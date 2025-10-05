Toate formele de sprijin acordate fermierilor anul acesta se vor menține și în 2026, a declarat secretarul de stat Ministerul Agriculturii Adrian Pintea
Rador, 5 octombrie 2025 01:20
ecretarul de stat în Ministerul Agriculturii Adrian Pintea a anunțat astăzi la Sângeorgiu de Mureș că toate formele de sprijin acordate fermierilor anul acesta se vor menține și în 2026, existând și posibilitatea introducerii unor măsuri noi. El a precizat că din 16 octombrie va începe plata sprijinului acordat pentru anul 2025, de peste un […]
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
01:20
Acum 2 ore
00:20
Micro-întreprinderile și firmele mici și mijlocii din domeniul IT vor putea obține între 500 de mii și 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative, printr-o linie de finanțare propusă oficial în consultare publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Programul are un buget total de aproape 50 de milioane de euro, […]
Acum 4 ore
23:20
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, declară prim-vicepreședintele Daniel Băluță # Rador
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, a declarat astăzi prim-vicepreședintele Daniel Băluță, precizând că data exactă va fi anunțată în câteva zile de președintele interimar Sorin Grindeanu, după consultările din Consiliul Politic Național. El a subliniat că se va respecta termenul legal prevăzut în statutul partidului cu privire la organizarea acestui eveniment. […]
Acum 8 ore
18:50
Informație de ultimă oră: Sorin Oprescu ar fi fost prins și săltat din Salonic. La această oră, vorbim despre o fotografie pe care o avem în exclusivitate cu Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, înconjurat de polițiști, cel care a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru mai multe fapte de corupție. De […]
18:50
Premierul Ilie Bolojan consideră că magistrații care și-au suspendat parțial activitatea ar trebui să primească și o salarizare parțială # Rador
Premierul Ilie Bolojan consideră că magistrații care și-au suspendat parțial activitatea ar trebui să primească și o salarizare parțială. El a mai atras atenția că oamenii depind de sentințele date în justiție și că ei trebuie respectați printr-un serviciu public decent. În același timp, șeful executivului i-a cerut ministrului justiției să inițieze un dialog cu […]
18:40
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții Fidelis, care se va desfășura între 10 și 17 octombrie. Dobânzile oferite de stat sunt de până la 8,2% pentru titlurile în lei și de până la 6,5% pentru cele în euro. Pot subscrie persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani, prin băncile […]
18:40
Proiectul de reformă a administrației locale și centrale ar putea fi finalizat săptămâna viitoare # Rador
Proiectul de reformă a administrației locale și centrale ar putea fi finalizat săptămâna viitoare, estimează premierul Ilie Bolojan. El a declarat că toți partenerii din coaliție susțin necesitatea reducerii personalului, însă urmează să fie stabilit modul concret de aplicare. Reforma va fi inclusă în al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, pe care guvernul intenționează să-l […]
Acum 12 ore
17:00
România – principala piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova # Rador
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,71 milioane de dolari și o cotă de 16,9% din total, urmată la mică distanță de Belarus cu 20,27 milioane de dolari și o cotă de 16,5%, arată date din balanța de […]
17:00
Cursurile de apă din județele Olt, Teleorman și Constanța se află sub Cod galben de inundații # Rador
Cursurile de apă din județele Olt, Teleorman și Constanța se află sub Cod galben de inundații. Până mâine dimineață la ora 9:00, specialiștii prognozează creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Între timp, au fost ridicate toate celelalte avertizări hidrologice emise anterior./lalexandrescu/csimion RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 4 octombrie
16:50
