie analizând datele rețelei publice de sănătate din São José dos Campos (statul São Paulo, Brazilia), înregistrate între 1998 și 2005 – o perioadă … The post Legătura dintre furtunile solare și infarct. Studiu cu rezultate surprinzătoare appeared first on spotmedia.ro.
03:40
Viteza cu care îmbătrânești depinde și dacă tatăl tău a fumat. Și mai ales când s-a apucat! # SportMedia
Oamenii pot îmbătrâni mai repede dacă tatăl lor a fumat în timpul pubertății, arată un studiu recent. Cercetătorii au descoperit semne de îmbătrânire biologică accelerată în raport cu vârsta cronologică la cei ai căror tați au început să fumeze la 15 ani sau mai devreme. Aceștia au descoperit că fumatul în pubertate poate produce daune … The post Viteza cu care îmbătrânești depinde și dacă tatăl tău a fumat. Și mai ales când s-a apucat! appeared first on spotmedia.ro.
03:40
Vladimir Putin a resimțit din plin înfrângerea strategică din Moldova. Conform mai multor surse, prin rețeaua creată de Ilan Șor, oligarhul stabilit la Moscova, s-au cheltuit în jur de 300 de milioane de dolari în operațiuni hibride pentru a bloca drumul european al Chișinăului. Victoria partidului fondat de președinta Maia Sandu în alegerile parlamentare din … The post Vladimir Putin atacă România pentru pierderea Moldovei appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
23:40
Trump a dat ultimatum Hamas: Până duminică seara, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamas termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza – alternativa fiind să se confrunte cu „iadul”. „Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului” (luni, ora 1:00, ora României – n.r.), … The post Trump a dat ultimatum Hamas: Până duminică seara, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Furtuna a făcut prăpăd în București: 18 mașini avariate. Circulația STB afectată pe mai multe linii. Două zboruri, deviate de pe Otopeni # SportMedia
Furtuna puternică de vineri a provocat haos în Capitală: pompierii au avut peste 70 de intervenţii doar în Bucureşti, 18 maşini au fost avariate, iar mai multe linii de tramvai şi troleibuz au fost blocate din cauza acumulărilor de apă. Două zboruri care urmau să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă au fost redirecţionate la Sibiu … The post Furtuna a făcut prăpăd în București: 18 mașini avariate. Circulația STB afectată pe mai multe linii. Două zboruri, deviate de pe Otopeni appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Bolojan: Primele semne de revenire economică, din primăvară. Ultima șansă pentru partide de a-și dovedi utilitatea # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan spune că din primăvara anului viitor România ar putea vedea primele semne de revenire economică, cu inflație și prețuri la energie în scădere și un deficit mai mic, dacă sunt continuate măsurile de disciplină fiscală. El promite că nu vor fi introduse noi taxe, dar vor fi reduse cheltuielile risipitoare, iar pensiile … The post Bolojan: Primele semne de revenire economică, din primăvară. Ultima șansă pentru partide de a-și dovedi utilitatea appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.