Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea
ActiveNews.ro, 5 octombrie 2025 02:40
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
• • •
Acum o oră
02:40
Acum 2 ore
02:30
Acum 4 ore
00:20
Tucker trage din nou clopotul Adevărului: NU EVREII SUNT ”POPORUL ALES”, CI CEI CARE ÎL ALEG PE IISUS, CREȘTINII - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă la ceremonia de adio a activistului creștin ucis într-un mod încă necunoscut, el a făcut o paralelă cu răstignirea lui Hristos, când niște farisei dintr-o cameră întunecată au hotârât să ucidă Adevărul, acum, într-un editorial pe tema Chestiunii Evreiești și Israeliene în SUA,Tucker afirmă tranșant că nu evreii sunt „poporul ales”, ci creștinii.
00:10
Acum 8 ore
21:30
Sfântul Dumitru Stăniloae: De ce suntem ortodocși. ORTODOXIE ȘI NAȚIONALISM - O Lecție pentru coloana a cincea # ActiveNews.ro
Toate acestea reprezinta un program pentru înnobilarea reală a omului. Și numai în comuniunea bucuroasă cu alții, așa cum e practicată de poporul român, se înnobilează omul. Numai în comuniune se înaintează la nesfârșit în această noblețe
21:20
"În data de 4 octombrie anul 2000 Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie a fost ales în demnitatea de Episcop vicar patriarhal, cu titlul Sinaitul, și hirotonit arhiereu pe 15 octombrie anul 2000, în Biserica Sfântul Spiridon din București
21:00
O veste cam "rino" pentru soroșisti: Patrioții Europei din Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți zdrobesc în Cehia # ActiveNews.ro
Partidul de dreapta al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, în condițiile în care au fost numărate voturile în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică, citat de Reuters.
20:50
Acum 12 ore
19:10
Le-au căzut măștile... Alis Popa despre pupincuriștii sistemului: Unde dai... și unde crapă # ActiveNews.ro
După cum probabil știți, trupa Taxi a scos un videoclip în care mai multe „personalități” din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului și activismului bine sponsorizat mimează versurile, în timp ce, pe fundal, răsună vocea solistului Dan Teodorescu.
19:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină.
18:50
Luminița Arhire: ...dă uichend și dă rinocerizare latentă... ”MAIA ARE MERE... MAIA ARE MERE MARI” # ActiveNews.ro
Cred că domnul Dan Teodorescu ar trebui să o verifice și pe Emilia la „dovleci”, la fel cum a verificat-o pe Moldova la „mere”.
18:30
Tucker Carlson: Occidentul e atacat de demoni. Elitele Americii sunt posedate. Ocultismul, Cabala, cea mai nouă manifestare a Antihristului și cum să eviți semnul fiarei - RĂZBOIUL NEVĂZUT # ActiveNews.ro
În ultimii ani, a devenit mai clar ca niciodată că Occidentul este atacat de demoni; tărâmul demonic. Nu există un exemplu mai bun decât posedarea evidentă a elitelor Americii. Ele sunt obsedate de putere. Venerează inteligența artificială. Și tânjesc după o societate complet lipsită de Dumnezeu. Nimic din toate acestea nu este normal.
17:10
BUCURIE ÎN ORIENT. Trump a făcut pace în Gaza apoi a mulțumit lumii din Biroul Oval după ce Hamas a acceptat să elibereze ostaticii israelieni în cadrul acordului său de pace. Ordin de la Casa Albă: Israelul să înceteze imediat bombardamentele! # ActiveNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri seară din Biroul Oval că Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, vii sau morți, ca parte a propunerii sale de pace pentru Gaza. Anunțul a provocat scene de bucurie în Orient.
15:50
Unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei: Proclamarea canonizării celui mai mare teolog al Secolului XX. PF Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei # ActiveNews.ro
„Între zidurile înfricoșătoare ale acestor lagăre ale morții, glasul său, deși slăbit de foame și de chin, devenea balsam pentru sufletele însetate de cuvântul lui Dumnezeu”.