Programul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se apropie de final. Se mai organizează doar astăzi și mâine şi în weekend-ul viitor, după care se va încheia odată cu răcirea vremii. În acest sfârșit de săptămână, evenimentul are loc pe Calea Victoriei doar mâine. Sunt programate spectacole de teatru, concerte live și ateliere creative. Astfel, […]
16:50
Un tren de pasageri a fost lovit în urma unui atac rusesc cu drone într-o gară din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei. Zeci de persoane au fost rănite. „Un atac rusesc cu drone brutal împotriva gării din Șostka, regiunea Sumî”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, postând un videoclip cu un vagon de […]
16:50
UE intenționează să includă alte 120 de petroliere pe listele celor vizate de sancțiunile impuse împotriva Rusiei # Rador
Uniunea Europeană intenționează să includă alte 120 de petroliere pe listele sale de sancțiuni în cadrul celui de-al 19-a pachet de sancțiuni aplicate de UE împotriva Rusiei, relatează EUobserver, citând unele documente în posesia cărora a intrat. Această măsura va creşte la 568 numărul navelor din Rusia vizate de sancțiuni. Sancțiunile includ interdicția ca aceste […]
13:50
Mii de persoane intenţionează să ia parte la un protest de amploare în capitala Georgiei, Tbilisi, în contextul debutului votului la alegerile locale. Este primul scrutin de când alegerile parlamentare controversate din 2024 au aruncat ţara într-o criză politică. Majoritatea grupurilor de opoziţie şi activiştii boicotează votul de sâmbătă şi susţin că vor să răstoarne […]
13:40
O companie elveţiană încearcă să creeze un computer alcătuit din neuroni produşi în laborator # Rador
O companie de tehnologie din Elveţia a anunţat că încearcă să creeze un computer alimentat cu neuroni crescuţi în laborator. Compania FinalSpark a precizat că a realizat neuroni care pot supravieţui luni întregi şi pot răspunde unor comenzi simple de tastatură printr-un impuls de energie. Firma speră că mini-creierele sintetice ar putea înlocui siliconul din […]
Acum 24 ore
12:20
Cetăţenii Republicii Cehe votează sâmbătă, în ultima zi a unui scrutin care l-ar putea readuce la putere pe miliardarul populist Andrej Babiš, în baza promisiunilor de creștere a salariilor și de stimulare a economiei, precum şi de reducere a sprijinului acordat Ucrainei. Schimbarea față de actualul guvern de centru-dreapta ar consolida tabăra populistă și anti-imigrație […]
11:30
Este cod galben de inundații pe cursuri de apă din județele Olt, Teleorman și Constanța. Până mâine la ora 09:00, specialiștii prognozează creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Între timp, au fost ridicate toate avertizările hidrologice emise anterior, iar cele meteorologice au expirat și nu au fost reînnoite. (RADIO […]
11:20
Cel mai gros strat de zăpadă din țară se înregistrează la Vârful Omu, în Munții Bucegi, unde în urmă cu o oră măsura 44 de cm. La Bâlea Lac, în munții Făgăraș, zăpada are 30 de cm și continuă să ningă. Și în stațiunea montană Păltiniș a nins abundent, astfel că stratul de zăpadă măsoară […]
10:20
4 – 10.X: „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” este o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnologiei şi a contribuţiilor acestora la îmbunătaţirea condiţiei umane; declarată la cea de-a 54-a sesiune a Adunării Generale a ONU prin Rezoluţia 54/68 din 6.XII.1999, pentru a sărbători contribuţiile aduse de ştiinţa şi tehnologia spaţială la îmbunătăţirea condiţiei umane; datele […]
10:10
Rusia a lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice din regiunea ucraineană Cernihiv # Rador
Armata rusă a lansat un nou atac asupra sistemului energetic al regiunii ucrainene Cernihiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, avariind mai multe obiective critice de alimentare cu energie electrică. Potrivit companiei „Cernihivoblenergo”, aproximativ 50.000 de consumatori au fost afectați de întreruperile de curent. În regiune, continuă să fie aplicat un program de întreruperi planificate: […]
10:10
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Jud. Ilfov: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Cernica. Din program: ora 8:00 – Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 şi 6 ora 9:00 – Sfânta Liturghie oficiată de soborul desemnat în Biserica ‘Sfântul […]
09:30
