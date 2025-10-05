Lituania: Întreruperea traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte

20:20

Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureş, în zilele de 2 şi 3 octombrie, când s-au înregistrat precipitaţii abundente, iar volumul de apă a reprezentat peste 40% din capacitatea de stocare a Lacului Morii, rezultă dintr-o analiză realizată de Apa Nova, care mai relevă şi că, în seara zile de 3 octombrie, în mai puţin de două ore, cantitatea de apă căzută a reprezentat 50% din media multianuală a lunii octombrie. Potrivit companiei, au fost 500 de intervenţii, ca urmare a sesizărilor primite, astfel că sâmbătă dimineaţă traficul în Bucureşti se desfăşura normal.