15:40
Dacă liderii de la București vor să fie respectați și validați peste Ocean trebuie să se îngrijească să facă ce trebuie ca să devină respectați și "validați" în egală măsură în țară. Pentru că nici un lider al lumii, cu adevărat respectat, nu-și va pune obrazul pentru niște politicieni care nu au ei înșiși respect pentru poporul lor.
15:20
14:50
Sfântul Ierotei era din Atena, unul dintre cei nouă sfetnici ai Areopagului, adică făcea parte din sfatul cetății. A învățat credința creștină de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat și l-a așezat apoi episcop în Atena.
14:50
4 octombrie: Adormirea Elisabetei Rizea, viteaza din Nucșoara, simbol al rezistenței anticomuniste din România: Au început să mă bată până la sânge. Mi-au rupt câteva coaste și am leșinat. Îmi făceam cruce cu limba în cerul gurii. VIDEO # ActiveNews.ro
Elisabeta Rizea s-a născut pe 28 iunie 1912, în comuna Domnești, județul Argeș, în familia lui Ion și a Mariei Șuța. În 1950 a fost arestată pentru prima dată și condamnată la 6 ani de închisoare, pentru ajutorul acordat partizanilor din Muscel, fiind eliberată în 1956.
Acum 24 ore
13:20
Omagiu Conducătorului Iubit - SUA intenționează să emită o monedă de 1 Dolar cu chipul lui Trump # ActiveNews.ro
Trezoreria Statelor Unite(care este un departament al guvernului condus de Trump) are de gând să bată omonedă de un dolar cu figura șefului său.
Ieri
01:40
Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae: ”Noi suntem protolatinitatea”. Proclamarea canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae la 32 de ani de la nașterea în Ceruri a Patriarhului Teologiei Românești (4 octombrie) # ActiveNews.ro
Am publicat la ActiveNews ample fragmente din mărturia pe care Părintele Stăniloae ne-a dat-o în primăvara anului 1993, cu doar câteva luni înainte de mutarea la Domnul a marelui teolog român ortodox. Părintele Stăniloae, în acest ultim interviu, ne-a vorbit, cu duioasă blândețe
01:30
4 spre 5 octombrie 1993: Plecarea la Domnul a Sfântului Dumitru Stăniloae: Ortodoxia e ochiul prin care privește Românul spre cer # ActiveNews.ro
Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903, la Vlădeni, fiind ultimul dintre cei cinci copii ai lui Irimie și Rebecăi Stăniloae, nepoată de preot. Mărturisitorul este considerat unul dintre numele proeminente ale teologiei europene din secolul 20 și cel mai mare teolog român.
01:30
Părintele Stăniloae despre Liiceanu, homosexuali, masonerie și ecumenism, protolatinitatea noastră, familie, națiune și ortodoxie # ActiveNews.ro
Omul este o mare taină * Naționalismul adevărat, ideea de națiune, deneam, nu poate fi decât o idee morală * Liiceanu cred că-i tarestrăin de credință * Intelectualitatea română de astăzi s-aîndepărtat de ortodoxie * Hristos e mereu nou * Trebuie să avem unstat cât mai creștin * Noi, românii, unim luciditatea latină cusentimentul de taină răsăritean
01:20
Cu ce conștiință depășim vremurile. Exemplul Părintelui Dumitru Stăniloae și al Cuviosului Părinte Arsenie # ActiveNews.ro
Unora le slăbește conștiința în vreme de război. Se țin tari în timp de pace, dar când vine războiul se moleșesc. Principala temă devine supraviețuirea. Întrerup orice altă activitate creatoare, se blochează. Îți reproșează că ești orb și nu vezi ce vremuri cumplite trăim.