ANAF anunță că a preluat jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, deținut anterior de familia fostului președinte, Klaus Iohannis # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunță că a preluat jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, deținut anterior de familia fostului președinte, Klaus Iohannis. Acțiunea Fiscului a venit după ce instanța a decis că o parte a imobilului a fost deținută ilegală de familia Iohannis. ANAF sublinează că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la […]
09:20
Peste 350 de intervenții au avut pompierii în București și în județul Ilfov în cele două zile de cod portocaliu de fenomene meteo extreme, arată cel mai recent bilanț publicat în această dimineață. Sute de copaci au fost rupți de rafalele puternice de vânt, elemente de construcție s-au desprins, au fost afectate cabluri electrice și […]
09:10
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă chiar din această lună # Rador
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă chiar din această lună. Președintele Nicuşor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității acestor autorități autonome, singurul act normativ din al doilea pachet fiscal asupra căruia s-a pronunțat până acum Curtea Constituțională. Șeful statului a subliniat importanța legii, despre care […]
08:20
Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, îşi alege al treilea lider din ultimii cinci ani. Trei candidaţi sunt favoriţi pentru a-l înlocui pe Shigeru Ishiba, care a renunţat în septembrie la funcţia de premier, după două înfrângeri zdrobitoare la alegerile intermediare. Votul pentru şefia partidului ar putea fi istoric, întrucât Sanae Takaichi ar […]
08:10
Un judecător de la New York a dispus condamnarea rapperului american Sean Diddy Combs la patru ani şi două luni de închisoare, după ce acesta a fost inculpat în luna iulie de organizarea unor călătorii transfrontaliere pentru acte de prostituţie. Judecătorul a afirmat că el a supus două dintre fostele sale iubite la abuz fizic, […]
08:00
Hamas a acceptat planul preşedintelui SUA privind Gaza, dar nu a detaliat ce puncte din plan necesită negocieri suplimentare # Rador
Gruparea palestiniană Hamas a anunțat vineri târziu că este dispusă să elibereze toți ostaticii rămași, dar nu a detaliat ce puncte din planul preşedintelui american Donald Trump necesită negocieri suplimentare. Hamas a declarat vineri târziu că a acceptat unele elemente ale „planului de pace în 21 de puncte” al președintelui american Donald Trump, și anume […]
08:00
Drumul județean care duce spre stațiunea Păltiniș a fost închis din cauza ninsorii abundente # Rador
Drumul județean care duce spre stațiunea montană Păltiniș din județul Sibiu, a fost închis, azi-noapte, din cauza ninsorii abundente. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și polei, dar și cu arbori rupți de vânt. Autoritățile au decis să închidă drumul după ce un copac a căzut pe un autoturism, iar șoferul, un tânăr de 29 de […]
07:20
Israelul a anunţat că se pregăteşte pentru aplicarea imediată a primei etape a planului lui Donald Trump privind Gaza # Rador
Israelul se pregătește pentru o „punere în aplicare imediată” a primei etape a planului privind Fâşia Gaza al președintelui american Donald Trump pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, în urma unui răspuns din partea grupului palestinian Hamas, a declarat sâmbătă dimineață biroul premierului israelian./mbaciu/ilapadat (REUTERS – 4 octombrie)
07:20
Întreruperea de energie care a afectat în aprilie Spania şi Portugalia a fost provocată de o supratensiune (raport ENTSO-E) # Rador
Un raport iniţial al Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport de Electricitate (ENTSO-E) relevă că întreruperile masive de curent electric care au lovit Spania continentală şi Portugalia în luna aprilie au fost provocate de o supratensiune pe reţea. Experţii ENTSO-E au declarat că a fost cel mai grav astfel de incident în ultimul […]
07:20
Federația americană a angajaților guvernamentali (AFGE), cel mai mare sindicat al angajaților federali, a intentat vineri un proces împotriva Departamentului Educației, susținând că mesajele automate („out-of-office”) trimise în numele unor angajați fără consimțământul lor reprezintă o încălcare a Primului Amendament. Mai mulți lucrători concediați din cadrul Departamentului Educației au avut mesaje automate prin care au […]
