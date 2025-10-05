Sorin Oprescu a fost arestat în parcarea aeroportului din Salonic, după o fugă de 3 ani și 5 luni

04:50

Există imbecili pe lumea asta care cred că, dacă ai (sau ai avut) un părinte ilustru, tot ce ai obținut în viață i se datorează. Destui imbecili insinuează asta în ce mă privește. Tatăl meu, Marian Papahagi, a murit în ianuarie 1999, la doar 50 de ani (vârsta pe care o voi împlini la anul). […] Articolul Mă lupt cu imbecilii, tată! apare prima dată în Ziariștii.