3 octombrie 2025
23:00
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, emisiune live cu avocata Levana Zigmund, despre daemon ex machina # ActiveNews.ro
O dezbatere cu invitata mea specială, Levana Zigmund, avocat din București. Vom vorbi despre daemon ex machina: posibilul substrat demonic al celor două inteligențe non-umane, fenomenul OZN și inteligența artificială.
18:30
Andrei Marga: GEORGE SOROS - FUNDAȚIA ȘI IDEOLOGIA. NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ # ActiveNews.ro
Sorosismul, ca politică, și repercusiunile sale sunt puse azi în discuție, nu doar în Romania. De aceea, a devenit oportun să fie lămurite lucrurile, pe date sigure.
18:20
Judecător Mădălina Afrăsinie: Nu liderii europeni trebuie convinși prin rechizitoriul întocmit în cazul CG, ci instanța de judecată # ActiveNews.ro
Prezentarea acestui rechizitoriu, a unei părți din acesta, reprezintă, în opinia mea, o încălcare a Independenței puterii judecătorești, reprezintă o ingerință în actul de justiție
18:10
Justiția, în esența ei, ar trebui să fie cea mai solidă garanție a libertății și demnității cetățeanului. Însă, prea des, în România contemporană, apare întrebarea tulburătoare: cine are prioritate, puterea legii sau legea puterii?
15:50
3 octombrie: Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, Sfântul Mucenic Teoctist, Preacuviosul Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii # ActiveNews.ro
În data de 3 octombrie, Biserica pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfinții Mucenici Rustic și Elefterie, ucenicii Sfântului Dionisie; Sfântul Mucenic Teoctist; Cuviosul Isihie Tăcutul; Sfântul Mucenic Teaghen, Preacuviosul Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii.
15:10
FBI rupe toate legăturile cu ADL, organizație pro-Israel. Kash Patel despre corespondentul lui ”Elie Wiesel” din SUA: un „grup extremist care funcționează ca o organizație teroristă”. Elon Musk: Liga evreiască Anti-Defăimare este ”UN GRUP AL URII” # ActiveNews.ro
Într-o mișcare surprinzătoare pentru o administrație percepută ca părtinitoare Israelului, FBI a întrerupt legăturile cu Liga Anti-Defăimare (ADL), organizație puternică pro-Israel, directorul Kash Patel declarând că biroul refuză să...
15:00
13:10
Un atac al Statelor Uniteasupra țării cu cele mai mari rezerve de petrol ale lumii, aliată apropiată aChinei și Rusiei, poate avea consecințe nebănuite pentru pacea lumii.
12:20
Ion Cristoiu: Documentul despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în powerpoint. Singura acuzație a ”implicării” Rusiei în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu - o absurditate # ActiveNews.ro
Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show din 2 octombrie 2025, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a criticat prezentarea unui presupus raport despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, susținând că...
12:00
Musk declară război Netflix, după apariția unor desene animate cu un adolescent transsexual: ”Anulați abonamentul pentru sănătatea copiilor voștri” # ActiveNews.ro
Elon Musk a anunțat pe rețeaua sa de socializare X că și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat pe urmăritori să procedeze la fel, acuzând platforma de streaming că „împinge ideologia trans către copii”.
12:00
Incidentul cu GPS-ul avionului Ursulei von der Leyen reprezintă un exemplu clasic al modului în care aliații NATO cultivă în mod sistematic o atmosferă de asediu perpetuu asupra Europei.
11:30
Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a luat casa cu forța, după ce fostul președinte a refuzat să o predea de bunăvoie. Inspectorii i-au schimbat yala. Comunicatul ANAF # ActiveNews.ro
O sursă din ANAF a povestit, pentru Gândul, cum a decurs EXECUTAREA SILITĂ a familiei Iohannis. Totul a început în urmă cu o lună și jumătate, când Ministerul de Finanțe a încuviințat declanșarea procesului. De atunci...