07:00
Dintre toate „instrumentele” pe care le avem la îndemână pentru decorare, culoarea este, fără îndoială, cea mai izbitoare. Ea poate da tonul stilului unei case, poate modela modul în care oaspeții vă percep simțul pentru design și poate chiar să vă influențeze starea de spirit. Poate tocmai de aceea, nici nu s-a făcut bine octombrie […]
03:10
Un fotojurnalist francez şi colegul său ucrainean şi-au pierdut viaţa într-un atac rusesc cu drone în Doneţk # Rador
Autorităţile din Ucraina au anunţat că un atac rusesc cu drone a provocat moartea unui fotoreporter francez şi rănirea unui coleg ucrainean. Într-o postare pe media sociale, armata ucraineană a declarat că fotograful Antoni Lallican a fost ucis în apropiere de Drujkivka, în regiunea Doneţk. Antoni Lallican şi colegul său ucrainean Heorgi Ivancenko purtau veste […]
02:50
Germania şi Marea Britanie salută anunţul Hamas că este pregătită pentru negocieri de pace în Gaza # Rador
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat vineri noaptea că ostaticii din Gaza trebuie eliberaţi, gruparea palestiniană Hamas trebuie dezarmată, luptele trebuie să înceteze imediat, iar toate acestea trebuie să se petreacă foarte repede. Cancelarul a făcut declaraţiile după ce Hamas a anunţat că e pregătită pentru negocieri, în urma unui ultimatum dat de preşedintele american […]
Ieri
02:00
Departamentul Trezoreriei SUA intenţionează să emită o monedă aniversară de un dolar cu chipul lui Donald Trump # Rador
Departamentul Trezoreriei din Statele Unite intenţionează să emită o monedă de un dolar pe care să fie gravat portretul preşedintelui Donald Trump, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la independenţa SUA, informează oficiali americani. Un oficial al Departamentului Trezoreriei a prezentat primele modele de monedă, pe una dintre acestea fiind gravat profilul preşedintelui […]
02:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus Israelului că trebuie să înceteze imediat bombardamentele în Fâşia Gaza, după ce gruparea palestiniană Hamas a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, morţi sau în viaţă, rămaşi în Gaza, cerinţă-cheie în planul preşedintelui Trump de stopare a războiului din Gaza. Scriind pe media sociale, Donald Trump a spus […]
00:30
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua oară în 24 de ore după ce au fost detectate drone # Rador
Ambele piste ale aeroportului din München, în Germania, au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, iar căpitanul unei aeronave a cărei plecare a fost anulată le-a spus pasagerilor că au fost observate din nou drone. Căpitanul zborului de la Londra le-a spus pasagerilor că elicoptere ale […]
00:30
Vremea nefavorabilă a produs efecte în 49 de localități din 14 județe, potrivit unui bilanț al IGSU # Rador
Vremea nefavorabilă a produs efecte vineri în 49 de localități din 14 județe – anunță IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 de curți, cinci case, pentru subsoluri, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 de imobile, precum și pentru degajarea a 237 de copaci și […]
3 octombrie 2025
22:40
Guvernul va continua să urmeze principalele direcții pe care s-a concentrat de la preluarea actualului mandat (Ilie Bolojan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Mihaela Enache – Guvernul va continua să urmeze principalele direcții pe care s-a concentrat de la preluarea actualului mandat, îmbunătățirea colectării veniturilor și limitarea cheltuielilor publice, a afirmat vineri premierul Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului primelor 100 de zile de activitate. El a subliniat din nou că măsurile […]
21:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Mihaela Enache – Măsurile de austeritate luate în educație, care au fost incluse în primul pachet fiscal, nu sunt ireversibile. Impactul lor va fi analizat și la unele s-ar putea renunța, spune ministrul Daniel David. El a precizat că, de exemplu, comasarea unor școli nu poate fi schimbată […]
21:00
