FCSB – Craiova, derby-ul granzilor răniți din Superligă. Cum arată cotele

Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o rețea periculoasă care pregătea „dezordini în masă" înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Au fost făcute peste 250 de percheziții, au fost reținute 74 de persoane. Suspecții urmau să fie instruiți în Serbia, unde la putere se află un regim pro-rus. Indivizii au legături fie cu partidele