11:20
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” acuză Guvernul de un nou abuz grav, după decizia de a amâna cu un an plata sumelor câștigate în instanță de angajații din instituțiile publice.
11:10
Sunt presiuni de la cel mai înalt nivel asupra lui Călin Georgescu! Se pregateste un nou dosar penal la Parchet, potrivit surselor Realitatea. De asemenea, este a patra oară când ziua de semnare a controlului judiciar este...
10:30
Tunel secret din vremea lui Ștefan cel Mare descoperit întâmplător la Mănăstirea Neamț, chiar sub biserică - VIDEO # ActiveNews.ro
O descoperire de mare valoare istorică și spirituală a ieșit la lumină în incinta Mănăstirii Neamț, în urma lucrărilor de reabilitare începute anul acesta. Un tunel subteran, care ar putea data din perioada domniei Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
10:00
09:30
08:50
Elon Musk lansează ”Grokipedia”, alternativa open-source la Wikipedia, după criticile lui Tucker Carlson și Larry Sanger # ActiveNews.ro
Elon Musk a anunțat planurile de a construi „Grokipedia”, o enciclopedie online open-source, dezvoltată sub umbrela companiei sale de inteligență artificială, xAI.
08:40
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Omul lui Putin prezintă public Teoria Conspirației Totale: Reducerea populației Globului cu 90% prin homosexualism și un nou virus mortal de tip Covid # ActiveNews.ro
Mihail Kovalciuk, președintele Centrului Național de Cercetare în domeniul nuclear „Institutul Kurchatov”, cunoscut pentru apropierea sa de Vladimir Putin, a prezentat un concept de teorie a conspirație la scară largă, totul la cel de-al V-lea Forum al Profesorilor din Rusia
00:00
2 octombrie 2025
23:10
GLASUL LIBERTĂȚII. Bătrânul general Radu Theodoru și tânăra ziaristă Ana-Maria Radulian la Marele Protest Anti-Vaccin, Anti-Mască, Anti-Dictatura Covid, din Piața Victoriei, 2 Octombrie 2021, București: România încă nu a murit. E vie! FOTO / VIDEO # ActiveNews.ro
Am 23 de ani și am participat sâmbătă, 2 octombrie 2021, la protestul din Piața Victoriei. Nu știu cum s-au simțit părinții și bunicii mei în 1989 la revoluție dar eu în timpul protestului am avut sentimentul că România încă nu a murit. E vie!
22:00
Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește vineri lansarea cărții ”Capitalistul bolșevic“ de Florin Alistar # ActiveNews.ro
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț găzduiește lansarea cărții „Capitalistul bolșevic" de Florin Alistar, vineri, 3 octombrie 2025, de la ora 17:00, în sala Cupola.
21:30
21:20
Gheorghe Piperea: Un comentariu din Berliner Zeitung care nu apare nicăieri în presa română: ”Moldova: Cum a influența UE alegerile și cum șantajează țările eurosceptice - După România, Bruxelles interferează și în alegerile moldovene” # ActiveNews.ro
Deși știrea e „bombă”, nu o vedem nicăieri în mass media noastră și nici pe social media, că așa se construiește democratura, cu minciuni sau omisiuni nobile.
21:10
Premierul Ungariei a tras un semnal de alarmă pe rețelelesociale despre intențiile belicoase ale liderilor de la Bruxelles.
19:50
Av. Adrian Toni Neacșu: Ghici ghicitoarea mea: ce material a făcut public procurorul general al României, Alex Florența, acum 2-3 săptămâni? 'AI DE EI! # ActiveNews.ro
Dincolo de faptul ca între timp a fost retrogradat de la stadiul de "raport" sau "dosar" la cel de "material", e cât se poate de limpede acum că președintele României s-a deplasat la Copenhaga cu o copie a suportului în format Power Point a conferinței de presă din 16.09.2025 a procurorului general.