Preşedintele SUA a cerut echipei sale să analizeze ce fonduri federale pot fi tăiate pentru oraşul Portland # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (3 octombrie) – Președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să analizeze ajutorul federal care poate fi tăiat pentru oraşul Portland din nord-vestul Statelor Unite, a declarat vineri Casa Albă. „Nu vom finanța statele care permit anarhia. De asemenea, va exista imediat o creștere suplimentară a resurselor federale pentru Portland”, a declarat […]
20:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 octombrie) – Realizator: Amalia Bojescu – Premierul Ilie Bolojan a făcut astăzi un bilanț al primelor 100 de zile de activitate, precizând că a preluat responsabilitatea a guvernării pe fondul unei crize bugetare. Într-o conferință de presă, șeful guvernului a declarat că măsurile luate au fost necesare pentru a recâștiga credibilitatea […]
20:10
MAE: Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (3 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Andrei Țărnea, a reacționat astăzi la declaraţiile președintelui rus Vladimir Putin, care a susținut că autoritățile din România ar fi încercat să interzică oponenții politici și să manipuleze voința poporului. Diplomatul român a […]
19:20
Vremea rea a afectat Bucureștiul și zeci de localităţi din 7 județe, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea a peste 100 de copaci prăbușiți, iar aproximativ 100 de autoturisme au fost avariate în capitală. Astăzi, într-un interval de doar 4 ore s-au înregistrat peste 70 de copaci […]
17:20
Industria creveților din Indonezia, în scădere semnificativă în urma depistării unui lot de creveți contaminat cu Cesiu 137 # Rador
Industria creveților din Indonezia a înregistrat o scădere de 30-35%, după ce a fost detectată o contaminare radioactivă într-un lot de creveți expediați în SUA în luna august, a anunțat vineri Asociația Fermierilor de Creveți din țară. Creveții au fost procesați într-o zonă industrială din apropierea orașului Jakarta, despre care s-a constatat ulterior că sunt […]
17:10
Încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor statului rămân principalele elemente pe care se bazează guvernarea # Rador
Încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor statului rămân principalele elemente pe care se bazează guvernarea, a subliniat premierul Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului celor 100 de zile de la preluarea mandatului. El a enumerat printre priorități finalizarea digitalizării ANAF și a vămilor, combaterea evaziunii fiscale și a muncii la negru. Reforma administrației publice locale și centrale, […]
16:20
Programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” se apropie de final, se va mai organiza doar în următoarele două weekenduri, după care se va încheia odată cu răcirea vremii. În acest sfârșit de săptămână, evenimentul va avea loc pe Calea Victoriei doar duminică. Sunt programate spectacole de teatru, concerte live și ateliere creative. Astfel, bucureștenii […]
16:20
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist, reţinut de DIICOT # Rador
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit DIICOT, din 2022 până în mai 2025 acesta ar fi produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni pe care le-ar fi filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia. De asemenea, în […]
16:10
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în ultimele 9 luni ale anului, aproape 85 de mii de avize de muncă pentru cetățenii străini care vor să lucreze în România # Rador
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în ultimele 9 luni ale anului, aproape 85 de mii de avize de muncă pentru cetățenii străini care vor să lucreze în România. Majoritatea avizelor au fost eliberate pentru lucrători permanenți, peste 84 de mii de astfel de documente, restul au fost pentru lucrători detașați, înalt calificați și cei […]
14:20
România are nevoie, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor, și de creștere economică (Kelemen Hunor) # Rador
România are nevoie, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor și de creștere economică pentru a putea genera venituri în viitor, este de părere liderulul UDMR, Kelemen Hunor. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a precizat că guvernul ar trebui să ia în calcul și acordarea de stimulente pentru economie. Kelemen Hunor: Când […]
14:20
La microfon, Angelica Dan
