Soluția unui antropolog pentru bugetul Educației: „Toți politicienii să fie obligați să își înscrie copiii doar în sistemul public”

16:30

De la razele X și penicilină, până la invenția prafului de pușcă sau dezvoltarea PlayStation, istoria e plină de „accidente” care au avut efecte uriașe. Reddit-ul a strâns câteva dintre cele mai surprinzătoare exemple, demonstrând că uneori, chiar și o mică întâmplare poate rescrie destinul omenirii